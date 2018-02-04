Россия вернула звание сильнейшей на планете

«Газета.Ru» поздравляет сборную России с завоеванием титула и завершает онлайн-трансляцию.
Вперед пуляют мяч гости, но Черных ловит его и заваливается на лед. Звучит финальный свисток: российские игроки устраивают победную кучу-малу. Россия спустя год возвращает себе звание сильнейшей на планете в хоккее с мячом! Трибуны ликуют!
Минута у шведов...
Не забивают хозяева в быстрой контратаке.
Наставник россиян Михаил Юрьев все чаще поглядывают на секундомер... Уже добавленное время идет.
Шведы ушли вперед большими силами, а Джусоев ворвался в свободную зону. Лишь один соперник перед ним остался, но создать остроту не получилось.
Продолжается игра.
Болельщики уже предвкушают победу России. Не рано ли?
Тайм-аут в матче. Шведы попросили, скорее всего.
Угловой у россиян теперь. Викулин мимо мяча махнул, подобравший Ломанов — мимо ворот.
Валидольная концовка! Петтерсон упустил шикарнейший шанс снова сравнять счет! Ух, момент!
Пытаются засушить игру россияне в эти минуты.
ГОООООООООООООООЛ! Просто невероятно — Алмаз Миргазов оформляет хет-трик за десять минут до конца! Откликнулся он на верховую передачу, касанием руки переправив мяч в угол. Филигранно! 5:4 — снова Россия впереди!
Попахивает овертаймом уже, а это лотерея...
Мяч у шведов. В защите неспешно раскидывают его, готовя атаку.
Четверть часа до конца матча. Напряжение все возрастает.
Ишкельдин пытается сделать что-то в одиночку — не получается. Хотя мяч по-прежнему у россиян. важно подержать его, успокоиться. Сейчас каждая ошибка чревата проигрышем всего турнира.
Час от часу не легче: очередная штанга в активе Швеции, это Петерссон, который форвард, простил россиян. Да, потихоньку инициативу к скандинавам перешла.
Подавала Россия угловой. Мяч застрял в щитках Свенссона.
Что ж, предстоит все начинать сначала.
ГОООЛ. Ой-ой-ой-ой-ой. В шоке «Ерофей», потому что Швеция сравняла счет, отквитав отставание в две шайбы... Гилям технично обвел вратаря Черных и закатил мяч в пустые ворота. Но как выпустили-то его на такую позицию?! Кошмар...
Следом угловой не реализовали соперники россиян.
ГОЛ. Эх, какой-то сумбурный мяч забивают шведы... Уже было потеряли его у российских ворот, но потом тот отскочил к Берлину — и он хорошо клюшкой взмахнул. Не надо такое пропускать... Случайно все случилось, а потому особенно обидно.
Идут вперед шведы — ничего другого им не остается. Но россияне предельно внимательны. И хороши в отборах. Грань фола переступают крайне редко.
Нервничает, заметно нервничает главный тренер сборной Швеции Свенне Олссон! Но и на российской скамейке чувствуется напряжение.
Болельщики вновь пытаются запустить волну...
Свободный разыгрывают шведы, поскольку Чернов придержал клюшкой соперника. Завершающий удар неточен. Это Эдлунд вновь удружил...
Активно в отборе играют россияне.
Продолжают грубить шведы.
На редкость событийный матч в Хабаровске на льду арены «Ерофей»!
ГООООООООООООООООООЛ! Но не придется ему мотать срок в штрафном боксе! Ломанов отлично продрался сквозь шведские редуты и выкатил мяч на клюшку Ишкельдину, который в таких ситуациях не промахивается!
Эдлунд удален на десять минут.
Как холодным душем окатили россиян...
ГООООЛ. Ох, сразу же забивают шведы — из раздевалки, как говорится. Лефстедту понадобилось лишь 18 секунд для взятия ворот... 3:2 преимущество России.
Возобновилась игра!
Итак, первый тайм завершен. Россия побеждает со счетом 3:1, реализовав фактически все имевшиеся моменты. Но шведы оказывают мощнейшее сопротивление. Самое интересное предстоит после перерыва.
Прощают снова шведы! То ли опять в штангу мяч попал, то ли Черных спас!
Россия десять минут проведет в меньшинстве. Джусоев удален за удар соперника.
