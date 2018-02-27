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Кодекс мести: России запретят соревнования

WADA призвало федерации не проводить соревнования в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило «Газете.Ru» информацию о возможном запрете России участвовать в конкурсах за право принимать спортивные турниры. Данные изменения в кодекс WADA должны вступить уже в апреле.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило информацию СМИ о том, что Россия в скором времени может потерять возможность бороться за проведение международных спортивных турниров.

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Напомним, что изначально с подобной информацией выступил «Чемпионат.com», сообщивший о вступающих в силу с 1 апреля 2018 года поправках к одной из статей кодекса WADA под названием «Дополнительные роли и ответственность сторон».

Издание отмечало, что с обозначенной даты всем международным организациям, сотрудничающим с WADA — то есть очень многим — придется отклонять заявки на проведение всех спортивных мероприятий от тех стран, национальные антидопинговые организации которых признаны на данный момент не соответствующими кодексу.

Речь в данном случае в основном шла о Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), лицензия которого была отозвана еще в 2015 году в рамках разбирательств по допингу в российском спорте — восстановление организации в правах пока что далеко от завершения, а значит, новые поправки должны были коснуться и России.

Однако уже спустя пару часов Life предоставил своим читателям якобы опровержение этих «слухов» от представителей самого WADA.

«Статья 20.3.11 гласит, что обязанностью международной федерации является «делать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.

Следовательно, поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует кодексу, международные федерации должны делать все возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России. Мы также отмечаем, что любые изменения в действующий кодекс вступят в силу не ранее 2021 года»,

— якобы цитировало издание представителей WADA.

Сложно сказать, откуда появилось данное заявление, но «Газете.Ru» в агентстве ответили несколько иначе.

Так, в официальном письме менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд подчеркнула, что данная поправка — именно с обязательством, а не советом по отказу России до восстановления РУСАДА — в кодекс организации действительно внесена и вступает в силу в предстоящем апреле.

«Согласно положениям кодекса, утвержденным советом учредителей WADA в ноябре 2017 года и вступающим в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только от тех стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA», — ответили «Газете.Ru», также скинув ссылку на документ, в котором однозначно подтверждается первоначальная информация российских СМИ.

Из него следует, что в предыдущей версии кодекса международным организациям WADA действительно советовало не принимать заявки от подобных стран, тогда как в новом издании это запрещено вовсе.

Также WADA пояснило, что будет, если какая-либо международная федерация по видам спорта не выполнит его требования и примет заявку России на проведение соревнований после 1 апреля 2018 года.

В ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» Дюранд подчеркнула, что в этом случае любая федерация напрямую нарушит правила Всемирного антидопингового кодекса.

Отметим, что данные изменения распространяются лишь на те спортивные мероприятия, права на проведение которых еще только предстоит разыграть — то есть тот же футбольный чемпионат мира 2018 года, отданный России еще много лет назад, по-прежнему должен пройти в Москве, Санкт-Петербурге и других девяти городах страны.

Кроме того, они не распространяются на коммерческие турниры и некоторые организации, не сотрудничающие с WADA (таких немало, например, в ММА).

Любопытно, что поправка хоть и была внесена еще в минувшем году, однако в некоторых российских спортивных федерациях о ней не знают — например, в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), Всероссийской федерации плавания (ВФП) и Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) — да и в возможность подобного верят с трудом.

Так, глава ФГССР Леонид Мельников в интервью «Газете.Ru» назвал информацию о данных изменениях в кодексе WADA «уткой».

«Верю ли я, что все станет настолько подконтрольно WADA? Нужно отделять мух от котлет — то есть WADA от проведения международных соревнований.

Я думаю, что ничего такого не будет — какая-то ерунда… На территории России мы проводим различные соревнования — Кубок России, чемпионат страны и другие. И все они проводились, все работали — даже когда РУСАДА уже лишилось лицензии. Тогда работали независимые антидопинговые агентства, бравшие у атлетов пробы. Так что мое мнение — все это несвязанная ерунда. Очередная утка»,

— заявил Мельников.

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