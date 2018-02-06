«Ничего не выйдет»: МОК ответил на иск россиян. LIVE
32 российских атлета оспорили в CAS недопуск на Олимпиаду
Конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев могут подать апелляции в вынесенную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение Международного олимпийского комитета не приглашать их на Игры-2018 в Пхенчхане. «Иски будут рассмотрены в Пхенчхане в самое ближайшее время, так как вердикт должен быть вынесен до начала Игр, а они стартуют в пятницу, 9 февраля», — сообщили в ОКР.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова не не исключает восстановления ОКР в правах до завершения Олимпиады. «Все члены Международного олимпийского комитета (МОК) находятся на Олимпиаде. Существует возможность экстренно собрать исполком и принять любое решение. В Пхенчхане это сделать значительно проще. Им необходимо взвесить все за и против. В том случае, если во время Игр не будет каких-либо провокаций, чего я не исключаю, ОКР может быть восстановлен до окончания турнира. Если говорить о законности и регламентных нормах, такая возможность существует», — цитирует Журову RT.
В МОК уверены, что CAS не удовлетворит апелляции 32 российских спортсменов на недопуск к Играм-2018. «Мы не боимся и ожидаем решения, мы уверены в своей позиции. Вы видели отчет госпожи Фурнейрон (главы Независимой организации антидопингового тестирования), которая отметила, что дело каждого спортсмена рассматривалось анонимно. Была проделана действительно огромная работа. Мы сделаем все необходимое, чтобы открыть путь на Игры только для чистых спортсменов, мы убеждены в нашей позиции», — приводит слова Адамса ТАСС.
Скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и тренер по санному спорту Сергей Чудинов подали иски в вынесенную панель CAS на решение МОК не приглашать их на Игры. 5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпиаду-2018.
Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев прокомментировал возможное восстановление ОКР в правах до завершения Олимпиады. «Это очень приятная новость. Нужно верить в это. При этом нельзя забывать, как критически Томас Бах высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам. Его слова крайне разочаровали. При этом формулировка «временное отстранение» является довольно пространной. Не названы никакие сроки. Величайшую страну и спортивную державу в мире держат в таком подвешенном положении», — цитирует Газзаева RT.
Александр Легков и еще пятеро лыжников, которые не получили приглашения на Игры-2018, подали иск в вынесенную панель CAS. «Мы подали иск в вынесенную панель CAS. Также будем подавать иск в гражданский суд Швейцарии», — цитирует главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе ТАСС.
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 77% россиян планируют следить за ходом Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС. «Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане, стартующая на этой неделе, уже стала широко резонансным событием для нашей страны: об Играх слышало подавляющее большинство граждан (89%), следить за ходом всех или части соревнований планируют 77%», — говорится в сообщении ВЦИОМ.
50% россиян в первую очередь будут следить за выступлениями отечественных биатлонистов.
По мнению опрошенных, самые большие шансы на золотые награды имеют фигуристы (42%).
Член Международного олимпийского комитета британец Адам Пенгилли выступил против восстановления ОКР до окончания Игр-2018. «Считаю, что ОКР не должен быть восстановлен в правах до конца Олимпиады. Я надеюсь, что МОК в принятии решения о возможном восстановлении ОКР в правах внимательно рассмотрит два факта. Во-первых, российских спортсмены получили наказания за допинг. Они дисквалифицированы на четыре года, а не на два с половиной месяца. Во-вторых, МОК нужен ответ, признает ли ОКР данные из доклада Макларена», — цитирует Пенгилли Inside the Games.
Сборная России по хоккею прибыла в Сеул. Около двухсот болельщиков встретили игроков национальной команды с флагами России. Они исполнили гимн страны и песню «Катюша».
МОК рассказал о критериях снятия запрета на флаг России на церемонии закрытия Олимпийских игр. По словам главы рабочей группы Международного олимпийского комитета Николь Ховерц, организация будет следить за поведением российских спортсменов, российскими болельщиками и журналистами. «Нечто похожее в футболе: футбольные клубы несут ответственность за поведение своих болельщиков. Следить за каждым человеком и каждым инцидентом невозможно. Но мы будем оценивать общий настрой. Наши критерии достаточно открытые и гибкие», — цитирует Ховерц Inside the Games.
Апелляции в CAS подали Виктор Ан, Владимир Григорьев, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Юлия Шокшуева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов, Иван Букин, Денис Айрапетян, Артем Козлов, Глеб Ретивых, Алексей Волков.
Слушания по апелляциям 32 российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде на недопуск до Олимпийских игр 2018 года пройдут в Пхенчхане 7 февраля в 13:00 по местному времени (7:00 мск).
В Госдуме поддержали решение россиян подать апелляции на недопуск на Олимпийские игры. «В этой ситуации не осталось ничего от спорта. Это давление из-за океана, там захотели унизить нашу страну, наших спортсменов. Их отстраняют просто потому, что они русские. Я очень надеюсь, что Швейцарский суд быстро примет решение и восстановит право спортсменов принимать участие в Олимпиаде», — цитирует Свищева RT.
Спортсмены подали иск к МОК на основании дискриминации по принципу гражданства. «В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере.
В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушание в Лозаннском суде 7 февраля 2018 года», — говорится в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.»
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Международный олимпийский комитет (МОК) не исключил, что Олимпийский комитет России (ОКР) может быть полностью или частично восстановлен в правах еще до окончания Игр в Пхенчхане. 32 российских спортсмена, не получивших приглашение на Олимпиаду в Корее, подали апелляцию на решение МОК в Спортивный арбитражный суд, а также в Федеральный суд Швецариии.