Да уж, крупно повезло подопечным Михаила Юрьева сейчас. Но это говорит лишь об одном: расслабляться нельзя ни на секунду!
На убойнейшей позиции оказался кто-то из шведов. В штангу направил мяч, хотя перед ним была вся «рамка» ворот!
Грубо играют шведы. Много стыков и падений у россиян.
Как итог — угловой у российских ворот. Но пронесло.
Мчится вперед Джусоев. Но отбирают мяч шведы и начинают свою атаку.
Близится к завершению первый тайм. События на льду пока полностью устраивают сборную России. Главное, не ошибиться.
Викулин принял на себя мяч, пущенный после углового. Приходит в себя, больно.
Шведы переживают случившееся, не рискуют пока идти вперед.
Волну пытаются запустить хабаровские болельщики.
Перепасовываются россияне на своей половине, пытаясь выманить шведов.
ГООООООЛ! Угловой разыгрывают россияне очередной — и добиваются успеха! Люди вскакивают со своих мест, поскольку Джусоев коротких отрывистым движением руки возвращает преимущество хозяевам с разницей в два мяча!
Жарко во владениях Черных теперь, но удар у соперников не получился.
Последовавший угловой россиян не закончился ничем интересным.
Ишкельдин метил под перекладину — Свенссон выручил. Момент!
В меньшинстве идут вперед россияне.
В центре площадки завязалась борьба. Несколько спали скорости. Видимо, начало осталось позади. Теперь позиционно будут действовать соперники.
10-минутное удаление у Швеции. Это автор ответного гола Хэльмюрс грубо столкнулся с Ишкельдиным, едва не выкинув его за бортик.
ГОЛ. Опа, шведы сокращают отставание. Несколько звоночков этому предшествовали, и вот расплата. Это Пэр Хельмюрс обыграл четырех соперников и поразил дальний угол. Вынимает Черных мяч из своих ворот...
Уже сегодня состоялся матч за третье место. Финны оказались сильнее уставших казахстанцев — 8:4.
Швеция с трудом одолела Казахстан — лишь 5:4.
Во вчерашнем полуфинале Россия разгромила Финляндию — 8:2, причем хабаровчане не собрали аншлаг, на трибунах было много свободных мест.
Вратарь Швеции Свенссон вытащил мяч после броска Ишкельдина. На добивании россиянам сыграть уже не дали, разрядив обстановку.
И снова опаснейший ответ шведов усилиями Эдлунда. Словно на качелях развивается игра.
ГОООООООООЛ! Блиц-криг удается сборной России, поскольку Алмаз Миргазов делает дубль! Замкнул он прострел после прохода Шабурова к лицевой. 2:0 уже! Реактивнейшее начало!
Ох, все-таки распечатывают соперники его ворота, но гол не засчитан: офсайд. Эдлунд раздражен.
Опаснейшая ответная атака! Чудом мяч не ныряет в сетку ворот Черных.
ГОООООООООООООЛ! Вот это да! Уже в дебюте отличаются россияне, реализуя первую же свою атаку! Миргазов открывает счет!
Состав сборной Швеции. Вратари - Хедберг, Свенссон Защитники - Вест, Л. Петерссон Полузащитники - Хельмюрс, Берлин, Х. Андерссон, Лёфстедт, Сефстрём, Эдлунд, Фагерстрём, Эрикссон, Янссон Нападающие - Й. Андерссон, Йоханссон, Гилям, Э. Петерссон
Состав сборной России. Вратари - Черных, Рысев Защитники - Джусоев, Викулин, Грановский, Булатов, М. Прокопьев Полузащитники - Ишкельдин, Чернов, Шабуров, Бефус, Дергаев, А. Прокопьев, Архипкин Нападающие - Ломанов, Миргазов
Стартовый свисток дан! Матч начался.
Забавная ситуация: главному арбитру из Финляндии Петри Кууселе будут помогать российский и шведский рефери.
Напомним, в матче группового этапа победа осталась за шведами — 6:3. 7 520 зрителей собрались тогда на стадионе. Остальные матчи посетило меньшее количество болельщиков.
Итак, звучат национальные гимны двух стран под сводами арены «Ерофей»! Есть на трибунах и шведские болельщики. Как только сюда добрались?
В 09:00 мск прозвучит стартовый свисток арбитра.
Сборные России и Швеции по хоккею с мячом схлестнутся в финале чемпионата мира в Хабаровске.