Рой Джонс-младший наконец решился попрощаться с боксом в 49 лет. По крайней мере, впервые знаменитый боксер заявил об окончании профессиональной карьеры сам.

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Хотя еще совсем недавно, 5 декабря 2017 года, он говорил, что не собирается заканчивать.

«Я не хочу прощальный бой, не хочу уходить. Я по-прежнему хочу драться. Даже в гробу я буду выбрасывать удары»,

– рассказывал Джонс BoxingScene.

Тем не менее сам боксер в начале 2018 года анонсировал на своей странице в фейсбуке, что 8 февраля он проведет свой последний бой в карьере.

Изначально в качестве соперника Джонс хотел видеть знаменитого бразильца из UFC Андерсона Силву, с которым договорился о поединке по правилам бокса.

«Андерсон хочет этого. Я хочу этого. Единственное препятствие — Дэйна Уайт. Он должен дать свое согласие» — рассказывал боксер.

В итоге глава самой авторитетной организации смешанных единоборств так и не дал своего согласия на то, чтобы Силва пошел по стопам Конора Макгрегора, тем более на бою с нынешним Джонсом таких денег, как на противостоянии Мэйвезер – Макгрегор, сделать невозможно.

Джонс сразится с 30-летним боксером из США Скоттом Сигмоном. Соперник легенды не хватает звезд с неба и за карьеру одержал 30 побед (16 нокаутом) при 11-ти поражениях (5 нокаутом) и одной ничьей.

На счету Джонса, дравшегося на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году, когда его грядущему сопернику исполнился один год, 65 побед при девяти поражениях на профессиональном ринге.

Впрочем, карьеру американского боксера можно разделить на до и после подъема в тяжелый вес. По сути, это были два разных Джонса.

Свою первую известность Джонс-младший приобрел, еще когда выступал на любительском ринге. Он был главным фаворитом Олимпиады-88 и катком прошелся по соперникам до финала, победив в том числе представителя СССР Евгения Зайцева.

В решающем бою турнира американец сражался с представителем Южной Кореи Пак Си-Хуном, и тот бой стал самым известным в истории любительского бокса по двум причинам: Джонса в нем откровенно засудили, что повлекло за собой изменение правил арбитража в любительском боксе.

Джонс доминировал в том поединке на протяжении всех трех раундов, однако при объявлении решения руку подняли его сопернику, что удивило вообще всех, включая самого победителя.

Советский и венгерский рефери отдали победу американцу, арбитры из Уругвая и Марокко признали победителем корейца, посчитав, что он выиграл второй и третий раунды, в каждом из которых Джонс попадал больше, чем Си-Хун за весь бой.

Рефери из Уганды увидел в том поединке ничью, но ему пришлось отдать кому-то предпочтение, чтобы определить обладателя золотой награды, и он посчитал, что выбросивший 188 против 303 у Джонса ударов кореец был активнее.

После этого Джонс отправился в профессиональный бокс, где раскрылся не просто как чемпион мира, но и как боец ураганного стиля и темпа.

Яркий и разносторонний стиль Джонса-младшего был основан на скорости и реакции. При этом Рой всегда жил на ринге, получал истинное наслаждение от происходящего и доставлял колоссальное удовольствие зрителям, делая вещи, на которые не мог бы решиться никто другой.

Проведя 22 победных боя в среднем весе и выиграв титул чемпиона мира IBF в поединке с другим непобедимым на тот момент боксером Бернардом Хопкинсом, Джонс отправился в суперсредний вес.

Там он достиг настоящего величия, разгромив в том числе в своем зрелищно-издевательском стиле Джеймса Тони и Энтони Берда.

Свое первое поражение на профессиональном ринге американец потерпел в чемпионском бою по версии WBC уже в полутяжелом весе против своего соотечественника Монтелла Грифина в 1997 году.

Там Джонс-младший был дисквалифицирован в девятом раунде за удар уже присевшего на колено и находившегося в нокдауне соперника. Сам боксер и многие специалисты посчитали неверными действия судьи в ринге, но по факту Гриффин получил победу.

Впрочем, в бою реванше через пять месяцев Джонс буквально уничтожил Гриффина в первом раунде, сначала отправив его в нокдаун, а затем и нокаутировав.

Рой собрал все три главных чемпионских пояса и продолжал свое триумфальное шествие, громя соперников одного за другим. Жертвами американца пали такие серьезные боксеры, как Отис Грант, Ричард Холл, Эрик Хардинг, Деррик Хармон, Хулио Сесар Гонсалес, Глен Келли, Клинтон Вудс…

После этого Джонс решил подняться в тяжелый вес и 1 марта 2003 года в бою за титул WBA победил единогласным решением арбитров Джона Руиса, навсегда войдя в историю как первый изначально чистый средневес, ставший чемпионом мира в тяжелом весе.

Спустившись обратно в первый полутяжелый вес, Джонс больше никогда не был собой прежним. Путешествие по весовым категориям туда-обратно украло знаменитую скорость Роя, без которой он стал лишь тенью того величайшего боксера, каким был до 34-х лет.

Он успел победить Антонио Тарвера в крайне неоднозначном бою при спорном решении судей, но затем уступил Тарверу в двух других поединках, включая нокаут во втором раунде в первом бою-реванше, и стал проигрывать чуть ли не чаще, чем побеждать.

Джонс уже был не тем, что прежде, но бокс оставался его смыслом жизни, хотя у Роя были и другие интересы — например, музыка (у него есть свой рэп-альбом).

Джонс давно уже не боксирует на прежнем уровне, привлекая к себе внимание историями — как, например, с получением российского гражданства (он провел несколько боев в России, включая крайне неудачный против Дениса Лебедева).

При этом Рой все равно навсегда останется легендой бокса. Он не провел безупречной карьеры, как так никому и не проигравший Флойд Мэйвезер-младший, но он тоже добился максимальных высот в боксе, только в куда более ярком стиле.

Впрочем, к 50-ти годам, наверное, действительно пора завязывать, так что бой с Сигмоном – событий историческое, которое нельзя пропускать.

Пройдет поединок ночью с 8 на 9 февраля по московскому времени и начнется в 3.30 утра.

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