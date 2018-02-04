Заседание МОК: Бах разгневан оправданием россиян. LIVE
Онлайн второго дня заседания исполкома МОК
Бах также поведал о готовности Пхенчхана к проведению Олимпийских игр.
Все сооружения и площадки готовы, остались последние мельчайшие детали. Все площадки великолепны, также как и олимпийская деревня. Общался со многими спортсменами, они очень довольны, благодарю оргкомитет за проделанную работу», — сказал Бах.
Олимпиада начинается уже через пять дней.
Вернемся к обсуждению грядущей Олимпиады и ситуации со спортсменами. Томас Бах рассказал о поднимаемых на встрече со атлетами вопросах, отметив, что обсуждение касалось в основном решению Спортивного арбитражного суда (CAS).
«Это не только право МОК, это обязанность МОК выражать обеспокоенность решением CAS, потому что мы не можем позволить себе ситуацию, когда CAS потеряет доверие со стороны спортсменов. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы доверие спортсменов было восстановлено. Атлеты спрашивали, что мы будем делать, чтобы такое не повторялось в будущем», — сказал Бах.
Вопросы с участием российских спортсменов стали не единственными обсуждаемыми на исполкоме МОК.
Глава организации также прокомментировал скандал с бывшим врачом сборной США по гимнастике, который получил 175 лет тюрьмы за домогательства к спортсменам.
«МОК шокирован скандалом в США. Мы выражаем поддержку жертвам и восхищаемся их мужеством. Надеемся, что расследование установит ответственность участников», — сказал Бах.
Бах выразил надежду, что новое поколение российских спортсменов, которое получило возможность участвовать в Играх, может стать чистым от допинга и побеждать без него.
«Мы предприняли ряд мер, в том числе пожизненно отстранили бывшего министра спорта России, ныне занимающего пост вице-премьера Виталия Мутко. У нас есть новое поколение российских спортсменов, которое получило возможность участвовать в Играх. Это покажет российскому спортивному сообществу, что оно может существовать чистым от допинга и при этом побеждать. Они станут послами чистого спорта в мире», — сказал Бах.
При всем, в целом, негативном отношении к решению CAS, Бах отметил, что приносит свои извинения спортсменам из-за возникшей путаницы.
«Этот вопрос по участию 15 россиян должен быть решен как можно быстрее, мы должны сделать все, чтобы прояснить это как можно четче и сделать это в духе решения, которое приняли 5 декабря», — сказал Бах.
5 декабря МОК решил допустить до Игр только «чистых» российских спортсменов без допингового прошлого.
Напомним, вчера, 3 февраля Федеральный суд Швейцарии отклонил иски к Международному олимпийскому комитету конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, а также прыгуна на лыжах с трамплина Дмитрия Васильева, биатлонистов Ирины Старых, Александра Логинова и шорт-трекистки Татьяны Бородулиной.
Судьба этих спортсменов пока остается неясной.
Бах также прокомментировал вопрос о том, что Швейцарский суд отклонил апелляции шести российских спортсменов к МОК.
«Мы не исключаем никого, мы — не приглашаем. Швейцарский суд своим решением в пятницу подтвердил это, отвергнув апелляцию шести российских спортсменов. И сейчас мы не можем спекулировать на тему будущих действий после решения в CAS, потому что у нас нет полного обоснования», — сказал Бах.
В дополнение про медали Олимпиады в Сочи глава МОК заявил, что перераспределение этих самых медалей, к сожалению, будет невозможно в Пхенчхане. Потому что все судебные процессы еще не завершились.
«Для оценки того, кого стоит приглашать из россиян, у нас были две независимых комиссии. Критерии для приглашений были опубликованы. Суждения этих комиссий были независимы и объективны. Они единогласно пришли к этому решению, оценив всю доступную информацию», — прокомментировал Бах.
Можно ли назвать неприглашение многих лидеров сборных России объективным решением?
Глава МОК отметил, что организация пока не получила 15 млн долларов от Олимпийского комитета России (ОКР) на развитие глобальной антидопинговой системы. Этими вопросами занимается специальная группа, мандат которой продлен.
Бах также отметил, что вопрос с распределением медалей Сочи-2014 пока не может быть решен из-за отсутствия мотивировочной части от CAS. «Мы пока не можем решить вопрос с передачей медалей российских спортсменов — в том числе и в случае с возвращением, — так как нет мотивировочной части от CAS и весь процесс затягивается. Мы разочарованы решением CAS в том числе и поэтому», — сказал Бах.
Молния! Вопрос участия оправданных CAS россиян в ОИ-2018 решится в ближайшие два дня – такое заявление сделал Бах! Заявки спортсменов рассмотрит комиссия во главе с Валери Фурнейрон.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции 28 российских атлетов на недопуск к Играм-2018. «Это решение — большое разочарование и неожиданность для нас. Панель не донесла до нас полную формулировку решения, нам сказали, что это произойдет в конце февраля, и нас это крайне разочаровывает. МОК полностью не удовлетворен решением CAS. Это решение показывает необходимость в реформах CAS, в частности в системе управления», — заявил функционер во второй день заседания исполкома МОК.