Россия перестала побеждать

На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!
Таким образом, Россия с двумя ничейными результатами вышла в четвертьфинал со второго места. Соперник сборной определится позднее в матче группы А между Италией и Словений.
Сборная России завершила свой второй групповой матч на чемпионате Европы вничью. После точного удара Эдера Лимы россияне, поведя в счете, ушли в глухую оборону, но сдержать натиск соперника не получилось. В начале второго тайма Дуглас сравнял счет. В дальнейшем забитых мячей не было.
Все! Матч окончен!
Последние минуты матча сборная России проводит в позиционной атаке.
Какой момент! Абрамов пробежал по левому флангу, вышел один на один с Игитой, но голкипер отразил удар Абрамова.
Мощно пробил Дуглас по воротам, Давыдов заблокировал удар, подставив голову, и долго приходит в себя российский футболист.
Казахстан устраивает ничья, чтобы занять первое место в группе. Так что стали аккуратнее действовать наши соперники.
Абрамов через себя пробил! Но не попал в створ.
Зацепились россияне за мяч на чужой половине. Афанасьев перед воротами получил мяч, но не смог пробить с разворота.
Продолжают чаще владеть мячом казахстанцы, а россияне бегают в основном в контратаки.
Снова момент! Дуглас бил по воротам, там рикошет от своего же случился, но мяч, к счастью, в створ не попал.
Опасно! Милованов отобрал в обороне мяч, Игита не успел вернуться в створ, но Иван чуть-чуть не попал в пустые ворота.
МОМЕНТ! Путилов выручил нашу команду после выхода один на один!
Опасно! Ромуло сделал пас налево, и Лысков пробил в ближний угол, но Игита выручил свою команду.
Немного встрепенулись россияне, стали больше бегать вперед и заработали опасный штрафной. Около семи лет до ворот.
Назревал гол все-таки. Невозможно на ноль отобороняться весь матч, тем более против такой сильной команды. Слишком рано отдали инициативу сопернику россияне. Дуглас издалека точно рядом со штангой пробил, и никто не был готов к удару.
ГОООЛ!!! Дуглас! 1:1!
Классный отрезок проводим сейчас. Много играем на половине соперника и часто бьем по воротам.
Ух, Турсагулов издалека приложился сильно, но Путилов спас сборную.
Лима мощно пробил со штрафного, но выше ворот.
Стартовал второй тайм!
Первый тайм завершен! Сборная Россия выигрывает у Казахстана 1:0, но соперник во второй половине тайма отлично атаковал и создал несколько опасных моментов, включая попадание в штангу.
МОМЕНТ! Дважды подряд Путилов отразил опасные броски на последних секундах тайма.
Острейший прострел перехватил Давыдов! Было опасно.
Продолжают впятером атаковать казахстанцы. Пока все удары блокируют наши защитники.
Отодвинули россияне игру от своих ворот, но пока не угрожают сопернику.
Травму получил Тайнан. Покинул он площадку, и ему оказывают помощь медики.
Продолжается матч, и игра идет под диктовку Казахстана. Пока отбиваемся.
Берет таймаут казахстанская сборная.
ШТАНГА! Спасла сейчас стойка наших после удара в ближний угол.
Опасно! Тайнан с Дугласом сыграли в стенку, но в итоге Тайнан пробил из убойной позиции рядом со штангой.
Тайнан пробил с острого угла низом, но не попал в ворота.
МОМЕНТ! Абрамов мощно пробил почти в упор, мяч задел Игиту, но по высокой дуге полетел в створ. Однако защитник соперника успел с ленточки вынести снаряд.
Наседают казахстанцы. Причем действительно большой объем работы проводит Игита в атаке.
Дуглас мощно пробил, но удар заблокировали наши защитники.
Сулейменов едва не убежал один на один, но российский защитник Милованов надежно сыграл в зашите.
Лима пробил с лета метров с восьми, но не попал в ворота!
Абрамов в быстрой контратаке вышел на Игиту, но не смог переиграть вратаря.
Подключают традиционно своего вратаря Игиту к атаке казахстанцы, и Игита издалека пробил, заработав угловой. Правда стандарт не получился опасным.
Не прошел у соперника длинный заброс вперед, и снова потеря мяча.
Бросаются в атаку казахстанцы, но пока часто теряют мяч.
Ошибся соперник в центре поля, подхватили россияне мяч, и лучший бомбардир команды Лима получил пас, находясь напротив ворот, и точно пробил, обведя вратаря.
ГООООООООЛ!!! Эдер Лима! 1:0!
Россияне в основном владеют мячом, но пока только перепасовываются без нанесения ударов по воротам.
Матч стартовал!
Напомним, что россияне неожиданно сыграли в первом групповом матче вничью со сборной Польши, которую Казахстан обыграл очень легко. Однако это все равно позволяет нашим удерживаться на второй позиции.
Добро пожаловать в Словению на чемпионат Европы по мини-футболу. Сегодня мы посмотрим второй и последний матч группового этапа турнира между Россией и Казахстаном.
Начало матча в 20.00 мск.
Текстовая трансляция матча группового этапа чемпионата Европы по футзалу Россия — Казахстан.