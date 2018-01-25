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МОК объяснил, что он делает с Россией
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Медведева vs Загитова:
эпическая битва

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МОК смог: 17 критериев против России

МОК опубликовал 17 критериев допуска россиян на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет опубликовал на своем официальном сайте критерии допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхан. Однако более ясной ситуация с причинами недопуска ведущих спортсменов страны на главный зимний старт четырехлетия после этого не стала.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК), очевидно, под давлением общественности, пребывающей в недоумении после решениz не приглашать на Олимпийские игры в Южную Корею ряд лидеров сборной России, не имеющих допинговой истории, обнародовал на своем официальном сайте критерии допуска для спортсменов из России на Игры-2018.

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В тексте заявления МОК приводятся слова главы комиссии, которая решает судьбы российских атлетов, Валери Фурнейрон, ранее не дававшей комментариев по поводу своей работы.

«Список критериев охватывает широкий спектр информации. Он включает, например, доказательства подозрительных значений профиля стероидов, несоответствий ДНК и нарушений биологического паспорта спортсмена, а также доказательства, которые фигурируют в докладах Ричарда Макларена, Самуэля Шмида и Дениса Освальда, — приводит сайт МОК слова Фурнейрон. — Также была рассмотрена информация, предоставленная различными отделами WADA? и сведения, полученные из Федераций зимних видов спорта.

В целом, список критериев всеобъемлющий, но далеко не исчерпывающий. Я хотела бы подчеркнуть, что мы также рассмотрели широкий спектр других источников.

Кроме того, все наши решения были приняты консенсусом Группы. Каждый случай рассматривался индивидуально и на условиях анонимности».

Сам список, приведенный МОК в виде таблицы в конце материала, насчитывает 17 пунктов, к каждому из которых приводятся пояснения.

Критерии МОК для допуска атлетов из России в Пхенчхан-2018:

— комиссия Освальда (был ли атлет наказан комиссией Дениса Освальда);
— антидопинговые нарушения (наличие у спортсмена «допинговой истории»);
— «Дюшес» (упоминание в списке «Дюшес»);
— база данных РУСАДА (наличие имени спортсмена в секретной базе данных РУСАДА с 2012 по 2015 годы, полученной WADA);
— электронная почта (упоминания имени спортсмена в переписках, «слитых» Григорием Родченковым);
— царапины и отметки (наличие царапин и отметин на пробах спортсмена на Играх в Сочи)
— соль (аномальные показатели соли в пробах спортсмена);
— банк мочи (упоминание фамилии спортсмена в «банке мочи» в докладе Ричарда Макларена);
— несоответствия ДНК (несоответствие ДНК спортсмена в его допинг-пробах с Игр в Сочи);
— биологический паспорт (данные биологического паспорта спортсмена);
— анализ стероидного профиля (манипуляции со стероидным профилем спортсмена в Московской антидопинговой лаборатории на основании полученной WADA базы данных);
— манипуляции со стероидным профилем спортсмена (доказательства манипуляций на основе базы данных, которые будут представлены международным федерациям в ближайшее время);
— тестирования WADA (повторные тестирования WADA всех доступных допинг-проб российских спортсменов, заявки на участие которых в Пхенчхане-2018 были поданы Олимпийским комитетом России);
— система АДАМС (проверка всех 500 российских заявок через систему АДАМС);
— рекомендации целевой группы перед Играми (программа предполагает рекомендации по минимальным уровням тестирования для спортсменов на основе конкретных оценок риска и с обязательными индивидуальными требованиями к тестированию для российских спортсменов);
— допуск международных федераций (дополнительный допуск, предоставляемый по спортивному принципу для спортсменов международными федерациями их видов спорта);
— дополнительная информация WADA (дополнительная конфиденциальная информация от WADA из программы ее осведомителей Speak Up).

Фактически, большая часть критериев основывается на информации докладов канадского профессора Ричарда Макларена, обвинившего Россию в существовании государственной системы поддержки допинга и массовой подмене допинг-проб на Олимпийских играх в Сочи на основании показаний информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории в данный момент проживает в США под действием программы защиты свидетелей и 23 января дал показания в Спортивном арбитражном суде (CAS), где в ускоренном режиме рассматриваются апелляции отстраненных от Игр в Пхенчхане российских спортсменов.

Напомним, накануне стало известно, что приглашения в Пхенчхан не получили многие лидеры российской сборной, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана и фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову.

При этом опубликованные критерии абсолютно не проливают свет, по каким причинам от зимних Игр отстранены названные выше российские претенденты на медали, никогда не имевшие проблем с допингом и ранее не упоминавшиеся в докладах Маклареном.

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