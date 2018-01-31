Корейские табу: гимнастку затравили за лайк Сотниковой

Знаменитая южнокорейская гимнастка, бронзовый призер чемпионата мира-2014 в упражнении с обручем и участница двух Олимпиад Сон Ен Чжэ оказалась объектом травли за неосторожное действие в соцсетях.

«Вина» 23-летней спортсменки состояла в «лайке» одного из постов российской фигуристки-одиночницы Аделины Сотниковой в инстаграме.

В любом другом случае на простое выражение симпатии коллеге по спорту никто бы, возможно, и внимания не обратил. Однако Сотникова в Корее негласно считается персоной нон-грата: ее не любят после Игр в Сочи-2014, где, как считают в этой стране, россиянке было отдано предпочтение перед их соотечественницей Ким Ю На, которая якобы больше заслужила золотую медаль.

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Корейцы не согласились с победой Сотниковой, подав официальный протест в Международный союз конькобежцев (ISU). По мнению профильной структуры Кореи и НОК страны, российская рефери Алла Шеховцова, обслуживавшая турнир, могли повлиять на итоговый результат соперниц своими необъективными оценками.

Кроме прочего, Шеховцова приходится супругой тогдашнему генеральному директору Федерации фигурного катания на коньках России Валентину Писееву.

Сообщалось, что судей из Южной Кореи и США заменили на россиянку и украинца Юрия Балкова, отбывавшего годичную дисквалификацию за попытку повлиять на результаты в танцах на льду на ОИ-1998 в самый последний момент перед произвольной программой.

По мнению корейской федерации, такой подбор судей «противоречил этическому кодексу». В июне 2014 года стал известен вердикт ISU: никаких нарушений в работе Шеховцовой обнаружено не было, победу Сотниковой признали законной. Анализировавшие впоследствии выступления российской фигуристки и Ким Ю На эксперты признали правоту комиссии ISU.

Впрочем, в Корее чиновникам Международного союза не поверили. Там по-прежнему считают отрицательное для Ким Юна решение по протесту не иначе как заговором.

Опосредованной «жертвой» этой давней истории и стала Сон Ен Чжэ, которая выразила одобрение фигуристке, чьим талантом восхищается.

Некоторые интернет-пользователей, уличившие юную гимнастку ни много ни мало в «предательстве национальных интересов», даже сделали вывод, что она не просто «лайкнула» попавшуюся на глаза страничку. По их мнению, Сон Ен Чжэ целенаправленно искала аккаунт Сотниковой, поскольку одобрила не официальную страницу, а ту, которую ведут фанаты: сама кореянка на нее даже не подписана. Данное обстоятельство сделало «проступок» Сон Ен Чжэ в глазах общественности еще более тяжелым.

В какой-то момент обвинения в ее адрес стали настолько серьезными, что Сон Ен Чжэ пришлось удалить собственную страничку. Спустя время она, правда, восстановила доступ и даже искренне извинилась перед всеми, кого злополучный «лайк» обидел или вывел из себя.

«Я была удивлена этими злыми комментариями в инстаграме, поэтому отключила учетную запись. Прошу прощения у всех болельщиков», — написала Сон Ен Чжэ.

Нападки на звезду спорта стали возможны даже несмотря на то, что Сон Ен Чжэ — первая и пока единственная в истории Южной Кореи обладательница медали ЧМ. Ни до, ни после нее никому из граций не удавалось подняться на такую высоту.

Если на мировом уровне Сон Ен Чжэ все же было сложновато конкурировать с лидерами — россиянками, то в Азии ей долгое время не было равных. Уроженка Сеула завоевала 11 наград континентального чемпионата, имеет три победы на Универсиаде и одну на Азиатских играх.

На ОИ в Рио-2016 Сон Ен Чжэ была близка к тому, что взойти на пьедестал почета в многоборье. Чуть-чуть не повезло – четвертое место с отставанием от бронзового призера украинки Анны Ризатдиновой в микроскопические 0,7 балла.

В свои лучшие годы кореянка тренировалась в подмосковном Новогорске, а в феврале 2017-го объявила о завершении карьеры.

Ким Ю На, косвенная виновница «наезда» на Сон Ен Чжэ, ушла из спорта еще в мае 2014-го.

Третья фигурантка сюжета Сотникова официально завершила выступления в 2017 году. Какое-то время она упоминалась в расследовании Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако позже все претензии к россиянке были сняты.

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