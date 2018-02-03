МОК молчит: судьба оправданных CAS россиян не решена
Суд ждет от МОК объяснения причин недопуска россиян на Олимпиаду
На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию. Всего вам доброго!
Что ж, сегодня, по всей видимости, известий о судьбе нескольких российских спортсменов не будет. Подведем итоги сегодняшнего дня. Сегодня в Лозанне началось заседание исполкома Международного олимпийского комитета, в ходе которого рассматривались дела 28 российских спортсменов, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). Сообщалось, что МОК начал изучать возможность выдачи приглашения 15 россиянам. При этом на вопрос о том, по какой причине российские атлеты не могут быть допущены до Игр-2018, ни один из представителей МОК ответа дать не смог.
После этого в СМИ появилась информация, что Федеральный суд Швейцарии отклонил иски шести атлетов из России — конькобежцев Павла Кулижникова, Дениса Юскова, а также Дмитрия Васильева, Ирины Старых, Александра Логинова и Татьяны Бородулиной. При этом отмечалось, что россияне все равно продолжат обжалование их недопуска. Однако, по последним данным, суд в Швейцарии даже не проводил заседаний в отношении россиян, не говоря уж и об отклонении их исков.
Ранее стало известно, что исполком МОК состоится 3 и 4 февраля. Надо полагать, что окончательное решение в отношении российских спортсменов будет принято завтра.
Он также обвинил МОК в сознательном ведении борьбы против «всего хорошего, что есть в России». «Сейчас инсинуации со стороны МОК дошли до предельной точки. Следовательно, скоро последуют решения со стороны России, а это мы делать умеем. Есть разговоры, что ряд стран пытается создать альтернативную комитету организацию, которая будет жить по другим правилам. Мне лично известны факты, когда лучшего спортсмена обвиняют в каких-либо нарушениях. Ведется война со всем хорошим, что есть в России, — в попытке расколоть общество. Не стоит верить западной пропаганде», — сказал Хрюнов.
Он также заявил, что МОК и многие иностранные спортсмены лгут, обвиняя россиян в употреблении допинга. «В свое время Геббельс говорил, что «ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой». Все, что говорится сейчас о допинге в российском спорте, является неправдой. Однако об этом продолжают упорно твердить, и некоторые начинают верить в это», — сказал промоутер.
Пока Кайшева и Акимова мерзнут в Пхенчхане, в Москве наоборот становится жарко. Известный боксерский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что в отношении российских спортсменов, которых не допускают до Олимпиады, применяются «фашистские» методы. «Считаю российских и советских спортсменов самыми сильными в мире. Их невозможно победить в честной борьбе. Если бы наши атлеты в полном составе попали на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею, то имели бы большие шансы занять первое место в общекомандном зачете. Чтобы этого не произошло, применяются самые различные методы, которые я могу назвать фашистскими», — цитирует Хрюнова RT.
Российский адвокат подчеркнул, что атлеты обратились в CAS с целью обжаловать критерий о двойном наказании, вспомнив «правило Осаки». Согласно ему, спортсмен, который был уличен в нарушении антидопинговых правил, автоматически должен пропустить следующие Олимпийские игры. Правило было введено в 2007 году после недопуска до Игр американца Лашона Мэррита. «Наши спортсмены изначально выражали намерение обратиться в CAS с обжалованием критерия о «двойном наказании», установленного 5 декабря, — на Олимпиаду не допустили тех, кто когда-либо отбывал наказание за нарушения», — сказал Пацев.
Российский адвокат Артем Пацев заявил, что Федеральный суд Швейцарии не рассматривал исков российских спортсменов. «Насколько я понимаю, речь идет не о федеральном суде, не о Верховном швейцарском трибунале, а о швейцарском суде первой инстанции. Это обычный суд по месту нахождения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК). Наши спортсмены обратились в этот суд лишь потому, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) было невозможно рассмотреть иск в ускоренном порядке, против выступил МОК. Для ускорения процедуры нужно согласие двух сторон», — цитирует Пацева ТАСС.
Опа, а вот и новости. Оказывается, информация об отклонении иска шести россиян в федеральном суде Швейцарии не соответствует действительности. Как сообщает ТАСС, заседания по этому дела вообще не было!
«Погода минус 14. Всем привет из Кореи!» — написала Акимова.
Российские биатлонистки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова уже в Пхенчхане. «Приходим в адекватное состояние после перелета. Холодно», - написала Кайшева в своем инстаграме.
