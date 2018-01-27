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Волков растерял снайперские качества

Норвегия завоевала золото на ЧЕ по биатлону, Россия — пятая

Алексей Волков РИА Новости
Алексей Волков

Команда Норвегии победила на чемпионате Европы по биатлону в супермиксте, опередив на пьедестале почета Францию и США. Российский дуэт Кристина Резцова и Алексей Волков финишировали пятыми. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Трансляция
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15:40

На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!

15:37

Не слишком удачно провели россияне супермикст. Всего девять дополнительных патронов использовали Резцова и Волков, и особенно подвела стрельба Алексея, который славится своими снайперскими качествами. Но не сегодня.

15:36

А вот четвертое место неожиданно завоевала команда Эстонии. Россия — только пятая.

15:35

Финиширует спокойно норвежец, а вот Жаклен и Бейли зарубились на финишной прямой! И все-таки Жаклен вырезает серебро у более опытного и титулованного Бейли.

15:33

Ох, какая борьба! Норвежец два доппатрона использовал, но и Жаклен столько же. Бейли шесть выстрелов затратил, и он третий в трех секундах от француза. Волков отстрелялся чисто, но это только пятое месте.

15:32

Изо всех сил бежит Жаклен, стараясь догнать Кристиансена, да и Бейли поджимает француза со своего третьего места.

15:29

Бейли на третьем месте. А Волкову пришлось использовать все патроны, чтобы закрыть пять мишеней — шестое место.

15:29

А вот и смена лидера! Кристиансен с точной стрельбой обошел Жаклена, который полез за двумя доппатронами.

15:27

Уверенно бежит впереди француз Жаклен. Пока французы никого не подпускают к себе.

15:25

Резцова с одним лишним выстрелом только шестая. Но до третьего места всего восемь секунд.

15:24

Симон — два промаха. И два патрона использовала она. А вот норвежка пять из пяти закрыла и сократила отставание до девяти секунд!

15:23

И снова не лучшим образом бежит Резцова, пропуская вперед Данкли и австрийку Ридер.

15:21

Отлично отстрелялась француженка Симон и чуть увеличила преимущество над норвежкой до 11,7 секунды. А Резцова быстро и точно прошла рубеж и вырвалась на третью позицию в 23 секундах от Симон.

15:16

Бейли мощно спуртанул при подходе к рубежу и вышел на третье место.

15:16

Симон с одним лишь патроном передал эстафету первым! За ним норвежец Кристиансе в девяти секунда, Бейли — третий. Волков только седьмой.

15:15

Быстро бегут два лидера по лыжне — постепенно отрываются от преследователей.

15:13

Норвегия на втором месте в 6,7 секунды от Франции. Волков в итоге шестой, а американец Бейли — восьмой.

15:12

Француз Жаклен стреляет из положения лежа уже. Один патрон он использовал. Волков дважды промазал, надо брать доппатроны.

15:09

Симон закрыла все мишени и в одиночку побежала на смену!

15:09

Данкли передала эстафету через 7 секунд, а на третьем месте Резцова с одним доппатроном в 10 секундах от француженки.

15:08

Второй рубеж у спортсменок. Стрельба стоя.

15:06

Увы, скорость подводит Резцову, которая опустилась уже на четвертую позицию.

15:03

Прибыли девушки на огневой рубеж.

15:02

Мощно преодолела первый подъем Симон и заняла первую позицию в пелотоне.

15:02

Отлично отстрелялась Резцова и уходит лидером. За ней норвежка и представительница Польши. Симон пришлось брать два доппатрона.

15:01

Всего 24 команды принимают участие.

15:00

Гонка началась!

14:55

Напомним, что Резцова с Волковым уже выигрывали на этапах Кубка IBU. Но есть у россиян грозные соперники. Прежде всего это команда США — Сьюзан Данкли и Лоуэлл Бейли, которые выигрывали индивидуальные медали на чемпионате мира. У французов мощный дуэт — Жулия Симон и Эмильен Жаклен.

14:45

Российскую команду сегодня представляют Алексей Волков и Кристина Резцова. Они стартуют под первым номером.

14:35

Добро пожаловать на чемпионат Европы по биатлону! Сегодня пройдет две интереснейшие гонки. И первой из них будет супермикст, который стартует уже менее чем через полчаса.

10:30

Начало в 15:00 мск.

10:00

Супермикст состоится на чемпионате Европы по биатлону в Риднау.