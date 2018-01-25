Логинов напомнил Европе о России

Поздравляем Александра Логинова с серебряной медалью и завершаем онлайн-трансляцию.
Ну что же, завершается мужской спринт на 10 км. Расторгуевс из Латвии — первый, Логинов — второй, болгарин Анев — третий. Остальные россияне надежно спрятались в недрах протокола.
Гараничев финишировал с отставанием в 1 минуту 19 секунд.
У Юрия Шопина гонка откровенно не задалась...
Вот что мы имеем на данный момент.
Третьим он становится, отодвигая украинца Артема Приму.
Подходит к логическому финалу гонка. Уже Красимир Анев, стартовавший 104-м, заканчивает.
Итак, работа россиянина на рубеже. Три промаха... Это все...
Чуть упала скорость у Евгения...
Гараничев совсем скоро будет стрелять стойку. А второе время у него на данный момент! Интересный момент.
Говорит Расторгуевс! «Спасибо команде, давали информацию на последнем круге. И спасибо Гараничеву — он меня подтянул, а я его. Хорошо поработали. Сначала он ушел вперед, потом я. Менялись постоянно. Мне нравится здесь, в Риднау. Трасса, конечно, не очень легкая. Все время работать надо, не успеваешь отдыхать. Жаль, что последним патроном промахал. Но что поделать...», — заявил латвиец.
Евгений Гараничев тем временем идет вторым после первой стрельбы. Он точен там, конечно.
Расторгуевс финиширует и обходит Логинова... Не будет золота у России. Но латвиец хорош, и последний круг он прошел просто блестяще.
Спортсмены на уровне 110-го стартового номера уже на лежке.
Мартин Отченаш сейчас будет говорить. Тот самый словак, который поддержал Шипулина и К.
И все же «везет» Расторгуевс Логинову целых пять секунд!
Адрейс Расторгуевс из Латвии стреляет в стойке. Промахивается последним патроном, а так бы мог атаковать результат Логинова.
Продолжается гонка между тем.
«Сейчас всем тяжело, но мы русские, мы все переживем. А те кто поедут на Олимпиаду — думаю, у них все получится», — добавил Александр.
«Достаточно хорошая сегодня трасса, быстрая лыжня. Большое спасибо Дмитрию Малышко, который отдал мне свои вторые лыжи. С моими были большие проблемы. Они просто не ехали... Сервисмены отлично отработали. Мой промах? Очень обидный. Можно было и «на ноль» отстрелять. Однозначно. Личная ошибка, увы», — сказал Логинов.
Логинов сохраняет свое лидерство!
Латыпов на втором рубеже промазал трижды...
«Хорошая была готовность перед соревнованиями, но сделал свое дело психологический момент. Где-то поторопился... Было очень тяжело сохранить силы на последний круг», — заявил Пащенко.
А теперь смотрим положение на финише. Малышко третьим пока держится.
После второй стрельбы лидером становится Логинов.
«Я не удивлен ни одному из решений МОК за последние полгода», — заявил Малышко в эфире «Матч ТВ».
Логинов в стойке! Пять из пяти.
Продолжается спринт, кто-то уже окончил выступление, другие еще и не стартовали.
Так, текущее положение дел по состоянию на вторую стрельбу.
Финишировал Малышко. Обогнал Халлстрема, но итоговый результат будет плохим.
55-й номер стартовал. Это чуть меньше половины всех заявленных.
Логинов на лежке не закрывает последнюю мишень.
«Давай, давай, Димон, пошел!» — кричат украинские тренеры своему спортсмену Пидручному. Так, а что делать с тем, что выражение «давай, давай!» во всем мире прочно ассоциируется с Россией?!
А вот и один из топов сегодняшней гонки — Симон Фуркад, брат самого Мартена. В основную сборную для Кубка мира его не берут, приходится пылить на «Европе». Вслед за ним — Даниэль Мезотич, повидавший виды австриец.
Пащенко не успешен в стойке... Не все хорошо у него.
Стреляет Малышко. Стремительно закрыл он все мишени.
Так, Халлстрем уже в стойке работает. мажет, но тем не менее. То есть, первые стартовавшие уже потихоньку движутся к финалу.
Вообще 143 спортсмена заявлены в гонку. Посмотрим, все ли выйдут в итоге на старт.
Пащенко стреляет... Раз промах, затем четыре выстрела точно.
Хватает здесь и ветеранов болельщицкого цеха.
Очень много детей на трибунах. Прогуливают школу ради биатлона!
И ждем Малышко, само собой. Дмитрий — олимпийский чемпион в эстафете, но в последнее время существенно сбавил темпы развития. Промах вторым выстрелом у него. И последним. Это значит, два штрафных круга.
А забойщики уже на первом огневом рубеже. «Намбер уан» — это Халлстрем. Будет лежа стрелять.
Не так чтобы очень зрелищно развивается гонка: больших имен, глыб здесь, конечно, не хватает.
Молодой спортсмен петр Пащенко: смотрим и запоминаем. Надеемся с прицелом уже на ОИ-2022.
Малышко первым из наших приступил к сражению за призы!
Представитель южной Сербии тоже в деле — нравится ему снег и стрельба.
Красивые пейзажи на месте событий... И первый спортсмен ушел на дистанцию! Это швед Симон Халлстрем.
Никого из наших не будет на Олимпиаде, но посмотреть на них, тем не менее, любопытно.
Дмитрий Малышко вступит в гонку под пятым порядковым номером, Петр Пащенко — под 11-м, Александр Логинов — под 36-м, Эдуард Латыпов — под 43-м, Евгений Гараничев — под 112-м, Юрий Шопин — под 126-м.
Начало гонки в 13.00 мск.
Онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате Европы по биатлону.