Российская шорт-трекистка Татьяна Бородулина, которая не была приглашена для участия в Играх-2018, заявила, что несмотря ни на что продолжит подготовку и выступит на чемпионате мира. «Несмотря на все обстоятельства, я не прекращала тренироваться, я продолжаю работать и готовлюсь к чемпионату мира, на котором хочу выступить», — цитирует Бородулину «Р-Спорт». Напомним, Федеральный суд Швейцарии отклонил иск спортсменки. Однако обжалование ее недопуска до Олимпиады в Пхенчхане продолжается.
Вице-президент WADA отметила, что в связи с решением CAS оправдать россиян у иностранных спортсменов начинают возникать сомнения. «Спортсмены задаются вопросами о том, пойманы ли настоящие мошенники, или им придется бороться за победу с допингистами. Спорт не может жить с подобными сомнениями. Я считаю, что отсутствие системы, которой можно доверять, — это неприемлемая ситуация», — подчеркнула она.
Кстати о допинге. Ранее вице-президент WADA Линда Хеллеланд раскритиковала нынешнюю систему борьбы с допингом. «Считаю, что на кону стоит многое. В последнее время проверке подверглась вся антидопинговая система, и такой исход дела показывает, что проверка была провалена. И для атлетов, и для всего спортивного мира эта ситуация представляется полным хаосом, причем прямо перед Олимпиадой. Нам нужна независимая проверка системы, осуществленная экспертной группой, которая установит, достаточно ли хороша эта система, чтобы работать как следует», — сказала Хеллеланд.
Руководитель медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт сообщил, что во время Олимпиады-2018 у спортсменов будет взято около 2500 допинг-проб. Большая часть из них — 1400 — будет взято в рамках внесоревновательного допинг-контроля. Остальные тесты будут проведены в ходе соревнований.
Драчев уточнил, что поддержка российских спортсменов со стороны глав международных спортивных федераций является личной выгодой. «Насколько я вижу, без россиян старты в лыжах и биатлоне пройдут не с тем интересом, к которому привыкли болельщики за многие годы. И любому главе федерации хотелось бы, чтобы соревнования прошли не только на самом высоком уровне, но и с большим накалом и интересным сюжетом. По этой причине они конечно хотят, чтобы участвовали все», — сказал он «Газете.Ru».
Ранее российских спортсменов поддержали главы многих международных спортивных федераций. Среди них, например, глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг. Однако Драчев весьма скептически отнесся к их словам поддержки. «У них высказывания часто разнятся в зависимости от СМИ, которому они дают интервью. Так что даже по тону и смыслу их слова бывают разными. Поэтому я бы не стал принимать близко в сердцу их высказывания», — сказал призер Олимпийских игр «Газете.Ru».
Он также подчеркнул, что после решения CAS репутация МОК может значительно ухудшиться. «Если уже суды понимают, что нет стопроцентных данных по употреблению допинга россиянами, то пора и МОК сделать соответствующие выводы. К сожалению эта недоказанность и отсутствие неопровержимых доказательств привели к двоякой ситуации. Не исключаю даже того, что МОК понял, что оказался не прав, но теперь организация не хочет потерять свой имидж, и поэтому не идет сразу на попятную», — сказал Драчев в интервью «Газете.Ru».
Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев выразил надежду на то, что МОК все-таки допустит российских спортсменов на Игры-2018. «Все мы надеемся на то, что здравый смысл все-таки будет преобладать над руководителями МОК, но они действуют настолько откровенно против нас, что в положительное решение верится с трудом. Но шанс всегда есть», — сказал Драчев в интервью «Газете.Ru».
Не смогла не принять участия в акции депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Турина-2006 в беге на коньках Светлана Журова, которая в очередной раз выступила со словами поддержки в адрес российских спортсменов. «Последнее время их столько раз ругали, говорили, что это неправильное решение, что они поехали на Олимпиаду, а теперь когда они будут видеть, что их поддерживает страна, будут знать, что сделали правильно», — сказала Журова.
А вот в Москве митинг оказался самым многочисленным. По данным МВД, на Васильевский спуск пришли более 60 тысяч человек! Примечательно, что акция в столице страны, которая называется «Россия в моем сердце!» изначально приурочена к 75-летней годовщине победы в битве под Сталинградом. Однако участники пришли поддержать и российских олимпийцев.
Например, во Владивостоке участие в акции приняли порядка четырех тысяч человек. Среди них был и олимпийский призер по гребле на байдарках Георгий Цыбульников. «Участие в Олимпиаде — мечта любого спортсмена. После нескольких лет упорных тренировок узнать, что тебя не допускают к главным стартам в жизни — тяжелый удар. Но я уверен, что правда на нашей стороне, поэтому будем болеть за российских спортсменов, за нашу страну», — сказал Цыбульников.
