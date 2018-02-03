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Россия перестала побеждать

Россия сыграла вничью с Казахстаном на чемпионате Европы по футзалу

РИА Новости

В решающей игре группового этапа чемпионата Европы по футзалу сборная России сыграла вничью с Казахстаном и вышла в 1/4 финала со второго места в группе. На точный удар Эдера Лима казахстанцы ответили голом Дугласа. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию.

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21:33

На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!

21:31

Таким образом, Россия с двумя ничейными результатами вышла в четвертьфинал со второго места. Соперник сборной определится позднее в матче группы А между Италией и Словений.

21:30

Сборная России завершила свой второй групповой матч на чемпионате Европы вничью. После точного удара Эдера Лимы россияне, поведя в счете, ушли в глухую оборону, но сдержать натиск соперника не получилось. В начале второго тайма Дуглас сравнял счет. В дальнейшем забитых мячей не было.

21:29

Все! Матч окончен!

21:27

Последние минуты матча сборная России проводит в позиционной атаке.

21:24

Какой момент! Абрамов пробежал по левому флангу, вышел один на один с Игитой, но голкипер отразил удар Абрамова.

21:21

Мощно пробил Дуглас по воротам, Давыдов заблокировал удар, подставив голову, и долго приходит в себя российский футболист.

21:19

Казахстан устраивает ничья, чтобы занять первое место в группе. Так что стали аккуратнее действовать наши соперники.

21:16

Абрамов через себя пробил! Но не попал в створ.

21:15

Зацепились россияне за мяч на чужой половине. Афанасьев перед воротами получил мяч, но не смог пробить с разворота.

21:13

Продолжают чаще владеть мячом казахстанцы, а россияне бегают в основном в контратаки.

21:10

Снова момент! Дуглас бил по воротам, там рикошет от своего же случился, но мяч, к счастью, в створ не попал.

21:09

Опасно! Милованов отобрал в обороне мяч, Игита не успел вернуться в створ, но Иван чуть-чуть не попал в пустые ворота.

21:07

МОМЕНТ! Путилов выручил нашу команду после выхода один на один!

21:06

Опасно! Ромуло сделал пас налево, и Лысков пробил в ближний угол, но Игита выручил свою команду.

21:05

Немного встрепенулись россияне, стали больше бегать вперед и заработали опасный штрафной. Около семи лет до ворот.

21:01

Назревал гол все-таки. Невозможно на ноль отобороняться весь матч, тем более против такой сильной команды. Слишком рано отдали инициативу сопернику россияне. Дуглас издалека точно рядом со штангой пробил, и никто не был готов к удару.

21:00

ГОООЛ!!! Дуглас! 1:1!

20:58

Классный отрезок проводим сейчас. Много играем на половине соперника и часто бьем по воротам.

20:56

Ух, Турсагулов издалека приложился сильно, но Путилов спас сборную.

20:55

Лима мощно пробил со штрафного, но выше ворот.

20:53

Стартовал второй тайм!

20:39

Первый тайм завершен! Сборная Россия выигрывает у Казахстана 1:0, но соперник во второй половине тайма отлично атаковал и создал несколько опасных моментов, включая попадание в штангу.

20:38

МОМЕНТ! Дважды подряд Путилов отразил опасные броски на последних секундах тайма.

20:37

Острейший прострел перехватил Давыдов! Было опасно.

20:36

Продолжают впятером атаковать казахстанцы. Пока все удары блокируют наши защитники.

20:34

Отодвинули россияне игру от своих ворот, но пока не угрожают сопернику.

20:31

Травму получил Тайнан. Покинул он площадку, и ему оказывают помощь медики.

20:28

Продолжается матч, и игра идет под диктовку Казахстана. Пока отбиваемся.

20:26

Берет таймаут казахстанская сборная.

20:24

ШТАНГА! Спасла сейчас стойка наших после удара в ближний угол.

20:21

Опасно! Тайнан с Дугласом сыграли в стенку, но в итоге Тайнан пробил из убойной позиции рядом со штангой.

20:20

Тайнан пробил с острого угла низом, но не попал в ворота.

20:18

МОМЕНТ! Абрамов мощно пробил почти в упор, мяч задел Игиту, но по высокой дуге полетел в створ. Однако защитник соперника успел с ленточки вынести снаряд.

20:17

Наседают казахстанцы. Причем действительно большой объем работы проводит Игита в атаке.

20:16

Дуглас мощно пробил, но удар заблокировали наши защитники.

20:14

Сулейменов едва не убежал один на один, но российский защитник Милованов надежно сыграл в зашите.

20:13

Лима пробил с лета метров с восьми, но не попал в ворота!

20:11

Абрамов в быстрой контратаке вышел на Игиту, но не смог переиграть вратаря.

20:08

Подключают традиционно своего вратаря Игиту к атаке казахстанцы, и Игита издалека пробил, заработав угловой. Правда стандарт не получился опасным.

20:06

Не прошел у соперника длинный заброс вперед, и снова потеря мяча.

20:05

Бросаются в атаку казахстанцы, но пока часто теряют мяч.

20:04

Ошибся соперник в центре поля, подхватили россияне мяч, и лучший бомбардир команды Лима получил пас, находясь напротив ворот, и точно пробил, обведя вратаря.

20:03

ГООООООООЛ!!! Эдер Лима! 1:0!

20:02

Россияне в основном владеют мячом, но пока только перепасовываются без нанесения ударов по воротам.

20:00

Матч стартовал!

19:45

Напомним, что россияне неожиданно сыграли в первом групповом матче вничью со сборной Польши, которую Казахстан обыграл очень легко. Однако это все равно позволяет нашим удерживаться на второй позиции.

19:35

Добро пожаловать в Словению на чемпионат Европы по мини-футболу. Сегодня мы посмотрим второй и последний матч группового этапа турнира между Россией и Казахстаном.

10:10

Начало матча в 20.00 мск.

10:00

Текстовая трансляция матча группового этапа чемпионата Европы по футзалу Россия — Казахстан.