Шопин не дополз до медали

На финиш придут еще пара десятков спортсменов, но они уже не в силах повлиять на расстановку сил:
1. Ляйтнер (Австрия) — 53:32,8 (1) 2. Крупчик (Чехия) — +43,0 (1) 3. Хорн (Германия) — +56,6 (1) 4. Анев (Болгария) — +1:00,9 (2) 5. Отченаш (Словакия) — +1:25,3 (2) Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Шопин девятый на финише! +2:04,6 с. Грустно, но это лучший российский результат сегодня.
+1:44,9 — на отметке 17,9 км Шопин уже девятый. При этом Евгений лучший среди спортсменов с чистой стрельбой. Все, кто выше него, бегут быстрее.
Малышко финиширует с 18-м промежуточным результатом — +3:26,4 (4).
У Латыпова на финише пока 23-е время. Пащенко уже 13-й, а Волков — 19-й.
Правда, многовато проигрывает Евгений в борьбе за медали. От идущего третьим болгарина Красимира Анева 25 с. И это болгарин дважды промахнулся. На две минуты быстрее ходом идет.
На 23-е место отодвигает Малышко Шопин! У него чистая стрельба в сегодняшней гонке! Пятый результат сейчас и +1:27,2 с от лидера.
У Малышко еще один промах и 22-й результат после заключительного огневого рубежа — +3:24,7. Это хуже Пащенко, но лучше Волкова с Латыповым.
Финишировали на данный момент 55 биатлонистов. Лидирует австриец Ляйтнер. Пащенко на 11-м месте — +2:56,6 (3), Волков — 15-й. +3:50,3 (3).
На отсечке 13,9 км он седьмой с отставанием в 1:39,4 с от лидера. На четвертом рубеже почти все мажут, и если Шопин сработает чисто, шансы будут!
На последнем рубеже пока все наши биатлонисты мажут. У Волкова было два промаха, у Пащенко один, у Латыпова — два. В итоге Пащенко сейчас там лучший из наших с 13-м результатом на данный момент и отставанием в почти три минуты от лидера... Шансы на медаль остаются, по сути, только у Шопина.
У Малышко больше всех из россиян промахов после трех рубежей — три.
Шопин чисто работает первую стойку! То же шестое место и +1:14,5 с от лидера. Лидирует после третьего рубежа Ляйтнер, так как Анев допустил один промах.
Пока лучше всех из россиян идет Шопин. У него два чистых огневых рубежа. Со второго он уходил седьмым, но на отсечке в 9,8 км уже шестой. +1:02,5 от лидера — Красимира Анева из Болгарии.
Волкову не удался последний рубеж. Два промаха. +3:26,5 (3) от лидирующего с одним промахом австрийца Ляйтнера. Алексей полторы минуты уступает ходом.
Латыпов там же с двумя промахами 16-й — +2:46,2 с.
У Пащенко один промах на третьем рубеже. +2:38,2 с от лидера и 13-й результат. Волков сейчас после третьего рубежа седьмой.
На отметке 5,8 км три россиянина — Шопин, Волков и Пащенко — занимают сейчас 8-е, 9-е и 10-е места.
Логинов, как и Гараничев, не побежал!
У Пащенко один промах на втором рубеже. 14-е место с +1:38,3 от лидера. Это на две строчки и на 3,5 с быстрее Волкова пока.
Показавший седьмой разгон Шопин на первом рубеже работает чисто и с отставанием в +13,5 с от лидера располагается шестым, выше всех из россиян.
Волков чисто стреляет на третьем рубеже! У него сейчас шестой результат с отставанием в +1:54,3 с от лидера.
У Малышко девятый разгон — +9,5 с от лидера!
Шопин в гонке.
Пащенко стреляет точно! Шестой результат после первого рубежа, +18,2 от лидера. А на второй стрельбе Ляйтнер отработал чисто и на 1,2 обошел Отченаша!
Дмитрий Малышко ушел на дистанцию, а Пащенко подходит к первому огневому рубежу.
У Латыпова на данный момент лучший из наших — 14-й общий — разгон. +9,7 с от лидера.
Отченаш стреляет чисто и во второй раз и снова занимает первую строчку протокола после стрельбы. Волков проигрывает ему +1:27,9 с.
У Волкова один промах на второй лежке! Пока третий после Крупчика и Илиева с отставанием в 42,5 с от лидера.
