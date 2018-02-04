Заседание МОК: Бах разгневан оправданием россиян. LIVE

Бах также поведал о готовности Пхенчхана к проведению Олимпийских игр.

Все сооружения и площадки готовы, остались последние мельчайшие детали. Все площадки великолепны, также как и олимпийская деревня. Общался со многими спортсменами, они очень довольны, благодарю оргкомитет за проделанную работу», — сказал Бах.

Олимпиада начинается уже через пять дней.