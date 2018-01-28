Шарапова закрутила роман с другом принца Гарри

Курсы валют$ 56.26 (+0.087) 69.82 (-0.035)
title=''
МОК объяснил, что он делает с Россией
title=''
Медведева vs Загитова:
эпическая битва

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
ЛеганесЭспаньол
3:2
закончен
18:15
Атлетико МЛас-Пальмас
3:0
закончен
20:30
СевильяХетафе
1:1
закончен
22:45
БарселонаАлавес
2:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
СПАЛИнтер М
1:1
закончен
17:00
ТориноБеневенто
3:0
закончен
17:00
НаполиБолонья
3:1
закончен
17:00
КротонеКальяри
1:1
закончен
17:00
ФиорентинаВерона
1:4
закончен
17:00
ДженоаУдинезе
0:1
закончен
20:00
МиланЛацио
2:1
закончен
22:45
РомаСампдория
0:1
закончен
Кубок Англии
16:30
ЧелсиНьюкасл Юнайтед
3:0
закончен
19:00
Кардифф СитиМанчестер Сити
0:2
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Зенит Гуанчжоу Эвергранд
4:1
закончен
Франция / Лига 1
17:00
ЛилльСтрасбург
2:1
закончен
19:00
БордоЛион
3:1
закончен
23:00
МарсельМонако
2:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БайерМайнц
2:0
закончен
20:00
Ганновер-96Вольфсбург
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
0:4
закончен
18:00
Динамо РЙокерит
1:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Локомотив-Кубань
49:75
закончен
18:00
ВЭФ Цмоки-Минск
82:70
закончен
18:00
УНИКС Парма
84:70
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
96:110
закончен
23:30
Хьюстон РокетсФиникс Санз
113:102
закончен
00:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
103:112
закончен
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
121:104
закончен
02:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
123:111
закончен
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
122:112
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
113:98
закончен
Биатлон / Чемпионат Европы
15:00
Супермикст
1
Норвегия
35:39,6 (0+6)
закончен
17:00
Смешанная эстафета
1
Украина
1:11:40,1 (0+6)
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
ЦСКА Пяст
не начался
Испания / Примера
23:00
СельтаБетис
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
Химки Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
не начался
04:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
04:30
Даллас МавериксМайами Хит
не начался
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
не начался
Хоккей с мячом / Чемпионат мира среди мужчин, 1-й тур
12:30
Россия — Норвегия
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
Суонси СитиАрсенал
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
не начался
23:00
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
не начался
Кубок Италии
22:45
АталантаЮвентус
не начался
Франция / Кубок лиги
23:05
РеннПСЖ
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
19:30
РоссияБеларусь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Бостон БрюинзАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзМонреаль Канадиенс
не начался
04:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
не начался
Еврокубок
22:00
Альба Гран Канария
не начался
22:30
Лимож Реджо-Эмилия
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Теннис
Ролан Гаррос Уимблдон US Open Australian Open

Шарапова закрутила роман с другом принца Гарри

Шарапова начала встречаться с другом королевской британской семьи

Мария Шарапова раздумывает над предложением о замужестве Instagram Шараповой
Мария Шарапова раздумывает над предложением о замужестве

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса в компании британского миллионера Александра Гилкса, который приходится близким другом принцам Уильяму и Гарри, а также Кейт Миддлтон. Пара покинула аэропорт на одной машине, чем породила слухи о своем романе.

Известная российская теннисистка Мария Шарапова, похоже, решила прервать свое почти трехлетнее одиночество: на радость поклонникам звезду запечатлели с симпатичным брюнетом в аэропорту Лос-Анджелеса.

Как выяснилось, спутник россиянки — это не кто иной, как Александр Гилкс, знаменитый британский бизнесмен,

основавший аукционный дом Paddle8, который является одной из крупнейших в мире интернет-площадок по торговле произведениями искусства.

Реклама

По информации Daily Mail, пара прилетела вместе из Нью-Йорка. Прямо на глазах у любопытной публики молодые люди сели в одно такси и покинули аэропорт.

Вездесущие папарацци уже сообщили, что в Нью-Йорке пара посетила рабочую студию популярного американского скульптора Тома Сакса.

Подтверждение тому, что Шарапова действительно побывала в «офисе» деятеля искусства, можно найти в ее инстаграме.

@tomsachs Studio

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Гилкса на снимках не оказалось, но можно предположить, что теннисистка неспроста заинтересовалась творчеством нью-йоркского скульптора. Возможно, в эту поездку ее пригласил именно британец, который большую часть жизни занимается оценкой и продажей искусства.

К слову, 38-летний Гилкс считается одним из самых завидных холостяков Великобритании. Его состояние оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.

Прибавляет бизнесмену привлекательности и то, что он вхож в королевскую семью, что для англичан является особой привилегией.

Гилкс познакомился с принцами Гарри и Уильямом во время обучения в Итонском колледже — престижном пансионате для мальчиков. Согласно утверждениям СМИ, в ту пору он поддерживал романтические отношения с девушкой по имени Пиппа, которая приходится сестрой Кейт Миддлтон — тогда еще будущей супруге принца Уильяма.

Кроме того, Гилкс обучался в Бристольском университете, в котором брал в том числе и уроки русского языка. Его можно смело считать шикарно образованным британским интеллигентом.

По окончании обучения будущий бизнесмен продолжил поддерживать крепкие связи с королевской семьей. В 2011 году он посетил свадьбу принца Уильяма и Миддлтон и по сей день является близким другом пары.

Свою первую любовь — известного арт-дизайнера Мишу Нону — Гилкс также встретил в этом круге общения.

При этом именно Миша в свое время познакомила принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл — и уже в 2017-м пара объявила о помолвке.

Что касается самой Нону, то ее роман с Гилксом не имел счастливого конца, хоть все и располагало к этому. Молодые люди встречались на протяжении восьми лет, после чего дело логично завершилось свадьбой, однако спустя четыре года семейной жизни, в 2016-м, пара неожиданно сообщила о разрыве.

Гилкс долго переживал из-за расставания со своей «первой и единственной любовью», как он часто называл Нону в интервью.

Судя по всему, закрыть душевную рану любителю искусства помогла Шарапова, последней любовью которой до этого момента оставался самый успешный теннисист в истории Болгарии Григор Димитров.

Россиянка состояла в отношениях с коллегой по профессии с 2012 по 2015 год, причем их роман закрутился тогда, когда Димитров еще не снискал успеха и не был широко известен публике, пробиваясь на турниры «Большого шлема» через квалификацию.

Казалось, что это искренняя любовь на долгие годы, но, как пишет в своей автобиографии Шарапова, отношения с Григором мешали ей сосредоточиться на собственной карьере и, в конце концов, окончательно расстроились.

До Димитрова в жизни россиянки был только один серьезный роман — со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем.

Пара даже объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. Позднее Шарапова объяснила, что развитию отношений мешали ее постоянные переезды из-за активного участия в турнирах, а также то, что теннисистка была успешнее своего возлюбленного.

В случае с Гилксом достижения Марии вряд ли станут камнем преткновения — британец достаточно состоятелен в своей сфере деятельности, чтобы не беспокоиться по этому поводу.

Что касается постоянных перемещений по миру, то и этот вопрос можно решить — благо, у Шараповой бывают довольно большие перерывы между турнирами.

Например, после вылета с Australian Open, который произошел 20 января, россиянка отправилась на длительный отдых.

«Каникулы» спортсменки завершатся только 11 февраля, когда стартует турнир в Дохе. После этих соревнований в графике россиянки намечены еще одни соревнования — в ОАЭ (с 18 по 25 февраля).

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице тенниса, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».