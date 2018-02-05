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Трагедия «Манчестер Юнайтед»: 60 лет катастрофе

60 лет назад в Мюнхене разбился самолет с футболистами «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» перед катастрофой 6 февраля 1958 https://alchetron.com/Busby-Babes
«Манчестер Юнайтед» перед катастрофой 6 февраля 1958

60 лет назад в футболе произошла одна из самых известных трагедий: самолет с английской командой «Манчестер Юнайтед» разбился в аэропорту Мюнхена. Эта катастрофа положила конец талантливому поколению «красных дьяволов», которых звали «малыши Басби» в честь главного тренера той команды Мэтта Басби.

6 февраля исполняется ровно 60 лет со дня трагедии в Мюнхене, когда самолет с футболистами знаменитого английского клуба «Манчестер Юнайтед» разбился в аэропорту «Мюнхен-Рим».

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Команда возвращалась в родной город после успешного матча в гостях у сербской «Црвены Звезды» в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов, который завершился боевой ничьей (3:3). Этот результат позволил англичанам пройти в следующую стадию, и в салоне царило приподнятое настроение.

Стоит отметить, что в те времена самолеты считались не таким безопасным видом транспорта, как сейчас, однако «красные дьяволы» были вынуждены воспользоваться авиаперелетом, чтобы успеть в Манчестер на матч чемпионата Англии.

По пути на Туманный Альбион воздушное судно совершило промежуточную посадку в Германии для дозаправки. После всех необходимых процедур самолет совершил две попытки взлететь, но оба раза экипаж прерывал их из-за подозрительных вибраций в двигателе.

На третий раз разгон все-таки удалось взять, однако в конце взлетно-посадочной полосы воздушное судно задело большие сугробы и не смогло набрать высоту, проломив забор и заехав крылом в соседний дом.

Из 44 находившихся на борту, в число которых входили футболисты, тренерский штаб, журналисты и пассажиры, 21 человек скончался на месте.

Остальные либо потеряли сознание, либо по приказу командира корабля пытались выбраться из авиалайнера. Вот как эту ситуацию описывал защитник Билл Фоулкс:

«Хвост самолета просто исчез. Я выбрался наружу так быстро, как только мог, и побежал прочь. Потом я развернулся, понял, что самолет не взорвется, и побежал обратно.

Еще издалека я смог разглядеть горящий хвост и, пока я приближался к нему, на пути попадались тела.

Роджер Берн, до сих пор пристегнутый к своему креслу, Бобби Чарльтон, тихо лежавший на другом сиденье, и Деннис Вайоллет...

Потом ко мне подбежал Гарри Грегг, и мы стали смотреть, можно ли помочь кому-то еще», — приводит слова футболиста Thebusbybabes.com — сайт, посвященный той авиакатастрофе.

Искореженный самолет «Манчестер Юнайтед». Источник: Public Domain
Искореженный самолет «Манчестер Юнайтед». Источник: Public Domain

На следующий день Фоулкс посетил пострадавших товарищей в больнице и только тогда, по его словам, осознал истинный масштаб трагедии:

«Мы зашли в палату и увидели Мэтта Басби (главного тренера команды. — «Газета.Ru») с кислородной маской и Дункана Эдвардса, который был очень тяжело ранен, и Бобби Чарльтона с перевязанной головой, Джеки Бланчфлауэра с перевязанной рукой и порезанным лицом...

Когда мы уже хотели уходить, я спросил медсестру о том, где можно увидеть остальных ребят. Она выглядела смущенной, поэтому я снова спросил: «Где остальные уцелевшие?»

Она ответила: «Остальные? Нет никаких остальных, они все здесь». Только тогда мы осознали чудовищность произошедшего. Малышей Басби больше не существовало».

Изначально виновным в катастрофе объявили командира рейса Джеймса Тейна, который якобы приступил к взлету, не позаботившись об удалении льда с консолей крыла. Позднее было установлено, что причиной трагедии стало скопление снежной каши ближе к концу взлетной полосы, из-за чего самолет не смог набрать необходимую скорость.

Малыши Басби — так ласково называли в Англии тот состав «Манчестер Юнайтед», большинство игроков которого были воспитаны в академии «красных дьяволов», а не приобретены у других клубов.

В молодежной команде эти игроки росли под руководством тренера Джимми Мерфи, который затем перешел на должность ассистента наставника главной команды Басби и вместе с ним продолжил работать с «малышами».

Едва придя в себя на больничной койке, Басби пообещал: «И все-таки мы выиграем этот проклятый Кубок! Ради наших погибших товарищей мы обязаны это сделать!»

Футбольные клубы Англии, желая поддержать «красных дьяволов», отдали им своих лучших молодых игроков, среди которых оказались, в том числе, и североирландец Джордж Бест с шотландцем Деннисом Лоу.

Позже эти игроки завоевали самый престижный индивидуальный приз в футболе — «Золотой мяч».

Однако в сезоне-1957/58 они еще были далеки от своих лучших кондиций и не сумели внести серьезного вклада в игру «Манчестера».

На момент катастрофы «Юнайтед» всего на четыре очка отставал в чемпионате Англии от лидирующего «Вулверхэмптона» и боролся за третью победу в лиге подряд.

Потеряв восемь игроков основного состава, даже при помощи перспективных новичков команда сумела одержать только одну победу за оставшиеся 11 матчей и финишировала на девятом месте.

В Кубке европейских чемпионов «Манчестер» не сумел преодолеть стадию полуфинала, уступив «Милану» по сумме двух встреч (2:5).

Только в 1965 году «красные дьяволы» вновь поднялись на высшую ступеньку пьедестала чемпионата Англии, а в 1968 году исполнили обещание Басби, выиграв Кубок европейских чемпионов.

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