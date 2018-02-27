Онлайн-трансляция решения МОК по российскому спорту

Журова также отметила, что этап Кубка мира по биатлону в Тюмени может не состояться, если все спортсмены не захотят туда приезжать.

«Все зависит от спортсменов. Если все будут бойкотировать, то это будет их выбор, и этап физически не сможет состояться. Но федерация не должна идти на поводу у спортсменов, потому что если они будут идти у них на поводу, то спортсмены могут манипулировать и дальше. Природа, погода, люди не устраивают, начали кампанию в соцсетях — и вот уже этап перенесен... Для IBU это опасная практика.

Ну и сейчас все это — политика. Что, Тюмень плохо проводит свой этап Кубка мира? Нет. Вопрос не в качестве проведения, а исключительно в политике», — сказала Журова.