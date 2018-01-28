«Это унижение»: фанатов возмутила форма россиян

На официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) были опубликованы изображения спортивной формы отечественных лыжников, изготовленной специально для зимних Олимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Итоговый комплект экипировки вызвал шквал негодования у российских болельщиков.

Дело в том, что традиционные надписи «Russia» и «RUS» были заменены на аббревиатуру «OAR», что расшифровывается как «Olympic Athletes from Russia» (олимпийские атлеты из России).

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Подобные замены были произведены в связи с требованиями Международного олимпийского комитета (МОК), который допустил до Игр лишь некоторых российских атлетов — и строго под нейтральным флагом. Это означает, что наши спортсмены не имеют права каким-либо образом демонстрировать свою принадлежность к России — в том числе в социальных сетях, не говоря уже об официальной экипировке.

Согласие атлетов выступать в Пхенчхане-2018 на таких условиях вызвало возмущение у многих болельщиков, которые посчитали запрет флага, гимна и символики России на Играх открытым унижением страны.

«Ну и кто еще сомневается в том, что это уже давно не российские спортсмены? Это товар, на котором в данном случае просто зарабатывают транснациональные компании (в большинстве своем американские), —

написал пользователь с никнеймом Red Honda, очевидно, намекая на компанию-производителя формы. — Контракты никто не отменял: все, кто должен заработать на российских спортсменах, получат свои деньги. Это и экипировка, и тренировки за границей и многие еще. Профессиональный спорт делает свои деньги...»

Огромные буквы «OAR», расположенные на штанах формы от колена до щиколотки, вызвали особое отторжение у болельщиков российской команды.

Ситуацию не смогли разрядить даже слова вице-президента ФЛГР Сергея Крянина.

«Данная форма сделана в бордовом цвете. Она такая же, в какой лыжники сборной России выступали в этом сезоне», — приводит слова чиновника ТАСС.

Многие фанаты высказали на просторах интернета открытое несогласие с тем, что эта экипировка — «такая же, в какой лыжники выступали в этом сезоне».

«Ничего не хочу навязывать, но смотреть на наших в таких штанишках я не хочу и не буду», — заявил один из пользователей.

Часть комментаторов пошла еще дальше и обрушилась с язвительной критикой на представляющих форму парня и девушку.

«OAR — это что, Объединенные Арабские Эмираты?», «Это унижение», «Мне их улыбки не понравились», «Они позируют с гордостью? Или мне показалось?»,

— писали негодующие пользователи сети.

Напомним, что МОК составил целый список требований к экипировке российских спортсменов.

Помимо замены надписей «Russia» и «RUS» на «OAR», с формы нужно было удалить флаг и герб страны, а также эмблему Олимпийского комитета России (ОКР).

Эмблема ОКР, к слову, будет запрещена в Пхенчхане везде — как на улице, так и внутри помещений. Кроме того, цвета, использованные при оформлении костюмов, не должны складываться во флаг страны.

Выпустил МОК и отдельный свод правил поведения для «олимпийцев из России» на Играх-2018. Например,

спортсменам запрещено просить и принимать в руки национальную символику от фанатов на любом олимпийском объекте, а флаг своей страны можно разместить только в личной спальне.

Кроме того, россияне должны остерегаться любых публичных действий, которые могли бы ассоциироваться с их государственной символикой, на всех олимпийских объектах и в СМИ.

Разрешение участвовать в Олимпиаде получили только 169 отечественных атлетов (против 225 в Сочи-2014). До Игр не были допущены многие ведущие спортсмены страны, например, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, а также фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

Кроме того, МОК, согласно некоторой информации, оставил без приглашений 28 специалистов, работающих со спортсменами сборных России.

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