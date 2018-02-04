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Россия вернула звание сильнейшей на планете

Россия победила Швецию в финале ЧМ по хоккею с мячом

Россия — Швеция — это искры из-под коньков РИА Новости
Россия — Швеция — это искры из-под коньков

Сборная России победила команду Швеции в финале чемпионата мира по хоккею с мячом в Хабаровске. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.

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11:00

«Газета.Ru» поздравляет сборную России с завоеванием титула и завершает онлайн-трансляцию.

10:58

Вперед пуляют мяч гости, но Черных ловит его и заваливается на лед. Звучит финальный свисток: российские игроки устраивают победную кучу-малу. Россия спустя год возвращает себе звание сильнейшей на планете в хоккее с мячом! Трибуны ликуют!

10:57

Минута у шведов...

10:56

Не забивают хозяева в быстрой контратаке.

10:55

Наставник россиян Михаил Юрьев все чаще поглядывают на секундомер... Уже добавленное время идет.

10:54

Шведы ушли вперед большими силами, а Джусоев ворвался в свободную зону. Лишь один соперник перед ним остался, но создать остроту не получилось.

10:53

Продолжается игра.

10:52

Болельщики уже предвкушают победу России. Не рано ли?

10:50

Тайм-аут в матче. Шведы попросили, скорее всего.

10:48

Угловой у россиян теперь. Викулин мимо мяча махнул, подобравший Ломанов — мимо ворот.

10:47

Валидольная концовка! Петтерсон упустил шикарнейший шанс снова сравнять счет! Ух, момент!

10:45

Пытаются засушить игру россияне в эти минуты.

10:43

ГОООООООООООООООЛ! Просто невероятно — Алмаз Миргазов оформляет хет-трик за десять минут до конца! Откликнулся он на верховую передачу, касанием руки переправив мяч в угол. Филигранно! 5:4 — снова Россия впереди!

10:41

Попахивает овертаймом уже, а это лотерея...

10:40

Мяч у шведов. В защите неспешно раскидывают его, готовя атаку.

10:38

Четверть часа до конца матча. Напряжение все возрастает.

10:36

Ишкельдин пытается сделать что-то в одиночку — не получается. Хотя мяч по-прежнему у россиян. важно подержать его, успокоиться. Сейчас каждая ошибка чревата проигрышем всего турнира.

10:34

Час от часу не легче: очередная штанга в активе Швеции, это Петерссон, который форвард, простил россиян. Да, потихоньку инициативу к скандинавам перешла.

10:32

Подавала Россия угловой. Мяч застрял в щитках Свенссона.

10:30

Что ж, предстоит все начинать сначала.

10:29

ГОООЛ. Ой-ой-ой-ой-ой. В шоке «Ерофей», потому что Швеция сравняла счет, отквитав отставание в две шайбы... Гилям технично обвел вратаря Черных и закатил мяч в пустые ворота. Но как выпустили-то его на такую позицию?! Кошмар...

10:28

Следом угловой не реализовали соперники россиян.

10:26

ГОЛ. Эх, какой-то сумбурный мяч забивают шведы... Уже было потеряли его у российских ворот, но потом тот отскочил к Берлину — и он хорошо клюшкой взмахнул. Не надо такое пропускать... Случайно все случилось, а потому особенно обидно.

10:25

Идут вперед шведы — ничего другого им не остается. Но россияне предельно внимательны. И хороши в отборах. Грань фола переступают крайне редко.

10:24

Нервничает, заметно нервничает главный тренер сборной Швеции Свенне Олссон! Но и на российской скамейке чувствуется напряжение.

10:23

Болельщики вновь пытаются запустить волну...

10:22

Свободный разыгрывают шведы, поскольку Чернов придержал клюшкой соперника. Завершающий удар неточен. Это Эдлунд вновь удружил...

10:20

Активно в отборе играют россияне.

10:18

Продолжают грубить шведы.

10:16

На редкость событийный матч в Хабаровске на льду арены «Ерофей»!

10:15

ГООООООООООООООООООЛ! Но не придется ему мотать срок в штрафном боксе! Ломанов отлично продрался сквозь шведские редуты и выкатил мяч на клюшку Ишкельдину, который в таких ситуациях не промахивается!

10:14

Эдлунд удален на десять минут.

10:13

Как холодным душем окатили россиян...

10:11

ГООООЛ. Ох, сразу же забивают шведы — из раздевалки, как говорится. Лефстедту понадобилось лишь 18 секунд для взятия ворот... 3:2 преимущество России.

10:10

Возобновилась игра!

09:49

Итак, первый тайм завершен. Россия побеждает со счетом 3:1, реализовав фактически все имевшиеся моменты. Но шведы оказывают мощнейшее сопротивление. Самое интересное предстоит после перерыва.

09:48

Прощают снова шведы! То ли опять в штангу мяч попал, то ли Черных спас!

