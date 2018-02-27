МОК восстановил Россию в правах. LIVE
Онлайн-трансляция решения МОК по российскому спорту
Эту информацию подтвердил лично глава ОКР Александр Жуков.
«Мы получили письмо из МОК, касающееся восстановления ОКР. Как вы знаете, 25 февраля состоялся исполком МОК, потом сессия. На ней были приняты важные решения относительно восстановления статуса ОКР. Оно было увязано с окончанием допинг-тестов на Олимпийских играх — 2018. В письме сказано, что все остальные результаты допинг-тестов являются отрицательными. Таким образом, ОКР был восстановлен в правах», — цитирует Жукова ТАСС.
Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников, не связанных друг с другом.
ВАЖНО! Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации.
Журова также отметила, что этап Кубка мира по биатлону в Тюмени может не состояться, если все спортсмены не захотят туда приезжать.
«Все зависит от спортсменов. Если все будут бойкотировать, то это будет их выбор, и этап физически не сможет состояться. Но федерация не должна идти на поводу у спортсменов, потому что если они будут идти у них на поводу, то спортсмены могут манипулировать и дальше. Природа, погода, люди не устраивают, начали кампанию в соцсетях — и вот уже этап перенесен... Для IBU это опасная практика.
Ну и сейчас все это — политика. Что, Тюмень плохо проводит свой этап Кубка мира? Нет. Вопрос не в качестве проведения, а исключительно в политике», — сказала Журова.
Она отметила, что все, что было и будет в России в ближайшее время, проводилось, когда обращались из международных федераций к нам: давайте, мы проведем у вас!
«Отсюда вопрос: будут ли они теперь вступать в конфликты с WADA в тех случаях, когда хотят провести какие-то турниры или старты у нас?
Могут сыграть свою роль спортсмены и СМИ. Как сейчас перед этапом Кубка мира по биатлону в Тюмени. Когда «подогретые» спортсмены говорят о том, что туда небезопасно ехать, а СМИ пишут, что в России отсутствует антидопинг вообще. Если много наберется таких мнений и отказников, федерация может сказать, что, извините, но этап у вас провести просто невозможно.
При этом необходимо отметить также, что речь идет только об отдельных видах спорта. В том же фигурном катании, например, никогда такого не будет», — добавила Журова.
Светлана Журова уже в интервью «Газете.Ru» подробно прокомментировала всю ситуацию с WADA.
«Все зависит от реакции международных федераций. Это все-таки не правило, а рекомендация и, прежде всего, им, а потом уже нам. Мы, без сомнения, будем восстанавливать РУСАДА, для этого постоянно ведется работа. Перед Олимпиадой статус агентства был был практически восстановлен, но, видите, до сих пор еще не все устраивает WADA. Мы ждем.
Другое дело, что почему-то все решили, что все соревнования должны проходить в России. Мы что, всегда все международные спортивные старты проводим? Нет.
После Сочи-2014, чемпионата мира по футболу и Универсиады было всем российским федерациям по видам спорта сказано, что только когда мы уверены, что готов и нам надо провести какое-либо соревнования — заявляемся. Мы же не можем все старты у себя в стране проводить», — отметила Журова.
Также Журова добавила, что вопрос восстановления РУСАДа в правах остается открытым, несмотря на заявления главы организации Крейга Риди, что это может произойти после Игр-2018 в Южной Корее.
«Насколько я помню, WADA очень долго согласовывала директора РУСАДА, это был целый процесс. Потом встал вопрос, что все должны признать доклад Ричарда Макларена.
Но доклад Макларена полностью признать нельзя. Частично признать можно, там есть нюансы. Но полностью признать невозможно. У нас до 2015 года было одно из самых лучших антидопинговых агентств. Мы получали благодарности, нам ставили высший балл. И в одночасье это все прекратилось», — сказала Журова.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что WADA манипулирует Россией бесконечно придираясь к РУСАДА и не восстанавливая ее в правах.
«Это вопрос манипуляций. Можно бесконечно придираться к РУСАДе и не восстанавливать ее в правах, тем самым тормозя возможность заявляться на международные соревнования, говоря при этом, что мы, дескать, не можем ничего сделать. Мы понимаем, что этим можно манипулировать бесконечно и России не давать соревнования еще какое-то количество лет. Но если они хотели эту политику развивать, то надо было начинать раньше, потому что, например, чемпионат мира по футболу уже невозможно у нас забрать», — цитирует Журову НСН.
А вот спортивный юрист Артем Пацев считает, что РУСАДА нужно заканчивать страусиную политику и начать процедуру восстановления.
«WADA ничего никому не запрещает. Будут усилены и ужесточены, с одной стороны, а с другой стороны, более детально прописаны условия, при которых национальная антидопинговая организация признается соответствующей или не соответствующей кодексу, и установлена процедура обжалования по этому.
РУСАДА необходимо будет крепко подумать после 1 апреля, перестать рассыпаться в благодарностях по отношению к WADA и принимать какие-то ненормальные условия восстановления, а необходимо будет действительно начать работать. Если РУСАДА полагает, что требования WADA либо заведомо невыполнимы, либо не обоснованы, то начать процедуру обжалования. Если руководство РУСАДА будет продолжать политику страусиную и делать вид, что ничего не происходит, то никакого восстановления не будет», — приводит слова юриста НСН.
