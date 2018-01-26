Усик победил Бриедиса: 12 раундов высшего мастерства

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.
114-114, 115-113, 115-113 — Александр Усик побеждает, объединяет свой титул WBO с поясом WBC и выходит в финал Всемирной боксерской суперсерии в весовом дивизионе до 90,кг. Соперник украинца определится через неделю в поединке между Гассиевым и Дортикосом в Сочи.
Лицо Бриедиса прилично разбито... Сейчас объявят счет судейских записок.
И все, звучит финальный гонг, и обнимаются боксеры. К ним Бэйлисс присоединяется!
Нет, Усик гасит все потуги Бриедиса, и старается не лезть в рубку.
Еще минута у Бриедиса... И идет вперед под шум трибун.
Попадает украинец прямым...
514 джебов выбросил уже Усик.
Крестится Усик перед выходом из угла!
Остался лишь один раунд — финальный, 12-й.
Какая же развязка нас ждет? Хватил ли сил Бриедису на последний штурм?
Но все понимает и украинец.
Рисковать необходимо Бриедису — другого шанса на победу нет. Ему нужен нокаут. По очкам Усик уже намолотил себе уверенное преимущество.
Чемпионские раунды начинаются. И сначала 11-й.
Окончилась трехминутка. Будет продолжение...
Обменчик сейчас небольшой произошел.
Десятый раунд. Веселенькое начало. Чувствуя, что проигрывает, Бриедис идет вперед. А Усик его теснит — он уже полностью контролирует ситуацию и прекрасно понимает, что и как делать.
Попал Бриедис! Правда, Усик совершенно невозмутим.
Громыхает зал, а на ринге действие чуть замедлилось. Бьют соперники, но мало.
Попал Бриедис. Но этого мало. По очкам сейчас Усик наверняка уверенно лидирует.
Полотенце просит Бэйлисс и лично протирает углы ринга.
Завязывается борьба, но сразу соперники расходятся... Длиннее руки у Усика, тем он и пользуется.
Девятый раунд теперь предстоит. Тяжело дышит Бриедис...
Равный раунд, и он завершен.
А вот немного замедлился бой. Негласно договорились паузу взять боксеры.
Итак, нечем уже Бриедису атаковать. Только защищается. Идет вперед, правда, но скорее по инерции уже.
Будем сейчас смотреть восьмой раунд.
Все отчетливее вырисовывается превосходство Усика в классе. А руки Майриса уже слишком медленны. не успевает...
Как-то слишком легко встречает атаки Бриедиса гость латвийской столицы.
Седьмой раунд. И вот тут Усик включил ноги...
На одном дыхании пролетела эта трехминутка. И свой экватор миновал уже бой!
Что-то еще осталось у Бриедиса — сейчас он хорошо попал. Но все это единично. А нужны комбинации... Затем толкнул латвиец украинца. Тот упал.
Да, кардинальным образом изменилась картина схватки. Видимо, Усик намеренно не выкладывался на полную в начале — берег силы и ждал, когда Бриедис начнет уставать. Что сказать, коварный тактический ход.
Шестой раунд.
С гонгом очень хорошо попал Усик ударом снизу.
Кличко все нравится...
Разбит нос у Майриса уже.
Похоже забирает эту трехминутку украинец. Сильно прибавил.
Усик активизировался. Заставляет Бриедиса уходить в защиту.
Зрители отчаянно аплодируют. Боксеры переводят дух. И начинается пятый раунд.
Опасно головами едва не столкнулись боксеры. Что еще: очень внимателен Бриедис, и, кажется, немного взвинчен больше нужного Усик. И нет у него привычного преимущество в скорости.
Классный бой — это самое главное!
Что-то явно немножко не то с Александром. Не видели его еще таким напряженным по истечении всего 1/3 боя.
Оба тренера сказали своим подопечным, что «все хорошо». И четвертый раунд у нас.
Уже секунданты работают, готовят боксеров к четвертому раунду.
