Логинов стал королем Европы

«Газета.Ru» поздравляет российских спортсменов с призовыми местами и завершает онлайн-трансляцию.
«Сегодня такая достаточно сложная гонка получилась, даже по сравнению со вчерашней. Правда, скольжение чуть получше было. Но дыхания не хватало... Счастлив, что смог выиграть. И Гараничева поздравляю. Увы, на протяжении всего сезона были проблемы с инвентарем. Не люблю на это сетовать, но приходится. Так что пришлось одолжить лыжи у Малышко», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».
А вот как распределились места с 11 по 21-е.
Полностью десятка сильнейших выглядит следующим образом.
Малышко — 19-й, Шопин — 20-й, Пащенко — 21-й. Кучно приходят на финиш остальные россияне.
А вот и сенсация дня. Занявший в спринте только 19-е место и получивший гандикап в 1 минуту 21 секунду Гараничев занимает третье место! Две награды сегодня у России!
Анев приходит вторым.
Итак, финиширует Логинов. Александр — четырехкратный чемпион Европы! 32 минуты 22,1 секунды — его время. И два промаха — по одному на лежку и стойке.
Последняя контрольная отсечка. 12 км — здесь Анев проигрывает 17,5 сек уже. Бежит медленно. Так что чемпионом станет Логинов — это уже понятно.
Да, на последнем кругу жарко!
Всего в трех секундах Евгений от бронзы.
Гараничев пятый пока!
Анев точен. Гандикар сократился до 10 сек — все равно все в руках Логинова, несмотря на штраф.
Работает... Один промах — вторую мишень не закрыл. И Анев на рубеже уже!
Логинов на огневой позиции номер четыре...
На отметке 9,4 км — Логинов опережает Анева на 22,9 сек.
Положение в протоколе на данный момент.
Более минуты теперь выигрывают лидеры у третьего места!
Неразлучные сегодня друзья Логинов и Анев стреляют вместе — и точно. Под аккомпанемент некого громогласного болельщика, отсчитывающего точные попадания россиянина.
Гараничев выбрался на шестое место. 57,4 сек он проигрывает, но до третьего места — всего 14 сек. Там Симон Фуркад пока что.
Итак, после прохождения ровно половины дистанции Логинов первый, Анев второй. Гандикап между ними — 5 секунд.
Лучшие скоро покажутся на отметке 6,8 км — пересекает гонка уже свой экватор.
Собственно, замечательная погода над стадионом в Риднау. Грех в таких условиях точно не пострелять.
Очная дуэль Логинова и Анева — только они на позициях залегли. Без ошибок отстреляли, но лишь 2,2 сек осталось между ними. Борьба!
Вторая стрельба...
Гараничев 55,6 сек своему соотечественнику уступает.
А не очень бежит Анев-то! 4,7 сек между ним и Логиновым сейчас.
Развивается гонка преследования. Совсем скоро спортсмены пройдут отметку 4,2 км.
13-м и 14-м идут Гараничев и Шопин после стрельбы.
Дмитрий Малышко промахнулся трижды, Петр Пащенко — дважды. Юрий Шопин точен.
А все равно Логинов остался лидером. Правда, болгарин Красимир Анев теперь уступает ему всего 3,7 сек.
На первый огневой рубеж прибыл Логинов, чтобы работать лежа. Промахнулся — и уходит на штрафной круг.
Стартовавший 18-м Гараничев тоже улучшает свою позицию.
Пока что Логинов только увеличивает преимущество.
Началась гонка! Стартовали лидеры.
А, нет, вносим уточнение. Логинов стартует первым — Расторгуевс принял решение сегодня не бежать.
Первым в гонку уйдет победитель вчерашнего спринта латвиец Расторгуевс. Через шесть секунд — серебряный призер Логинов.
Завершится турнир 28 января. В 15:00 по московскому времени начнется супермикст, а в 17:00 — смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км.
Также Сливко показала лучший среди россиянок результат в женском спринте на 7,5 км, который проходил вчера. Биатлонистка прибежала на финиш четвертой. На вчерашнем этапе в мужской спринтерской гонке на 10 км в российской национальной команде наиболее успешным стал Александр Логинов, занявший второе место.
24 января в индивидуальной гонке у мужчин на 20 км лучшим из россиян оказался Юрий Шопин, прибежавший на финиш девятым. В женской индивидуальной гонке на 15 км лучшей среди наших соотечественниц оказалась Виктория Сливко, занявшая третье место.
В этой гонке в составе сборной России выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Юрий Шопин и Эдуард Латыпов.
Гонка начнется в 15:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели. Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужской гонки преследования на 12,5 км, которая пройдет в Италии в рамках чемпионата Европы по биатлону.