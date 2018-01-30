«Запомнят только тех, кто поедет на Игры»

Курсы валют$ 56.34 (+0.012) 69.81 (+0.076)
title=''
МОК объяснил, что он делает с Россией
title=''
«Грэмми-2018»: при чем тут Путин

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
ЦСКА Пяст
0:0
закончен
Испания / Примера
23:00
СельтаБетис
3:2
закончен
Единая лига ВТБ
19:30
Химки Автодор
88:75
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
105:96
закончен
03:30
Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
105:100
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
120:109
закончен
04:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
107:95
закончен
04:30
Даллас МавериксМайами Хит
88:95
закончен
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
110:111
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Россия — Норвегия
15:1
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
17:30
Динамо М Тренчин
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
Суонси СитиАрсенал
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
не начался
23:00
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
не начался
Кубок Италии
22:45
АталантаЮвентус
не начался
Франция / Кубок лиги
23:05
РеннПСЖ
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
19:30
РоссияБеларусь
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Бостон БрюинзАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзМонреаль Канадиенс
не начался
04:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
не начался
Еврокубок
22:00
Альба Гран Канария
online
22:30
Лимож Реджо-Эмилия
online
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Россия — Финляндия
2:1
закончен
Мини-футбол / Чемпионат Европы
22:45
Россия — Польша
не начался
Товарищеские матчи (клубы)
19:30
Спартак М ЦСКА С
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
ЧелсиБорнмут
не начался
22:45
ЭвертонЛестер Сити
не начался
22:45
Ньюкасл ЮнайтедБёрнли
не начался
22:45
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
23:00
Манчестер СитиВест Бромвич Альбион
не начался
23:00
Сток СитиУотфорд
не начался
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
не начался
Кубок Италии
22:45
МиланЛацио
не начался
Франция / Кубок лиги
23:05
МонакоМонпелье
не начался
Кубок Испании
23:30
ЛеганесСевилья
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Детройт Ред УингзСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
19:00
Зенит Летувос Ритас
не начался
20:15
Дарушшафака Галатасарай
не начался
20:30
Локомотив-Кубань Будучность
не начался
22:00
Бавария Ауксилиум Торино
не начался
22:15
Цедевита Доломити Энергия
не начался
22:30
АСВЕЛ УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
не начался
04:00
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЧикаго Буллз
не начался
06:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
не начался

«Запомнят только тех, кто поедет на Игры»

Ольга Граф объяснила свой отказ участвовать в Олимпиаде

Вик Уайлд и Алена Заварзина после окончания финала параллельного гигантского слалома на... РИА Новости
Вик Уайлд и Алена Заварзина после окончания финала параллельного гигантского слалома на соревнованиях по сноуборду на Олимпийских играх в Сочи

В официальном твиттере Олимпийского комитета России (ОКР) были опубликованы слова сноубордистки Алены Заварзиной о том, что она не хочет выступать на зимних Олимпийских играх — 2018 без российского флага и гимна. Супруг спортсменки Виктор Уайлд в комментарии «Газете.Ru» опроверг эту информацию. Вскоре соответствующая запись исчезла из твиттера ОКР. На данный момент от участия в Олимпиаде добровольно отказалась только конькобежка Ольга Граф.

В официальном твиттере Олимпийского комитета России (ОКР) появился пост со словами знаменитой российской сноубордистки Алены Заварзиной, который был воспринят многими неоднозначно.

«Не хочу выступать на Олимпиаде без флага и гимна. Нас унизили! Такой несправедливости мне еще никогда не приходилось испытывать.

Я подписываю много неприятных бумаг. Созданы неравные условия для спортсменов. Но за нас все скажут наши выступления», — заявила спортсменка.

Первая часть утверждения зародила подозрения в том, что Заварзина намерена отказаться от участия в зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, как это ранее сделала двукратный призер Сочи-2014 по конькобежному спорту Ольга Граф.

Реклама

Ситуация подогревалась и тем, что сноубордистка не уточнила, в каких именно соревнованиях будет доказывать свое мастерство, где за нее все должны будут «сказать выступления». Может быть, это грядущие этапы Кубка мира?

