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Бокс. Гассиев бьется с Дортикосом. LIVE

Онлайн чемпионского боя по боксу Гассиев — Дортикос

Мурат Гассиев и Юниер Дортикос РИА Новости
Мурат Гассиев и Юниер Дортикос

Чемпион мира по боксу в весе до 90,7 кг по версии IBF россиянин Мурат Гассиев сражается с обладателем титула WBA кубинцем Юниером Дортикосом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Трансляция
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01:09

Гассиев появляется на ринге!

01:08

Дортикос выходит первым.

01:03

Скоро все начнется.

01:00

Кубинец немного перевесил россиянина на официальном взвешивании. Мурат Гассиев показал вес 90,35 кг, а Юньер Дортикос – 90,7 кг.

00:58

В финале победителя сегодняшнего боя ожидает украинец Александр Усик. Он владел поясом WBC, а в полуфинале, победив в 12-раундовом бою Майриса Бриедиса, забрал и титул WBO. Так что в мае в финале на кону будут сразу четыре титула!

00:55

Юниер Дортикос буквально уничтожил в своем четвертьфинале россиянина Дмитрия Кудряшова, нокаутировав того во втором раунде.

00:52

В четвертьфинале Гассиев разбил поляка Кшиштофа Влодарчика — нокаут в третьем раунде.

00:48

Сегодня сойдутся два боксера, которые еще не терпели поражений! У Гассиева на профессиональном ринге 25 побед, у Дортикоса — 22!

00:45

Ну а через 15 минут состоится главный бой вечера. Мурат Гассиев протий Юниера Дортикоса. Это будет бой за чемпионские титулы по версиям IBF и WBA! Первым из них владеет Гассиев, а второй сегодня перешел к Дортикосу. WBA лишила титула россиянина Дениса Лебедева, так как он полтора года не проводил защиты своего чемпионского пояса.

00:41

Всё! Отказался Дуродола, у которого кровоточит губа, продолжать бой! Власов победил!

00:40

Уже в клинчах вынужден спасаться Дуродола. Но держится. А «Большой» предвкушает скорый главный бой вечера!

00:36

Публика требует, чтобы Власов закончил бой досрочно, но у Максима не получается. Очень уверенно действует Дуродола в обороне.

00:32

Отличный раунд провел Власов. Даже показалось, что может случиться нокдаун. Дуродола выстоял, но перевес явно у россиянина.

00:28

Очень хорошую концовку раунда провел Власов. Жаль, что он не панчер.

00:24

В шестом раунде в начале несколько раз пропустил Дуродола. Дальше в том же режиме, что и в предыдущих отрезках, боксировали соперники.

00:20

Продолжается тягучий и напряженный бокс. Пять раундов уже позади. Власов пока побеждает. А Гассиеву тем временем желает удачи Геннадий Головкин.

00:16

Бой по-прежнему идет по плану Власова. Однако Дуродола может выстрелить в любой момент. Нельзя терять концентрацию.

00:12

Власов работает по плану и довольно уверенно, не давая прицелиться сопернику. Перед гонгом случился инцидент: нигериец упал, потому что россиянин оттолкнул его в клинче. Недоволен Дуродола.

00:07

Осторожный, аккуратный бой пока идет. Власов знает, что козырь Дуродолы в его ударе, и пока не дает бить. Кстати, если кто-то из финалистов World Boxing Sauper Series в первой тяжелой категории не сможет выйти в мае на ринг из-за травмы, его заменит победитель этого боя.

00:03

Начало интересное, соперники изучают друг друга. Власов попал разочек очень неплохо. Дуродола выглядел удивленным. Кстати, на арену уже прибыл Дортикос.

00:00

Бой начался.

23:50

Сейчас нас ждет интересенейший 12-раундовый поединок, который и предварит главный бой вечера. Нигериец Оланреваджу Дуродола сразится с россиянином Максимом Власовым. Бой пройдет, как и главное событие вечера, в первом тяжелом весе.

23:28

Угол Ляйне прекращает бой! Чудинов победил и защитил титул WBA International!

23:27

В седьмом раунде финн вообще активизировался и поработал первым номером даже. Не то чтобы Чудинова он сильно потряс, но неприятная ситуация для Федора. Впрочем, затем Чудинов активизировался сам, и концовка раунда прошла полностью под его диктовку. Несколько очень мощных ударов пропустил Ляйне.

23:23

Половина боя уже точно позади. В шестом раунде Ляйне продолжил терпеть, и в итоге показалось, что и Чудинов подустал. В итоге в концовке финн даже был поактивнее.

