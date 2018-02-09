Онлайн-трансляция соревнований первого медального дня Олимпиады

В этот день будут разыграны пять комплектов наград: в лыжном скиатлоне у женщин, в коньках на дистанции 3000 м у женщин, в шорт-треке на дистанции 1500 м у мужчин, в женском спринте в биатлоне и в прыжках с трамплина на «нормальном» трамплине.