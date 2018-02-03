МОК молчит: судьба оправданных CAS россиян не решена

Новости Календарь Об Олимпиаде Хоккей
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
online
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
–:–
online
03:05
Канада Норвегия
–:–
online
03:05
Южная Корея Финляндия
–:–
online
03:05
Китай Швейцария
–:–
online
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:04
Финляндия Швейцария
–:–
online
14:04
Южная Корея Китай
–:–
online
14:04
Россия Норвегия
–:–
online
14:04
США Канада
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
online
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
online
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
–:–
online
02:35
США Швейцария
–:–
online
02:35
Китай Канада
–:–
online
02:35
Россия Финляндия
–:–
online
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
–:–
online
07:35
Китай Россия
–:–
online
07:35
США Южная Корея
–:–
online
07:35
Швейцария Норвегия
–:–
online
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
online
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
online
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:20
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
online
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
–:–
online
03:05
Норвегия Финляндия
–:–
online
03:05
Канада Швейцария
–:–
online
03:05
Южная Корея Россия
–:–
online
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:04
Россия Канада
–:–
online
14:04
Швейцария Южная Корея
–:–
online
14:04
Норвегия США
–:–
online
14:04
Финляндия Канада
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
–:–
online
15:10
Швейцария Южная Корея
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
online
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 12:50
online
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
online
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 14:50
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:05
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:40
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:15
online
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
–:–
online
03:05
Финляндия США
–:–
online
03:05
Швейцария Россия
–:–
online
03:05
Канада Южная Корея
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
–:–
online
15:10
Канада Россия
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:10
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
online
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
online
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:25
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
online
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:25
online
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
online
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
online
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Команды не определены
–:–
online
14:04
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
–:–
online
15:10
Швеция Южная Корея
–:–
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 11:30
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:20
online
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Команды не определены
–:–
online
Керлинг
Микст. Финал
14:04
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
–:–
online
15:10
США Россия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
Словакия Россия
–:–
online
15:10
США Словения
–:–
online
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
online
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:00
online
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 11:45
online
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
online
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 14:05
online
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
online
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
–:–
online
03:05
Канада Италия
–:–
online
03:05
Южная Корея США
–:–
online
03:05
Швейцария Великобритания
–:–
online
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
–:–
online
08:05
Россия Великобритания
–:–
online
08:05
Дания Швеция
–:–
online
08:05
Швейцария Китай
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
–:–
online
14:05
Южная Корея Швеция
–:–
online
14:05
Швейцария Италия
–:–
online
14:05
Норвегия Япония
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
–:–
online
10:40
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Финляндия Германия
–:–
online
10:40
Норвегия Швеция
–:–
online
15:10
Чехия Южная Корея
–:–
online
15:10
Швейцария Канада
–:–
online
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
online
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
online
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
online
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
online
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
online
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
online
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
–:–
online
03:05
Дания Япония
–:–
online
03:05
Китай Россия
–:–
online
03:05
Великобритания США
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
–:–
online
08:05
Норвегия Канада
–:–
online
08:05
Великобритания Япония
–:–
online
08:05
Дания Швейцария
–:–
online
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
–:–
online
14:05
Канада Швеция
–:–
online
14:05
США Швейцария
–:–
online
14:05
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
–:–
online
10:40
Россия Финляндия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
online
10:40
Россия Словения
–:–
online
15:10
Финляндия Норвегия
–:–
online
15:10
Швеция Германия
–:–
online
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
online
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
online
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
online
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
online
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
