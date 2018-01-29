Польша обидела Россию напоследок

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию встречи и желает вам спокойной ночи!
Россия и Польша набирают по одному очку, а третья команда группы В Казахстан пока остается с нулем, поскольку не сыграла свой первый матч на турнире. В следующий этап выйдут две лучшие команды из каждой группы, так что шансы на успех сохраняются.
Финальный свисток! Очевидный фаворит матча сборная России не сумела одолеть Польшу и сыграла вничью 1:1.
ГОООЛ! Кубик забил за Польшу! 1:1! Очень точно пробил в поляк в дальнюю «девятку»!
ВОТ ЭТО ДА! Ниязов только что не забил очевиднейший момент, не попав в пустой угол!
Заставник пробил с острого угла и попал в заднюю стойку ворот.
Иван Милованов накрыл удар Миколая Заставника, но при этом получил травму. Поляки выбивают мяч, демонстрируя фэйр-плей. Вместо Милованова вышел играть в защите Ниязов.
Эскердинья потерял мяч на ровном месте, и поляки опять выпускают пятого плевого.
Тайм-аут у сборной России. Наставник призывает сыграть понадежнее.
Пшемыслав Девуцки акцентированно пробил со второй линии! Было опасно, но все-таки не совсем точно.
А вот уже пошла игра с пятым полевым у поляков. Соперники контролируют мяч, наши сидят в обороне.
Игра возобновилась. Пока что поляки решили не убирать вратаря с игры.
Тайм-аут берет команда Польши.
Абрамов тут же чуть не удвоил преимущество сборной России, но Калужа вовремя вышел из ворот и забрал мяч!
ГООООЛ!!! Россия, наконец, забивает! Чишкала отличился с передачи Ромуло! Иван уложил мяч красивым ударом в дальний угол! 1:0!
Давыдов ответил своим сильным ударом в створ, но получилось по центру! Калужа уверенно отбил мяч.
Зантарадзе снова спасает нашу команду после двух мощных ударов подряд!
Ниязов мог наносить удар, но начал финтить, и в итоге не обыграл сопеника.
Момент!!! Ниязов отлично сыграл на Абрамова, капитан обошел вратаря и должен был открывать счет... Из пустых ворот вынесли поляки!
Поляки чувствуют свой шанс, ухватились за него. Вратаря активно к розыгрышу подключают.
Зантарадзе спас Россию ногой, прервав удар. Затем могли на скорости разыграть лишнего наши, но и тут поляки хороши - -в подкате мячу не дали встретиться с игроком.
Заметно нервничают россияне, понимая, что никак не могут подобрать ключики к воротам...
Очередной удар выше ворот, Робиньо теперь приложился.
Счет по-прежнему 0:0: держится Польша, как ни странно.
Хороший розыгрыш получился, но Эскердинья не попал в створ, хотя должен был...
Роберт Гладчак получил желтую карточку за грубый фол, и будет штрафной.
Отличие второго тайма от первого: очень много ударов стало. Бьют с любых позиций, не стесняясь. Вот только что вновь Зантарадзе забрал мяч.
Абрамов ушел от соперника и могуче выстрелил. Но и тут точность оставляла желать лучшего.
Хитро угловой разыграли поляки, прямо под удар слета навесили — хорошо, выше ворот мяч ушел.
А вот и заготовка от Польши! Заменили соперники вратаря на пятого полевого, и очень опасный момент создали. Зантарадзе с трудом потащил мяч.
Картина прежняя пока что...
Стартовал второй тайм!
Конец первого тайма! Счет 0:0, однако могли пропустить как поляки, так и мы. Надеемся, что во втором тайме россияне смогут доказать свой класс и открыть счет своим голам на турнире.
Россиянин попытался пробить издали, но этот удар накрыли.
Афанасьев пошел в проход по флангу пробирался, но соперники выбили мяч у него из-под ног.