И рассечение у Усика! Осматривает его Бэйлисс, но неглубокая рана пока. Можно продолжать.
И вот что хотелось бы отметить. У Усика еще не было в карьере такого сложного соперника, как Бриедис. Впрочем, и наоборот тоже. Очень сложно приходится украинцу... Задал ему латвиец трепку!
«Латвия, Латвия!» — несется с трибун в начале третьего раунда.
Центр ринга занял Бриедис, и уходить отсюда не собирается... Гонг уже звучит, но боксеры и не думают расходиться, а рефери не слышит звон! Пришлось повторно давать гонг.
Взлохмачена прическа Усика уже. А Бриедис работает по корпусу. Печень выцеливает.
Попал латвиец. Чуть дернулась голова Усика, повело ее в сторону.
Итак, второй раунд. Усик активно пошел вперед. Но Бриедис и не думает отступать!
Звучит гонг. Расходятся боксеры по своим углам.
Бриедис взорвался атакой. Тоже предельно осторожно он действует.
В центре ринга пока проходят события. На ногах оба быстры, ибо свежи. Но в контакт пока не вступают — присматриваются.
«Усик, Усик» — скандирует часть аудитории. Но другая только что освистывала его по чем свет стоит при представлении.
Рефери Бэйлисс дает последние наставления... И все, первый раунд стартовал!
Вот он, безоговорочный фаворит боя и всей Суперсерии.
Итак: кто кого?
Закутанные в желто-синие флаги молодые люди спортивного вида на трибунах пытаются подпевать тексту песни.
Теперь — гимн Украины. За Усиком стоит Эгис Климас, известный менеджер боксеров с постсоветского пространства, ведущий также дела Ломаченко и россиянина Сергея Ковалева.
Национальный гимн Латвии.
Напомним, Бриедис в четвертьфинале победил кубинца Майка Переса, а Усик — немца Марко Хука.
Теперь 31-летний Усик. Освистывает его зал!
33-летний Бриедис вышагивает к рингу.
Ну все, ну наконец-то! Выходят главные герои шоу!!!
Рефери-ветеран Кенни Бэйлисс будет обслуживать бой.
Тейпируют руки Бриедису уже. Российский катмен Дмитрий Лучников с ним работает.
Паузу заполняет Кличко. Рассказывает о своих ожиданиях.
Все прелюдии уже завершились, и на ринге «Арена Рига» ждут Усика и Бриедиса.
Победу раздельным решением отдали Нильсену. Зал гудит.
Василий Ломаченко наблюдает за событиями из первого ряда.
Подходит к концу бой Нильсен — Болотникс.
Еще один бой в весе до 90,7 кг сейчас состоится. Сойдутся латвиец Рикардс Болотникс и датчанин Мики Нильсен.
На шоу прибыл Владимир Кличко, недавно завершивший карьеру. Младший брат уважает обоих соперников, но болеть будет, видимо, за своего соотечественника.
Много украинцев в зале уже собралось. А за Бриедиса будут болеть даже в далекой Африке, и вот почему!
Пять из восьми поединков андеркарда завершены. Состав этих пар слабенький, кстати.
Продолжаются бои предварительной программы... Это значит, что главное событие все приближается к нам.
За сутки до боя в Риге соперников взвесили на предмет соответствия лимиту. Оба успешно «влезли» в рамки первой тяжелой категории: Усик показал 90,4 кг, Бриедис – 90,3.
Сегодняшний триумфатор будет поджидать своего соперника по финалу первого сезона WBSS: второй участник определится 3 февраля в Сочи в поединке Мурат Гассиев — Юниер Дортикос.
Усик много говорил перед боем, но не всегда — на тему бокса и предстоящего боя. Подробности можно прочитать тут.
Место действия «Арена Рига», способная вместить свыше 10 тысяч зрителей.
Начало трансляции в 23.00 мск.
Онлайн-трансляция полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии в весе до 90,7 кг между чемпионом мира по версии WBO украинцем Александром Усиком и обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом из Латвии.