online
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
–:–
online
03:05
Норвегия Южная Корея
–:–
online
03:05
Швеция США
–:–
online
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
online
08:05
Южная Корея Швейцария
–:–
online
08:05
Швеция Россия
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
–:–
online
14:05
Швеция Великобритания
–:–
online
14:05
Дания США
–:–
online
14:05
Канада Южная Корея
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Канада Чехия
–:–
online
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
online
15:10
Россия США
–:–
online
15:10
Словения Словакия
–:–
online
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
online
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
online
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
online
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
online
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
online
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
online
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
–:–
online
03:05
Россия США
–:–
online
03:05
Япония Китай
–:–
online
03:05
Дания Великобритания
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
–:–
online
08:05
Швейцария Норвегия
–:–
online
08:05
Канада Швеция
–:–
online
08:05
Япония Италия
–:–
online
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
–:–
online
14:05
Китай Дания
–:–
online
14:05
Южная Корея Великобритания
–:–
online
14:05
США Канада
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
10:40
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
online
10:40
Чехия Швейцария
–:–
online
15:10
Канада Южная Корея
–:–
online
15:10
Швеция Финляндия
–:–
online
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
online
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
online
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
online
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
–:–
online
03:05
США Япония
–:–
online
03:05
Швейцария Канада
–:–
online
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
–:–
online
08:05
Канада Швейцария
–:–
online
08:05
Китай Южная Корея
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
–:–
online
14:05
Дания Южная Корея
–:–
online
14:05
Италия Великобритания
–:–
online
14:05
США Норвегия
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
online
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
–:–
online
03:05
Япония Канада
–:–
online
03:05
Швеция Южная Корея
–:–
online
03:05
Россия Швейцария
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
–:–
online
08:05
Швеция Швейцария
–:–
online
08:05
США Канада
–:–
online
08:05
Великобритания Дания
–:–
online
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
online
14:05
Дания Россия
–:–
online
14:05
Китай США
–:–
online
14:05
Япония Швеция
–:–
online
Хоккей
Женщины
07:10
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
12:10
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
online
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
online
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
online
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
online
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
online
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
online
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
online
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
online
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
online
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
online
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
online
03:05
Япония Канада
–:–
online
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
online
03:05
Италия Швеция
–:–
online
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
online
08:05
США Южная Корея
–:–
online
08:05
Великобритания Япония
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
online
14:05
Норвегия Италия
–:–
online
14:05
Япония Дания
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QF1 | 1/4 финала
–:–
online
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
online
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
online
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
online
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
online
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
online
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
online
03:05
Швеция Китай
–:–
online
03:05
Швейцария Дания
–:–
online
03:05
Канада Великобритания
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
online
08:05
Великобритания США
–:–
online
08:05
Швеция Норвегия
–:–
online
08:05
Южная Корея Япония
–:–
online
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
online
14:05
Швейцария Япония
–:–
online
14:05
Россия Канада
–:–
online
14:05
Южная Корея Дания
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
online
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
online
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
online
14:05
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Женщины
07:10
Женщины. Финал
–:–
online
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
online
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
online
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
online
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
online
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
online
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
online
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
online
14:05
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
online
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
online
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
online
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
online
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
online
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
online
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Керлинг
Женщины. Финал
03:05
Команды не определены
–:–
online
Полное расписание

