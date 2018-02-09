Пхенчхан-2018: Елистратов и Воронина поборются за медали. LIVE
Онлайн-трансляция соревнований первого медального дня Олимпиады
Следующий, шестой тур группового этапа олимпийского турнира по дабл-миксту состоится уже сегодня в 14:05 по московскому времени. Россияне встретятся с канадцами.
Новости с соседней дорожки: сборная Китая одолела команду США со счетом 6:4, а Норвегия победила Финляндию (7:6).
ПОБЕДА! Команда России в лице Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой одерживает победу над хозяевами Олимпиады корейцами в керлинге — в дисциплине дабл-микст. Итоговый счет — 6:5.
Александр громко кричит: «Свип! Свип! Да! Да!», уже понимая, что камень идет как надо! Россияне выбивают чужой снаряд, устанавливая свой в центре дома!
Хозяева Олимпиады установили камень ближе к центру дома. Нам нужно немного оттолкнуть этот снаряд, и мы победим! Но следует быть аккуратными.
Корейцы установили гард, а наши тут же его сбили в сторону. Было очень нервно — россияне еле-еле попали в камень соперников.
Идеальный бросок в исполнении Брызгаловой! Все три камня корейцев разлетелись в стороны, даже в доме их не осталось! Сборная Южной Кореи берет тайм-аут (в экстра-энде есть право на еще один после основного времени).
Корейцы установили свой камень в центр дома, чуть оттолкнув наш. Крушельницкий оценивает ситуацию.
Первый бросок у россиян снова не задался — камень пошел не туда, куда надо, и они решили «вытереть» его свипованием подальше, чтобы не дать соперникам шанса в будущем как-то воспользоваться этим снарядом.
Кстати, в экстра-энде хаммер будет у россиян, что повышает шансы на успех.
В итоге корейцы выбивают наш камень и сравнивают счет — 5:5. Будет экстра-энд.
Россияне выбили один чужой камень. Но последний бросок за соперниками.
Корейцы вдвоем делают свипование, чтобы привезти камень в нужную точку. В итоге у них сейчас два снаряда ближе к центру, чем наш единственный.
Корейцы полностью владеют ситуацией. У них хаммер, камень в центре и еще два на краю.
Следующим броском отечественные спортсмены ошиблись в весе. Наш камень, наконец, расположился в доме — где-то сбоку, однако корейские снаряды никуда не ушли.
Вторая ошибка нашей команды. Ни одного камня россиян пока нет в доме.
Россияне хорошо сработали, установив последним броском свой камень в центр. Счет 5:3 в нашу пользу!
Начался восьмой энд! И снова ошибка в дебюте у наших керлингистов. Первый камень проходит мимо всего дома.
А вот теперь снова два камня корейцев ближе к центру. Надо делать идеальный бросок и брать этот энд.
Тем временем ситуация в доме складывается больше в пользу корейцев — у них три камня в доме. Нашим удалось обойти гард и выбить два чужих снаряда.
Новости с соседней дорожки: канадцы обыграли Швейцарию со счетом 7:2.
Наблюдается равная борьба. Наши пытались вытолкнуть чужой камень и поставить свой ближе к центру, но, кажется, снаряд немного «перевалил».
Итак, начался седьмой энд. Хаммер у нашей команды.
Последний бросок был за корейцами, и им удалось выбить два наших камня из центра, а оставшийся оказался чуть дальше, чем нужно. Сокращается разрыв. Счет 4:3 в пользу россиян.
Россияне выбили один камень соперников из центр дома и отодвинули на край другой. Три наших держатся на хороших позициях.
Россияне не опускают рук — и вот уже три наших камня очень хорошо расположились в центре. Рядом по-прежнему два корейских.
Снова ошибка у россиян — столкнули собственные гарды. Корейцы берут тайм-аут.
Очень серьезная ситуация в центре дома. У обеих команд по два камня в неплохом положении.
Ан нет! Корейцы совсем не угадали с траекторией! Наш единственный камень остался ближе к центру! Счет 4:2 в пользу россиян!
Россияне выбили чужой камень, но теперь у нас только один в центре дома. Корейцы вполне могут выбить его. Посмотрим, что получится.
А вот теперь серьезная ошибка россиян. Задели собственный гард и разбили свою защиту.
Супербросок! Все три камня корейцев выбиты из дома одним снарядом!
Вторым броском россияне выбрали неплохой вес, и камень встал в центр.
Пятый энд начался! К сожалению, россиянам опять не удался бросок — камень остановился где-то на окраине дома. Тем временем у корейцев уже два камня в центре.
Начался небольшой перерыв — половина эндов позади.
Отличный бросок! Россияне расположили два наших камня в центре, выбив один снаряд соперников! Счет 3:2 в нашу пользу!
Хозяева соревнований предсказуемо выбивают наш камень из центра.
Россияне решили сыграть агрессивнее, но получилось не совсем то, что планировали. Камень оказался точно в центре, плюс один из опасных снарядов соперника отошел в сторону. Однако у корейцев еще есть шанс на атаку.
Наши спортсмены в раздумьях. Берут тайм-аут. Нужно как-то защитить свой единственный камень, который находится в центре дома.
Теперь уже два камня Южной Кореи очень близко к центру. Надо выбивать.
Снова «перевалил» камень у россиян. Снаряд корейцев по-прежнему стоит ближе к центру.
Четвертый энд начался не очень хорошо. Россияне не угадали с траекторией: камень попал в гард корейцев и укатился куда-то в сторону, хотя и вошел в дом.
А вот соперники своим броском выбили из центра дома оба наших камня. Счет становится 2:1 в их пользу! Однако россияне начинают четвертый, четный энд со своим хаммером (правом на последний бросок). Это неплохо, учитывая, что игра состоит из четного количества эндов.
Отличный бросок! Россияне выбили камень южнокорейцев!
Корейцы очень хорошо попали своим камнем по нашим. Теперь один их снаряд стоит ближе к центру. Россияне решили ответить своей атакой.
Соперники пытаются выбивать гард, а наши устанавливают еще один.
Теперь россияне установили гард на страже своих камней в центре дома. Корейцам нужно поломать голову над изменением ситуации.
Корейцам тоже удалось неплохо разместить свой снаряд, но наш явно ближе к центру. Осталось по три броска в этом энде.
Точно в центр дома Крушельницкий завел камень!
И мы сравняли счет! 1:1 после двух эндов!
Брызгаловой удалось довести камень ближе к центру дома при помощи активного свипования — натирания льда. Положение нашей команды стало чуть лучше.
Вот таким образом россияне расположили свои камни.
В первом энде корейцы хорошо расположили гарды и повели со счетом 1:0. Неожиданно. Напомним, что предыдущие три встречи подряд россияне выиграли, оказавшись сильнее норвежцев, финнов и китайцев.
Россия представлена парой Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, причем наши спортсмены встречаются с хозяевами Олимпиады — Южной Кореей!
Начинается этот день с группового этапа олимпийского турнира по керлингу в миксте! Каждую страну преставляют по два спортсмена — мужчина и женщина.
В этот день будут разыграны пять комплектов наград: в лыжном скиатлоне у женщин, в коньках на дистанции 3000 м у женщин, в шорт-треке на дистанции 1500 м у мужчин, в женском спринте в биатлоне и в прыжках с трамплина на «нормальном» трамплине.
Приветствуем всех любителей спорта на онлайн-трансляции третьего соревновательного и первого официального дня Олимпиады в Пхенчхане!