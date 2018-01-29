Польша обидела Россию напоследок

Курсы валют$ 56.28 (-0.106) 70.00 (+0.134)
title=''
МОК объяснил, что он делает с Россией
title=''
«Грэмми-2018»: при чем тут Путин

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (клубы)
17:30
Динамо М Тренчин
3:1
закончен
Кубок Италии
22:45
АталантаЮвентус
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
Суонси СитиАрсенал
3:1
закончен
22:45
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
1:1
закончен
23:00
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
0:3
закончен
Франция / Кубок лиги
23:05
РеннПСЖ
2:3
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
19:30
РоссияБеларусь
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
2:3 (Б)
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
2:1
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
5:2
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
1:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
1:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзАнахайм Дакс
1:3
закончен
04:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
3:1
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
1:2
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзМонреаль Канадиенс
3:1
закончен
04:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
0:3
закончен
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
2:4
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
4:3 (ОТ)
закончен
Еврокубок
22:00
Альба Гран Канария
72:75
закончен
22:30
Лимож Реджо-Эмилия
80:71
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
102:96
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
111:95
закончен
03:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
109:104
закончен
04:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
125:114
закончен
04:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
114:107
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
103:114
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
106:104
закончен
05:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
129:99
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
96:104
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Россия — Финляндия
2:1
закончен
Мини-футбол / Чемпионат Европы
22:45
Россия — Польша
online
Товарищеские матчи (клубы)
19:30
Спартак М ЦСКА С
не начался
Кубок Италии
22:45
МиланЛацио
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
ЧелсиБорнмут
не начался
22:45
ЭвертонЛестер Сити
не начался
22:45
Ньюкасл ЮнайтедБёрнли
не начался
22:45
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
23:00
Манчестер СитиВест Бромвич Альбион
не начался
23:00
Сток СитиУотфорд
не начался
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Кубок лиги
23:05
МонакоМонпелье
не начался
Кубок Испании
23:30
ЛеганесСевилья
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Детройт Ред УингзСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
19:00
Зенит Летувос Ритас
не начался
20:15
Дарушшафака Галатасарай
не начался
20:30
Локомотив-Кубань Будучность
не начался
22:00
Бавария Ауксилиум Торино
не начался
22:15
Цедевита Доломити Энергия
не начался
22:30
АСВЕЛ УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
не начался
04:00
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЧикаго Буллз
не начался
06:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
не начался
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Швеция — Россия
не начался
Кубок Испании
23:30
БарселонаВаленсия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Бостон БрюинзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Оттава СенаторзАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
04:30
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Аризона КойотсДаллас Старз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Валенсия
не начался
20:00
ЦСКА Реал Мадрид
не начался
21:00
Жальгирис Маккаби Т-А
не начался
21:00
Барселона Олимпия Милан
не начался
22:00
Олимпиакос Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Денвер НаггетсОклахома-Сити Тандер
не начался

Польша обидела Россию напоследок

Россия сыграла вничью с Польшей на чемпионате Европы по футзалу

,
Автор единственного гола сборной России в ворота Польши Иван Чишкала борется за мяч с нападающим... http://www.uefa.com/futsaleuro/
Автор единственного гола сборной России в ворота Польши Иван Чишкала борется за мяч с нападающим соперника Робертом Гладчаком

Сборная России сыграла вничью с командой Польши на чемпионате Европы по футзалу, пропустив гол на последней минуте встречи. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
00:30

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию встречи и желает вам спокойной ночи!

00:28

Россия и Польша набирают по одному очку, а третья команда группы В Казахстан пока остается с нулем, поскольку не сыграла свой первый матч на турнире. В следующий этап выйдут две лучшие команды из каждой группы, так что шансы на успех сохраняются.

00:26

Финальный свисток! Очевидный фаворит матча сборная России не сумела одолеть Польшу и сыграла вничью 1:1.

00:25

ГОООЛ! Кубик забил за Польшу! 1:1! Очень точно пробил в поляк в дальнюю «девятку»!