МОК молчит: судьба оправданных CAS россиян не решена

Суд ждет от МОК объяснения причин недопуска россиян на Олимпиаду

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Ситуация с российскими олимпийцами получила неожиданный поворот РИА Новости
Ситуация с российскими олимпийцами получила неожиданный поворот
На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) решения о приглашении на Олимпиаду-2018 российских спортсменов, оправданных ранее Спортивным арбитражным судом по обвинению в нарушении антидопинговых правил так и не было принято. В то же время Швейцарский суд отказался начать рассмотрение дела шести российских спортсменов из-за отсутствия объяснения причин их отстранения от МОК. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.
Трансляция
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22:06

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию. Всего вам доброго!

22:05

Что ж, сегодня, по всей видимости, известий о судьбе нескольких российских спортсменов не будет. Подведем итоги сегодняшнего дня. Сегодня в Лозанне началось заседание исполкома Международного олимпийского комитета, в ходе которого рассматривались дела 28 российских спортсменов, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). Сообщалось, что МОК начал изучать возможность выдачи приглашения 15 россиянам. При этом на вопрос о том, по какой причине российские атлеты не могут быть допущены до Игр-2018, ни один из представителей МОК ответа дать не смог.

После этого в СМИ появилась информация, что Федеральный суд Швейцарии отклонил иски шести атлетов из России — конькобежцев Павла Кулижникова, Дениса Юскова, а также Дмитрия Васильева, Ирины Старых, Александра Логинова и Татьяны Бородулиной. При этом отмечалось, что россияне все равно продолжат обжалование их недопуска. Однако, по последним данным, суд в Швейцарии даже не проводил заседаний в отношении россиян, не говоря уж и об отклонении их исков.

Ранее стало известно, что исполком МОК состоится 3 и 4 февраля. Надо полагать, что окончательное решение в отношении российских спортсменов будет принято завтра.

21:48

Он также обвинил МОК в сознательном ведении борьбы против «всего хорошего, что есть в России». «Сейчас инсинуации со стороны МОК дошли до предельной точки. Следовательно, скоро последуют решения со стороны России, а это мы делать умеем. Есть разговоры, что ряд стран пытается создать альтернативную комитету организацию, которая будет жить по другим правилам. Мне лично известны факты, когда лучшего спортсмена обвиняют в каких-либо нарушениях. Ведется война со всем хорошим, что есть в России, — в попытке расколоть общество. Не стоит верить западной пропаганде», — сказал Хрюнов.

21:25

Он также заявил, что МОК и многие иностранные спортсмены лгут, обвиняя россиян в употреблении допинга. «В свое время Геббельс говорил, что «ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой». Все, что говорится сейчас о допинге в российском спорте, является неправдой. Однако об этом продолжают упорно твердить, и некоторые начинают верить в это», — сказал промоутер.

21:20

Пока Кайшева и Акимова мерзнут в Пхенчхане, в Москве наоборот становится жарко. Известный боксерский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что в отношении российских спортсменов, которых не допускают до Олимпиады, применяются «фашистские» методы. «Считаю российских и советских спортсменов самыми сильными в мире. Их невозможно победить в честной борьбе. Если бы наши атлеты в полном составе попали на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею, то имели бы большие шансы занять первое место в общекомандном зачете. Чтобы этого не произошло, применяются самые различные методы, которые я могу назвать фашистскими», — цитирует Хрюнова RT.

21:10

Российский адвокат подчеркнул, что атлеты обратились в CAS с целью обжаловать критерий о двойном наказании, вспомнив «правило Осаки». Согласно ему, спортсмен, который был уличен в нарушении антидопинговых правил, автоматически должен пропустить следующие Олимпийские игры. Правило было введено в 2007 году после недопуска до Игр американца Лашона Мэррита. «Наши спортсмены изначально выражали намерение обратиться в CAS с обжалованием критерия о «двойном наказании», установленного 5 декабря, — на Олимпиаду не допустили тех, кто когда-либо отбывал наказание за нарушения», — сказал Пацев.

20:54

Российский адвокат Артем Пацев заявил, что Федеральный суд Швейцарии не рассматривал исков российских спортсменов. «Насколько я понимаю, речь идет не о федеральном суде, не о Верховном швейцарском трибунале, а о швейцарском суде первой инстанции. Это обычный суд по месту нахождения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК). Наши спортсмены обратились в этот суд лишь потому, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) было невозможно рассмотреть иск в ускоренном порядке, против выступил МОК. Для ускорения процедуры нужно согласие двух сторон», — цитирует Пацева ТАСС.

20:53

Опа, а вот и новости. Оказывается, информация об отклонении иска шести россиян в федеральном суде Швейцарии не соответствует действительности. Как сообщает ТАСС, заседания по этому дела вообще не было!

20:40

«Погода минус 14. Всем привет из Кореи!» — написала Акимова.

20:38

Российские биатлонистки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова уже в Пхенчхане. «Приходим в адекватное состояние после перелета. Холодно», - написала Кайшева в своем инстаграме.

