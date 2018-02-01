«Это роковая ошибка МОК»: суд защитил россиян

Итак, подведем итоги этого насыщенного олимпийскими новостями дня.
Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал часть санкций, которые Международный олимпийский комитет (МОК) применил в 2017 году к российским спортсменам, обвиненным в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014.
С 28 атлетов было снято пожизненное отстранение от Олимпиады. Кроме того, этим спортсменам вернули их результаты с сочинской Олимпиады, что для некоторых означало возвращение медалей.
Эти 28 россиян в теории могут принять участие в грядущих Олимпийских играх в Пхенчхане — 2018.
Еще 11 спортсменов тоже были избавлены от пожизненного отстранения от Олимпиад, но CAS все же обяжет их пропустить Игры-2018. С чем это связано, на данный момент неизвестно.
Причиной к такому позитивному для россиян решению послужило то, что CAS счел доказательства МОК недостаточными, чтобы лишить спортсменов медалей и навсегда исключить их из олимпийского движения.
При этом CAS подчеркнул, что его вердикт не означает, что россияне точно невиновны. Просто недостаточно доказательств. МОК ждет мотивировочную часть решения, чтобы оспорить его.
В данный момент не идет речи о допуске оправданных CAS россиян до Игр-2018, поскольку приглашения должен выслать МОК, а он наотрез отказывается признавать вердикт суда.
Председатель комитета Госдумы по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина выразила мнение, что решение CAS является сигналом для МОК. «Мне кажется, что это сигнал не столько нам, сколько сигнал МОК. Международное олимпийское движение находится в определенном сложном процессе, потому что для спортсменов всегда был важен фэйр плей. Но МОК, как мне кажется, не выдержал этих испытаний. Вопросов очень много, и я думаю, что все это выльется в то, что будут делаться какие-то выводы по поводу МОК: или им самим, или другим странам. Потому что тут явно просматривается политика и непоследовательность решений», — цитирует Роднину ТАСС.
Филипп Берч также прокомментировал тот факт, что МОК может оспорить решение CAS в суде Швейцарии. По его мнению, для этого нет никаких оснований. «Напомню, что во время слушаний МОК ни Ричард Макларен, ни Григорий Родченков не выступали свидетелями. Мы же запросили их перекрестный допрос. Их показания были услышаны, и слова Родченкова имели много несоответствий», — цитирует адвоката российских олимпийцев RT.
Адвокат российских олимпийцев обвинил МОК в дискриминации по отношению к России. «Я видел позицию МОК и не согласен с ней. Мы считаем, что это дискриминация. Если МОК оставит запрет в силе, то мы применим все возможные юридические меры, чтобы он был снят», — цитирует Берча RT.
Берч также заявил, что после решения Спортивного арбитражного суда оправдать 28 российских спортсменов МОК должен допустить их до Игр-2018. «28 спортсменов одержали победу, и теперь не может быть причин, чтобы не пускать их на Олимпиаду», — сказал адвокат.
Адвокат российских олимпийцев Филипп Берч назвал решение CAS «великой победой для 28 спортсменов». «Мы работали целый год, чтобы доказать невиновность. Теперь CAS подтвердил, что они не совершали никаких антидопинговых нарушений, а МОК несправедливо наказал за то, что они не делали», — цитирует Берча RT
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который снял фильм существовании системы государственной поддержки допинга в России, остался крайне недовольным решением CAS. «Это объявление о крахе всей системы борьбы с допингом. Больше и сказать нечего. CAS сегодня и не оспаривал существования государственной допинг-системы в России. Это фатальный сигнал всему миру о том, что может существовать такая система, как в России или ГДР 30 лет назад. Эта огромная система может сделать все, что она хочет. В конце концов кто-то будет отстранен, но большинство атлетов будут допущены и их будут приветствовать», — сказал Зеппельт.
Российский лыжник Никита Крюков немного позлорадствовал над иностранцами, которые обвиняли Россию в нарушении антидопинговых правил и радовались, когда россиян лишили наград Игр-2014 в Сочи. «Все иностранцы, которые радовались, когда нас отстранили, и поделили сочинские медали, пусть сидят нервно в сторонке и наслаждаются своими завоеванными местами», — цитирует Крюкова «Чемпионат.com».
