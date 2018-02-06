32 российских атлета оспорили в CAS недопуск на Олимпиаду‍

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 77% россиян планируют следить за ходом Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС. «Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане, стартующая на этой неделе, уже стала широко резонансным событием для нашей страны: об Играх слышало подавляющее большинство граждан (89%), следить за ходом всех или части соревнований планируют 77%», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

50% россиян в первую очередь будут следить за выступлениями отечественных биатлонистов.

По мнению опрошенных, самые большие шансы на золотые награды имеют фигуристы (42%).