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Логинов стал королем Европы

Россиянин Логинов выиграл пасьют на чемпионате Европы по биатлону

,
Российский биатлонист Александр Логинов РИА Новости
Российский биатлонист Александр Логинов

Александр Логинов выиграл золото чемпионата Европы по биатлону в гонке преследования. Евгений Гараничев занял третье место. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.

Трансляция
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15:41

«Газета.Ru» поздравляет российских спортсменов с призовыми местами и завершает онлайн-трансляцию.

15:40

«Сегодня такая достаточно сложная гонка получилась, даже по сравнению со вчерашней. Правда, скольжение чуть получше было. Но дыхания не хватало... Счастлив, что смог выиграть. И Гараничева поздравляю. Увы, на протяжении всего сезона были проблемы с инвентарем. Не люблю на это сетовать, но приходится. Так что пришлось одолжить лыжи у Малышко», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

15:38

А вот как распределились места с 11 по 21-е.

15:37

Полностью десятка сильнейших выглядит следующим образом.

15:36

Малышко — 19-й, Шопин — 20-й, Пащенко — 21-й. Кучно приходят на финиш остальные россияне.

15:35

А вот и сенсация дня. Занявший в спринте только 19-е место и получивший гандикап в 1 минуту 21 секунду Гараничев занимает третье место! Две награды сегодня у России!

15:34

Анев приходит вторым.

15:33

Итак, финиширует Логинов. Александр — четырехкратный чемпион Европы! 32 минуты 22,1 секунды — его время. И два промаха — по одному на лежку и стойке.

15:32

Последняя контрольная отсечка. 12 км — здесь Анев проигрывает 17,5 сек уже. Бежит медленно. Так что чемпионом станет Логинов — это уже понятно.

15:31

Да, на последнем кругу жарко!

15:30

Всего в трех секундах Евгений от бронзы.

15:29

Гараничев пятый пока!

15:28

Анев точен. Гандикар сократился до 10 сек — все равно все в руках Логинова, несмотря на штраф.

15:27

Работает... Один промах — вторую мишень не закрыл. И Анев на рубеже уже!

15:26

Логинов на огневой позиции номер четыре...

15:24

На отметке 9,4 км — Логинов опережает Анева на 22,9 сек.

15:21

Положение в протоколе на данный момент.

15:20

Более минуты теперь выигрывают лидеры у третьего места!

15:19

Неразлучные сегодня друзья Логинов и Анев стреляют вместе — и точно. Под аккомпанемент некого громогласного болельщика, отсчитывающего точные попадания россиянина.

15:18

Гараничев выбрался на шестое место. 57,4 сек он проигрывает, но до третьего места — всего 14 сек. Там Симон Фуркад пока что.

15:17

Итак, после прохождения ровно половины дистанции Логинов первый, Анев второй. Гандикап между ними — 5 секунд.

15:16

Лучшие скоро покажутся на отметке 6,8 км — пересекает гонка уже свой экватор.

15:15

Собственно, замечательная погода над стадионом в Риднау. Грех в таких условиях точно не пострелять.

15:14

Очная дуэль Логинова и Анева — только они на позициях залегли. Без ошибок отстреляли, но лишь 2,2 сек осталось между ними. Борьба!

15:13

Вторая стрельба...

15:12

Гараничев 55,6 сек своему соотечественнику уступает.

15:11

А не очень бежит Анев-то! 4,7 сек между ним и Логиновым сейчас.

15:10

Развивается гонка преследования. Совсем скоро спортсмены пройдут отметку 4,2 км.

15:09

13-м и 14-м идут Гараничев и Шопин после стрельбы.

15:08

Дмитрий Малышко промахнулся трижды, Петр Пащенко — дважды. Юрий Шопин точен.

15:07

А все равно Логинов остался лидером. Правда, болгарин Красимир Анев теперь уступает ему всего 3,7 сек.

15:06

На первый огневой рубеж прибыл Логинов, чтобы работать лежа. Промахнулся — и уходит на штрафной круг.

15:04

Стартовавший 18-м Гараничев тоже улучшает свою позицию.

15:03

Пока что Логинов только увеличивает преимущество.

15:01

Началась гонка! Стартовали лидеры.

14:59

А, нет, вносим уточнение. Логинов стартует первым — Расторгуевс принял решение сегодня не бежать.

14:52

Первым в гонку уйдет победитель вчерашнего спринта латвиец Расторгуевс. Через шесть секунд — серебряный призер Логинов.

14:51

Завершится турнир 28 января. В 15:00 по московскому времени начнется супермикст, а в 17:00 — смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км.

14:50

Также Сливко показала лучший среди россиянок результат в женском спринте на 7,5 км, который проходил вчера. Биатлонистка прибежала на финиш четвертой. На вчерашнем этапе в мужской спринтерской гонке на 10 км в российской национальной команде наиболее успешным стал Александр Логинов, занявший второе место.

14:45

24 января в индивидуальной гонке у мужчин на 20 км лучшим из россиян оказался Юрий Шопин, прибежавший на финиш девятым. В женской индивидуальной гонке на 15 км лучшей среди наших соотечественниц оказалась Виктория Сливко, занявшая третье место.

14:40

В этой гонке в составе сборной России выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Юрий Шопин и Эдуард Латыпов.

14:35

Гонка начнется в 15:00 по московскому времени.

14:30

Здравствуйте, уважаемые читатели. Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужской гонки преследования на 12,5 км, которая пройдет в Италии в рамках чемпионата Европы по биатлону.