Сегодня по всей России проходят акции в поддержку отечественных олимпийцев, которые примут участие в Олимпиаде-2018, а также тех, кому данной возможности МОК не дал. В акциях участвуют сами спортсмены, а также общественные деятели и политики. Но в большинстве своем, конечно же, обычные граждане.
Конькобежка Воронина, которая пропустит старты 5 и 7 февраля, уже провела тренировку в южнокорейском Канныне и поделилась своими впечатлениями. «Пока не смогла ощутить всю прелесть льда, так как с перелетами и с переездами чувствуется небольшая усталость в ногах. Пока не знаю, что сказать по впечатлениям от деревни, я посещаю только столовую. Времени на развлечения у меня нет», — цитирует спортсменку РИА Новости.
Пока все ждут решения относительно российских спортсменов, МОК тем временем отменил временную дисквалификацию Национального олимпийского комитета Бразилии. Напомним, 6 октября НОК Бразилии был отстранен из-за ареста главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузман, который обвинялся в даче и получении взяток.
Российская конькобежка Наталья Воронина, допущенная до участия в Играх, пропустит контрольные старты перед соревнованиями. Об этом РИА «Новости» сообщил тренер спортсменки Павел Абраткевич. «Пятого и седьмого февраля Наталья на контрольных стартах не выступит. Слишком мало дней остается до ее первого старта на Олимпиаде», — сказал он.
Напомним, Воронина должна выступить на Играх в Пхенчхане на дистанциях 3000 и 5000 м.
В связи с тем, что слушания по делам шести россиян приостановлены, судьба спортсменов остается неизвестной. Однако из-за отсутствия оснований для их недопуска до Игр-2018 можно рассчитывать на положительный исход в пользу России. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией.
Международный олимпийский комитет не озвучил причины недопуска на Олимпийские игры в Пхенчхан шести российских спортсменов. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник.
«К текущему моменту рассмотрение дела в швейцарском суде приостановлено в связи с тем, что МОК, запретив шестерым спортсменам участвовать в Играх, так и не предоставил российской стороне объяснений, на основании чего принято такое решение», — сообщил источник.
Министр спорта России Павел Колобков не остался в стороне и тоже высказался по поводу рассмотрения Международным олимпийским комитетом допуска 15 представителей России до Олимпийских игр.
«Рассчитываю, что решение по 13 российским спортсменам и двум тренерам будет вынесено до старта Игр, — отметил Колобков. — Многие спортсмены, которые ждут этого решения, готовятся к Олимпиаде в ожидании справедливого вердикта комиссии».
Отстраненные МОК спортсмены — Денис Юсков, Павел Кулижников, Дмитрий Васильев, Ирина Старых, Александр Логинов и Татьяна Бородулина — иски которых сегодня отклонил Федеральный суд Швейцарии, продолжат обжалование этого решения, сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
«Шести российским спортсменам было отказано в срочных мерах по недопуску, но на этом все не заканчивается. Рабочий процесс по обжалованию решения комиссии МОК продолжается, идет работа с адвокатами», — сообщил источник.
Международный олимпийский комитет раскрыл подробности возможного приглашения на Олимпийские игры в Пхенчхан 15 представителей России.
«Речь идет о пятнадцати представителях России — 13 спортсменах и двух тренерах», — сообщили в пресс-службе МОК.
По информации «Спорт-Экспресса» представители Международного олимпийского комитета пытались воздействовать на суд Швейцарии и не ответили ни на один вопрос.
Государственный орган ждет ответа от комитета, почему оправданные российские спортсмены не могут принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.
А вот российские федерации, а именно президенты Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, Союза биатлонистов России Александр Кравцов, Федерации лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина России Дмитрий Дубровский не подтвердили информацию о том, что швейцарский суд отклонил иск шестерых российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в выдаче приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане.
Также Дворкович отметил, что не исключает провокаций во время проведения Игр в Пхенчхане.
«К нам будут относиться в разы жестче, будут ловить любые неточные действия, которые могут быть интерпретированы как противоречащие установленным МОК правилам. Будем терпеливы и спокойно поболеем за наших ребят», — добавил Вице-премьер.
Вице-премьер России Аркадий Дворкович высказался по поводу ситуации с допуском россиян на Олимпиаду, отметив, что факт неприглашения оправданных спортсменов противоречит олимпийским принципам.
«Была огромная радость, что CAS оправдал 28 наших спортсменов: и за них, и за коллег, которые боролись, и за страну. Справедливость восторжествовала, и мы показали, насколько голословны и неубедительны были те обвинения, которые были выдвинуты против спортсменов», — сказал Дворкович.
