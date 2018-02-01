«Это роковая ошибка МОК»: суд защитил россиян

Итак, подведем итоги этого насыщенного олимпийскими новостями дня.

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал часть санкций, которые Международный олимпийский комитет (МОК) применил в 2017 году к российским спортсменам, обвиненным в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014.

С 28 атлетов было снято пожизненное отстранение от Олимпиады. Кроме того, этим спортсменам вернули их результаты с сочинской Олимпиады, что для некоторых означало возвращение медалей.

Эти 28 россиян в теории могут принять участие в грядущих Олимпийских играх в Пхенчхане — 2018.

Еще 11 спортсменов тоже были избавлены от пожизненного отстранения от Олимпиад, но CAS все же обяжет их пропустить Игры-2018. С чем это связано, на данный момент неизвестно.

Причиной к такому позитивному для россиян решению послужило то, что CAS счел доказательства МОК недостаточными, чтобы лишить спортсменов медалей и навсегда исключить их из олимпийского движения.

При этом CAS подчеркнул, что его вердикт не означает, что россияне точно невиновны. Просто недостаточно доказательств. МОК ждет мотивировочную часть решения, чтобы оспорить его.

В данный момент не идет речи о допуске оправданных CAS россиян до Игр-2018, поскольку приглашения должен выслать МОК, а он наотрез отказывается признавать вердикт суда.