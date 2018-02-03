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Разминка России перед Швецией

Россия победила Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом

Сборная России победила Финляндию РИА Новости
Сборная России победила Финляндию

Сборная России уверенно победила команду Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом в Хабаровске. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.

Трансляция
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10:59

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.

10:57

Окончен матч. Сборная России легко обыграла команду Финляндии и пробилась в финал чемпионата мира. Ее соперник определится в матче Швеции и Казахстана.

10:56

ГОЛ. Последнее слово остается за Финляндией — делают гости счет для себя чуть менее горьким.

10:55

Последняя минута матча пошла.

10:53

Совсем поутихли и трибуны...

10:51

Режим подготовки к завтрашнему финалу включила сборная России.

10:49

»+7» выигрывает Россия за семь минут до конца. Да уж, нелегкая задачка предстоит финнам — если, конечно, они хотят в полуфинал.

10:47

Миргазова не пустили к воротам после «стандарта».

10:45

Зачинщик конфликта Дергаев удален на 10 минут. То есть до конца матча фактически.

10:44

Оживились события! Сбили финского игрока, и затем заварушка на площадке!

10:42

Скатывается матч в эндшпиль между тем.

10:41

Да уж, вообще ничего похожего с игрой группового этапа, где россияне победили с минимальным преимуществом.

10:39

ГОООООЛ! Бондаренко из местного «СКА-Нефтяника» замыкает прострел после скоростной контратаки. 8:1.

10:38

Финны продолжают действовать в численном меньшинстве.

10:37

Вратарь россиян Черных растянулся в шпагате и выручил партнеров после углового!

10:35

Под перекладину финских ворот летел мяч, но и тут молодцом финский кипер. Вот как его обвинить в семи пропущенных мячах?

10:33

Казалось бы, можно уже спокойно доводить матч до конца — счет позволяет. Но нет, что-то активно обсуждается на российской лавке.

10:32

Угловой подали финны. И ничего.

10:30

Редкий случай — финны с мячом. Продвинулись вперед и даже пробили! В штангу Алтонен попал. Да, расслабились подопечные Юрьева.

10:28

Очередная, бог весть какая по счету атака россиян. Мяч в руках у финского вратаря.

10:26

Некоторая пауза в игре. Без остроты сейчас.

10:25

В защите работают россияне. 15 минут уже прошли после перерыва.

10:24

Право на угловой получают россияне, но довести дело до логического конца на этот раз не удается.

10:22

Финскому вратарю приходится раз за разом пластаться на льду.

10:20

7:1 в Хабаровске. Это разгром!

10:19

ГОООООООЛ! И вновь у нас быстрый дубль: Миргазов отличается менее чем минуту спустя после Чернова!

10:18

ГОООООЛ! А счет изменился между тем! Чернов обыграл всех, записав на свой счет третий мяч на дебютном ЧМ!

10:17

Очередное нарушение правил против российского игрока...

10:16

Несмотря на более чем комфортный счет, тренерский штаб сборной России предельно сосредоточен. Напряжен.

10:15

Вновь заставляют россияне вступать в игру финского голкипера.

10:13

Немного истории. На чемпионате мира-2017 в Сандвикене россияне встретились с подопечными Антти Парвиайнена также в полуфинале, оставив соперника ни с чем — 6:4.

10:12

Звук дудок доносится с трибун «Ерофея». Не все места заняты, кстати. Много свободных кресел в зале.

10:10

Аж в 2001 году забил свой первый мяч на ЧМ Ломанов-младший. У него пока девять чемпионских титулов...

10:08

Возобновляется игра.

09:55

Джусоев в перерыве заявил: очень важное значение имели два быстрых гола, после которых у финнов опустились руки. После перерыва полузащитник планирует действовать в том же стиле.

09:48

Мяята 10 минут схлопотал за этот фол.

09:47

Ломанову подножку поставили. Россияне исполнили свободный, но неудачно. И тут же звучит свисток. Перерыв.

09:46

В атаках России завершается тайм... Не в силовых, естественно.

09:45

Одну минуту добавляют к первому тайму. Быстро первая 45-минутка пронеслась.

09:42

И в полном составе гости.

09:41

ГООООЛ! Заброшенные мячи как из рога изобилия сегодня. Уже 5:1 — Прокопьев добил мяч в сетку после того, как вратарь Финляндии справился с первым броском.

09:39

Еще одна грубость с финской стороны, но вновь никакого впечатления на судью это не произвело.

09:37

Грубая атака Бефуса, но свисток судьи молчит. Чуть упали скорости, кстати.

09:35

Россияне уже не так охотно идут вперед, как в начале. Финны ищут свой шанс в редких контратаках.

09:33

Чернов вышел с ответной любезностью и уравнял численные составы команд.

09:31

Алтонен удален за грубый фол на Чернове.

09:29

ГОЛ. Гол престижа провели финны. Лиукконен отличился после углового.

09:26

Во втором полуфинале встретятся Швеция и Казахстан, это напомним. Главный матч турнира — уже завтра, 4 февраля.

09:24

Первое удаление в матче. Лукарилла ударил Джусоева по ногам, тренерский штаб финской сборной попросил тайм-аут.

09:21

ГОООООООЛ! А вот и 4:0: Дергаев обыграл защитника и в падении протолкнул мяч между ног Хейнонену.

09:19

Совершенно деморализованы финны похоже...

09:17

ГОООООЛ! Ишкельдин качественно бросил с дальней дистанции, почти в «девять» залепил. 3:0!

09:15

Да уж, если так будет продолжаться, интрига умрет очень скоро.

09:13

Четвертый угловой уже у России! Подавляющее, тотальное превосходство. Игра в одни ворота идет фактически.

09:10

Очень агрессивны россияне, а соперники не успевают и вынуждены фолить...

09:07

ГООООООЛ! Миргазов поймал противников на попытке соорудить офсайд, вышел один на один и четко обыграл вратаря. На групповой стадии, напомним, подопечные Михаила Юрьева победили финнов лишь со счетом 2:1.

09:06

Очень активны россияне, раздосадованные поражением от шведов на групповой стадии. Вот Миргазов заработал угловой. После розыгрыша мог забить Джусоев, но мяч его попытку заблокировали защитники.

09:04

ГООООЛ! Ох, и сразу же гол! Лишь два броска понадобилось опытнейшему Сергею Ломанову, чтобы распечатать финские ворота. Все грамотно сделал аксакал хоккея с мячом. 1:0 — Россия впереди.

09:03

Россия безусловный фаворит, конечно. Но история знает случаи, когда команда Суоми преподносила настоящую сенсацию.

09:02

Финны выставили на лед следующих игроков. Хейнонен, Мяяття, Ангериа, Нуссинен, Кумпуойя, Хелавуори, Лиукконен, Лиукконен, Аалтонен, Кюллёнен, Мойсала, Экман, Мяяття, Виртанен, Пеухкури, Луккарила, Мяяття.

09:01

Состав сборной России вашему вниманию. Черных, Бондаренко, Ломанов, Ишкельдин, Чернов, Джусоев, Бефус, Дергаев, Викулин, Грановский, Каланчин, Рысев, Булатов, Прокопьев, Архипкин, Прокопьев.

09:00

Началась встреча на стадионе «Ерофей» в Хабаровске.

08:30

Текстовая трансляция полуфинального матча чемпионата мира по хоккею с мячом Россия — Финляндия.