23:19

В пятом раунде мужественно держащийся финн даже пару раз весомо огрызнулся, но в целом картина боя не меняется. Здесь все достаточно очевидно.

23:15

Пытался Ляйне отвечать в этом раунде, но в целом он находится под обстрелом рук Чудинова, и все. Четыре раунда позади.

23:11

Очень тяжело Ляйне. Он старается, но уже и руки опускаются, и Чудинов наращивает мощь и интенсивность ударов в связках. Ощущение, что Тиммо не достоит до конца боя.

23:07

Планомерно Федор Чудинов окучивает финна, но при этом бой очень медленным смотрится. Особенно после залихватского сражения Алояна с Эспинозой.

23:03

Осторожное начало. Ляйне не спешит, опасаясь нашего боксера, Федор тоже не форсирует события.

22:59

Чудинов должен был драться с американцем Бобби Ганом, но тот не получил визы в Россию, и в последний момент соперника заменили. Бой Чудинов — Ляйне начался!

22:57

А теперь нас ждет второй бой вечера. Федор Чудинов из России сразится с финским боксером Тиммо Ляйне. Бой во втором среднем весе.

22:51

Непобежденный Михаил Алоян одержал очередную победу! Интересно, что все четыре поединка он провел против боксеров из Никарагуа. Но этот бой был самым сложным. 95:94 в пользу Алояна, 96:94 в пользу Эспинозы и 96:94 в пользу Алояна — таким было решение судей.

22:50

Раздельное решение арбитров!

22:46

Десять раундов сумасшедшего темпа. Эспиноза смотрелся хорошо, но Алоян все же был лучше. И последний раунд он посильнее соперника провел, несколько раз ощутимо проверив оппонента. Ждем решения судей.

22:42

Так называемый «стоячий нокдаун» от мощных попаданий Алояна случился у Эспинозы. Не упал боксер из Никарагуа, но раунд Алоян провел просто прекрасно. Еще три минуты боя осталось.

22:38

Попал в восьмом раунде пару раз очень неплохо Алоян, и вообще под его диктовку прошел этот отрезок. А то уже становилось тревожно.

22:34

Сумасшедший размен ударами в седьмом раунде, высочайший темп, и спортсмен из Никарагуа ни в чем не уступает Алояну.

22:30

Шестой раунд явно остался за Эспинозой. Боксер из Никарагуа добавил в движении и активности, а Алоян почему-то встал. Надо менять ситуацию.

22:26

Достаточно качественный бокс. В пятом раунде Эспиноза опять пару раз попал, но еще больше промахнулся. Алоян контролирует ситуацию.

22:22

Алоян снова был лучше, но Эспиноза разок попал. Никарагуанец стоит достаточно уверенно, хотя по очкам Алоян пока побеждает.

22:18

Еще лучше провел Алоян третий раунд боя. Преимущество наращивает Михаил постепенно. Эспинозе непросто.

22:14

Второй раунд прошел под контролем и под диктовку Алояна.

22:10

Первый раунд 10-раундового боя позади. Пока рабочий обмен ударами. Оба неплохо попали по разу.

22:08

Бой начался. У Алояна, кстати, три боя на профессиональном ринге, все он выиграл. А вообще, Алоян — бронзовый призер Лондона-2012.

22:07

Пока у нас андеркард. Сейчас состоится бой Александра Эспинозы из Никарагуа против Михаила Алояна! Для россиянина это защита титула чемпиона по версии WBA International во 2-м наилегчайшем весе. Да, весь вечер бокса сегодня проходит в Сочи.

22:05

World Boxing Super Series — турнир, организованный впервые, но обещающий стать ежегодным. В этом сезоне бои проходят в двух весовых категориях, но нас сегодня интересует крузервейт — первый тяжелый вес. Именно в нем в главном бое карда сойдутся Мурат Гассиев и Юниер Дортикос. Победитель сразится в мае в финале с украинцем Александром Усиком!

22:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики, приветствуем вас на текстовой трансляции большого события в мире бокса — полуфинала World Boxing Super Series, где сегодня в первом тяжелом весе сразятся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:30

«Газета.Ru» будет следить за событиями вечера, начиная с 21:00 мск.

10:00

Крупное шоу по профессиональному боксу состоится в Сочи. В главном бою чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев и обладатель титула WBA кубинец Юниер Дортикос определят второго финалиста первого сезона Всемирной боксерской суперсерии в весовом дивизионе до 90,7 кг.