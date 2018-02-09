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Последний бой Супермена: Рой Джонс ушел по-русски

Боксер Рой Джонс выиграл последний бой в карьере

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Американский боксер Рой Джонс завершил свою почти 30-летнюю карьеру победой над соотечественником Скоттом Сигмоном. Это позволило ему завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского союза (WBU) в категории до 90,71 кг. Боксер по прозвищу Супермен останется в истории спорта как единственный боец, становившийся чемпионом в четырех весовых категориях — от средней до супертяжелой.

Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс завершил свою 29-летнюю карьеру уверенной победой. Американский боксер одолел в прощальном бою своего соотечественника Скотта Сигмона, который младше его на 19 лет.

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Символично, что поединок состоялся в родном городе Джонса — Пенсаколе, где когда-то начался его спортивный путь. Именно здесь он одержал свою первую победу, одолев техническим нокаутом Рикки Рэндалла в 1989 году.

Соперник был выбран не самый сильный — в активе 30-летнего Сигмона числилось 30 побед при 11-ти поражениях (из которых пять — нокаутом)

и одной ничьей. Боксер не обладал взрывной скоростью, да и удар у него не поражал силой.

Другое дело, что сам Рой последние десять лет был лишь тенью самого себя, что объясняется возрастом и пятью тяжелыми нокаутами, которые ему пришлось пережить в карьере.

Неудивительно, что на свой последний поединок американец с российским паспортом вышел с большой осторожностью:

старался не бить много раз подряд, чтобы не раскрыться и не пропустить разящую контратаку, и двигался по рингу в экономном режиме, превосходя соперника больше в тактике и умении предугадать его действия, чем в скорости и силе.

Сигмон не смог совладать с опытом маститого оппонента и раз за разом пропускал неплохие удары, не отправляясь в нокаут лишь потому, что Джонсу не хватало мощи пробить достаточно сильно несколько раз подряд.

В итоге бой продлился положенные десять раундов, а Рой одержал победу единогласным решением судей, причем все показали на карточках одинаковый результат — 98-92.

«Мне не грустно от того, что я старею, — все мы этому подвержены. У меня было великолепное время расцвета. Я был действительно хорош тогда.

Позже меня не удивляло то, что я старел, а мои способности становились все более ограниченными, — говорил Джонс перед поединком. — Все знают об этом, но, на мой взгляд, некоторые просто не понимают, что их тело постареет. Однако я принимаю это.

Люди говорили мне уйти на покой, но я знал, на что я еще способен, и никогда не позволял другим указывать мне, что делать».

Судя по всему, в 49 лет Джонс все-таки решил для себя, что хочет сосредоточиться на семье и детях на ранчо в своем родном городке Пенсакола — возле поражающей красотой глубоководной гавани.

«Есть вещи, которые я хотел бы сделать, но понимаю, что больше не способен на это. Я люблю бокс, даже несмотря на то, что я уже не на пике.

Я люблю бокс так же сильно, как во времена своего чемпионства. Но продолжать вечно никто не может. Время настало, я готов сказать «Прощай», — подвел последнюю черту Джонс.

Победив Сигмона, Джонс завоевал свой последний чемпионский титул в карьере — по версии Всемирного боксерского союза (WBU) в весовой категории до 90,71 кг.

Это станет лишь песчинкой в его серьезном послужном списке, в котором особенно ярко выделяются победы в четырех весовых категориях — до 72,6 кг, до 76,2 кг, до 79,38 кг и в супертяжелой (выше 91 кг).

Кроме того, Джонс признавался лучшим боксером мира во всех весах с 1993 по 2004 год.

Ранее только одному боксеру удавалось побеждать в категориях от средней до супертяжелой — но не больше, чем в трех: британский спортсмен Бобби Фитцсиммонс более ста лет назад одержал победы в среднем, полутяжелом и супертяжелом весе.

Таким образом, американец по прозвищу Супермен уйдет на покой абсолютным рекордсменом по этому показателю. В его активе теперь навсегда останется 66 побед (из них 47 — нокаутом) и девять поражений.

После прощального боя Джонс, словно оправдываясь, отметил, что получил небольшую травму бицепса левой руки всего за неделю до поединка.

Судя по всему, даже в 49 лет американец некоторые угрызения совести за недостаточную зрелищность вечера. Боксер также отметил, что готов возобновить свою карьеру только в одном случае: если боец смешанных единоборств (ММА) Андерсон Силва, с которым он вел переговоры еще в середине 2000-х, вызовет его на поединок.

Впрочем, бразилец сейчас отбывает длительную дисквалификацию за допинг, так что, скорее всего, 8 февраля 2018 года действительно состоялся последний поединок Супермена.

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