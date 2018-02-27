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Онлайн-трансляция реакции России на возможное лишение турниров
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WADA подтвердило запрет соревнований в России

Онлайн-трансляция реакции России на возможное лишение турниров

На сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) был опубликован документ, согласно которому принимать заявки на проведение международных спортивных мероприятий федерации по видам спорта смогут только от тех стран, чьи национальные олимпийские комитеты и антидопинговые организации признаны соответствующими кодексу. В результате Россия может лишиться права претендовать на любые международные турниры с 1 апреля.
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23:50

Настало время подводить итоги. Согласно новому «Международному стандарту соответствия для подписавших сторон», Россия с 1 апреля не сможет претендовать на проведение международных спортивных соревнований, если статус РУСАДА не будет восстановлен. В WADA «Газете.Ru» эту информацию подтвердили. Однако юристы и российские спортивные федерации пока не воспринимают эту информацию всерьез. Посмотрим, как события будут развиваться дальше. До новых встреч!

23:30

Добавим, что отстранение РУСАДА длится уже с 18 ноября 2015 года. Это решение было принято на основании выводов отчета независимой комиссии организации.

РУСАДА
РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в здании Российского антидопингового агентства (РУСАДА)
23:00

Можно сказать, что российский спорт действительно находится в сложном положении. Нам остается надеяться, что РУСАДА будет восстановлено в правах до 1 апреля. Иначе, WADA сыграет с нашим спортом злую шутку.

22:40

СРОЧНО! Менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюранд в ответ на запрос «Газеты.Ru» заявила, что Россия действительно может лишиться права проведения международных спортивных соревнований. «В соответствии с внесенным в кодекс поправками, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу», — отметила Дюранд.

22:15

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина:

«Надо дождаться 1 апреля, и тогда увидим, что будет. В России планируется шесть международных мероприятий, и не думаю, что кто-то будет рад их отмене», — цитирует Ермолину РБК.

коляда
РИА Новости
Михаил Коляда (Россия), занявший 4-е место в мужском одиночном катании, во время показательных выступлений на III этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
21:50

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев высказал о возможном запрете соревнований в России. Его слова приводит НСН. «WADA уполномочена на осуществление допингового контроля и, в случае выявления, наказание провинившихся спортсменов.

Что касается развития спорта, развития международного спорта, организации и проведения международных соревнований, то WADA не уполномочена ограничивать это, поскольку это будет препятствовать развитию спортивного движения как на национальном, так и международном уровне», - сказал Алексеев.

21:20

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в эксклюзивном интервью «Газете.Ru»:

«Подобной информации по фигурному катанию у нас нет. Международный союз конькобежцев (ISU) — как и большинство других организаций — действительно сотрудничает с WADA, однако данной информации нам пока что не поступало», — сказал Горшков.

Российские фигуристки Евгения Медведева (слева) и Алина Загитова на церемонии награждения на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане
РИА Новости
Российские фигуристки Евгения Медведева (слева) и Алина Загитова на церемонии награждения на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане
21:00

«Что касается вероятности возникновения у WADA подобных полномочий, то это дискуссионный предмет — для принятия подобного решения должны быть приглашены все заинтересованные стороны.

Чтобы в итоге новые поправки были исполнимы, следовали здравому смыслу, а также соответствовали международным нормам», — заключил Сальников.

20:45

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) в интервью «Газете.Ru»:

«В этом году одно из соревнований Международной федерации плавания (FINA) пройдет как раз в Казани (Кубок мира – «Газета.Ru»), и какой-либо информации об отзыве права города на проведение турнира у нас на данный момент нет. Да и в целом не думаю, что это повлияет на проведение соревнований в России.

Не могу сказать, что будет дальше, однако, на мой взгляд, наши с FINA отношения всегда находятся на порядочном уровне, в них всегда удавалось избегать двойных толкований – поэтому я уверен, что наш конструктивный диалог по всем вопросам будет продолжаться», — сказал Сальников.

ва
РИА
Российский пловец Владимир Морозов
20:30

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников в эксклюзивном интервью «Газете.Ru»:

«Все наши соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), и нас это пока что не коснулось.

Верю ли я, что все станет настолько подконтрольно WADA? Нужно отделять мух от котлет — то есть WADA от проведения международных соревнований.

Я думаю, что ничего такого не будет – какая-то ерунда… На территории России мы проводим различные соревнования – Кубок России, чемпионат страны и другие.

И все они проводились, все работали – даже когда РУСАДА уже лишилось лицензии. Тогда работали независимые антидопинговые агентства, бравшие у атлетов пробы.

Так что мое мнение – все это несвязанная ерунда. Очередная утка», — сказал Мельников.

