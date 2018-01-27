Волков растерял снайперские качества

На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!
Не слишком удачно провели россияне супермикст. Всего девять дополнительных патронов использовали Резцова и Волков, и особенно подвела стрельба Алексея, который славится своими снайперскими качествами. Но не сегодня.
А вот четвертое место неожиданно завоевала команда Эстонии. Россия — только пятая.
Финиширует спокойно норвежец, а вот Жаклен и Бейли зарубились на финишной прямой! И все-таки Жаклен вырезает серебро у более опытного и титулованного Бейли.
Ох, какая борьба! Норвежец два доппатрона использовал, но и Жаклен столько же. Бейли шесть выстрелов затратил, и он третий в трех секундах от француза. Волков отстрелялся чисто, но это только пятое месте.
Изо всех сил бежит Жаклен, стараясь догнать Кристиансена, да и Бейли поджимает француза со своего третьего места.
Бейли на третьем месте. А Волкову пришлось использовать все патроны, чтобы закрыть пять мишеней — шестое место.
А вот и смена лидера! Кристиансен с точной стрельбой обошел Жаклена, который полез за двумя доппатронами.
Уверенно бежит впереди француз Жаклен. Пока французы никого не подпускают к себе.
Резцова с одним лишним выстрелом только шестая. Но до третьего места всего восемь секунд.
Симон — два промаха. И два патрона использовала она. А вот норвежка пять из пяти закрыла и сократила отставание до девяти секунд!
И снова не лучшим образом бежит Резцова, пропуская вперед Данкли и австрийку Ридер.
Отлично отстрелялась француженка Симон и чуть увеличила преимущество над норвежкой до 11,7 секунды. А Резцова быстро и точно прошла рубеж и вырвалась на третью позицию в 23 секундах от Симон.
Бейли мощно спуртанул при подходе к рубежу и вышел на третье место.
Симон с одним лишь патроном передал эстафету первым! За ним норвежец Кристиансе в девяти секунда, Бейли — третий. Волков только седьмой.
Быстро бегут два лидера по лыжне — постепенно отрываются от преследователей.
Норвегия на втором месте в 6,7 секунды от Франции. Волков в итоге шестой, а американец Бейли — восьмой.
Француз Жаклен стреляет из положения лежа уже. Один патрон он использовал. Волков дважды промазал, надо брать доппатроны.
Симон закрыла все мишени и в одиночку побежала на смену!
Данкли передала эстафету через 7 секунд, а на третьем месте Резцова с одним доппатроном в 10 секундах от француженки.
Второй рубеж у спортсменок. Стрельба стоя.
Увы, скорость подводит Резцову, которая опустилась уже на четвертую позицию.
Прибыли девушки на огневой рубеж.
Мощно преодолела первый подъем Симон и заняла первую позицию в пелотоне.
Отлично отстрелялась Резцова и уходит лидером. За ней норвежка и представительница Польши. Симон пришлось брать два доппатрона.
Всего 24 команды принимают участие.
Гонка началась!
Напомним, что Резцова с Волковым уже выигрывали на этапах Кубка IBU. Но есть у россиян грозные соперники. Прежде всего это команда США — Сьюзан Данкли и Лоуэлл Бейли, которые выигрывали индивидуальные медали на чемпионате мира. У французов мощный дуэт — Жулия Симон и Эмильен Жаклен.
Российскую команду сегодня представляют Алексей Волков и Кристина Резцова. Они стартуют под первым номером.
Добро пожаловать на чемпионат Европы по биатлону! Сегодня пройдет две интереснейшие гонки. И первой из них будет супермикст, который стартует уже менее чем через полчаса.
Начало в 15:00 мск.
Супермикст состоится на чемпионате Европы по биатлону в Риднау.