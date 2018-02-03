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Очки в сторону: Гассиев сразится с Дортикосом

Боксеры Гассиев и Дортикос определят финалиста суперсерии

Мурат Гассиев и Денис Лебедев РИА Новости
Мурат Гассиев и Денис Лебедев

Чемпионы мира по боксу в категории до 90,7 кг россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос определят в Сочи второго финалиста Всемирной боксерской суперсерии. Решающий бой турнира, одним из участником которого станет украинец Александр Усик, состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

Крупное шоу по профессиональному боксу пройдет в ледовом дворце «Большой» в Олимпийском парке Адлера. В главном бою вечера встретятся обладатель титула в весе до 90,7 кг по версии IBF россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос, к которому от Дениса Лебедева перешел пояс суперчемпиона WBA. Победитель пройдет в финал первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WSBB), где встретится с украинцем Александром Усиком.

Шансы Гассиева оцениваются предпочтительнее: он фаворит и у букмекеров, и по прогнозам специалистов в пропорции примерно 60 на 40.

При этом россиянину традиционно достается немало критики за прямолинейную манеру бокса со ставкой на одиночный нокаутирующий удар.

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В свои 24 года Гассиев одержал 25 побед кряду на профессиональном ринге, дебютировав еще в 2011-м. С 2014-го он регулярно тренируется в США в зале знаменитого мексиканского специалиста Абеля Санчеса, который также работает с казахстанцем Геннадием Головкиным. В этой стране россиянин провел шесть из семи своих последних поединков.

Широкую известность Гассиев получило после побед над заслуженными ветеранами Лебедевым, у которого отобрал чемпионский пояс IBF, и Кшиштофом Влодарчиком. Причем если с соотечественником бой продолжался все 12 раундов и многие увидели здесь ничью или даже победу более опытного спортсмена, то поляк был нокаутирован в третьей трехминутке.

«Дортикос обладает сильным ударом, не случайно 21 из 22 своих побед добыл досрочно, — заявил Гассиев, слова которого приводит «СЭ». – Длинные руки, подвижные ноги — в этом плане он даст фору многим титулованным боксерам.

Все говорят, что я фаворит, но я сам так не считаю. Настраиваюсь на полный бой и надеюсь на благополучный исход».

По словам Гассиева, его подготовка не отличалась от тренировочных лагерей перед предыдущими поединками. Значительная часть работы прошла в Америке по составленной Санчесом программе. В Россию боксер вернулся за неделю до боя. На его взгляд, такого времени достаточно для акклиматизации.

«Занимался функциональной и технико-тактической подготовкой, удалось провести целую серию спаррингов с опытными бойцами, — подчеркнул Гассиев. — С физической подготовкой у меня всегда было все в порядке. Ко всем своим боям я подхожу с максимальной ответственностью. Во время тренировочных сборов в Биг-Бэр мы проделываем колоссальный объем работы.

Лично я тренируюсь по семь-восемь часов в день. При этом стараюсь прибавлять в мастерстве. Мне кажется, за последний год я стал сильней в плане технически».

Как рассказал Санчес, в случае выигрыша WBSS Гассиеву было бы интересно провести реванш с Лебедевым и встретиться с латвийцем Майрисом Бриедисом. Затем Мурат может перебраться в супертяжелый дивизион.

За сутки до боя соперники прошли традиционную процедуру взвешивания. Здесь 191-сантиметровый Дортикос победил 192-сантиметрового Гассиева – 90,7 против 90,35 кг.

В отличие от своего противника, кубинец имеет богатый опыт выступлений в любителях. За его плечами более 250 поединков, два Кубка мира и множество турниров рангом ниже. В середине 2000-х Дортикос трижды подряд занимал второе место на национальном чемпионате в категории до 81 кг, каждый раз уступая в финале Юсиелю Наполесу.

Не сумев отобраться на Олимпиаду в Пекин-2008, он совершил привычный для кубинских боксеров побег во Флориду и начал профессиональную карьеру. После дебюта в 2009-м Дортикос одержал 22 победы кряду, причем 21 – досрочно.

Заметим при этом, что ему еще почти не приходилось биться с тяжеловесами высшего уровня.

Российским любителям единоборств кубинец знаком по бою с Дмитрием Кудряшовым в четвертьфинале WBSS.

Тот поединок состоялся в сентябре прошлого года и окончился тяжелейшим поражением отечественного бойца, который во втором раунде побывал в глубоком нокауте, и затем очень долго не мог прийти в себя.

«Думаю, что и в Сочи дело затянется максимум до пяти раундов – снова будет нокаут, — заявил Дортикос после взвешивания. – Не собираюсь ждать вердикта судей. Со всем уважением к противнику надеру ему задницу».

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