Ситуацию с новыми поправками WADA прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Информация поступает достаточно противоречивая, но мы не располагаем информацией о каких-то возможных, скажем так, обременениях или ограничениях права России проводить международные состязания», — отметил пресс-секретарь.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с новыми поправками в кодексе Всемирного антидопингового агентства (WADA) благодаря которым в России могут с 1 апреля запретить проводить международные соревнования.
«WADA — не та организация, которая может сама принимать какие-то решения, отменять соревнования, дисквалифицировать кого-то. Это четко подконтрольная организация со штаб-квартирой в Канаде, у которой есть хозяева и которая подчиняется определенным мировым тенденциям. Если сейчас душат Россию, то в том числе и через WADA, к сожалению. Сейчас мы потеряли все позиции в агентстве и не можем регулировать этот процесс.
Около года назад была похожая практика, когда из-за потери аккредитации РУСАДА в России попытались отменить соревнования. Более того, многие турниры отменили — биатлон, бобслей и т.д.» — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».
Министерство спорта России оценило ситуацию с новыми поправками WADA и заверило, что запланированным соревнованиям ничего не угрожает.
«Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает. Мы полностью сосредоточены на организации тех турниров, право на которые Россия уже получила. И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне. Максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и зимней Универсиаде в Красноярске», — говорится в официальном заявлении ведомства, которое приводит ТАСС.
Ситуацию с новыми поправками в кодексе WADA прокомментировал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. «Слышал о такой информации, но WADA у нас календарем пока не занимается, так что я не знаю, как на это реагировать. У меня чемпионат Европы в конце апреля и начале мая, сегодня вылетаю в Махачкалу. Его с нетерпением ждут российские любители борьбы, весь Северный Кавказ — понятно, что традиции, любовь к греко-римской, вольной борьбе. И сделано очень многое за это время, чтобы получить право проведения чемпионата Европы. У нас прилетают президент Международной федерации, член МОК, член исполкома МОК. Обязательно попытаюсь у них выяснить, но насколько я понимаю — это позиция WADA», — цитирует Мамиашвили «Спорт-Экспресс».
Ситуацию с новыми поправками член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев назвал продолжением антироссийской кампании.
«Это продолжение многоступенчатой антироссийской кампании, которая шла и перед Олимпийскими играми, и во время Игр, и вот теперь после Игр. Она связана наверняка в том числе и с предстоящими президентскими выборами. И я думаю, это не прекратится до конца проведения у нас чемпионата мира по футболу. Совершенно очевидно, что все это специально нагнетается», — сказал Свищев.
Правда источник в руководстве отечественного спорта опроверг информацию, что новые поправки в кодексе WADA затронут способность России принимать международные соревнования, сообщает «Спорт-Экспресс».
По его словам, поправки будут действовать только в случаях несоответствия, возникших после 1 апреля 2018 года. Запрет будет распространяться только в случае восстановления РУСАДА, а затем повторного лишения лицензии уже после обозначенной даты.
Стоит отметить, что подобный запрет никоим образом не затронет грядущий чемпионат мира по футболу. Под запрет могут попасть лишь те соревнования, права на проведение которых еще только предстоит разыграть.
Также поправки не распространяются на коммерческие турниры и некоторые организации, не сотрудничающие с WADA (например, в ММА).
WADA пояснило, что будет, если какая-либо международная федерация по видам спорта не выполнит требования кодекса и примет заявку России на проведение соревнований после 1 апреля 2018 года.
Менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд на запрос «Газеты.Ru» подчеркнула, что в этом случае любая федерация напрямую нарушит правила Всемирного антидопингового кодекса.
На запрос «Газеты.Ru» в WADA подтвердили возможный запрет на проведение соревнований.
«Согласно положениям кодекса, утвержденным советом учредителей WADA в ноябре 2017 года и вступающим в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только от тех стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA», — ответили в ведомстве.
Вчера неожиданно грянуло из Всемирного антидопингового агентства (WADA). Новые поправки в кодекс организации, которые вступят в силу 1 апреля 2018 года, будут запрещать проведение международных соревнований в странах, в которых национальные антидопинговые агенства лишены сертификата соответствия кодексу WADA.
Напомним, российское агенство РУСАДА лишено статуса с 2015 года.
Но в МОК поняли, что это было сделано на эмоциях и никак не стали наказывать нашу команду за исполнение гимна. Хотя формальный повод был.
Из-за того, что Олимпийский комитет не был восстановлен, российским спортсменам было запрещено демонстрировать национальный флаг и петь гимн. Однако хоккеисты, после тяжелейшего матча с командой Германии, спели его на церемонии награждения, перекрикивая олимпийский гимн.
Еще во время Олимпийских игр в Пхенчхане в МОК заявили, что Россия после Игр будет автоматически восстановлена в правах после перепроверки проб с Олимпиады. И на тот момент уже было известно о положительных пробах Крушельницкого и Сергеевой. Из-за них нам не вернули флаг на церемонии закрытия Игр.
Здравствуйте, уважаемые болельщики и все, кому небезразлична судьба российского спорта. Сегодня важный день: Международный олимпийский комитет (МОК) решает судьбу Олимпийского комитета России (ОКР) на ближайшее время. Сегодня ОКР может быть восстановлен в правах, и тогда Россия фактически вернется в олимпийскую семью как полноправный ее член. Но может быть и не восстановлен. Мы будем следить за развитием событий.
Текстовая онлайн-трансляция начнется в 09:00 по московскому времени.
Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшее время решит дальнейшую судьбу Олимпийского комитета России (ОКР).