00:24

ВОТ ЭТО ДА! Ниязов только что не забил очевиднейший момент, не попав в пустой угол!

00:23

Заставник пробил с острого угла и попал в заднюю стойку ворот.

00:22

Иван Милованов накрыл удар Миколая Заставника, но при этом получил травму. Поляки выбивают мяч, демонстрируя фэйр-плей. Вместо Милованова вышел играть в защите Ниязов.

00:21

Эскердинья потерял мяч на ровном месте, и поляки опять выпускают пятого плевого.

00:20

Тайм-аут у сборной России. Наставник призывает сыграть понадежнее.

00:19

Пшемыслав Девуцки акцентированно пробил со второй линии! Было опасно, но все-таки не совсем точно.

00:18

А вот уже пошла игра с пятым полевым у поляков. Соперники контролируют мяч, наши сидят в обороне.

00:17

Игра возобновилась. Пока что поляки решили не убирать вратаря с игры.

00:16

Тайм-аут берет команда Польши.

00:15

Абрамов тут же чуть не удвоил преимущество сборной России, но Калужа вовремя вышел из ворот и забрал мяч!

00:13

ГООООЛ!!! Россия, наконец, забивает! Чишкала отличился с передачи Ромуло! Иван уложил мяч красивым ударом в дальний угол! 1:0!

00:10

Давыдов ответил своим сильным ударом в створ, но получилось по центру! Калужа уверенно отбил мяч.

00:08

Зантарадзе снова спасает нашу команду после двух мощных ударов подряд!

00:06

Ниязов мог наносить удар, но начал финтить, и в итоге не обыграл сопеника.

00:05

Момент!!! Ниязов отлично сыграл на Абрамова, капитан обошел вратаря и должен был открывать счет... Из пустых ворот вынесли поляки!

00:04

Поляки чувствуют свой шанс, ухватились за него. Вратаря активно к розыгрышу подключают.

00:03

Зантарадзе спас Россию ногой, прервав удар. Затем могли на скорости разыграть лишнего наши, но и тут поляки хороши - -в подкате мячу не дали встретиться с игроком.

00:02

Заметно нервничают россияне, понимая, что никак не могут подобрать ключики к воротам...

00:01

Очередной удар выше ворот, Робиньо теперь приложился.

23:59

Счет по-прежнему 0:0: держится Польша, как ни странно.

23:57

Хороший розыгрыш получился, но Эскердинья не попал в створ, хотя должен был...

23:56

Роберт Гладчак получил желтую карточку за грубый фол, и будет штрафной.

23:54

Отличие второго тайма от первого: очень много ударов стало. Бьют с любых позиций, не стесняясь. Вот только что вновь Зантарадзе забрал мяч.

23:53

Абрамов ушел от соперника и могуче выстрелил. Но и тут точность оставляла желать лучшего.

23:49

Хитро угловой разыграли поляки, прямо под удар слета навесили — хорошо, выше ворот мяч ушел.

23:48

А вот и заготовка от Польши! Заменили соперники вратаря на пятого полевого, и очень опасный момент создали. Зантарадзе с трудом потащил мяч.

23:46

Картина прежняя пока что...

23:45

Стартовал второй тайм!

23:30

Конец первого тайма! Счет 0:0, однако могли пропустить как поляки, так и мы. Надеемся, что во втором тайме россияне смогут доказать свой класс и открыть счет своим голам на турнире.

23:27

Россиянин попытался пробить издали, но этот удар накрыли.

23:26

Афанасьев пошел в проход по флангу пробирался, но соперники выбили мяч у него из-под ног.

23:23

МОМЕНТИЩЕ! Поляки чуть не забили! Вратарь спас сборную России, каким-то чудом успев закрыть пустой угол ворот!

23:20

Ромуло красиво пробил в падении через себя, но угодил прямо в польского игрока!

