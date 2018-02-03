Бокс. Гассиев бьется с Дортикосом. LIVE

Гассиев появляется на ринге!
Дортикос выходит первым.
Скоро все начнется.
Кубинец немного перевесил россиянина на официальном взвешивании. Мурат Гассиев показал вес 90,35 кг, а Юньер Дортикос – 90,7 кг.
В финале победителя сегодняшнего боя ожидает украинец Александр Усик. Он владел поясом WBC, а в полуфинале, победив в 12-раундовом бою Майриса Бриедиса, забрал и титул WBO. Так что в мае в финале на кону будут сразу четыре титула!
Юниер Дортикос буквально уничтожил в своем четвертьфинале россиянина Дмитрия Кудряшова, нокаутировав того во втором раунде.
В четвертьфинале Гассиев разбил поляка Кшиштофа Влодарчика — нокаут в третьем раунде.
Сегодня сойдутся два боксера, которые еще не терпели поражений! У Гассиева на профессиональном ринге 25 побед, у Дортикоса — 22!
Ну а через 15 минут состоится главный бой вечера. Мурат Гассиев протий Юниера Дортикоса. Это будет бой за чемпионские титулы по версиям IBF и WBA! Первым из них владеет Гассиев, а второй сегодня перешел к Дортикосу. WBA лишила титула россиянина Дениса Лебедева, так как он полтора года не проводил защиты своего чемпионского пояса.
Всё! Отказался Дуродола, у которого кровоточит губа, продолжать бой! Власов победил!
Уже в клинчах вынужден спасаться Дуродола. Но держится. А «Большой» предвкушает скорый главный бой вечера!
Публика требует, чтобы Власов закончил бой досрочно, но у Максима не получается. Очень уверенно действует Дуродола в обороне.
Отличный раунд провел Власов. Даже показалось, что может случиться нокдаун. Дуродола выстоял, но перевес явно у россиянина.
Очень хорошую концовку раунда провел Власов. Жаль, что он не панчер.
В шестом раунде в начале несколько раз пропустил Дуродола. Дальше в том же режиме, что и в предыдущих отрезках, боксировали соперники.
Продолжается тягучий и напряженный бокс. Пять раундов уже позади. Власов пока побеждает. А Гассиеву тем временем желает удачи Геннадий Головкин.
Бой по-прежнему идет по плану Власова. Однако Дуродола может выстрелить в любой момент. Нельзя терять концентрацию.
Власов работает по плану и довольно уверенно, не давая прицелиться сопернику. Перед гонгом случился инцидент: нигериец упал, потому что россиянин оттолкнул его в клинче. Недоволен Дуродола.
Осторожный, аккуратный бой пока идет. Власов знает, что козырь Дуродолы в его ударе, и пока не дает бить. Кстати, если кто-то из финалистов World Boxing Sauper Series в первой тяжелой категории не сможет выйти в мае на ринг из-за травмы, его заменит победитель этого боя.
Начало интересное, соперники изучают друг друга. Власов попал разочек очень неплохо. Дуродола выглядел удивленным. Кстати, на арену уже прибыл Дортикос.
Бой начался.
Сейчас нас ждет интересенейший 12-раундовый поединок, который и предварит главный бой вечера. Нигериец Оланреваджу Дуродола сразится с россиянином Максимом Власовым. Бой пройдет, как и главное событие вечера, в первом тяжелом весе.
Угол Ляйне прекращает бой! Чудинов победил и защитил титул WBA International!
В седьмом раунде финн вообще активизировался и поработал первым номером даже. Не то чтобы Чудинова он сильно потряс, но неприятная ситуация для Федора. Впрочем, затем Чудинов активизировался сам, и концовка раунда прошла полностью под его диктовку. Несколько очень мощных ударов пропустил Ляйне.
Половина боя уже точно позади. В шестом раунде Ляйне продолжил терпеть, и в итоге показалось, что и Чудинов подустал. В итоге в концовке финн даже был поактивнее.
В пятом раунде мужественно держащийся финн даже пару раз весомо огрызнулся, но в целом картина боя не меняется. Здесь все достаточно очевидно.
