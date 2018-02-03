«Мы глубоко разочарованы»: WADA готовит ответный удар

Продолжают кипеть страсти вокруг решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который полностью оправдал 28 российских спортсменов, обвиненных Международным олимпийским комитетом (МОК) в нарушении антидопинговых правил, и частично снял санкции еще с 11 человек. Серьезную обеспокоенность вынесенным вердиктом выразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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Крайнее недовольство случившимся продемонстрировала вице-президент WADA Линда Хеллеланд, уже призвавшая реформировать всю систему из-за решения CAS по россиянам.

«Оправдание 28 россиян из 39 — лишь вершина айсберга, — заявила она. – Спортсмены задаются вопросами о том, пойманы ли настоящие мошенники, или им придется бороться за победу с допингерами. Спорт не может жить с подобными сомнениями. Я считаю, что отсутствие системы, которой можно доверять, — это неприемлемая ситуация.

Карты должны быть раскрыты, процедура взятия допинг-проб и их доставки в лаборатории должна быть прозрачной.

Этим должны заниматься эксперты. Я выступлю с инициативой по поводу того, чтобы сделать это, потому что в последнее время было допущено много неправильных вещей. Я уже связалась с руководством WADA и выясняю, как можно инициировать процесс».

Более того, текущее положение дел Хеллеланд назвала не иначе, как «хаосом».

«Считаю, что на кону стоит многое, — приводит слова функционера Nettavisen. — В последнее время проверке подверглась вся антидопинговая система, и такой исход дела показывает, что проверка была провалена. И для атлетов, и для всего спортивного мира эта ситуация представляется полным хаосом, причем прямо перед Олимпиадой. Нам нужна независимая проверка системы, осуществленная экспертной группой, которая установит, достаточно ли хороша эта система, чтобы работать как следует».

Коснулась она и финансовых деталей.

«Так как я сама представляю руководство в системе WADA, то при использовании общих финансовых ресурсов важен вопрос доверия, которое может быть достигнуто открытостью вокруг всех процессов.

А иначе будут подорваны все фундаментальные ценности, на которых держится спорт», — резюмировала Хеллеланд.

Она были избрана на пост вице-президента WADA в ноябре 2016 года после смерти южноафриканца Махенкеси Стофиле, ранее занимавшего должность. До работы в агентстве Хеллеланд трудилась министром спорта Норвегии.

Что касается МОК, то комитетские чиновники 2 февраля продолжили формировать свой вектор ответных действий. В уикенд 3 и 4 февраля на исполнительном комитете МОК будет подробно обсуждено решение CAS и приняты конкретные меры. Не исключается, что чиновникам все же придется допустить отстраненных ранее россиян к участию в Играх-2018.

Февральское заседание исполкома МОК будет плановым и пройдет впервые с декабря 2017 года, когда МОК вынес решение об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и допуска российских спортсменов к Пхенчхану-2018 только в статусе нейтральных «Олимпийских атлетов из России», без национальных флага и гимна.

Изначально на предстоящем исполкоме была другая повестка дня. На встрече должны были быть заслушаны отчеты WADA, Независимой организации допинг-тестирования (ITA), а также планы по тестированию перед Играми-2018 и отчет группы по проекту «Олимпийских атлетов из России».

Денис Освальд, на основе расследования комиссии под началом которого МОК вынес наказания отечественным спортсменам, выразил глубокое разочарование вердиктом CAS, но признал, что опротестовать решение будет практически невозможно.

«11 случаев аномалий в допинг-пробах были учтены. Для этого доказательств хватило. Но в остальном CAS задрал планку весомости доказательств очень высоко. Простых сомнений тут не хватило, — возмутился юрист, которого процитировал TDG. — Честно говоря, я не понимаю, что происходит. Мы проводили лабораторные исследования, собрали достаточно доказательств. Вопрос только в их трактовке. Это нехороший сигнал в борьбе с допингом.

Что касается возможной апелляции в Федеральном суде Швейцарии, то наши шансы на успех чрезвычайно малы.

Решение CAS не означает, что эти 28 спортсменов будут допущены к Пхенчхану-2018. Они на Олимпиаду не приглашены. Если ты не наказан за допинг, то это еще не значит, что ты имеешь право выступать на Олимпиаде».

Согласно законодательству Швейцарии, МОК имеет право подать апелляцию в Федеральный суд в течение 30 дней после публикации мотивировочной части вердикта.

Основанием для обращения может считаться некомпетентный арбитраж с несоблюдением прав сторон быть услышанными в суде, или если итоговый вердикт угрожает общественному порядку.

«Опротестование в Федеральном суде Швейцарии возможно только на ограниченных основаниях, таких как недостаток компетенции, нарушение процедуры, к примеру, нарушение права на честный суд, а также несовместимость вынесенного решения с общественным порядком», — заявил «Р-Спорту» представитель Федерального суда Швейцарии Питер Жози.

Председатель комиссии спортсменов WADA Бекки Скотт между тем убеждена, что позиция CAS «является большой ошибкой».

«Я совершенно обескуражена и разочарована решением CAS удовлетворить апелляции россиян. Думаю, это сокрушительный удар по чистым спортсменам и всей борьбе за чистый спорт, — пожаловалась она в интервью TV2. –

Это решение – большая ошибка системы правосудия, которая должна защищать права чистых атлетов и принципы честного спорта. Это большой шаг назад.

Нужно бросить больше света на темные углы спорта, задать неприятные вопросы. Есть неопровержимые доказательства существования государственной допинговой системы, которая должна была действовать на Играх. Непонятно, как остаются безнаказанными те, кто принимал участие в этом. Что за посыл дается сейчас?»

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