МОМЕНТИЩЕ! Поляки чуть не забили! Вратарь спас сборную России, каким-то чудом успев закрыть пустой угол ворот!
Ромуло красиво пробил в падении через себя, но угодил прямо в польского игрока!
Иван Чишкала нанес неплохой удар в ближнюю «девятку», но вратарь польской команды отбил мяч.
Чишкала подставил ногу после прострела Робиньо, но мяч сорвался и ускакал куда-то совсем в сторону...
Ух, красивый удар удался россиянам! После навеса, с лета, в створ! Но снова Михал Калужа не дает нам забить!
Подбадривают друг друга поляки. Скорости невысокие в игре, характер ее почти односторонний...
Эдер Лима пробил в ближний угол — чуть промазал мимо штанги. И очередную атаку развивают россияне.
Вратаря приходится задействовать полякам для разгона атаки, но все полевые разобраны, закрыты. Некоторая пауза в нашей игре.
Ох, неплохо сейчас разыграли россияне. Была поперечная передача, все правильно. Удар завершающий точным не вышел, вот в чем проблема. И тут же в игру приходится вступать вратарю Зантарадзе у противоположных ворот: огрызнулись поляки!
Успешны поляки в подкатах, когда этого требует ситуация. Меж тем уже половина первого тайма сыграна! Нам забивать нужно, конечно. Ведь следующий соперник — Казахстан. Он — бронзовый призер ЧМ-2016, и с тех пор еще усилился. Проходных матчей на этом турнире нет. Каждый — как решающий!
Вновь свистком прерывают судьи ход матча. Фол в пользу России.
Не сладился этот «стандарт», но и ладно. Главное, моментов у россиян хватает. Эскердинья, дебютант ЧЕ, трудится, пожалуй, больше других.
Робиньо пытался пройти всю площадку за счет индивидуального мастерства. Штрафной заработали россияне...
Без устали трудится польский вратарь. И пока он надежен.
Доминируют россияне, все пока под их полном контролем.
Ох!!! Милованов получил мяч из глубины, но не смог толком его укротить.
Огрызнулись поляки. И Скорович спешит успокоить своих.
Опаснейший момент у ворот сборной Польши! Эскердинья угрожал воротам, но кипер четко действовал.
Напряженная протекает игра, команды явно присматриваются друг к другу.
Капитан россиян Абрамов записал на свой счет первый серьезный удар! Носивший повязку на ЧМ-2016 Владислав Шаяхметов в заявку на этот раз не попал...
А неплохи поляки, ни в чем не уступают маститому сопернику на первых минутах. Напомним, что команда Скоровича — еще и вице-чемпион мира кроме прочего.
«Россия, Россия!» — сразу же слышится с трибун. Под такие жизнеутверждающие крики россияне идут вперед, зарабатывая угловой.
Началась игра!
Многолетний наставник россиян Сергей Скорович дает своим подопечным последние наставления.
Народа на трибунах очень мало, но что делать...
Состав сборной России вашему вниманию.
Так что отдуваться приходится за всех вот этому «олдовому» фанату.
Россияне молчат, но оно и понятно: много натурализованных бразильцев у нас. Поляки стояли обнявшись, кстати. Наши — порознь, отвернувшись друг от друга.
Национальные гимны звучат над паркетом! Поляки поют.
Соперники уже вовсю разминаются на площадке.
В группе А уже сыграли открывавшие турнир Словения и Сербия. Счет — 2:2.
Всего для участия заявлены 12 сборных.
11-й ЧЕ будет проходить в Любляне. Нашим стартовать игрой с поляками на «Арене Стожице». Дальше, 3 февраля, ждет команда Казахстана.
Россия — действующий вице-чемпион Европы. Два года назад в Белграде только Испания оказалась сильнее наших. Но с тех пор слишком много воды утекло, конечно.
Начало встречи 22.45.
Онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футзалу Россия — Польша.