Пытался Ляйне отвечать в этом раунде, но в целом он находится под обстрелом рук Чудинова, и все. Четыре раунда позади.
Очень тяжело Ляйне. Он старается, но уже и руки опускаются, и Чудинов наращивает мощь и интенсивность ударов в связках. Ощущение, что Тиммо не достоит до конца боя.
Планомерно Федор Чудинов окучивает финна, но при этом бой очень медленным смотрится. Особенно после залихватского сражения Алояна с Эспинозой.
Осторожное начало. Ляйне не спешит, опасаясь нашего боксера, Федор тоже не форсирует события.
Чудинов должен был драться с американцем Бобби Ганом, но тот не получил визы в Россию, и в последний момент соперника заменили. Бой Чудинов — Ляйне начался!
А теперь нас ждет второй бой вечера. Федор Чудинов из России сразится с финским боксером Тиммо Ляйне. Бой во втором среднем весе.
Непобежденный Михаил Алоян одержал очередную победу! Интересно, что все четыре поединка он провел против боксеров из Никарагуа. Но этот бой был самым сложным. 95:94 в пользу Алояна, 96:94 в пользу Эспинозы и 96:94 в пользу Алояна — таким было решение судей.
Раздельное решение арбитров!
Десять раундов сумасшедшего темпа. Эспиноза смотрелся хорошо, но Алоян все же был лучше. И последний раунд он посильнее соперника провел, несколько раз ощутимо проверив оппонента. Ждем решения судей.
Так называемый «стоячий нокдаун» от мощных попаданий Алояна случился у Эспинозы. Не упал боксер из Никарагуа, но раунд Алоян провел просто прекрасно. Еще три минуты боя осталось.
Попал в восьмом раунде пару раз очень неплохо Алоян, и вообще под его диктовку прошел этот отрезок. А то уже становилось тревожно.
Сумасшедший размен ударами в седьмом раунде, высочайший темп, и спортсмен из Никарагуа ни в чем не уступает Алояну.
Шестой раунд явно остался за Эспинозой. Боксер из Никарагуа добавил в движении и активности, а Алоян почему-то встал. Надо менять ситуацию.
Достаточно качественный бокс. В пятом раунде Эспиноза опять пару раз попал, но еще больше промахнулся. Алоян контролирует ситуацию.
Алоян снова был лучше, но Эспиноза разок попал. Никарагуанец стоит достаточно уверенно, хотя по очкам Алоян пока побеждает.
Еще лучше провел Алоян третий раунд боя. Преимущество наращивает Михаил постепенно. Эспинозе непросто.
Второй раунд прошел под контролем и под диктовку Алояна.
Первый раунд 10-раундового боя позади. Пока рабочий обмен ударами. Оба неплохо попали по разу.
Бой начался. У Алояна, кстати, три боя на профессиональном ринге, все он выиграл. А вообще, Алоян — бронзовый призер Лондона-2012.
Пока у нас андеркард. Сейчас состоится бой Александра Эспинозы из Никарагуа против Михаила Алояна! Для россиянина это защита титула чемпиона по версии WBA International во 2-м наилегчайшем весе. Да, весь вечер бокса сегодня проходит в Сочи.
World Boxing Super Series — турнир, организованный впервые, но обещающий стать ежегодным. В этом сезоне бои проходят в двух весовых категориях, но нас сегодня интересует крузервейт — первый тяжелый вес. Именно в нем в главном бое карда сойдутся Мурат Гассиев и Юниер Дортикос. Победитель сразится в мае в финале с украинцем Александром Усиком!
Здравствуйте, уважаемые болельщики, приветствуем вас на текстовой трансляции большого события в мире бокса — полуфинала World Boxing Super Series, где сегодня в первом тяжелом весе сразятся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
«Газета.Ru» будет следить за событиями вечера, начиная с 21:00 мск.
Крупное шоу по профессиональному боксу состоится в Сочи. В главном бою чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев и обладатель титула WBA кубинец Юниер Дортикос определят второго финалиста первого сезона Всемирной боксерской суперсерии в весовом дивизионе до 90,7 кг.