Саночник Репилов рассказал и о быте наших спортсменов в Олимпийской деревне. По словам спортсмена, в его комнате нет телевизора, но он там и не нужен.
«Мы сюда приехали не телевизор смотреть. Вчера мы сходили в тренировочный зал, который находится в нашем подъезде и делали разминку после перелета. Все хорошо.
Едим в столовой, которая находится тут же, в Олимпийской деревне. Там предлагают блюда европейской и азиатской кухни, фастфуд, фрукты, овощи. Вода, чай, кофе — все что надо, там есть», — сказал Репилов.
Вице-премьер России Виталий Мутко высказался по поводу допуска оправданных российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан. «Мы и не сомневались в чистоте наших спортсменов — теперь нужно сделать все, чтобы оправданные в CAS атлеты могли выступить на Олимпиаде. Эта работа делается, сроки сжатые. Следующие шаги обязательно будут», — сказал Мутко.
Саночник Роман Репилов, который уже прибыл в Олимпийскую деревню и расположился в своей комнате, рассказал, что никого из спортсменов не смущает надпись Олимпийский спортсмен из России (OAR) в документах и на одежде. «Все здесь знают откуда мы, что мы из России», — сказал Репилов.
Будем болеть за наших спортсменов, и не важно, что у них написано на форме.
Уже допущенные до Олимпиады российские спортсмены были проверены на допинг. Об этом сообщил глава медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт.
«Российская команда была полностью протестирована», — сказал Баджетт.
Были ли выявлены нарушения не сообщается, но скорее всего вся наша олимпийская команда оказалась чистой.
Одной из важнейших тем заседания исполкома МОК станет ситуация с обвиненным в домогательствах экс-врачом Федерации гимнастики США Ларри Нассаром. Об этом также сообщил Марк Адамс.
«Считаю, что это ужасная новость, как у родителя ужасные ощущения у меня. Завтра это будет одна из ключевых тем на исполкоме, и президент МОК Томас Бах сделает заявление», — сказал Адамс.
Директор по коммуникациям добавил, что только время покажет, успешным ли был процесс допуска россиян до Олимпийских игр.
«Но мы попытались разобраться в каждом индивидуальном случае. Мы даем спортсменам шанс воплотить в жизнь свою олимпийскую мечту», — заявил Адамс.
Марк Адамс порассуждал об успешности решения допустить чистых спортсменов, отметив, что об этом сейчас судить сложно.
«Сложно судить об успешности решения допустить российских «чистых» спортсменов до Игр. 75% допущенных российских спортсменов не принимали участие в Играх в Сочи, остальные 25% прошли очень строгий отбор», — сказал Адамс.
Адамс также сообщил, что на Олимпиаду продано уже 75% билетов. «Темпы продаж увеличились, около четырех тысяч в день продается, как информирует оргкомитет», — прокомментировал Адамс.
«WADA несет ответственность по вопросу бутылок для допинг-проб. Насколько я понимаю, мы привезли старые пробирки на Олимпиаду, чтобы быть уверенными в этой системе», — сказал Марк Адамс.
Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что на Олимпиаде в Пхенчхане вероятно будут использоваться пробирки для допинг-проб старого образца.
Кроме Юскова и Кулижникова, Федеральный суд Швейцарии не одобрил апелляции прыгуна на лыжах с трамплина Дмитрия Васильева, биатлонистов Ирины Старых, Александра Логинова и шорт-трекистки Татьяны Бородулиной.
Некоторые из 28 оправданных спортсменов уже завершили спортивную карьеру. Никита Крюков отказался ехать в Пхенчхан из-за запрета на флаг России.
По словам вице-президента ОКР Станислава Позднякова, на приглашения рассчитывают следующие атлеты.
Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт).
По словам Адамса, дело каждого из 15 спортсменов будет рассматриваться в индивидуальном порядке, однако точный срок объявления решения пока неизвестен.
«Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов. Но пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно», — заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Другое важное известие: Федеральный суд Швейцарии отклонил иски конькобежцев Павла Кулижникова, Дениса Юскова и еще четырех российских спортсменов на невыдачу приглашений на Олимпиаду.
Самая свежая новость: МОК принял решение рассмотреть возможность выдачи приглашений на Игры 15 спортсменам! Новая информация ожидается в самые ближайшие минуты.
В Лозанне проходит первое в 2018 году заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). В последний момент повестка была изменена. Чиновники решают, как поступить с 28 атлетамии из России, оправданными Спортивным арбитражным судом (CAS) по обвинению в нарушении антидопинговых правил.