Флаги — в сторону: белорусам запретили болеть за Россию

До старта Зимних Паралимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане еще полтора месяца, а сборная Белоруссии уже получила первое предупреждение, связанное с Россией. Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель сообщил, что в организацию поступило официальное письмо от Международного паралимпийского комитета (МПК), которое гласит, что данной стране запрещается проводить во время соревнований «публичные акции». Судя по всему,
это предупреждение связано с тем, что на церемонии открытия Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро член белорусской делегации Андрей Фомочкин пронес флаг России.
Ему удалось преодолеть примерно четверть круга, прежде чем организаторы соревнований отобрали триколор. Этим жестом представители соседней страны поддержали российских паралимпийцев, которых в полном составе не допустили до участия в главных стартах четырехлетия после выхода первой части доклада Ричарда Макларена о допинге в нашей стране.
«Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции, — цитирует Шепеля издание «Прессбол». — Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории!
Не знаю, правда, пришло письмо только нам или всем делегациям».
Глава белорусских паралимпийцев также отметил, что после случая с демонстрацией российской символики им удалось избежать серьезных санкций.
«Хочу подчеркнуть: тогда мы отстояли команду, заявив, что это была просто поддержка спортсменов, которые бездоказательно отстранены от соревнований. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не называло ни имен, ни даже номера проб (подозреваемых в употреблении допинга российских паралимпийцев. — «Газета.Ru»).
Тем не менее, Фомочкин был лишен аккредитации на Игры. Как позднее признался Шепель, у белорусской делегации были опасения, что их могут дисквалифицировать полным составом.
«Мы боялись, что снимут всю команду, пошли разговоры о том, что могут лишить аккредитации меня или шефа белорусской миссии в Рио. Чувствовали себя как на войне, — приводит слова президента Паралимпийского комитета Белоруссии ТАСС.
— Но пронести флаг России было инициативой всей команды, поскольку это было самое несправедливое решение за историю Паралимпийского движения».
Также Шепель сообщил, что на случай конфискации одного флага у делегации было еще четыре запасных, два из которых находились у Фомочкина.
«Когда сборная выходила из подтрибунного помещения, первый флаг изъяли, но Фомочкин сделал то, что должен был сделать», — подчеркнул чиновник.
На предстоящей Паралимпиаде в Пхенчхане белорусы уже не смогут повторить свой красивый жест, иначе их просто не заселят в гостиницу. Демонстрировать триколор на Играх-2018 запрещено абсолютно всем, включая российских болельщиков. Как заявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс,
«использовать флаг страны, которая не участвует в Паралимпиаде, нельзя, а России не будет в числе стран, участвующих в Играх».
Напомним, российским паратлетам разрешили поехать на главные старты четырехлетия только под олимпийском флагом в статусе нейтральных спортсменов.
Паралимпийский комитет России (ПКР) до сих пор не восстановлен в своих правах, а значит, атлеты не имеют права представлять на соревнованиях нашу страну. Однако, учитывая прогресс, достигнутый ПКР в улучшении антидопинговой ситуации в отечественном спорте, МПК разрешил атлетам из России поучаствовать в пяти видах программы Паралимпиады-2018 в личном качестве.
При этом спортсменам необходимо соблюдать целый ряд правил поведения, разработанных специально для нейтральных участников Игр. В противном случае им грозит немедленная дисквалификация и отстранение от Олимпиады.
В частности, россияне не имеют права исполнять гимн своей страны на территории всех олимпийских объектов, включая отели, а также залы для тренировок и общения с прессой. Кроме того, отечественным спортсменам строго воспрещается принимать флаг и любую другую национальную символику от болельщиков (как атлеты любят делать на финише гонок, когда их победа становится очевидной), а также каким-либо образом указывать на свою принадлежность к России — даже на своих страницах в соцсетях.
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