Польша обидела Россию напоследок

Успешны поляки в подкатах, когда этого требует ситуация. Меж тем уже половина первого тайма сыграна! Нам забивать нужно, конечно. Ведь следующий соперник — Казахстан. Он — бронзовый призер ЧМ-2016, и с тех пор еще усилился. Проходных матчей на этом турнире нет. Каждый — как решающий!