20:30

Российская шорт-трекистка Татьяна Бородулина, которая не была приглашена для участия в Играх-2018, заявила, что несмотря ни на что продолжит подготовку и выступит на чемпионате мира. «Несмотря на все обстоятельства, я не прекращала тренироваться, я продолжаю работать и готовлюсь к чемпионату мира, на котором хочу выступить», — цитирует Бородулину «Р-Спорт». Напомним, Федеральный суд Швейцарии отклонил иск спортсменки. Однако обжалование ее недопуска до Олимпиады в Пхенчхане продолжается.

20:07

Вице-президент WADA отметила, что в связи с решением CAS оправдать россиян у иностранных спортсменов начинают возникать сомнения. «Спортсмены задаются вопросами о том, пойманы ли настоящие мошенники, или им придется бороться за победу с допингистами. Спорт не может жить с подобными сомнениями. Я считаю, что отсутствие системы, которой можно доверять, — это неприемлемая ситуация», — подчеркнула она.

20:05

Кстати о допинге. Ранее вице-президент WADA Линда Хеллеланд раскритиковала нынешнюю систему борьбы с допингом. «Считаю, что на кону стоит многое. В последнее время проверке подверглась вся антидопинговая система, и такой исход дела показывает, что проверка была провалена. И для атлетов, и для всего спортивного мира эта ситуация представляется полным хаосом, причем прямо перед Олимпиадой. Нам нужна независимая проверка системы, осуществленная экспертной группой, которая установит, достаточно ли хороша эта система, чтобы работать как следует», — сказала Хеллеланд.

19:35

Руководитель медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт сообщил, что во время Олимпиады-2018 у спортсменов будет взято около 2500 допинг-проб. Большая часть из них — 1400 — будет взято в рамках внесоревновательного допинг-контроля. Остальные тесты будут проведены в ходе соревнований.

В Пхенчхане пройдут зимние Олимпийские игры 2018 года

19:25

Драчев уточнил, что поддержка российских спортсменов со стороны глав международных спортивных федераций является личной выгодой. «Насколько я вижу, без россиян старты в лыжах и биатлоне пройдут не с тем интересом, к которому привыкли болельщики за многие годы. И любому главе федерации хотелось бы, чтобы соревнования прошли не только на самом высоком уровне, но и с большим накалом и интересным сюжетом. По этой причине они конечно хотят, чтобы участвовали все», — сказал он «Газете.Ru».

19:20

Ранее российских спортсменов поддержали главы многих международных спортивных федераций. Среди них, например, глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг. Однако Драчев весьма скептически отнесся к их словам поддержки. «У них высказывания часто разнятся в зависимости от СМИ, которому они дают интервью. Так что даже по тону и смыслу их слова бывают разными. Поэтому я бы не стал принимать близко в сердцу их высказывания», — сказал призер Олимпийских игр «Газете.Ru».

19:10

Он также подчеркнул, что после решения CAS репутация МОК может значительно ухудшиться. «Если уже суды понимают, что нет стопроцентных данных по употреблению допинга россиянами, то пора и МОК сделать соответствующие выводы. К сожалению эта недоказанность и отсутствие неопровержимых доказательств привели к двоякой ситуации. Не исключаю даже того, что МОК понял, что оказался не прав, но теперь организация не хочет потерять свой имидж, и поэтому не идет сразу на попятную», — сказал Драчев в интервью «Газете.Ru».

19:00

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев выразил надежду на то, что МОК все-таки допустит российских спортсменов на Игры-2018. «Все мы надеемся на то, что здравый смысл все-таки будет преобладать над руководителями МОК, но они действуют настолько откровенно против нас, что в положительное решение верится с трудом. Но шанс всегда есть», — сказал Драчев в интервью «Газете.Ru».

18:50

Не смогла не принять участия в акции депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Турина-2006 в беге на коньках Светлана Журова, которая в очередной раз выступила со словами поддержки в адрес российских спортсменов. «Последнее время их столько раз ругали, говорили, что это неправильное решение, что они поехали на Олимпиаду, а теперь когда они будут видеть, что их поддерживает страна, будут знать, что сделали правильно», — сказала Журова.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова

18:40

А вот в Москве митинг оказался самым многочисленным. По данным МВД, на Васильевский спуск пришли более 60 тысяч человек! Примечательно, что акция в столице страны, которая называется «Россия в моем сердце!» изначально приурочена к 75-летней годовщине победы в битве под Сталинградом. Однако участники пришли поддержать и российских олимпийцев.

