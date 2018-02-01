Пхенчхан-2018: российский флаг таит опасность

Паралимпийский комитет России (ПКР) утвердил состав делегации, которая отправится на Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане. В нее вошло 79 человек, среди которых 33 атлета и семь ведущих (сопровождающих для незрячих — прим. «Газеты.Ru»).

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Пока неизвестно, поедут ли все заявленные паратлеты в Корею, так как согласование списка с Международным паралимпийским комитетом (МПК), а также предварительная аккредитация членов делегации пройдет только 13 февраля.

Российские паратлеты поедут на главный старт четырехлетия в том же статусе, что и соотечественники олимпийцы.

Спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, в нейтральной форме. На церемониях награждения будет звучать паралимпийский гимн. Для паратлетов также будет запрещено использование государственной символики: флага, герба, гимна — в любом виде, включая экипировку, форму и аксессуары.

Правила похожи на те, что опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК) для «Олимпийских атлетов из России». Однако есть и небольшие, на первый взгляд, расхождения. Если МОК не запрещал болельщикам проносить на трибуны российский флаг, то МПК оговорил условия появления на зрительских трибунах российской государственной символики.

Если МПК докажет, что российская делегация, или же ПКР, способствовали появлению флага, то это приведет к дисквалификации российских паратлетов и аннулированию их результатов.

«Это вопрос не МПК, а оргкомитета и корейской полиции, которая будет жестко отслеживать этот момент. Если же будет доказано, что появлению флага способствовали члены исполкома ПКР или члены российской делегации, то может быть отстранение всей нашей команды с аннулированием всех результатов» — заявил вице-президент ПКР Павел Рожков на пресс-конференции.

Дополнительных подробностей пока неизвестно, однако такая туманная формулировка, как «способствование проноса флага», позволяет применить расширенную трактовку этого правила. Таким образом,

формально МПК не запрещал болельщикам проносить российские флаги на трибуны, но по факту, это может стать крайне рискованным предприятием.

Рожков также сообщил журналистам, что ПКР проведет в России открытые всероссийские соревнования, в которых смогут принять участие отстраненные от Игр паратлеты. При этом вице-президент уточнил формулировку и отметил, что речь не идет об альтернативе Пхенчхану.

«Мы не будем проводить альтернативные Паралимпийские игры, мы будем проводить открытые всероссийские соревнования. Мы сейчас прорабатываем это с нашими партнерами — прежде всего, речь идет о следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения и с ПОДА.

Мы прорабатываем возможность, чтобы паралимпийцы получили за это соответствующее вознаграждение»,

— отметил Рожков.

Напомним, что ОКР намерен организовать свои альтернативные соревнования, которые планирует провести в олимпийском Сочи.

«Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи», — сообщали «Известия», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Также отметим, что призовые на альтернативных соревнованиях будут идентичны олимпийским. Известно, что чемпионы ОИ получат от российского правительства по 4 млн рублей, серебряные призеры — по 2,5 млн, бронзовые — по 1,7 млн.

Информацию о премиальных, тождественных олимпийским подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх.

Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх»,

— проводит слова Пескова ТАСС.

Паралимпийские игры в Корее пройдут с 9 по 18 марта этого года.

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