«Пробили по базе»: известна причина отстранения россиян. LIVE

Семья российского фигуриста Ивана Букина находится в шоке от того, что их сын не получил приглашения на Игры-2018, сообщила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, которая выступала в паре с отцом Букина Андреем.

«Людей «отцепили» от главного старта в жизни, они оказались совершенно беззащитны за две недели до Игр. Времени нет ни на апелляции, ни на суды.

Я говорила сейчас с мамой Ивана, семья просто в шоке — они жили знанием, что Ваня никогда не был замешан ни в одной истории с допингом, что он спокойно готовится к Играм. А получается, чем ты лучше катаешься, тем вернее тебя отстранят?

Самое отвратительное в этом то, что МОК отцепляет людей, не объясняя причин. А без мотивации не с чем идти в суд, иначе мы сделали бы это уже сегодня. Они выбивают сильных, действуя так, чтобы мы все возмутились, а сборная не поехала на Олимпиаду?» — заявила Бестемьянова.