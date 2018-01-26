Логинов стал королем Европы

«Сегодня такая достаточно сложная гонка получилась, даже по сравнению со вчерашней. Правда, скольжение чуть получше было. Но дыхания не хватало... Счастлив, что смог выиграть. И Гараничева поздравляю. Увы, на протяжении всего сезона были проблемы с инвентарем. Не люблю на это сетовать, но приходится. Так что пришлось одолжить лыжи у Малышко», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».