Вице-президент ФЛГР Сергей Крянин отреагировал на решение ФИС снять временное отстранение с российских лыжников, которые ранее были оправданы CAS. Таким образом, россияне, скорее всего, примут участие в этапе Кубке мира в финском Лахте. «Это логичное решение ФИС, для всех нас это радостная новость, что ребята снова могут выступать. Наша команда усилится, и Кубок мира только выиграет от участия наших лыжников. Ребята застоялись, они жаждут попробовать себя на турнирах, побороться и показать, как они готовы», — цитирует Крянина ТАСС.
Светлана Журова выразила недоумение в связи с недопуском многих российских спортсменов из-за несоответствия критериям Международного олимпийского комитета. «Есть только 17 критериев, по которым российских атлетов не приглашали на Игры, при этом конкретных причин не называется. Каждому фактически предложено найти свой критерий, из-за которого его могли отстранить. Однако если взять эти пункты, то половина из них наблюдается у многих спортсменов во всем мире, и это не мешает им участвовать в Олимпиаде. Почему тогда именно российских атлетов не пригласили? Я думаю, МОК перестраховался», — сказала Журова в интервью «Газете.Ru».
Она также поблагодарила президента России Владимира Путина и раскритиковала бывшего министра спорта страны Виталия Мутко. «Товарищ Мутко ни разу не попросил извинения. Путину Владимиру Владимировичу спасибо большое за это, попросил извинения у спортсменов. Это может сделать только сильный, очень умный и настоящий человек. Нам очень жаль, что министр спорта, который отвечал за это… Мне не нужно над ним расправы или чтобы он пострадал. Но вообще такими человеческими вещами пользоваться, такими словами, как «извините», — можно. Для товарища Мутко это было бы не позорно. Мы могли всего этого не иметь, если бы начали заниматься сразу же после Олимпиады в Рио. Но если дальше своего носа ничего вообще не видеть… Там только на носу прыщ в виде чемпионата мира по футболу. Я очень рада, что наши спортсмены на свободе», — сказала Тарасова.
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в связи с решением CAS Россия может обратиться в суд, обвинив МОК в безосновательном наказании российских спортсменов. «Это роковая ошибка МОК, потому что на них наконец-то можно подать в суд. Они освободили из тюрьмы 28 наших выдающихся спортсменов, которые могли бы выступать на Олимпийских играх. Но освободили не до конца. Сняли пожизненное заключение и отстранение от профессии. Взяли на себя такую смелость. Они делают все, чтобы мы не поехали на Олимпиаду, а мы поедем для того, чтобы привести возможность выступать нашим следующим поколениям. На следующие Олимпийские должны поехать и все освобожденные от этой тюрьмы, в которую мы попали», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Международная федерация лыжного спорта (ФИС) сняла временное отстранение с российских лыжников, оправданных CAS. Таким образом, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Никита Крюков, Александр Легков, Наталья Матвеева, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Максим Вылегжанин допущены до соревнований под эгидой ФИС.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что в связи с решением CAS Международному олимпийскому комитету придется принимать сложное решение по поводу участия россиян в Играх-2018. «Сейчас между CAS и МОК идет перепалка: одни говорят одно, другие — другое, и все это комментируют. Нам же остается ждать официального документа, в котором нам скажут, что, например, отказывают в допуске на Игры», — сказала Журова в интервью «Газете.Ru».
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение CAS «реальным торжеством правосудия». «CAS оказался выше политики. И решение по апелляции российских спортсменов стало реальным торжеством правосудия. Наши олимпийцы доказали свою чистоту и теперь реабилитированы. Решения МОК, в том числе по отстранению всей сборной России от Олимпиады, были политически ангажированными. Но здравый смысл все равно пробивается через пелену лжи и клеветы. И решение международного спортивного арбитража — наглядное тому подтверждение», — цитирует Слуцкого ТАСС.
Ну, тут без комментариев. Счастливая российская лыжница Наталья Матвеева радуется решению CAS, удовлетворившего ее апелляцию об отстранении от Олимпиад.
Также вице-президент ОКР заявил, что если МОК обратится в трибунал верховного суда Швейцарии с целью оспорить решение CAS, то он «поставит под сомнения положения Олимпийской хартии». «МОК оставляет за собой право обращения в трибунал верховного суда Швейцарии. Но статья 61 Олимпийской хартии МОК гласит, что все споры, связанные с Олимпийскими играми, подлежат рассмотрению в Спортивном арбитражном суде. МОК прежде всего обязан уважать и соблюдать принятые CAS решения. В противном случае МОК, обжалуя решения CAS в Швейцарии, выразит недоверие деятельности CAS и поставит под сомнения указанные выше положения Олимпийской хартии и антидопинговых правил МОК», — цитирует Позднякова ТАСС.