сноуборд
http://mpora.com/
20:15

«Мы убеждены, что манипуляции шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне министерства спорта и ФСБ. Пока это не признано, пункт дорожной карты не может считаться выполненным», — заключил тогда Тэйлор.

20:05

В его ходе представители Всемирного антидопингового агентства отметили позитивные улучшения в РУСАДА, однако лицензию возвращаться не стали, заявив о невыполнении российской организацией одного из главных критериев для восстановления.

«Комитет по соответствию впечатлен работой, которую за последнее время провело РУСАДА. Сейчас там новый генеральный директор, новый персонал, но вопрос по закрытым городам пока не решен и не признан доклад Ричарда Макларена», — заявил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

РУСАДА
РУСАДА
20:00

Что касается процесса восстановления в своих правах РУСАДА, то ожидалось, что лицензия вернется организации еще в минувшем ноябре — тогда в Сеуле проходило заседание Совета учредителей WADA, которое посетили некоторые высокопоставленные спортивные чиновники России.

19:45

«Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг», — заявил член МОК Шамиль Тарпищев.

Шарапова
РИА Новости
Российскую теннисистку Марию Шарапову встречает в аэропорту президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
19:35

Значительным шагом к восстановлению РУСАДА может стать возможное восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК), которое может произойти уже 28 февраля!

19:20

«ФИФА сотрудничает с WADA, конечно, но чемпионат мира свой проводить будет. Здесь важно помнить, что РУСАДА на данный момент остается без аккредитации не по своей вине — и продолжаться подобное может, к сожалению, еще десять лет.

Но этот вовсе не значит, что мы должны оставаться без соревнований — полноценных полномочий на такие запреты у WADA, повторюсь, еще нет», — заключил почетный президент РФС.

19:10

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Газете.Ru» усомнился в том, что абсолютно все международные спортивные организации будут соблюдать временный запрет WADA на выдачу России прав на проведение турниров. При этом он выразил мнение, что аккредитацию РУСАДA могут вернуть лишь через десять лет. «Организация соревнований не входит в компетенцию WADA. Так что все это похоже на какие-то страшилки, которые не имеют под собой прочной почвы. Международные соревнования проводят международные федерации по видам спорта — и только лишь они. Поэтому про этот запрет нужно просто послушать, а затем забыть про него», — сказал Колосков.

РФС Колосков - 2
РИА Новости
Президент РФС Вячеслав Колосков (слева) и президент ФИФА Зепп Блаттер отвечают на вопросы журналистов во время пресс-конференции. 2000 год
19:00

Также в WADA добавили, что любые изменения в действующий кодекс вступят в силу не ранее 2021 года.

Это говорит о том, что полного запрета запрета проведения спортивных соревнований в России не будет еще минимум три года.

18:50

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию о том, что Россия не сможет проводить международные спортивные соревнования, сообщает Life. «Статья 20.3.11 гласит, что обязанностью международной федерации является «делать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу».

Следовательно, поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует кодексу, международные федерации должны делать все возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России», — заявили в антидопинговом агенстве.

Риди
Reuters
Президент WADA Крейг Риди
18:35

Это говорит о том, что на турниры, с которыми уже подписаны контракты, запрет распространяться не будет, в том числе и на чемпионат мира по футболу — 2018, который не станут переносить из России. Новые правила вступают в силу с 1 апреля.

18:30

То есть, пока РУСАДА не восстановлено, Россия не сможет получать право на проведение любых международных соревнований.

18:25

Что же конкретно изменилось в кодексе? Обратимся к В статье 20 «Дополнительные роли и ответственность сторон» в пункте 20.3 «Роли и ответственность международных федераций» внесена правка.

Старая версия:

20.3.11. Делать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты, Национальные паралимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.

Новая версия:

20.3.11. Принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.

РУСАДА
РИА Новости
Российское антидопинговое агентство получило право проводить допинг-тестирования
18:20

Все дело в том, что в конце декабря на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA), как заметили в издании «Чемпионат», был опубликован «Международный стандарт соответствия кодексу WADA для подписавших сторон» (International Standard for Code Compliance by Signatories — ISCCS).

Со стороны России документ подписало российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое сейчас находится под санкциями.

ВАДА
Reuters
WADA подвергло сомнению право России проведения ЧМ по одному из видов спорта
18:15

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня прогремела новость о том, что Россию лишат права проводить все международные спортивные соревнования. В нашей онлайн-трансляции мы попробуем разобраться, что происходит.

День рождения Григория Лепса 8
Григорий Сысоев/РИА "Новости"
Певец Григорий Лепс и футбольный талисман волк Забивака на церемонии официальной жеребьевки Кубка конфедераций, 2016 год