09:46

Россия десять минут проведет в меньшинстве. Джусоев удален за удар соперника.

09:45

Да уж, крупно повезло подопечным Михаила Юрьева сейчас. Но это говорит лишь об одном: расслабляться нельзя ни на секунду!

09:43

На убойнейшей позиции оказался кто-то из шведов. В штангу направил мяч, хотя перед ним была вся «рамка» ворот!

09:41

Грубо играют шведы. Много стыков и падений у россиян.

09:40

Как итог — угловой у российских ворот. Но пронесло.

09:39

Мчится вперед Джусоев. Но отбирают мяч шведы и начинают свою атаку.

09:38

Близится к завершению первый тайм. События на льду пока полностью устраивают сборную России. Главное, не ошибиться.

09:36

Викулин принял на себя мяч, пущенный после углового. Приходит в себя, больно.

09:33

Шведы переживают случившееся, не рискуют пока идти вперед.

09:33

Волну пытаются запустить хабаровские болельщики.

09:31

Перепасовываются россияне на своей половине, пытаясь выманить шведов.

09:29

ГООООООЛ! Угловой разыгрывают россияне очередной — и добиваются успеха! Люди вскакивают со своих мест, поскольку Джусоев коротких отрывистым движением руки возвращает преимущество хозяевам с разницей в два мяча!

09:28

Жарко во владениях Черных теперь, но удар у соперников не получился.

09:27

Последовавший угловой россиян не закончился ничем интересным.

09:26

Ишкельдин метил под перекладину — Свенссон выручил. Момент!

09:24

В меньшинстве идут вперед россияне.

09:22

В центре площадки завязалась борьба. Несколько спали скорости. Видимо, начало осталось позади. Теперь позиционно будут действовать соперники.

09:20

10-минутное удаление у Швеции. Это автор ответного гола Хэльмюрс грубо столкнулся с Ишкельдиным, едва не выкинув его за бортик.

09:18

ГОЛ. Опа, шведы сокращают отставание. Несколько звоночков этому предшествовали, и вот расплата. Это Пэр Хельмюрс обыграл четырех соперников и поразил дальний угол. Вынимает Черных мяч из своих ворот...

09:17

Уже сегодня состоялся матч за третье место. Финны оказались сильнее уставших казахстанцев — 8:4.

09:16

Швеция с трудом одолела Казахстан — лишь 5:4.

09:15

Во вчерашнем полуфинале Россия разгромила Финляндию — 8:2, причем хабаровчане не собрали аншлаг, на трибунах было много свободных мест.

09:13

Вратарь Швеции Свенссон вытащил мяч после броска Ишкельдина. На добивании россиянам сыграть уже не дали, разрядив обстановку.

09:11

И снова опаснейший ответ шведов усилиями Эдлунда. Словно на качелях развивается игра.

09:10

ГОООООООООЛ! Блиц-криг удается сборной России, поскольку Алмаз Миргазов делает дубль! Замкнул он прострел после прохода Шабурова к лицевой. 2:0 уже! Реактивнейшее начало!

09:09

Ох, все-таки распечатывают соперники его ворота, но гол не засчитан: офсайд. Эдлунд раздражен.

09:08

Опаснейшая ответная атака! Чудом мяч не ныряет в сетку ворот Черных.

09:06

ГОООООООООООООЛ! Вот это да! Уже в дебюте отличаются россияне, реализуя первую же свою атаку! Миргазов открывает счет!

09:05

Состав сборной Швеции. Вратари - Хедберг, Свенссон Защитники - Вест, Л. Петерссон Полузащитники - Хельмюрс, Берлин, Х. Андерссон, Лёфстедт, Сефстрём, Эдлунд, Фагерстрём, Эрикссон, Янссон Нападающие - Й. Андерссон, Йоханссон, Гилям, Э. Петерссон

09:04

Состав сборной России. Вратари - Черных, Рысев Защитники - Джусоев, Викулин, Грановский, Булатов, М. Прокопьев Полузащитники - Ишкельдин, Чернов, Шабуров, Бефус, Дергаев, А. Прокопьев, Архипкин Нападающие - Ломанов, Миргазов

09:03

Стартовый свисток дан! Матч начался.

09:02

Забавная ситуация: главному арбитру из Финляндии Петри Кууселе будут помогать российский и шведский рефери.

09:00

Напомним, в матче группового этапа победа осталась за шведами — 6:3. 7 520 зрителей собрались тогда на стадионе. Остальные матчи посетило меньшее количество болельщиков.

08:58

Итак, звучат национальные гимны двух стран под сводами арены «Ерофей»! Есть на трибунах и шведские болельщики. Как только сюда добрались?

08:30

В 09:00 мск прозвучит стартовый свисток арбитра.

08:00

Сборные России и Швеции по хоккею с мячом схлестнутся в финале чемпионата мира в Хабаровске.