18:35

Например, во Владивостоке участие в акции приняли порядка четырех тысяч человек. Среди них был и олимпийский призер по гребле на байдарках Георгий Цыбульников. «Участие в Олимпиаде — мечта любого спортсмена. После нескольких лет упорных тренировок узнать, что тебя не допускают к главным стартам в жизни — тяжелый удар. Но я уверен, что правда на нашей стороне, поэтому будем болеть за российских спортсменов, за нашу страну», — сказал Цыбульников.

18:25

Сегодня по всей России проходят акции в поддержку отечественных олимпийцев, которые примут участие в Олимпиаде-2018, а также тех, кому данной возможности МОК не дал. В акциях участвуют сами спортсмены, а также общественные деятели и политики. Но в большинстве своем, конечно же, обычные граждане.

Участники митинга в поддержку российских спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане

17:40

Конькобежка Воронина, которая пропустит старты 5 и 7 февраля, уже провела тренировку в южнокорейском Канныне и поделилась своими впечатлениями. «Пока не смогла ощутить всю прелесть льда, так как с перелетами и с переездами чувствуется небольшая усталость в ногах. Пока не знаю, что сказать по впечатлениям от деревни, я посещаю только столовую. Времени на развлечения у меня нет», — цитирует спортсменку РИА Новости.

Наталья Воронина

17:20

Пока все ждут решения относительно российских спортсменов, МОК тем временем отменил временную дисквалификацию Национального олимпийского комитета Бразилии. Напомним, 6 октября НОК Бразилии был отстранен из-за ареста главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузман, который обвинялся в даче и получении взяток.

Глава оценочной комиссии МОК Наваль Эль-Мутавакель, президент Томас Бах и президент НОК Бразилии Карлос Артур Нузман на представлении медалей ОИ-2016

17:00

Российская конькобежка Наталья Воронина, допущенная до участия в Играх, пропустит контрольные старты перед соревнованиями. Об этом РИА «Новости» сообщил тренер спортсменки Павел Абраткевич. «Пятого и седьмого февраля Наталья на контрольных стартах не выступит. Слишком мало дней остается до ее первого старта на Олимпиаде», — сказал он.

Напомним, Воронина должна выступить на Играх в Пхенчхане на дистанциях 3000 и 5000 м.

Наталья Воронина

16:50

В связи с тем, что слушания по делам шести россиян приостановлены, судьба спортсменов остается неизвестной. Однако из-за отсутствия оснований для их недопуска до Игр-2018 можно рассчитывать на положительный исход в пользу России. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией.

В Пхенчхане пройдут зимние Олимпийские игры 2018 года

16:20

Международный олимпийский комитет не озвучил причины недопуска на Олимпийские игры в Пхенчхан шести российских спортсменов. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник.

«К текущему моменту рассмотрение дела в швейцарском суде приостановлено в связи с тем, что МОК, запретив шестерым спортсменам участвовать в Играх, так и не предоставил российской стороне объяснений, на основании чего принято такое решение», — сообщил источник.

Президент МОК Томас Бах

16:05

Министр спорта России Павел Колобков не остался в стороне и тоже высказался по поводу рассмотрения Международным олимпийским комитетом допуска 15 представителей России до Олимпийских игр.

«Рассчитываю, что решение по 13 российским спортсменам и двум тренерам будет вынесено до старта Игр, — отметил Колобков. — Многие спортсмены, которые ждут этого решения, готовятся к Олимпиаде в ожидании справедливого вердикта комиссии».

