WADA подтвердило запрет соревнований в России

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников в эксклюзивном интервью «Газете.Ru»:

«Все наши соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), и нас это пока что не коснулось.

Верю ли я, что все станет настолько подконтрольно WADA? Нужно отделять мух от котлет — то есть WADA от проведения международных соревнований.

Я думаю, что ничего такого не будет – какая-то ерунда… На территории России мы проводим различные соревнования – Кубок России, чемпионат страны и другие.

И все они проводились, все работали – даже когда РУСАДА уже лишилось лицензии. Тогда работали независимые антидопинговые агентства, бравшие у атлетов пробы.

Так что мое мнение – все это несвязанная ерунда. Очередная утка», — сказал Мельников.