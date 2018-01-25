«Россия не фаворит Олимпиады»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал «Газете.Ru» состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пхенчхане.

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«Состав нормальный, но у меня есть сомнения по некоторым игрокам — то, как они себя показывают в чемпионате. Это Иван Телегин, Михаил Григоренко и Сергей Мозякин. Дай бог, чтобы они сыграли в свой хоккей на Олимпиаде. Это заслуженные ребята, которые проявляли себя раньше. Но главное тут, что тренер в них верит, и это может их эмоционально зарядить.

По защитникам вообще вопросов нет. Это сильнейшие представители линии обороны у нас в стране»,

— сказал бывший хоккеист.

Кожевников акцентировал внимание на включении Мозякина в команду.

«Что насчет Мозякина? На таком турнире надо пахать, ложиться, отдаваться. Мозякин — забивающий игрок, но в последнее время, что Сергей играл за сборную, он себя не проявил даже на 50%. Хотелось бы, чтобы он проявил себя в Корее. Для человека такого статуса, как Мозякин, показатели на международных турнирах далеко не лучшие. Да, он не отрабатывает настолько в обороне, но тогда должен забивать.

Вопрос весь в коэффициенте полезности. Никто не подвергает сомнению его мастерство, но важно, какую пользу он принесет команде»,

— подчеркнул чемпион мира.

Напомним, что к Олимпиаде не были допущены пять российских хоккеистов: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин. Кожевников предположил, могли бы они попасть в сборную страны.

«Конечно были какие-то перспективы, и какие-то надежды тренерский состав с ними связывал. Но у нас есть еще время поработать с теми игроками, которые есть. И нельзя сказать, что мы потеряли лучших бомбардиров и лидеров команды. Они могли бы принести пользу, но ресурсы у тренерского штаба есть. Очень обидно за ребят, и я им сочувствую, как и спортсменам из других видов спорта, — сказал Кожевников. --

Вся эта ситуация вокруг российских спортсменов, думаю, должна еще больше сплотить игроков. Это придаст им дополнительную мотивацию. Как раньше говорили: «Коньки перекусим, но не дадим забить».

Принцип базовых клубов сборной Кожевников назвал не идеальным и отметил, что он не идет на пользу Континентальной хоккейной лиге.

«Я не считаю, что это в плюс КХЛ и всей сборной. И даже тренеры сборной об этом говорили, что у нас в чемпионате мало серьезных игр. Некоторые клубы порой выставляют против ЦСКА и СКА не лучшие составы — бывает, что по пять человек лидеров не играет, потому что их берегут для других принципиальных матчей. Это не идет на пользу хоккеистам сборной в том числе, — отметил эксперт. — Есть ли отличия от советской системы?

Достаточно посмотреть на состав. Из Горького (нынешний Нижний Новгород — прим. «Газеты.Ru») были хоккеисты, была спартаковская пятерка. Всегда были игроки по меньшей мере из четырех клубов. А сейчас у нас все собраны в двух клубах. Если сильнейшие собраны там, то что сейчас можно поделать?»

Хоккеист также назвал сборную Россию фаворитом олимпийского турнира, но отметил, что ждет сюрпризов от соперников.

«Конечно, Россия — фаворит. Но этот олимпийский турнир будет все равно очень интересным. Я считаю, что могут выстрелить такие команды, как Швейцария и Германия.

Что касается традиционных соперников — шведов, финнов, канадцев — то мы знаем, как против них играть. У них будет много игроков из КХЛ, с которыми наши ребята очень хорошо знакомы. Но и они тоже знают всех наших игроков, и тут многое будет зависеть от взаимодействия в пятерках, а также от вратарей», — заключил Кожевников.

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился своим мнением насчет принципа формирования хоккейной сборной страны.

«Состав нашей сборной готовился давно. Для этого в двух командах были сконцентрированы многие лучшие игроки КХЛ, и это не секрет. Подготовка шла несколько лет. И по объявленному составу видно, что тренеры не свернули с намеченного пути и остановили свой выборы на игроках, с которыми работали вместе несколько лет.

Хоть и была полемика в прессе на тему принципов формирования сборной, надо понимать, что состав определяет тренерский штаб, но и он же несет ответственность за результат на олимпийском турнире.

Я считаю, что принципиально нынешняя система формирования сборной мало чем отличается от советской. Об этом говорит концентрация игроков ы двух клубах российского чемпионата. Правда, есть и разница. В ЦСКА работал выдающийся тренер Анатолий Тарасов, который сумел создать система, работавшую на протяжении многих лет.

И в ЦСКА, я подчеркиваю, готовились, а не приглашались, выдающиеся игроки. А сейчас уже готовых берут в клубы. Но глобально сегодняшний принцип копирует ту систему»,

— заявил Пашков.

Экс-вратарь сборной СССР, в отличие рот Кожевника, осторожнее высказался о возможностях сборной России в Пхенчхане.

«Если говорить о прогнозе, то я думаю, что результат невозможно предсказать, потому что на турнире не вижу фаворита. Полагаю, что Россия сейчас не имеет команды, которая действительно превосходит соперников. На мой взгляд, это даже лучше, потому что турнир будет интереснее для любителей хоккея, а нашей команде надо будет как следует потрудиться, чтобы выглядеть хорошо и бороться за победу.

Что касается атмосферы вокруг санкций МОК к российским спортсменам, то я думаю, что эта нервозная обстановка вряд ли скажется на качестве игры спортсменов.

Единственное, что может отразиться на игре, это то, что слишком поздно определился окончательный состав. Игроки должны знать об этом заранее, и тогда они бы чувствовали себя увереннее и спокойно вели подготовку к Олимпиаде, а все свелось к паре недель. Но увы, это следствие всей истории с МОК и допусками наших спортсменов», — заключил Пашков.

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