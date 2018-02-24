«МОК имитирует борьбу с допингом»

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал интервью «Би-би-си» в новом образе.

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На этот раз Родченков решил скрыть свое лицо с помощью маски. Кроме того, на нем были надеты темные очки, не позволяющие разглядеть его глаза.

Ранее в интервью американскому телеканалу CBS информатор WADA предстал практически неузнаваемым после пластической операции и специального грима.

«Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой. Мы предприняли все необходимые шаги»,

— объяснил химик свои метаморфозы.

В новой беседе Родченков подтвердил, что его жизни существует реальная угроза. Отвечая на вопрос, что было бы, если бы он решил остаться в России, экс-глава лаборатории твердо заявил: «Я точно был бы в могиле. Меня бы прикончили».

В ходе разговора с журналистом «Би-би-си» химик разъяснил свою позицию по последним событиям, связанным с антидопинговым контролем. В частности, он раскритиковал работу Международного олимпийского комитета (МОК), который намерен разрешить российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии Игр-2018.

«МОК должен показать, как ведет борьбу с допингом. Российские официальные лица отвергают любые обвинения, говорят, что я лжец. Они унизили всех осведомителей, они дали ложную информацию в суде, и если российский флаг на закрытии будет разрешен, это будет худшим решением», — заявил Родченков.

Он также добавил, что члены МОК ставят под сомнение результаты работы WADA и главы его независимой комиссии Ричарда Макларена.

«Люди понимают: то, что делает МОК, — фальсификация борьбы с допингом.

Это нивелирует все предыдущие достижения, это абсолютное пренебрежение ко всем комиссиям, всем выводам и к Макларену», — сказал специалист.

По его словам, олимпийскому движению необходимы реформы, а проблемы с допингом есть далеко не только у России.

«МОК и все олимпийское движение переживает серьезный кризис. Нам нужны реформы. Это требует многого, особенно денег. Спортивные международные федерации — самые большие проблемы в вопросе борьбы с допингом. Я уверен, что они скрывают десятки положительных допинг-проб. Следует лишить федерации права тестирования, передав их WADA. Но многие страны вообще не заинтересованы в этом», — подчеркнул информатор.

Также Родченков прокомментировал скандал с российским керлингистом Александром Крушельницким, в допинг-пробе которого на Олимпиаде в Пхенчхане обнаружили запрещенный мельдоний. По мнению химика, в действиях Крушельницкого не было обмана — только непрофессионализм.

«Не считаю Крушельницкого обманщиком, с его стороны это была простая небрежность.

Возможно, где-то в сумке у него лежат таблетки. Но, обратите внимание, это совсем другое. Нельзя относиться к нему как к обманщику, это только непрофессионализм», — уточнил Родченков.

Он также отметил, что российские спортсмены, выступающие на Играх-2018, не замешаны в нарушении антидопинговых правил.

«Я сделал все возможное, чтобы обманщики не выступали в Пхенчхане, и потому убежден, что новое поколение, которое сейчас соревнуется, «чистое».

По крайней мере, не настолько «грязное, как предыдущее»», — заключил экс-руководитель Московской лаборатории.

Напомним, уже двое российских спортсменов попались на допинге на Олимпийских играх в Пхенчхане. Помимо Крушельницкого положительная проба была выявлена у бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей в Пхенчхане 12-е место в тандеме с разгоняющей Анастасией Кочержовой.

В материале «Би-би-си» подчеркивается, что встреча с Родченковым происходила под покровом строжайшей тайны. Журналисты, прилетевшие в США для встречи с химиком, должны были держать цель своего визита в секрете. В назначенный день они получили инструкции о приблизительном месте и времени встречи и, лишь добравшись до места, были сопровождены к Родченкову.

Его нового лица, впрочем, они так и не увидели.

Отметим, что 20 февраля российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина подали в суд на Родченкова, из-за показаний которого их лишили серебра Олимпиады в Сочи — 2014 и пожизненно отстранили от Игр. Они попытаются взыскать с информатора WADA по $10 млн каждая.

Одним из спонсоров судебных тяжб стал миллиардер Михаил Прохоров, недавно включенный минфином США в список людей, приближенных к Кремлю.

Адвокат Родченкова Джим Уолден выразил полное отсутствие беспокойства по поводу возможных судебных разбирательств.

«У этого иска нет шансов пережить мое ходатайство о прекращении дела. Он вызывает столько же доверия, сколько вся остальная ложь России.

Я с удовольствием включусь в дело», — заявил юрист.

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