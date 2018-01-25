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МОК объяснил, что он делает с Россией
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Медведева vs Загитова:
эпическая битва

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Логинов напомнил Европе о России

Биатлонист Логинов стал вице-чемпионом Европы

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Александр Логинов РИА Новости
Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Александр Логинов

Россиянин Александр Логинов занял второе место в спринте на 10 км на чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
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14:30

Поздравляем Александра Логинова с серебряной медалью и завершаем онлайн-трансляцию.

14:25

Ну что же, завершается мужской спринт на 10 км. Расторгуевс из Латвии — первый, Логинов — второй, болгарин Анев — третий. Остальные россияне надежно спрятались в недрах протокола.

14:23

Гараничев финишировал с отставанием в 1 минуту 19 секунд.

14:21

У Юрия Шопина гонка откровенно не задалась...

14:17

Вот что мы имеем на данный момент.

14:15

Третьим он становится, отодвигая украинца Артема Приму.

14:14

Подходит к логическому финалу гонка. Уже Красимир Анев, стартовавший 104-м, заканчивает.

14:13

Итак, работа россиянина на рубеже. Три промаха... Это все...

14:11

Чуть упала скорость у Евгения...

14:09

Гараничев совсем скоро будет стрелять стойку. А второе время у него на данный момент! Интересный момент.

14:06

Говорит Расторгуевс! «Спасибо команде, давали информацию на последнем круге. И спасибо Гараничеву — он меня подтянул, а я его. Хорошо поработали. Сначала он ушел вперед, потом я. Менялись постоянно. Мне нравится здесь, в Риднау. Трасса, конечно, не очень легкая. Все время работать надо, не успеваешь отдыхать. Жаль, что последним патроном промахал. Но что поделать...», — заявил латвиец.

14:04

Евгений Гараничев тем временем идет вторым после первой стрельбы. Он точен там, конечно.

14:03

Расторгуевс финиширует и обходит Логинова... Не будет золота у России. Но латвиец хорош, и последний круг он прошел просто блестяще.

14:01

Спортсмены на уровне 110-го стартового номера уже на лежке.

13:59

Мартин Отченаш сейчас будет говорить. Тот самый словак, который поддержал Шипулина и К.

13:57

И все же «везет» Расторгуевс Логинову целых пять секунд!

13:52

Адрейс Расторгуевс из Латвии стреляет в стойке. Промахивается последним патроном, а так бы мог атаковать результат Логинова.

13:49

Продолжается гонка между тем.

13:46

«Сейчас всем тяжело, но мы русские, мы все переживем. А те кто поедут на Олимпиаду — думаю, у них все получится», — добавил Александр.

13:45

«Достаточно хорошая сегодня трасса, быстрая лыжня. Большое спасибо Дмитрию Малышко, который отдал мне свои вторые лыжи. С моими были большие проблемы. Они просто не ехали... Сервисмены отлично отработали. Мой промах? Очень обидный. Можно было и «на ноль» отстрелять. Однозначно. Личная ошибка, увы», — сказал Логинов.

13:43

Логинов сохраняет свое лидерство!

13:40

Латыпов на втором рубеже промазал трижды...

13:39

«Хорошая была готовность перед соревнованиями, но сделал свое дело психологический момент. Где-то поторопился... Было очень тяжело сохранить силы на последний круг», — заявил Пащенко.

13:37

А теперь смотрим положение на финише. Малышко третьим пока держится.

13:36

После второй стрельбы лидером становится Логинов.

13:35

«Я не удивлен ни одному из решений МОК за последние полгода», — заявил Малышко в эфире «Матч ТВ».

13:34

Логинов в стойке! Пять из пяти.

13:32

Продолжается спринт, кто-то уже окончил выступление, другие еще и не стартовали.

13:30

Так, текущее положение дел по состоянию на вторую стрельбу.

13:28

Финишировал Малышко. Обогнал Халлстрема, но итоговый результат будет плохим.

13:27

55-й номер стартовал. Это чуть меньше половины всех заявленных.

13:26

Логинов на лежке не закрывает последнюю мишень.

13:25

«Давай, давай, Димон, пошел!» — кричат украинские тренеры своему спортсмену Пидручному. Так, а что делать с тем, что выражение «давай, давай!» во всем мире прочно ассоциируется с Россией?!

13:23

А вот и один из топов сегодняшней гонки — Симон Фуркад, брат самого Мартена. В основную сборную для Кубка мира его не берут, приходится пылить на «Европе». Вслед за ним — Даниэль Мезотич, повидавший виды австриец.

13:21

Пащенко не успешен в стойке... Не все хорошо у него.

13:20

Стреляет Малышко. Стремительно закрыл он все мишени.

13:19

Так, Халлстрем уже в стойке работает. мажет, но тем не менее. То есть, первые стартовавшие уже потихоньку движутся к финалу.

13:16

Вообще 143 спортсмена заявлены в гонку. Посмотрим, все ли выйдут в итоге на старт.

13:14

Пащенко стреляет... Раз промах, затем четыре выстрела точно.

13:12

Хватает здесь и ветеранов болельщицкого цеха.

13:11

Очень много детей на трибунах. Прогуливают школу ради биатлона!

13:10

И ждем Малышко, само собой. Дмитрий — олимпийский чемпион в эстафете, но в последнее время существенно сбавил темпы развития. Промах вторым выстрелом у него. И последним. Это значит, два штрафных круга.

13:09

А забойщики уже на первом огневом рубеже. «Намбер уан» — это Халлстрем. Будет лежа стрелять.

13:07

Не так чтобы очень зрелищно развивается гонка: больших имен, глыб здесь, конечно, не хватает.

13:05

Молодой спортсмен петр Пащенко: смотрим и запоминаем. Надеемся с прицелом уже на ОИ-2022.

13:03

Малышко первым из наших приступил к сражению за призы!

13:02

Представитель южной Сербии тоже в деле — нравится ему снег и стрельба.

12:59

Красивые пейзажи на месте событий... И первый спортсмен ушел на дистанцию! Это швед Симон Халлстрем.

12:50

Никого из наших не будет на Олимпиаде, но посмотреть на них, тем не менее, любопытно.

12:45

Дмитрий Малышко вступит в гонку под пятым порядковым номером, Петр Пащенко — под 11-м, Александр Логинов — под 36-м, Эдуард Латыпов — под 43-м, Евгений Гараничев — под 112-м, Юрий Шопин — под 126-м.

10:30

Начало гонки в 13.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате Европы по биатлону.