Илиев дважды промахнулся на первой стойке и, видимо, выбыл из соискателей медалей.
У Пащенко пока 20-й разгон — +12,4 с.
Вот так сегодня болеют зрители гонки в Риднау:
Илиев по-прежнему быстр. К тому же болгарин без ошибок отстрелялся на втором рубеже и сейчас после него занимает второе место после чеха Крупчика. При этом болгарин проигрывает дважды закрывшему все мишени сопернику лишь 4,7 с.
Эдуард Латыпов принял старт третьим из россиян.
На отметке 5,8 км преимущество Отченаша над Волковым выросло до 27,3 с. Ляйтнер отстает от словака на 14 секунд ровно.
Австриец Ляйтнер чисто сработал на первой лежке и подвинул Волкова на третье место. Сам Лятйнер проигрывает Отченашу 9,5 с.
Не только Гараничев снялся. Уже не стартовали американец Хоу и венгр Гюаллаи. А вот Петр Пащенко только что ушел на дистанцию.
Чистая стрельба Волкова на первом рубеже! Пока россиянин идет вторым, уступая 15,1 с словаку Отченашу.
У Волкова седьмой на данный момент разгон — +11,0 от лидера.
После первого огневого рубежа пока что лидирует швед Арвидсон, отстрелявшийся чисто — 10:47,6. Илиев допустил один промах и отстает от Арвидсона на полминуты. При этом лучший разгон по-прежнему у болгарина.
Алексей Волков ушел на дистанцию! Было подозрение, что он не будет стартовать, так как они с Гараничевым заявлялись на чемпионат Европы, чтобы пройти отбор на Олимпийские игры, а туда их все равно не допускает МОК. Тем не менее Волков все же не отказался от идеи соревноваться сегодня, несмотря на грустные новости о своем недопуске.
Время Илиева по-прежнему является ориентиром для всех, а отметку в 1,8 км преодолели уже больше десяти биатлонистов. Через пару минут в гонку уйдет Алексей Волков.
Пока старт приняли 14 спортсменов, на отметке 1,8 км лидирует болгарин Илиев (3:47,0). В Риднау, конечно, живописно.
Гараничев, похоже, вообще не выступит на этом чемпионате Европы. Пока же ничего особенного не происходит, стоит поделиться радостной новостью: у российского биатлониста Максима Цветкова пополнение в семье — родился сын!
Будем выяснять, в чем причина отсутствия россиянина на дистанции.
Евгений Гараничев не стартовал и не примет участия в гонке!
Старт дан! Первым на дистанцию ушел македонский биатлонист Ставре Яда.
Напомним, что чемпионат Европы стартует на фоне информации, что только три биатлониста и биатлонистки из сборной России получили допуск до Игр в Пхенчхане. Из российских мужчин в список попал, по информации СМИ, только Антон Бабиков. А вот Алексей Волков и Евгений Гараничев, которые должны были быть в олимпийской команде, визы от комиссии под руководством Валери Фурнейрон не получили... У Александра Логинова на это из-за допингового прошлого шансов не было изначально.
Всего в гонке примут участие 117 спортсменов.
Вот наиболее интересные фамилии иностранных спортсменов с их стартовыми номерами:
4. Владимир Илиев (Болгария) 38. Филипп Наврат (Германия) 44. Флориан Граф (Германия) 46. Давид Цобель (Германия) 47. Сергей Семенов (Украина) 49. Красимир Анев (Болгария) 65. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) 70. Фабьен Клод (Франция) 75. Даниэль Мезотич (Австрия) 80. Вегард Йермунсхауг (Норвегия) 85. Фредрик Йесбакк (Норвегия) 95. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
За сборную России сегодня побегут семеро спортсменов:
3. Евгений Гараничев (Россия) 28. Алексей Волков (Россия) 58. Петр Пащенко (Россия) 64. Эдуард Латыпов (Россия) 78. Дмитрий Малышко (Россия) 86. Юрий Шопин (Россия) 113. Александр Логинов (Россия)
Чемпионат Европы стартует сегодня в итальянском местечке Риднау-валь Риданна в Южном Тироле.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции индивидуальной гонки у мужчин на чемпионате Европы по биатлону. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Текстовая онлайн-трансляция начнется в 11:30 по московскому времени.
На чемпионате Европы по биатлону в Италии пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км.