23:18

Иван Чишкала нанес неплохой удар в ближнюю «девятку», но вратарь польской команды отбил мяч.

23:14

Чишкала подставил ногу после прострела Робиньо, но мяч сорвался и ускакал куда-то совсем в сторону...

23:10

Ух, красивый удар удался россиянам! После навеса, с лета, в створ! Но снова Михал Калужа не дает нам забить!

23:07

Подбадривают друг друга поляки. Скорости невысокие в игре, характер ее почти односторонний...

23:05

Эдер Лима пробил в ближний угол — чуть промазал мимо штанги. И очередную атаку развивают россияне.

23:04

Вратаря приходится задействовать полякам для разгона атаки, но все полевые разобраны, закрыты. Некоторая пауза в нашей игре.

23:03

Ох, неплохо сейчас разыграли россияне. Была поперечная передача, все правильно. Удар завершающий точным не вышел, вот в чем проблема. И тут же в игру приходится вступать вратарю Зантарадзе у противоположных ворот: огрызнулись поляки!

23:02

Успешны поляки в подкатах, когда этого требует ситуация. Меж тем уже половина первого тайма сыграна! Нам забивать нужно, конечно. Ведь следующий соперник — Казахстан. Он — бронзовый призер ЧМ-2016, и с тех пор еще усилился. Проходных матчей на этом турнире нет. Каждый — как решающий!

23:01

Вновь свистком прерывают судьи ход матча. Фол в пользу России.

23:00

Не сладился этот «стандарт», но и ладно. Главное, моментов у россиян хватает. Эскердинья, дебютант ЧЕ, трудится, пожалуй, больше других.

22:59

Робиньо пытался пройти всю площадку за счет индивидуального мастерства. Штрафной заработали россияне...

22:58

Без устали трудится польский вратарь. И пока он надежен.

22:57

Доминируют россияне, все пока под их полном контролем.

22:56

Ох!!! Милованов получил мяч из глубины, но не смог толком его укротить.

22:55

Огрызнулись поляки. И Скорович спешит успокоить своих.

22:54

Опаснейший момент у ворот сборной Польши! Эскердинья угрожал воротам, но кипер четко действовал.

22:53

Напряженная протекает игра, команды явно присматриваются друг к другу.

22:52

Капитан россиян Абрамов записал на свой счет первый серьезный удар! Носивший повязку на ЧМ-2016 Владислав Шаяхметов в заявку на этот раз не попал...

22:51

А неплохи поляки, ни в чем не уступают маститому сопернику на первых минутах. Напомним, что команда Скоровича — еще и вице-чемпион мира кроме прочего.

22:50

«Россия, Россия!» — сразу же слышится с трибун. Под такие жизнеутверждающие крики россияне идут вперед, зарабатывая угловой.

22:49

Началась игра!

22:48

Многолетний наставник россиян Сергей Скорович дает своим подопечным последние наставления.

22:47

Народа на трибунах очень мало, но что делать...

22:46

Состав сборной России вашему вниманию.

22:44

Так что отдуваться приходится за всех вот этому «олдовому» фанату.

22:42

Россияне молчат, но оно и понятно: много натурализованных бразильцев у нас. Поляки стояли обнявшись, кстати. Наши — порознь, отвернувшись друг от друга.

22:40

Национальные гимны звучат над паркетом! Поляки поют.

22:35

Соперники уже вовсю разминаются на площадке.

22:30

В группе А уже сыграли открывавшие турнир Словения и Сербия. Счет — 2:2.

22:20

Всего для участия заявлены 12 сборных.

22:15

11-й ЧЕ будет проходить в Любляне. Нашим стартовать игрой с поляками на «Арене Стожице». Дальше, 3 февраля, ждет команда Казахстана.

22:00

Россия — действующий вице-чемпион Европы. Два года назад в Белграде только Испания оказалась сильнее наших. Но с тех пор слишком много воды утекло, конечно.

10:30

Начало встречи 22.45.

10:00

Онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футзалу Россия — Польша.