Любопытно, что за несколько дней до появления этого поста в твиттере ОКР Заварзина, общаясь со своими подписчиками в комментариях под одной из своих записей в инстаграме, заявила, что ей не стыдно выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом.

«Я вам могу сказать, что спорт это работа. И министерство спорта меня до смерти кормить не будет.

А все эти истерики по поводу унижения — это, конечно, кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней, мол, я не поехал. А запомнят только тех, кто поедет и надерет им жопу, с флагом, без флага.

Да хоть лысым и голым. У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно. А вы больше мне не пишите», — эмоционально отреагировала спортсменка на один из комментариев, в котором ее обвинили в том, что она собирается выступать без флага своей страны.

«Газета.Ru» попыталась дозвониться до Заварзиной, чтобы окончательно прояснить ситуацию, однако ее телефон оказался недоступен. Впрочем, трубку поднял супруг спортсменки Виктор Уайлд — натурализованный американец, который вместе со своей возлюбленной должен защищать честь России на Играх-2018.

«Алена сказала, что не хочет выступать на Олимпиаде без российского флага и гимна? Нет, она никогда такого не говорила», —

невозмутимо заявил двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014.

В ответ на слова корреспондента «Газеты.Ru» о том, что слова Заварзиной появились в официальном твиттере ОКР, Уайлд заявил, что ничего об этом не знает.

Вскоре из профиля Олимпийского комитета России в соцсети исчезла запись со словами Заварзиной, вызвавшая столь большой резонанс.

А в личном блоге сноубордистки на «Матч ТВ» появилась запись о том, как сильно она волновалась из-за того, что могла не получить приглашения на Игры.

«Конечно, я переживала, что не получу приглашение. Потому что не знала и не знаю до сих пор, по каким причинам их не дают многим другим спортсменам. От нас абсолютно ничего не зависит.

Вик спросил: «Если меня не пустят, ты поедешь?» Я сначала сказала: «Да». Но потом, подумав, ответила: «Нет. Конечно, откажусь». Если бы кого-то из нас исключили, то это было бы очень тяжелое решение».

Судя по всему, конькобежка Граф так и останется единственным российским спортсменом, который добровольно отказался от поездки в Пхенчхан-2018.

Напомним, 30 января спортсменка опубликовала в своем инстаграме запись с пространным объяснением того, почему она приняла решение пропустить Олимпийские игры.

Первой причиной Граф назвала то, что из-за недопуска на Олимпиаду многих ведущих российских конькобежцев сборная потеряла даже теоретическую возможность выступить в командной гонке.

По словам спортсменки, все четыре года она целенаправленно готовилась именно к этой дисциплине, рассчитывая завоевать в ней медаль, но теперь «всем надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх».

Кроме того, Граф высказала возмущение тем, что без пояснения конкретных причин приглашения на Игры не получили один из лучших спринтеров мира Павел Кулижников, обладатель мирового рекорда на дистанции 1500 м Денис Юсков и шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

«Для меня это является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения.

Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в Олимпийское движение», — подытожила Граф.

На данный сезон я возлагала большие надежды, – после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи, весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась – это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России. Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях. ..но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх… Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования». В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, – я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Благодарю за понимание и поддержку! Искренне ваша, Ольга Граф. P.S. Отсутствие приглашения на Олимпийские Игры для чистых спортсменов - безусловных мировых лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и других ведущих российских атлетов для меня является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в Олимпийское движение. С уважением, Ольга Граф.

Публикация от Olga Graf (@grafgafgaf)

Стоит отметить, что отец Ольги Александр Игнатенко еще в начале декабря 2017 года заявил, что его дочь «станет предателем», если согласится выступать под нейтральным флагом.

«Для меня не стоит вопрос участия моей дочери Оли в Играх. Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Такой же предатель!

Но с дочерью мы пока этот вопрос не обсуждали. Разумеется, для нее это очень болезненно и непросто…» — цитировала Игнатенко «Комсомольская правда».

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».