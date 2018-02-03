МОК молчит: судьба оправданных CAS россиян не решена

Что ж, сегодня, по всей видимости, известий о судьбе нескольких российских спортсменов не будет. Подведем итоги сегодняшнего дня. Сегодня в Лозанне началось заседание исполкома Международного олимпийского комитета, в ходе которого рассматривались дела 28 российских спортсменов, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). Сообщалось, что МОК начал изучать возможность выдачи приглашения 15 россиянам. При этом на вопрос о том, по какой причине российские атлеты не могут быть допущены до Игр-2018, ни один из представителей МОК ответа дать не смог.

После этого в СМИ появилась информация, что Федеральный суд Швейцарии отклонил иски шести атлетов из России — конькобежцев Павла Кулижникова, Дениса Юскова, а также Дмитрия Васильева, Ирины Старых, Александра Логинова и Татьяны Бородулиной. При этом отмечалось, что россияне все равно продолжат обжалование их недопуска. Однако, по последним данным, суд в Швейцарии даже не проводил заседаний в отношении россиян, не говоря уж и об отклонении их исков.

Ранее стало известно, что исполком МОК состоится 3 и 4 февраля. Надо полагать, что окончательное решение в отношении российских спортсменов будет принято завтра.