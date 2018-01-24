Шопин не дополз до медали

На финиш придут еще пара десятков спортсменов, но они уже не в силах повлиять на расстановку сил:

1. Ляйтнер (Австрия) — 53:32,8 (1) 2. Крупчик (Чехия) — +43,0 (1) 3. Хорн (Германия) — +56,6 (1) 4. Анев (Болгария) — +1:00,9 (2) 5. Отченаш (Словакия) — +1:25,3 (2) Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.