Бокс. Гассиев бьется с Дортикосом. LIVE

Ну а через 15 минут состоится главный бой вечера. Мурат Гассиев протий Юниера Дортикоса. Это будет бой за чемпионские титулы по версиям IBF и WBA! Первым из них владеет Гассиев, а второй сегодня перешел к Дортикосу. WBA лишила титула россиянина Дениса Лебедева, так как он полтора года не проводил защиты своего чемпионского пояса.