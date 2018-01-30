«Запомнят только тех, кто поедет на Игры»

В официальном твиттере Олимпийского комитета России (ОКР) появился пост со словами знаменитой российской сноубордистки Алены Заварзиной, который был воспринят многими неоднозначно.

«Не хочу выступать на Олимпиаде без флага и гимна. Нас унизили! Такой несправедливости мне еще никогда не приходилось испытывать.

Я подписываю много неприятных бумаг. Созданы неравные условия для спортсменов. Но за нас все скажут наши выступления», — заявила спортсменка.

Первая часть утверждения зародила подозрения в том, что Заварзина намерена отказаться от участия в зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, как это ранее сделала двукратный призер Сочи-2014 по конькобежному спорту Ольга Граф.

Реклама

Ситуация подогревалась и тем, что сноубордистка не уточнила, в каких именно соревнованиях будет доказывать свое мастерство, где за нее все должны будут «сказать выступления». Может быть, это грядущие этапы Кубка мира?

Любопытно, что за несколько дней до появления этого поста в твиттере ОКР Заварзина, общаясь со своими подписчиками в комментариях под одной из своих записей в инстаграме, заявила, что ей не стыдно выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом.

«Я вам могу сказать, что спорт это работа. И министерство спорта меня до смерти кормить не будет.

А все эти истерики по поводу унижения — это, конечно, кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней, мол, я не поехал. А запомнят только тех, кто поедет и надерет им жопу, с флагом, без флага.

Да хоть лысым и голым. У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно. А вы больше мне не пишите», — эмоционально отреагировала спортсменка на один из комментариев, в котором ее обвинили в том, что она собирается выступать без флага своей страны.

«Газета.Ru» попыталась дозвониться до Заварзиной, чтобы окончательно прояснить ситуацию, однако ее телефон оказался недоступен. Впрочем, трубку поднял супруг спортсменки Виктор Уайлд — натурализованный американец, который вместе со своей возлюбленной должен защищать честь России на Играх-2018.

«Алена сказала, что не хочет выступать на Олимпиаде без российского флага и гимна? Нет, она никогда такого не говорила», —

невозмутимо заявил двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014.

В ответ на слова корреспондента «Газеты.Ru» о том, что слова Заварзиной появились в официальном твиттере ОКР, Уайлд заявил, что ничего об этом не знает.

Вскоре из профиля Олимпийского комитета России в соцсети исчезла запись со словами Заварзиной, вызвавшая столь большой резонанс.

А в личном блоге сноубордистки на «Матч ТВ» появилась запись о том, как сильно она волновалась из-за того, что могла не получить приглашения на Игры.

«Конечно, я переживала, что не получу приглашение. Потому что не знала и не знаю до сих пор, по каким причинам их не дают многим другим спортсменам. От нас абсолютно ничего не зависит.

Вик спросил: «Если меня не пустят, ты поедешь?» Я сначала сказала: «Да». Но потом, подумав, ответила: «Нет. Конечно, откажусь». Если бы кого-то из нас исключили, то это было бы очень тяжелое решение».

Судя по всему, конькобежка Граф так и останется единственным российским спортсменом, который добровольно отказался от поездки в Пхенчхан-2018.

Напомним, 30 января спортсменка опубликовала в своем инстаграме запись с пространным объяснением того, почему она приняла решение пропустить Олимпийские игры.

Первой причиной Граф назвала то, что из-за недопуска на Олимпиаду многих ведущих российских конькобежцев сборная потеряла даже теоретическую возможность выступить в командной гонке.

По словам спортсменки, все четыре года она целенаправленно готовилась именно к этой дисциплине, рассчитывая завоевать в ней медаль, но теперь «всем надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх».

Кроме того, Граф высказала возмущение тем, что без пояснения конкретных причин приглашения на Игры не получили один из лучших спринтеров мира Павел Кулижников, обладатель мирового рекорда на дистанции 1500 м Денис Юсков и шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

«Для меня это является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения.

Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в Олимпийское движение», — подытожила Граф.

Стоит отметить, что отец Ольги Александр Игнатенко еще в начале декабря 2017 года заявил, что его дочь «станет предателем», если согласится выступать под нейтральным флагом.

«Для меня не стоит вопрос участия моей дочери Оли в Играх. Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Такой же предатель!

Но с дочерью мы пока этот вопрос не обсуждали. Разумеется, для нее это очень болезненно и непросто…» — цитировала Игнатенко «Комсомольская правда».

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».