Министр спорта России Павел Колобков на заседании WADA в Сеуле

15:50

Отстраненные МОК спортсмены — Денис Юсков, Павел Кулижников, Дмитрий Васильев, Ирина Старых, Александр Логинов и Татьяна Бородулина — иски которых сегодня отклонил Федеральный суд Швейцарии, продолжат обжалование этого решения, сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Шести российским спортсменам было отказано в срочных мерах по недопуску, но на этом все не заканчивается. Рабочий процесс по обжалованию решения комиссии МОК продолжается, идет работа с адвокатами», — сообщил источник.

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Александр Логинов

15:35

Международный олимпийский комитет раскрыл подробности возможного приглашения на Олимпийские игры в Пхенчхан 15 представителей России.

«Речь идет о пятнадцати представителях России — 13 спортсменах и двух тренерах», — сообщили в пресс-службе МОК.

Штаб-квартира Международного олимпийского комитета в Лозанне

15:25

По информации «Спорт-Экспресса» представители Международного олимпийского комитета пытались воздействовать на суд Швейцарии и не ответили ни на один вопрос.

Государственный орган ждет ответа от комитета, почему оправданные российские спортсмены не могут принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Международный олимпийский комитет

15:15

А вот российские федерации, а именно президенты Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, Союза биатлонистов России Александр Кравцов, Федерации лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина России Дмитрий Дубровский не подтвердили информацию о том, что швейцарский суд отклонил иск шестерых российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в выдаче приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане.

Денис Юсков (слева) и Павел Кулижников после забега на 1000 метров, который они оба завершили в тройке призеров, на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Коломне

15:05

Также Дворкович отметил, что не исключает провокаций во время проведения Игр в Пхенчхане.

«К нам будут относиться в разы жестче, будут ловить любые неточные действия, которые могут быть интерпретированы как противоречащие установленным МОК правилам. Будем терпеливы и спокойно поболеем за наших ребят», — добавил Вице-премьер.

Болельщики на Паралимпийских играх -- 2014 в Сочи

14:55

Вице-премьер России Аркадий Дворкович высказался по поводу ситуации с допуском россиян на Олимпиаду, отметив, что факт неприглашения оправданных спортсменов противоречит олимпийским принципам.

«Была огромная радость, что CAS оправдал 28 наших спортсменов: и за них, и за коллег, которые боролись, и за страну. Справедливость восторжествовала, и мы показали, насколько голословны и неубедительны были те обвинения, которые были выдвинуты против спортсменов», — сказал Дворкович.

Начальник Экспертного управления администрации президента РФ Аркадий Дворкович во время заседания правительственного совета по нанотехнологиям, 2007 год

14:40

Саночник Репилов рассказал и о быте наших спортсменов в Олимпийской деревне. По словам спортсмена, в его комнате нет телевизора, но он там и не нужен.

«Мы сюда приехали не телевизор смотреть. Вчера мы сходили в тренировочный зал, который находится в нашем подъезде и делали разминку после перелета. Все хорошо.

Едим в столовой, которая находится тут же, в Олимпийской деревне. Там предлагают блюда европейской и азиатской кухни, фастфуд, фрукты, овощи. Вода, чай, кофе — все что надо, там есть», — сказал Репилов.

Российский саночник Роман Репилов

14:30

Вице-премьер России Виталий Мутко высказался по поводу допуска оправданных российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан. «Мы и не сомневались в чистоте наших спортсменов — теперь нужно сделать все, чтобы оправданные в CAS атлеты могли выступить на Олимпиаде. Эта работа делается, сроки сжатые. Следующие шаги обязательно будут», — сказал Мутко.

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко

14:15

Саночник Роман Репилов, который уже прибыл в Олимпийскую деревню и расположился в своей комнате, рассказал, что никого из спортсменов не смущает надпись Олимпийский спортсмен из России (OAR) в документах и на одежде. «Все здесь знают откуда мы, что мы из России», — сказал Репилов.

Будем болеть за наших спортсменов, и не важно, что у них написано на форме.

Российский саночник Роман Репилов

14:05

Уже допущенные до Олимпиады российские спортсмены были проверены на допинг. Об этом сообщил глава медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт.

