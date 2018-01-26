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Усик победил Бриедиса: 12 раундов высшего мастерства

Украинский боксер Александр Усик победил латвийца Майриса Бриедиса

Майрис Бриедис и Александр Усик Коллаж «Газеты.Ru»
Майрис Бриедис и Александр Усик

Украинец Александр Усик победил по очкам в Риге латвийца Майриса Бриедиса в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии в категории до 90,7 кг и объединил свой чемпионский титул WBO с поясом WBC. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.

Трансляция
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02:15

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.

02:12

114-114, 115-113, 115-113 — Александр Усик побеждает, объединяет свой титул WBO с поясом WBC и выходит в финал Всемирной боксерской суперсерии в весовом дивизионе до 90,кг. Соперник украинца определится через неделю в поединке между Гассиевым и Дортикосом в Сочи.

02:11

Лицо Бриедиса прилично разбито... Сейчас объявят счет судейских записок.

02:10

И все, звучит финальный гонг, и обнимаются боксеры. К ним Бэйлисс присоединяется!

02:09

Нет, Усик гасит все потуги Бриедиса, и старается не лезть в рубку.

02:08

Еще минута у Бриедиса... И идет вперед под шум трибун.

02:07

Попадает украинец прямым...

02:06

514 джебов выбросил уже Усик.

02:05

Крестится Усик перед выходом из угла!

02:04

Остался лишь один раунд — финальный, 12-й.

02:03

Какая же развязка нас ждет? Хватил ли сил Бриедису на последний штурм?

02:02

Но все понимает и украинец.

02:01

Рисковать необходимо Бриедису — другого шанса на победу нет. Ему нужен нокаут. По очкам Усик уже намолотил себе уверенное преимущество.

02:00

Чемпионские раунды начинаются. И сначала 11-й.

01:59

Окончилась трехминутка. Будет продолжение...

01:58

Обменчик сейчас небольшой произошел.

01:57

Десятый раунд. Веселенькое начало. Чувствуя, что проигрывает, Бриедис идет вперед. А Усик его теснит — он уже полностью контролирует ситуацию и прекрасно понимает, что и как делать.

01:56

Попал Бриедис! Правда, Усик совершенно невозмутим.

01:55

Громыхает зал, а на ринге действие чуть замедлилось. Бьют соперники, но мало.

01:54

Попал Бриедис. Но этого мало. По очкам сейчас Усик наверняка уверенно лидирует.

01:53

Полотенце просит Бэйлисс и лично протирает углы ринга.

01:53

Завязывается борьба, но сразу соперники расходятся... Длиннее руки у Усика, тем он и пользуется.

01:52

Девятый раунд теперь предстоит. Тяжело дышит Бриедис...

01:51

Равный раунд, и он завершен.

01:50

А вот немного замедлился бой. Негласно договорились паузу взять боксеры.

01:49

Итак, нечем уже Бриедису атаковать. Только защищается. Идет вперед, правда, но скорее по инерции уже.

01:48

Будем сейчас смотреть восьмой раунд.

01:47

Все отчетливее вырисовывается превосходство Усика в классе. А руки Майриса уже слишком медленны. не успевает...

01:46

Как-то слишком легко встречает атаки Бриедиса гость латвийской столицы.

01:45

Седьмой раунд. И вот тут Усик включил ноги...

01:44

На одном дыхании пролетела эта трехминутка. И свой экватор миновал уже бой!

01:43

Что-то еще осталось у Бриедиса — сейчас он хорошо попал. Но все это единично. А нужны комбинации... Затем толкнул латвиец украинца. Тот упал.

01:42

Да, кардинальным образом изменилась картина схватки. Видимо, Усик намеренно не выкладывался на полную в начале — берег силы и ждал, когда Бриедис начнет уставать. Что сказать, коварный тактический ход.

01:41

Шестой раунд.

01:40

С гонгом очень хорошо попал Усик ударом снизу.

01:40

Кличко все нравится...

01:39

Разбит нос у Майриса уже.

01:39

Похоже забирает эту трехминутку украинец. Сильно прибавил.

01:38

Усик активизировался. Заставляет Бриедиса уходить в защиту.

01:37

Зрители отчаянно аплодируют. Боксеры переводят дух. И начинается пятый раунд.

01:36

Опасно головами едва не столкнулись боксеры. Что еще: очень внимателен Бриедис, и, кажется, немного взвинчен больше нужного Усик. И нет у него привычного преимущество в скорости.

01:36

Классный бой — это самое главное!

01:35

Что-то явно немножко не то с Александром. Не видели его еще таким напряженным по истечении всего 1/3 боя.

