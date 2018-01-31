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Флаги — в сторону: белорусам запретили болеть за Россию

Белорусы не смогут пронести флаг России в Пхенчхане-2018

Международный паралимпийский комитет запретил сборной Белоруссии устраивать публичные акции во время зимних Паралимпийских игр — 2018. В противном случае организаторы откажут белорусам в заселении в отель. Теперь представители соседней страны не смогут повторить жест в поддержку россиян, который они продемонстрировали на Летней Олимпиаде-2016, когда пронесли триколор на церемонии открытия.

До старта Зимних Паралимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане еще полтора месяца, а сборная Белоруссии уже получила первое предупреждение, связанное с Россией. Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель сообщил, что в организацию поступило официальное письмо от Международного паралимпийского комитета (МПК), которое гласит, что данной стране запрещается проводить во время соревнований «публичные акции». Судя по всему,

это предупреждение связано с тем, что на церемонии открытия Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро член белорусской делегации Андрей Фомочкин пронес флаг России.

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Ему удалось преодолеть примерно четверть круга, прежде чем организаторы соревнований отобрали триколор. Этим жестом представители соседней страны поддержали российских паралимпийцев, которых в полном составе не допустили до участия в главных стартах четырехлетия после выхода первой части доклада Ричарда Макларена о допинге в нашей стране.

«Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции, — цитирует Шепеля издание «Прессбол». — Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории!

Не знаю, правда, пришло письмо только нам или всем делегациям».

Глава белорусских паралимпийцев также отметил, что после случая с демонстрацией российской символики им удалось избежать серьезных санкций.

«Хочу подчеркнуть: тогда мы отстояли команду, заявив, что это была просто поддержка спортсменов, которые бездоказательно отстранены от соревнований. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не называло ни имен, ни даже номера проб (подозреваемых в употреблении допинга российских паралимпийцев. — «Газета.Ru»).

Тем не менее, Фомочкин был лишен аккредитации на Игры. Как позднее признался Шепель, у белорусской делегации были опасения, что их могут дисквалифицировать полным составом.

«Мы боялись, что снимут всю команду, пошли разговоры о том, что могут лишить аккредитации меня или шефа белорусской миссии в Рио. Чувствовали себя как на войне, — приводит слова президента Паралимпийского комитета Белоруссии ТАСС.

— Но пронести флаг России было инициативой всей команды, поскольку это было самое несправедливое решение за историю Паралимпийского движения».

Также Шепель сообщил, что на случай конфискации одного флага у делегации было еще четыре запасных, два из которых находились у Фомочкина.

«Когда сборная выходила из подтрибунного помещения, первый флаг изъяли, но Фомочкин сделал то, что должен был сделать», — подчеркнул чиновник.

На предстоящей Паралимпиаде в Пхенчхане белорусы уже не смогут повторить свой красивый жест, иначе их просто не заселят в гостиницу. Демонстрировать триколор на Играх-2018 запрещено абсолютно всем, включая российских болельщиков. Как заявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс,

«использовать флаг страны, которая не участвует в Паралимпиаде, нельзя, а России не будет в числе стран, участвующих в Играх».

Напомним, российским паратлетам разрешили поехать на главные старты четырехлетия только под олимпийском флагом в статусе нейтральных спортсменов.

Паралимпийский комитет России (ПКР) до сих пор не восстановлен в своих правах, а значит, атлеты не имеют права представлять на соревнованиях нашу страну. Однако, учитывая прогресс, достигнутый ПКР в улучшении антидопинговой ситуации в отечественном спорте, МПК разрешил атлетам из России поучаствовать в пяти видах программы Паралимпиады-2018 в личном качестве.

При этом спортсменам необходимо соблюдать целый ряд правил поведения, разработанных специально для нейтральных участников Игр. В противном случае им грозит немедленная дисквалификация и отстранение от Олимпиады.

В частности, россияне не имеют права исполнять гимн своей страны на территории всех олимпийских объектов, включая отели, а также залы для тренировок и общения с прессой. Кроме того, отечественным спортсменам строго воспрещается принимать флаг и любую другую национальную символику от болельщиков (как атлеты любят делать на финише гонок, когда их победа становится очевидной), а также каким-либо образом указывать на свою принадлежность к России — даже на своих страницах в соцсетях.

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