А вот участникам Олимпиады-2018 скучать явно не придется. Им выделено рекордное количество презервативов на время соревнований. 110 тысяч упаковок — столько будет выделено олимпийцам в Пхенчахне. Это на десять тысяч больше, чем на Играх 2010 года в Ванкувере и Олимпиады-2014 в Сочи.
И новость часа: ОКР потребовал от МОК прислать индивидуальные приглашения 15 российским спортсменам на Олимпиаду-2018. Об этом сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. «Просим направить индивидуальные приглашения следующим спортсменам — Александру Третьякову, Александру Легкову, Елене Никитиной, Марии Орловой, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову, Татьяне Ивановой, Виктории Демченко и Сергею Чудинову», — цитирует Позднякова ТАСС.
Видимо, не так все просто в этой ситуации. Генеральный секретарь CAS Мэтью Риб заявил, что удовлетворение апелляций россиян не говорит об их невиновности. «Решение CAS не означает, что эти 28 спортсменов ни в чем не виноваты. Но в их случае из-за недостатка доказательств апелляции будут удовлетворены, санкции аннулированы, а индивидуальные результаты, показанные в Сочи-2014, восстановлены», — сказал Риб.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» выразила мнение, что, несмотря на решение CAS, России особо радоваться нечему. «Это событие с одной стороны радостное, а с другой — нет. Да, CAS признал правоту наших спортсменов, но Международный олимпийский комитет не принял это решение и все оставил в силе. Но для чего-то ведь Спортивный суд был создан? Не только ведь для того, чтобы постоянно подтверждать решения МОК и придавать ему уверенности, правильно? Так что решения CAS являются намеком Международному олимпийскому комитету о том, что он не защитил интересы невиновных спортсменов», — сказала Журова.
А вот канадский скелетонист Сэм Эдни раскритиковал решение CAS. По его мнению, Спортивный арбитражный суд защитил права спортсменов, которые ведут нечестную борьбу. «Это очень-очень-очень черный день для Олимпийских игр. И это очень-очень-очень черный день для чистого спорта. Если такой вообще теперь существует», — написал Эдни в своем твиттере.
Российская скелетонистка Мария Орлова обрадовалась решению CAS, а также выразила надежду на то, что после этого МОК пригласит ее на Олимпийские игры — 2018. «Теперь шансов попасть на Олимпийские игры стало больше. Сейчас ждем приглашение МОК. Когда этот вопрос решится, мы не знаем. Но надеемся, что до начала Олимпиады успеем. Надеемся, что дальше все пойдет по плану. Это наше общее дело», — цитирует Орлову ТАСС.
Не остался в стороне и президент Российской Федерации Владимир Путин. «Хорошо, что реабилитировали наших спортсменов, спасибо. Но не всех, это во-первых. Во-вторых, нам еще есть над чем работать», — приводит слова Путина корреспондент «Газеты.Ru».
Российский лыжник Никита Крюков, комментируя решение CAS, назвал его «самой радостной новостью за последнее время». «Новость о решении CAS узнал сразу после тренировки. Пришел в раздевалку, переоделся и услышал как звонит телефон. И тут начался шквал поздравлений, сообщений и звонков. Не буду лукавить, это самая радостная новость за последнее время. Еще не успел связаться даже с тренером и руководством», — цитирует Крюкова RT.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов является хоть и маленькой, но все же победой. «Я уже сказала, что мы будем делать все возможное. Устюгову сегодня из МОК никто не присылал приглашения и думаю, что не пришлет. Это только морально поднимает его дух, потому что это хоть и маленькая, но все же победа команды», — сказала Вяльбе в общении с корреспондентом «Газеты.Ru».
Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден раскритиковал решение CAS, назвав этого его «очередным нечестно добытым очком в пользу Владимира Путина». «Решение CAS означает минимальное наказание для некоторых атлетов. Более того, оно позволяет «выйти из тюрьмы бесплатно» большинству. Позиция суда лишь окрыляет мошенников и снижает шансы чистых спортсменов на победы. Для коррумпированной российской допинговой системы в целом и Путина в частности это очередное очко, добытое нечестным путем», — сказал Уолден.
Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин признался, что остался доволен решением CAS, а также заявил о намерении отпраздновать столь знаменательное событие. «Эмоции зашкаливают. Это первый шаг, мы отстояли то, что у нас было. Теперь нужно готовиться к битве за то, что нам ещё предстоит отстоять. Надо биться за наших ребят, попытаться добиться допуска до нынешней Олимпиады, ведь мы точно знаем, что все наши спортсмены кристально чистые и никогда не нарушали антидопинговых правил. Отпразднуем решение CAS чаем с конфетами. Реакция любого спортсмена на сегодняшние события — праздничная», — приводит слова Крянина RT.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о дальнейших действиях Олимпийского комитета России в отношении МОК. «Олимпийский комитет России отправляет в МОК письмо, где просит, чтобы ранее дисквалифицированных комиссией Освальда спортсменов, которых полностью оправдал CAS, допустили до Олимпийских игр. Если мы получаем отрицательный ответ, то идем или в CAS и уже там встречаемся, или… Думаю, эти вопросы нужно в ОКР задавать — там лучше знают эти детали, чем в любой федерации», — сказала Вяльбе в общении с корреспондентом «Газеты.Ru».
Помимо этого Д. Дукурс заявил о необходимости осудить главу комиссии МОК, которая вела расследование по делам россиян, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил, Дениса Освальда. «Олимпийский комитет в данном случае очень плохо выглядит со своими пожизненными дисквалификациями и тому подобным. Ну, если вы не уверены, так не трогайте спортсмена. Теперь же получается, что надо судить Дениса Освальда. Ситуация очень неоднозначная», — приводит слова Дукурса-старшего «Чемпионат.com».
А вот как отреагировал на решение CAS отец латвийского скелетониста Мартинса Дукурса Дайнис, чей сын вновь стал серебряным призером Игр в Сочи. Золотая награда Олимпиады-2014 вернулась к россиянину Александру Третьякову.
«Говорите, мой сын остается без золотой медали из-за оправдательного решения CAS? Так у нас не было золотой, была серебряная. Эту золотую медаль мы в глаза не видели и в руках не держали. Это другие люди все делили-переделили, а мы таким не занимаемся», — цитирует Дукурса-старшего «Чемпионат.com».
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что МОК не станет приглашать оправданных российских спортсменов на Игры-2018 года. «Думаю, процессов будет еще много. Первый процесс — попадание на Олимпийские игры оправданных спортсменов. Я уверена, что Международный олимпийский комитет не пойдет сейчас даже по нашей просьбе на то, чтобы прислать им приглашения. Второе — продолжение процессов в гражданских судах по ребятам, которых частично оправдали. Ну и уверена, что надо продолжать и дальше в гражданских судах процессы о моральном и материальном ущербе. У меня спортсмены больше года не просиживали без соревнований и не получали деньги за выступления. Думаю, процесс будет долгим», — сказала Вяльбе корреспонденту «Газеты.Ru».
Заместитель председателя комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев прокомментировал отмену дисквалификаций 28 российских спортсменов. «Все готовились к Олимпиаде одинаково несмотря на то, что были применены санкции в виде пожизненных дисквалификаций. Никто не оставлял надежды. Наших спортсменов нервировали, вызывали ажиотаж. Создали миф, что только Россия принимает допинг. Почему такой тотальной, доскональной проверке не подверглись другие сборные? Были приняты надуманные меры в виде дисквалификации, исключительно без доказательств, фактов и объяснений. Конечно, справедливость восторжествовала», — сказал Газзаев. Также он отметил, что профильные министерства должны везде отстаивать интересы российских спортсменов.
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в МОК направлено письмо с предложением заявить на Игры оправданных атлетов. «Олимпийский комитет России направил в МОК письмо с предложением заявить наших спортсменов на Игры. Надеемся, что МОК примет решение в их пользу, ведь он блюдет интересы всех чистых спортсменов. Юристы дальше будут изучать вопросы о дальнейших исках. Рассчитываем на скорый ответ МОК», — сказал министр.
Лыжник Александр Легков поделился впечатлениями от оправдания в CAS. «Могу сказать, что я очень счастлив и благодарю всех тех, кто меня поддерживал. Это нужно пережить, как второй день рождения. Сейчас просто пересижу этот момент, пойму, что вообще произошло. Еще раз хочу сказать спасибо за поддержку, за теплые слова», — сказал спортсмен.
Сноубордистка Алена Заварзина сказала, что после решения CAS по 28 российским спортсменам справедливость восстановлена. «Я уже была настолько разочарована сложившейся ситуацией, что это решение CAS вызвало у меня шок. На самом деле на глаза наворачиваются слезы счастья. Справедливость восстановлена», — заявила спортсменка.
Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в МОК будет подано прошение допустить оправданных российских спортсменов к Играм в Пхенчхане. «Те ребята, которые готовы и хотят участвовать в Олимпиаде, должны получить шанс. Наш комитет обратится в МОК с такой просьбой, чтобы этих ребят допустили к участию в Олимпийских играх. Тот же Александр Третьяков, Максим Вылегжанин, Татьяна Иванова — спортсмены топового уровня. Они оправданы. Почему бы теперь не пригласить их на Игры?» — сказал Мутко.
Оправданная скелетонистка Ольга Потылицына не примет участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. «Мы потеряли одну квоту у девочек. Было три, сейчас две. Я не смогу поехать. Поедут только Елена Никитина и Мария Орлова, которых также оправдали», — сказала спортсменка. Потылицына надеется, что МОК допустит к Играм Никитину и Орлову.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил как можно скорее обеспечить оправданным российским спортсменам возможность участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. «Мы никогда не сомневались в том, что наши спортсмены абсолютно заслуженно получили все те медали, которые были завоеваны в Сочи. Хорошо, что судебная инстанция это полностью подтвердила, доказала их чистоту — это очень важно с точки зрения будущего самих спортсменов и с точки зрения организации работы в спорте высших достижений в нашей стране.
Нужно все, о чем вы сказали, как можно быстрее сделать, чтобы полностью реабилитированные спортсмены могли воспользоваться теми возможностями, которые перед ними в результате этого судебного решения открываются», — сказал Медведев.
«И снова здравствуйте!» — так прокомментировала российская скелетонистка Елена Никитина решение CAS и возвращение бронзовой награды, полученной на Играх-2014.
Российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что ожидала удовлетворительного решения CAS по апелляциям российских спортсменов.
«Я знала, что моя медаль, как и медали всех российских спортсменов, завоеваны честно. Решение меня не удивило, но я думала, что это случится после Олимпиады. Мол, все закончится, и нам все вернут, оправдают. Конечно, есть чувство облегчения, ведь столько времени и сил потрачено», — сказала Фаткулина.
В Международном олимпийском комитете заявили, что разочарованы решением CAS.
«МОК разочарован, что CAS не усмотрел системных нарушений у 28 российских спортсменов. Решение суда может иметь серьезное влияние на будущее борьбы с допингом», — отметили в комитете.
Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о судьбе 11 спортсменов, чьи апелляции в CAS были удовлетворены частично. «Что касается 11 спортсменов, мы сейчас будем изучать решение суда и, безусловно, посмотрим еще раз апеллирование вот этих решений», — заявил Мутко.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что Международный олимпийский комитет должен быть реорганизован. «Нужно настаивать на реорганизации Международного олимпийского комитета (МОК), потому что суд еще раз показал, что действия МОК, мягко говоря, политизированы и репрессивны», — сказал Чепиков.
Глава Федерации бобслея России Александр Зубков назвал оправданных российских скелетонистов героями. «Я очень рад за наших скелетонистов, которые все это время очень стойко держались и боролись за правду до конца. Они большие молодцы, и я очень хочу, чтобы они смогли выступить на Олимпиаде», — заявил Зубков.
В Международном олимпийском комитете заявили, что решение CAS не означает автоматический допуск спортсменов на Игры 2018 года. Также там отметили, что решение CAS может заметно (и, по всей видимости, негативно) повлиять на будущую войну с допингом.
Российский скелетонист Александр Третьяков заявил, что у него нет сил радоваться решению CAS после такого тяжелого года.
«Хочу ли я выступить на Олимпиаде? Конечно, но все равно, не все зависит от меня», — добавил спортсмен.
В Кремле заявили о необходимости дальше отстаивать права российских спортсменов в судах.
«После первой информации о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждается, что мирное сражение, энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданы, они могут быть эффективными и они должны продолжаться», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Окончательное решение по медалям будет принято Международным олимпийским комитетом.
Российской сборной вернутся одна золотая, шесть серебряных и две бронзовые медали. Таким образом, Россия может вновь подняться на первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Результаты оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) 28 российских спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.
Пожизненные дисквалификации бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвиры Хузиной, лыжниц Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой, Анастасии Доценко, хоккеисток Галины Скибы, Анны Шибановой, Инны Дюбанюк заменены на пропуск только Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.
В число оправданных вошли: бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежки Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев и Артем Кузнецов, саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко, хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина и Екатерина Смоленцева.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля вынес оправдательный вердикт по апелляции 28 спортсменов из России, которые были дисквалифицированы пожизненно с аннулированием результатов выступлений на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. «Газета.Ru» следит за развитием событий.