Шарапова закрутила роман с другом принца Гарри

Известная российская теннисистка Мария Шарапова, похоже, решила прервать свое почти трехлетнее одиночество: на радость поклонникам звезду запечатлели с симпатичным брюнетом в аэропорту Лос-Анджелеса.

Как выяснилось, спутник россиянки — это не кто иной, как Александр Гилкс, знаменитый британский бизнесмен,

основавший аукционный дом Paddle8, который является одной из крупнейших в мире интернет-площадок по торговле произведениями искусства.

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По информации Daily Mail, пара прилетела вместе из Нью-Йорка. Прямо на глазах у любопытной публики молодые люди сели в одно такси и покинули аэропорт.

Вездесущие папарацци уже сообщили, что в Нью-Йорке пара посетила рабочую студию популярного американского скульптора Тома Сакса.

Подтверждение тому, что Шарапова действительно побывала в «офисе» деятеля искусства, можно найти в ее инстаграме.

@tomsachs Studio Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Янв 25, 2018 at 2:19 PST

Гилкса на снимках не оказалось, но можно предположить, что теннисистка неспроста заинтересовалась творчеством нью-йоркского скульптора. Возможно, в эту поездку ее пригласил именно британец, который большую часть жизни занимается оценкой и продажей искусства.

К слову, 38-летний Гилкс считается одним из самых завидных холостяков Великобритании. Его состояние оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.

Прибавляет бизнесмену привлекательности и то, что он вхож в королевскую семью, что для англичан является особой привилегией.

Гилкс познакомился с принцами Гарри и Уильямом во время обучения в Итонском колледже — престижном пансионате для мальчиков. Согласно утверждениям СМИ, в ту пору он поддерживал романтические отношения с девушкой по имени Пиппа, которая приходится сестрой Кейт Миддлтон — тогда еще будущей супруге принца Уильяма.

Кроме того, Гилкс обучался в Бристольском университете, в котором брал в том числе и уроки русского языка. Его можно смело считать шикарно образованным британским интеллигентом.

По окончании обучения будущий бизнесмен продолжил поддерживать крепкие связи с королевской семьей. В 2011 году он посетил свадьбу принца Уильяма и Миддлтон и по сей день является близким другом пары.

Свою первую любовь — известного арт-дизайнера Мишу Нону — Гилкс также встретил в этом круге общения.

При этом именно Миша в свое время познакомила принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл — и уже в 2017-м пара объявила о помолвке.

Что касается самой Нону, то ее роман с Гилксом не имел счастливого конца, хоть все и располагало к этому. Молодые люди встречались на протяжении восьми лет, после чего дело логично завершилось свадьбой, однако спустя четыре года семейной жизни, в 2016-м, пара неожиданно сообщила о разрыве.

Гилкс долго переживал из-за расставания со своей «первой и единственной любовью», как он часто называл Нону в интервью.

Судя по всему, закрыть душевную рану любителю искусства помогла Шарапова, последней любовью которой до этого момента оставался самый успешный теннисист в истории Болгарии Григор Димитров.

Россиянка состояла в отношениях с коллегой по профессии с 2012 по 2015 год, причем их роман закрутился тогда, когда Димитров еще не снискал успеха и не был широко известен публике, пробиваясь на турниры «Большого шлема» через квалификацию.

Казалось, что это искренняя любовь на долгие годы, но, как пишет в своей автобиографии Шарапова, отношения с Григором мешали ей сосредоточиться на собственной карьере и, в конце концов, окончательно расстроились.

До Димитрова в жизни россиянки был только один серьезный роман — со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем.

Пара даже объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. Позднее Шарапова объяснила, что развитию отношений мешали ее постоянные переезды из-за активного участия в турнирах, а также то, что теннисистка была успешнее своего возлюбленного.

В случае с Гилксом достижения Марии вряд ли станут камнем преткновения — британец достаточно состоятелен в своей сфере деятельности, чтобы не беспокоиться по этому поводу.

Что касается постоянных перемещений по миру, то и этот вопрос можно решить — благо, у Шараповой бывают довольно большие перерывы между турнирами.

Например, после вылета с Australian Open, который произошел 20 января, россиянка отправилась на длительный отдых.

«Каникулы» спортсменки завершатся только 11 февраля, когда стартует турнир в Дохе. После этих соревнований в графике россиянки намечены еще одни соревнования — в ОАЭ (с 18 по 25 февраля).

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