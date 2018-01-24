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Шопин не дополз до медали

Россияне не выиграли медалей в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону

ТАСС

Евгений Шопин стал лучшим из россиян, заняв девятое место, в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.

Трансляция
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13:40

На финиш придут еще пара десятков спортсменов, но они уже не в силах повлиять на расстановку сил:

1. Ляйтнер (Австрия) — 53:32,8 (1) 2. Крупчик (Чехия) — +43,0 (1) 3. Хорн (Германия) — +56,6 (1) 4. Анев (Болгария) — +1:00,9 (2) 5. Отченаш (Словакия) — +1:25,3 (2) Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

13:39

Шопин девятый на финише! +2:04,6 с. Грустно, но это лучший российский результат сегодня.

13:34

+1:44,9 — на отметке 17,9 км Шопин уже девятый. При этом Евгений лучший среди спортсменов с чистой стрельбой. Все, кто выше него, бегут быстрее.

13:32

Малышко финиширует с 18-м промежуточным результатом — +3:26,4 (4).

13:31

У Латыпова на финише пока 23-е время. Пащенко уже 13-й, а Волков — 19-й.

13:30

Правда, многовато проигрывает Евгений в борьбе за медали. От идущего третьим болгарина Красимира Анева 25 с. И это болгарин дважды промахнулся. На две минуты быстрее ходом идет.

13:29

На 23-е место отодвигает Малышко Шопин! У него чистая стрельба в сегодняшней гонке! Пятый результат сейчас и +1:27,2 с от лидера.

13:28

У Малышко еще один промах и 22-й результат после заключительного огневого рубежа — +3:24,7. Это хуже Пащенко, но лучше Волкова с Латыповым.

13:24

Финишировали на данный момент 55 биатлонистов. Лидирует австриец Ляйтнер. Пащенко на 11-м месте — +2:56,6 (3), Волков — 15-й. +3:50,3 (3).

13:23

На отсечке 13,9 км он седьмой с отставанием в 1:39,4 с от лидера. На четвертом рубеже почти все мажут, и если Шопин сработает чисто, шансы будут!

13:21

На последнем рубеже пока все наши биатлонисты мажут. У Волкова было два промаха, у Пащенко один, у Латыпова — два. В итоге Пащенко сейчас там лучший из наших с 13-м результатом на данный момент и отставанием в почти три минуты от лидера... Шансы на медаль остаются, по сути, только у Шопина.

13:18

У Малышко больше всех из россиян промахов после трех рубежей — три.

13:15

Шопин чисто работает первую стойку! То же шестое место и +1:14,5 с от лидера. Лидирует после третьего рубежа Ляйтнер, так как Анев допустил один промах.

13:10

Пока лучше всех из россиян идет Шопин. У него два чистых огневых рубежа. Со второго он уходил седьмым, но на отсечке в 9,8 км уже шестой. +1:02,5 от лидера — Красимира Анева из Болгарии.

13:06

Волкову не удался последний рубеж. Два промаха. +3:26,5 (3) от лидирующего с одним промахом австрийца Ляйтнера. Алексей полторы минуты уступает ходом.

13:05

Латыпов там же с двумя промахами 16-й — +2:46,2 с.

13:03

У Пащенко один промах на третьем рубеже. +2:38,2 с от лидера и 13-й результат. Волков сейчас после третьего рубежа седьмой.

12:59

На отметке 5,8 км три россиянина — Шопин, Волков и Пащенко — занимают сейчас 8-е, 9-е и 10-е места.

12:58

Логинов, как и Гараничев, не побежал!

12:56

У Пащенко один промах на втором рубеже. 14-е место с +1:38,3 от лидера. Это на две строчки и на 3,5 с быстрее Волкова пока.

12:55

Показавший седьмой разгон Шопин на первом рубеже работает чисто и с отставанием в +13,5 с от лидера располагается шестым, выше всех из россиян.

12:53

Волков чисто стреляет на третьем рубеже! У него сейчас шестой результат с отставанием в +1:54,3 с от лидера.

12:48

У Малышко девятый разгон — +9,5 с от лидера!

12:43

Шопин в гонке.

12:41

Пащенко стреляет точно! Шестой результат после первого рубежа, +18,2 от лидера. А на второй стрельбе Ляйтнер отработал чисто и на 1,2 обошел Отченаша!

12:40

Дмитрий Малышко ушел на дистанцию, а Пащенко подходит к первому огневому рубежу.

12:39

У Латыпова на данный момент лучший из наших — 14-й общий — разгон. +9,7 с от лидера.

12:38

Отченаш стреляет чисто и во второй раз и снова занимает первую строчку протокола после стрельбы. Волков проигрывает ему +1:27,9 с.