01:34

Оба тренера сказали своим подопечным, что «все хорошо». И четвертый раунд у нас.

01:32

Уже секунданты работают, готовят боксеров к четвертому раунду.

01:31

И рассечение у Усика! Осматривает его Бэйлисс, но неглубокая рана пока. Можно продолжать.

01:30

И вот что хотелось бы отметить. У Усика еще не было в карьере такого сложного соперника, как Бриедис. Впрочем, и наоборот тоже. Очень сложно приходится украинцу... Задал ему латвиец трепку!

01:29

«Латвия, Латвия!» — несется с трибун в начале третьего раунда.

01:28

Центр ринга занял Бриедис, и уходить отсюда не собирается... Гонг уже звучит, но боксеры и не думают расходиться, а рефери не слышит звон! Пришлось повторно давать гонг.

01:27

Взлохмачена прическа Усика уже. А Бриедис работает по корпусу. Печень выцеливает.

01:26

Попал латвиец. Чуть дернулась голова Усика, повело ее в сторону.

01:25

Итак, второй раунд. Усик активно пошел вперед. Но Бриедис и не думает отступать!

01:24

Звучит гонг. Расходятся боксеры по своим углам.

01:23

Бриедис взорвался атакой. Тоже предельно осторожно он действует.

01:22

В центре ринга пока проходят события. На ногах оба быстры, ибо свежи. Но в контакт пока не вступают — присматриваются.

01:21

«Усик, Усик» — скандирует часть аудитории. Но другая только что освистывала его по чем свет стоит при представлении.

01:20

Рефери Бэйлисс дает последние наставления... И все, первый раунд стартовал!

01:19

Вот он, безоговорочный фаворит боя и всей Суперсерии.

01:17

Итак: кто кого?

01:15

Закутанные в желто-синие флаги молодые люди спортивного вида на трибунах пытаются подпевать тексту песни.

01:14

Теперь — гимн Украины. За Усиком стоит Эгис Климас, известный менеджер боксеров с постсоветского пространства, ведущий также дела Ломаченко и россиянина Сергея Ковалева.

01:12

Национальный гимн Латвии.

01:10

Напомним, Бриедис в четвертьфинале победил кубинца Майка Переса, а Усик — немца Марко Хука.

01:08

Теперь 31-летний Усик. Освистывает его зал!

01:05

33-летний Бриедис вышагивает к рингу.

01:03

Ну все, ну наконец-то! Выходят главные герои шоу!!!

00:59

Рефери-ветеран Кенни Бэйлисс будет обслуживать бой.

00:55

Тейпируют руки Бриедису уже. Российский катмен Дмитрий Лучников с ним работает.

00:50

Паузу заполняет Кличко. Рассказывает о своих ожиданиях.

00:45

Все прелюдии уже завершились, и на ринге «Арена Рига» ждут Усика и Бриедиса.

00:30

Победу раздельным решением отдали Нильсену. Зал гудит.

00:25

Василий Ломаченко наблюдает за событиями из первого ряда.

00:20

Подходит к концу бой Нильсен — Болотникс.

23:50

Еще один бой в весе до 90,7 кг сейчас состоится. Сойдутся латвиец Рикардс Болотникс и датчанин Мики Нильсен.

23:45

На шоу прибыл Владимир Кличко, недавно завершивший карьеру. Младший брат уважает обоих соперников, но болеть будет, видимо, за своего соотечественника.

23:30

Много украинцев в зале уже собралось. А за Бриедиса будут болеть даже в далекой Африке, и вот почему!

23:20

Пять из восьми поединков андеркарда завершены. Состав этих пар слабенький, кстати.

23:00

Продолжаются бои предварительной программы... Это значит, что главное событие все приближается к нам.

22:40

За сутки до боя в Риге соперников взвесили на предмет соответствия лимиту. Оба успешно «влезли» в рамки первой тяжелой категории: Усик показал 90,4 кг, Бриедис – 90,3.

22:30

Сегодняшний триумфатор будет поджидать своего соперника по финалу первого сезона WBSS: второй участник определится 3 февраля в Сочи в поединке Мурат Гассиев — Юниер Дортикос.

22:15

Усик много говорил перед боем, но не всегда — на тему бокса и предстоящего боя. Подробности можно прочитать тут.

22:00

Место действия «Арена Рига», способная вместить свыше 10 тысяч зрителей.

Face to face. ��������#usyk17

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

10:30

Начало трансляции в 23.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии в весе до 90,7 кг между чемпионом мира по версии WBO украинцем Александром Усиком и обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом из Латвии.