Разминка России перед Швецией

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.
Окончен матч. Сборная России легко обыграла команду Финляндии и пробилась в финал чемпионата мира. Ее соперник определится в матче Швеции и Казахстана.
ГОЛ. Последнее слово остается за Финляндией — делают гости счет для себя чуть менее горьким.
Последняя минута матча пошла.
Совсем поутихли и трибуны...
Режим подготовки к завтрашнему финалу включила сборная России.
»+7» выигрывает Россия за семь минут до конца. Да уж, нелегкая задачка предстоит финнам — если, конечно, они хотят в полуфинал.
Миргазова не пустили к воротам после «стандарта».
Зачинщик конфликта Дергаев удален на 10 минут. То есть до конца матча фактически.
Оживились события! Сбили финского игрока, и затем заварушка на площадке!
Скатывается матч в эндшпиль между тем.
Да уж, вообще ничего похожего с игрой группового этапа, где россияне победили с минимальным преимуществом.
ГОООООЛ! Бондаренко из местного «СКА-Нефтяника» замыкает прострел после скоростной контратаки. 8:1.
Финны продолжают действовать в численном меньшинстве.
Вратарь россиян Черных растянулся в шпагате и выручил партнеров после углового!
Под перекладину финских ворот летел мяч, но и тут молодцом финский кипер. Вот как его обвинить в семи пропущенных мячах?
Казалось бы, можно уже спокойно доводить матч до конца — счет позволяет. Но нет, что-то активно обсуждается на российской лавке.
Угловой подали финны. И ничего.
Редкий случай — финны с мячом. Продвинулись вперед и даже пробили! В штангу Алтонен попал. Да, расслабились подопечные Юрьева.
Очередная, бог весть какая по счету атака россиян. Мяч в руках у финского вратаря.
Некоторая пауза в игре. Без остроты сейчас.
В защите работают россияне. 15 минут уже прошли после перерыва.
Право на угловой получают россияне, но довести дело до логического конца на этот раз не удается.
Финскому вратарю приходится раз за разом пластаться на льду.
7:1 в Хабаровске. Это разгром!
ГОООООООЛ! И вновь у нас быстрый дубль: Миргазов отличается менее чем минуту спустя после Чернова!
ГОООООЛ! А счет изменился между тем! Чернов обыграл всех, записав на свой счет третий мяч на дебютном ЧМ!
Очередное нарушение правил против российского игрока...
Несмотря на более чем комфортный счет, тренерский штаб сборной России предельно сосредоточен. Напряжен.
Вновь заставляют россияне вступать в игру финского голкипера.
Немного истории. На чемпионате мира-2017 в Сандвикене россияне встретились с подопечными Антти Парвиайнена также в полуфинале, оставив соперника ни с чем — 6:4.
Звук дудок доносится с трибун «Ерофея». Не все места заняты, кстати. Много свободных кресел в зале.
Аж в 2001 году забил свой первый мяч на ЧМ Ломанов-младший. У него пока девять чемпионских титулов...
Возобновляется игра.
Джусоев в перерыве заявил: очень важное значение имели два быстрых гола, после которых у финнов опустились руки. После перерыва полузащитник планирует действовать в том же стиле.
Мяята 10 минут схлопотал за этот фол.
Ломанову подножку поставили. Россияне исполнили свободный, но неудачно. И тут же звучит свисток. Перерыв.
В атаках России завершается тайм... Не в силовых, естественно.
Одну минуту добавляют к первому тайму. Быстро первая 45-минутка пронеслась.
И в полном составе гости.
ГООООЛ! Заброшенные мячи как из рога изобилия сегодня. Уже 5:1 — Прокопьев добил мяч в сетку после того, как вратарь Финляндии справился с первым броском.
Еще одна грубость с финской стороны, но вновь никакого впечатления на судью это не произвело.
Грубая атака Бефуса, но свисток судьи молчит. Чуть упали скорости, кстати.
Россияне уже не так охотно идут вперед, как в начале. Финны ищут свой шанс в редких контратаках.
Чернов вышел с ответной любезностью и уравнял численные составы команд.
Алтонен удален за грубый фол на Чернове.
ГОЛ. Гол престижа провели финны. Лиукконен отличился после углового.
Во втором полуфинале встретятся Швеция и Казахстан, это напомним. Главный матч турнира — уже завтра, 4 февраля.
Первое удаление в матче. Лукарилла ударил Джусоева по ногам, тренерский штаб финской сборной попросил тайм-аут.
ГОООООООЛ! А вот и 4:0: Дергаев обыграл защитника и в падении протолкнул мяч между ног Хейнонену.
Совершенно деморализованы финны похоже...
ГОООООЛ! Ишкельдин качественно бросил с дальней дистанции, почти в «девять» залепил. 3:0!
Да уж, если так будет продолжаться, интрига умрет очень скоро.
Четвертый угловой уже у России! Подавляющее, тотальное превосходство. Игра в одни ворота идет фактически.
Очень агрессивны россияне, а соперники не успевают и вынуждены фолить...
ГООООООЛ! Миргазов поймал противников на попытке соорудить офсайд, вышел один на один и четко обыграл вратаря. На групповой стадии, напомним, подопечные Михаила Юрьева победили финнов лишь со счетом 2:1.
Очень активны россияне, раздосадованные поражением от шведов на групповой стадии. Вот Миргазов заработал угловой. После розыгрыша мог забить Джусоев, но мяч его попытку заблокировали защитники.
ГООООЛ! Ох, и сразу же гол! Лишь два броска понадобилось опытнейшему Сергею Ломанову, чтобы распечатать финские ворота. Все грамотно сделал аксакал хоккея с мячом. 1:0 — Россия впереди.
Россия безусловный фаворит, конечно. Но история знает случаи, когда команда Суоми преподносила настоящую сенсацию.
Финны выставили на лед следующих игроков. Хейнонен, Мяяття, Ангериа, Нуссинен, Кумпуойя, Хелавуори, Лиукконен, Лиукконен, Аалтонен, Кюллёнен, Мойсала, Экман, Мяяття, Виртанен, Пеухкури, Луккарила, Мяяття.
Состав сборной России вашему вниманию. Черных, Бондаренко, Ломанов, Ишкельдин, Чернов, Джусоев, Бефус, Дергаев, Викулин, Грановский, Каланчин, Рысев, Булатов, Прокопьев, Архипкин, Прокопьев.
Началась встреча на стадионе «Ерофей» в Хабаровске.
Текстовая трансляция полуфинального матча чемпионата мира по хоккею с мячом Россия — Финляндия.