12:37

У Волкова один промах на второй лежке! Пока третий после Крупчика и Илиева с отставанием в 42,5 с от лидера.

12:36

Илиев дважды промахнулся на первой стойке и, видимо, выбыл из соискателей медалей.

12:35

У Пащенко пока 20-й разгон — +12,4 с.

12:34

Вот так сегодня болеют зрители гонки в Риднау:

12:33

Илиев по-прежнему быстр. К тому же болгарин без ошибок отстрелялся на втором рубеже и сейчас после него занимает второе место после чеха Крупчика. При этом болгарин проигрывает дважды закрывшему все мишени сопернику лишь 4,7 с.

12:32

Эдуард Латыпов принял старт третьим из россиян.

12:31

На отметке 5,8 км преимущество Отченаша над Волковым выросло до 27,3 с. Ляйтнер отстает от словака на 14 секунд ровно.

12:30

Австриец Ляйтнер чисто сработал на первой лежке и подвинул Волкова на третье место. Сам Лятйнер проигрывает Отченашу 9,5 с.

12:29

Не только Гараничев снялся. Уже не стартовали американец Хоу и венгр Гюаллаи. А вот Петр Пащенко только что ушел на дистанцию.

12:26

Чистая стрельба Волкова на первом рубеже! Пока россиянин идет вторым, уступая 15,1 с словаку Отченашу.

12:21

У Волкова седьмой на данный момент разгон — +11,0 от лидера.

12:16

После первого огневого рубежа пока что лидирует швед Арвидсон, отстрелявшийся чисто — 10:47,6. Илиев допустил один промах и отстает от Арвидсона на полминуты. При этом лучший разгон по-прежнему у болгарина.

12:14

Алексей Волков ушел на дистанцию! Было подозрение, что он не будет стартовать, так как они с Гараничевым заявлялись на чемпионат Европы, чтобы пройти отбор на Олимпийские игры, а туда их все равно не допускает МОК. Тем не менее Волков все же не отказался от идеи соревноваться сегодня, несмотря на грустные новости о своем недопуске.

12:10

Время Илиева по-прежнему является ориентиром для всех, а отметку в 1,8 км преодолели уже больше десяти биатлонистов. Через пару минут в гонку уйдет Алексей Волков.

12:07

Пока старт приняли 14 спортсменов, на отметке 1,8 км лидирует болгарин Илиев (3:47,0). В Риднау, конечно, живописно.

12:05

Гараничев, похоже, вообще не выступит на этом чемпионате Европы. Пока же ничего особенного не происходит, стоит поделиться радостной новостью: у российского биатлониста Максима Цветкова пополнение в семье — родился сын!

12:03

Будем выяснять, в чем причина отсутствия россиянина на дистанции.

12:02

Евгений Гараничев не стартовал и не примет участия в гонке!

12:00

Старт дан! Первым на дистанцию ушел македонский биатлонист Ставре Яда.

11:55

Напомним, что чемпионат Европы стартует на фоне информации, что только три биатлониста и биатлонистки из сборной России получили допуск до Игр в Пхенчхане. Из российских мужчин в список попал, по информации СМИ, только Антон Бабиков. А вот Алексей Волков и Евгений Гараничев, которые должны были быть в олимпийской команде, визы от комиссии под руководством Валери Фурнейрон не получили... У Александра Логинова на это из-за допингового прошлого шансов не было изначально.

11:50

Всего в гонке примут участие 117 спортсменов.

11:45

Вот наиболее интересные фамилии иностранных спортсменов с их стартовыми номерами:

4. Владимир Илиев (Болгария) 38. Филипп Наврат (Германия) 44. Флориан Граф (Германия) 46. Давид Цобель (Германия) 47. Сергей Семенов (Украина) 49. Красимир Анев (Болгария) 65. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) 70. Фабьен Клод (Франция) 75. Даниэль Мезотич (Австрия) 80. Вегард Йермунсхауг (Норвегия) 85. Фредрик Йесбакк (Норвегия) 95. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

11:40

За сборную России сегодня побегут семеро спортсменов:

3. Евгений Гараничев (Россия) 28. Алексей Волков (Россия) 58. Петр Пащенко (Россия) 64. Эдуард Латыпов (Россия) 78. Дмитрий Малышко (Россия) 86. Юрий Шопин (Россия) 113. Александр Логинов (Россия)

11:35

Чемпионат Европы стартует сегодня в итальянском местечке Риднау-валь Риданна в Южном Тироле.

11:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции индивидуальной гонки у мужчин на чемпионате Европы по биатлону. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:30

Текстовая онлайн-трансляция начнется в 11:30 по московскому времени.

10:00

На чемпионате Европы по биатлону в Италии пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км.