«Российская команда была полностью протестирована», — сказал Баджетт.

Были ли выявлены нарушения не сообщается, но скорее всего вся наша олимпийская команда оказалась чистой.

Флаг России не будет под запретом на трибунах во время Олимпиады

13:55

Одной из важнейших тем заседания исполкома МОК станет ситуация с обвиненным в домогательствах экс-врачом Федерации гимнастики США Ларри Нассаром. Об этом также сообщил Марк Адамс.

«Считаю, что это ужасная новость, как у родителя ужасные ощущения у меня. Завтра это будет одна из ключевых тем на исполкоме, и президент МОК Томас Бах сделает заявление», — сказал Адамс.

Бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар со своей женой

13:45

Директор по коммуникациям добавил, что только время покажет, успешным ли был процесс допуска россиян до Олимпийских игр.

«Но мы попытались разобраться в каждом индивидуальном случае. Мы даем спортсменам шанс воплотить в жизнь свою олимпийскую мечту», — заявил Адамс.

Владимир Путин во время встречи с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018, 31 января 2018 года

13:40

Марк Адамс порассуждал об успешности решения допустить чистых спортсменов, отметив, что об этом сейчас судить сложно.

«Сложно судить об успешности решения допустить российских «чистых» спортсменов до Игр. 75% допущенных российских спортсменов не принимали участие в Играх в Сочи, остальные 25% прошли очень строгий отбор», — сказал Адамс.

Российский флаг будет под тотальным запретом во время Олимпиады в Пхенчхане

13:30

Адамс также сообщил, что на Олимпиаду продано уже 75% билетов. «Темпы продаж увеличились, около четырех тысяч в день продается, как информирует оргкомитет», — прокомментировал Адамс.

В Пхенчхане пройдут зимние Олимпийские игры 2018 года

13:25

«WADA несет ответственность по вопросу бутылок для допинг-проб. Насколько я понимаю, мы привезли старые пробирки на Олимпиаду, чтобы быть уверенными в этой системе», — сказал Марк Адамс.

13:20

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что на Олимпиаде в Пхенчхане вероятно будут использоваться пробирки для допинг-проб старого образца.

Вакуумные пробирки с биоматериалом в медицинском лабораторном комплексе

13:15

Кроме Юскова и Кулижникова, Федеральный суд Швейцарии не одобрил апелляции прыгуна на лыжах с трамплина Дмитрия Васильева, биатлонистов Ирины Старых, Александра Логинова и шорт-трекистки Татьяны Бородулиной.

Российский биатлонист Александр Логинов

13:10

Некоторые из 28 оправданных спортсменов уже завершили спортивную карьеру. Никита Крюков отказался ехать в Пхенчхан из-за запрета на флаг России.

По словам вице-президента ОКР Станислава Позднякова, на приглашения рассчитывают следующие атлеты.

Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт).

Олимпийский чемпион Сочи по скелетону Александр Третьяков

13:05

По словам Адамса, дело каждого из 15 спортсменов будет рассматриваться в индивидуальном порядке, однако точный срок объявления решения пока неизвестен.

Томас Бах

13:00

«Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов. Но пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно», — заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

12:50

Другое важное известие: Федеральный суд Швейцарии отклонил иски конькобежцев Павла Кулижникова, Дениса Юскова и еще четырех российских спортсменов на невыдачу приглашений на Олимпиаду.

Российские конькобежцы Руслан Мурашов (слева) и Павел Кулижников

12:40

Самая свежая новость: МОК принял решение рассмотреть возможность выдачи приглашений на Игры 15 спортсменам! Новая информация ожидается в самые ближайшие минуты.

12:30

В Лозанне проходит первое в 2018 году заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). В последний момент повестка была изменена. Чиновники решают, как поступить с 28 атлетамии из России, оправданными Спортивным арбитражным судом (CAS) по обвинению в нарушении антидопинговых правил.

Флаг России не будет под запретом на трибунах во время Олимпиады

Нужны ли России госкорпорации?
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