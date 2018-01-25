Логинов напомнил Европе о России

Говорит Расторгуевс! «Спасибо команде, давали информацию на последнем круге. И спасибо Гараничеву — он меня подтянул, а я его. Хорошо поработали. Сначала он ушел вперед, потом я. Менялись постоянно. Мне нравится здесь, в Риднау. Трасса, конечно, не очень легкая. Все время работать надо, не успеваешь отдыхать. Жаль, что последним патроном промахал. Но что поделать...», — заявил латвиец.