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МОК объяснил, что он делает с Россией
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Медведева vs Загитова:
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«Я перестал верить в Олимпийские игры»

Песков рассказал о работе по защите олимпийцев‍

Трехкратный олимпийский чемпион Сочи-2014 в составе сборной России Виктор Ан написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором потребовал объяснить причины своего недопуска на Игры в Пхенчхан-2018. Другие российские спортсмены, также не получившие приглашение на Олимпиаду, высказывают в соцсетях недоумение по поводу случившегося и признаются, что перестали «верить в олимпизм».

Российские спортсмены, не получившие приглашения к участию в Зимних Олимпийских играх-2018, продолжают приходить в себя после перенесенного потрясения. В утвержденном Международным олимпийским комитетом (МОК) списке 169 одобренных кандидатов не нашлось места лучшему биатлонисту страны Антону Шипулину, сильнейшему лыжнику Сергею Устюгову, легенде шорт-трека Виктору Ану и многим другим.

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Не выступят в Пхенчхане и олимпийские чемпионы Сочи-2014 по фигурному катанию в командном турнире Ксения Столбова и Федор Климов — из-за недопуска партнерши.

Причем спортсмены уже отказались от приглашения на предолимпийский сбор в составе сборной России.

Столбова и Климов не полетят в Японию, несмотря на желание руководства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По словам тренера пораженных в правах атлетов Нины Мозер, после восстановления ее подопечные сконцентрируются на подготовке к чемпионату мира (Милан, 19-25 марта).

«Во-первых, Ксении и Федору надо прийти в себя, психологически они в тяжелом состоянии. Во-вторых, решили не мешать ребятам, которые готовятся к Олимпиаде», — объяснила ТАСС специалист.

Дважды чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов отнесся к собственному отстранению философски. Нет Игр — будут другие соревнования, жизнь не заканчивается, рассудил он.

«Но 99% зарубежных спортсменов поддерживают нас и будут разочарованы, не увидев нас на старте, — написал россиянин в инстаграме. — Это не их решения, в этом нет их вины».

Виктор Ан, коллега Устюгова по несчастью, обратился к президенту МОК с открытым письмом. В тексте многократный олимпийский чемпион пытается призвать Томаса Баха к ответу по поводу своей дисквалификации.

«Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа, и в этой ситуации появились разговоры обо мне как спортсмене, употреблявшем допинг, — говорится в послании.

— После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности».

Ан выразил надежду на то, что комиссия МОК объяснит, по какой причине он не был допущен до Игр-2018.

«Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как — искренне в это верю — имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018», — добавил мастер шорт-трека.

Ан — спортсмен в высшей степени титулованный, и его письмо прокомментировали в Кремле.

«Мы поддерживали и поддерживаем наших спортсменов, — признался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Ведутся интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом с тем, чтобы ситуация была прояснена и чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены».

За Шипулина заступилась его старшая сестра, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. В своем аккаунте в соцсетях она выложила их совместную фотографию в полной амуниции на снегу — и пожелала Антону крепиться.

«Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжелой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!», — Кузьмина была очень эмоциональна.

Еще один несостоявшийся герой Пхенчхана конькобежец Денис Юсков назвал вердикт МОК «несправедливостью по отношению к «чистым» спортсменам».

«Главное, чтобы все это не повторилось и не случилось с ребятами, которые придут в спорт, главное, чтобы они не разочаровались, чтобы с ними такого не было, — приводит его слова «Р-Спорт». — Я просто перестал верить в Олимпийские игры, олимпизм.

Когда ты «чистый» спортсмен, когда постоянно сдаешь допинг-пробы, когда своими результатами доказываешь свой уровень, когда по тебе нет никаких доказательств и тебя при этом не допускают до Олимпиады, как после этого во что-то верить?

Безо всяких на то доказательств тебя начинают считать «грязным» спортсменом и не допускают до Игр».

Посчитал нужным высказаться в защиту Антона словацкий биатлонист Мартин Отченаш — супруг уроженки Пермского края Натальи Бурдыги, которая с 2010 года выступала за сборную Украины, а в 2016-м завершила карьеру.

Он выложил в инстаграме коллаж снимков: на центральном позирует с дважды победительницей ОИ по легкой атлетике Еленой Исинбаевой, здесь же присутствует портрет Шипулина.

«Я был разочарован, что в Рио-2016 не было этой великой спортсменки, которой я восторгался. Но сейчас я очень зол! — написал Отченаш. — Антон Шипулин – брат «нашей» Насти!

Знаю его много лет. Часто мы встречались на трассе и за ее пределами. Очень жаль, что в Корее не увидимся…

Непонятные подозрения и просто список спортсменов — вот такие доказательства. Скорее всего, в этом кроется что-то еще. Антон и остальные спортсмены, держитесь!»

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