«Пробили по базе»: известна причина отстранения россиян. LIVE

Специально для «Газеты.Ru» отстранение ведущих российских спортсменов прокомментировал известный тренер по биатлону Александр Селифонов. «Все плохо, — без лишних сантиментов сказал он. — И на шансы у нашей биатлонной сборной теперь маленькие. Ожидал ли, что Шипулина не допустят до Игр-2018? Антон – сильный биатлонист, естественно, что его не должны были допустить. То есть отстранения, на мой взгляд, происходят по принципу «сначала сильные, далее – по остаточному принципу.
Что касается возможного недопуска вообще всех российских участников Сочи-2014 во всех видах спорта, то такой сценарий мне видится нереальным».
Допущены: Антона Бабикова, Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову. Это что касается российского биатлона. Такую информацию во вторник вечером растиражировал ТАСС.
Как заявила президент Федерации санного спорта Наталия Гарт, недопущенным на ОИ Демченко и Ивановой не будут производиться замены. Если организации не удастся добиться права на участие для спортсменок, в Пхенчхан отправятся только Батурина и Катинкова.
«Но мы еще надеемся, что поедем сильным составом, ведь совсем не справедливо терять две дисциплины, зависящие от женской сборной – женские сани и эстафету. Мы будем бороться, — сказала она. — Надеемся, что МОК хотя бы объяснит, почему не допускает Викторию Демченко. Она не участвовала в Олимпийских Играх в Сочи, у нее никогда не было положительных допинг-проб, у нее все в порядке со всех сторон. Почему ее не приглашают, для нас загадка. Надеюсь, хотя бы нам предоставят разумное объяснение, которое мы сможем парировать».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала недопуск коллег постом в социальных сетях. «Я в шоке от того, что происходит... никакие нервы не выдержат этот беспредел», — написала она в «Твиттере».
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган назвал «шоковой» ситуацию с отстранением Столбовой и Букина.
«Для нас явилось шоком, что в предварительном списке нет двух наших фигуристов. Мы не понимаем оснований. Ни к кому из них не было претензий. Это абсурдное решение, которое дискредитирует МОК. Мы этих спортсменов оставляем в команде и будем за них бороться. Мы готовимся выступать на Олимпиаде, если спортсмены примут решение выступать».
Резонансную ситуацию комментируют сегодня и представители летних видов спорта. По мнению президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, отстранение Шипулина, Ана и Устюгова «имеет политическую подоплеку». «Россию хотят исключить из Олимпийских игр без всяких правил, — цитирует функционера пресс-служба ОНФ. — Причем упор делается на наших ведущих спортсменах. Конечно, без наших лидеров нам будет тяжелее показать серьезные результаты, что, видимо, и нужно тем, кто это все затеял. Это печально и ведет к потере авторитета Международного олимпийского комитета».
Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин в интервью «Газете.Ru» дал понять, что предложенная депутатом Госдумы идея бойкота Игр в сложившихся условиях «имеет право на жизнь».
«Все понимают, что Олимпийские игры — это то, к чему атлет готовится постоянно, — отметил специалист. — Спортивная карьера не такая длинная, и за жизнь у атлетов есть максимум три шанса выступить на Олимпиаде. Мы должны использовать эти возможности на все сто процентов, чтобы российские спортсмены сумели доказать, что они сильнейшие, или по крайней мере поборолись за пьедестал.
Однако в таких условиях, которые создает нам МОК, стоит подумать о том, чтобы вообще всей делегацией не выдвигаться на Игры-2018. Такое поведение по отношение к нашим спортсменам — позор со стороны Международного олимпийского комитета».
Семья российского фигуриста Ивана Букина находится в шоке от того, что их сын не получил приглашения на Игры-2018, сообщила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, которая выступала в паре с отцом Букина Андреем.
«Людей «отцепили» от главного старта в жизни, они оказались совершенно беззащитны за две недели до Игр. Времени нет ни на апелляции, ни на суды.
Я говорила сейчас с мамой Ивана, семья просто в шоке — они жили знанием, что Ваня никогда не был замешан ни в одной истории с допингом, что он спокойно готовится к Играм. А получается, чем ты лучше катаешься, тем вернее тебя отстранят?
Самое отвратительное в этом то, что МОК отцепляет людей, не объясняя причин. А без мотивации не с чем идти в суд, иначе мы сделали бы это уже сегодня. Они выбивают сильных, действуя так, чтобы мы все возмутились, а сборная не поехала на Олимпиаду?» — заявила Бестемьянова.
Российские сноубордисты получили предварительные приглашения на Олимпиаду.
«На данный момент заявка, поданная нами, утверждена», — сообщил глава Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.
Главный тренер сборной России по санному спорту и участник семи Олимпиад Альберт Демченко прокомментировал отстранение своей дочери от Игр-2018.
«Странные вещи происходят — вычеркнули из числа участников Олимпийских игр вторую Демченко, и я вообще не понимаю, чем было вызвано такое решение. Хоть какое-то обоснование случившемуся мы должны, наверно, услышать?
Федерация будет бороться за права всех отстраненных спортсменов, и за Викторию в том числе. Никого оставлять не собираемся», — заверил Демченко-старший.
Новые отстранения: бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева не получили приглашения на Игры. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.
«По информации, которую получила Федерация бобслея России, разгоняющие сборной команды Роман Кошелев и Юлия Шокшуева, а также тренер-механик Евгений Попов не получат приглашения МОК для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Причины, по которым приняты эти решения до федерации не доведены», — сообщила Макарова.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, комментируя ничем не объясненное отстранение россиян от Игр, заявил, что «Россию каждый день бьют по морде».
«Практически всех тех, у кого были планы на пьедестал почета, не пустили. Яркое тому подтверждение — вчерашнее отстранение Ана. Он явно шел на победу, а теперь все — золота в шорт-треке у России не будет.
Нас каждый день бьют по морде, а мы продолжаем утираться и молчать! Если есть какая-то великая цель, о которой знают только президент ОКР Александр Жуков и лидер страны, скажите.
Но такой цели нет, поэтому я считаю, что мы не должны участвовать в Олимпийских играх. Ничего со спортсменами не случилось бы! А все эти сопли, что спортсмены готовились… Да, нам их жалко, но честь страны важнее!» — заявил Лебедев.
В Федерации санного спорта России (ФССР) сообщили, что все равно включат в олимпийскую заявку спортсменок, не приглашенных Международным олимпийским комитетом.
«И Виктория Демченко, и Татьяна Иванова, несмотря на отсутствие в списке МОК, все равно будут включены в заявочный список ОКР, который будет подан завтра», — заверил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.
Международный олимпийский комитет до сих пор не дает объяснений по отказу в приглашениях лидерам сборной России.
По информации источника «Советского спорта», причиной стали результаты допинг-тестирований россиян в Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год — якобы WADA нашло в них что-то запрещенное.
«Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Ричарда Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет.
Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года.
В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются», — сообщил источник.
Стало известно мнение тренера танцевального дуэта фигуристов Александра Степанова / Иван Букин Александра Свинина о недопуске Букина на Игры. «Такое ощущение, что просто ткнули пальцем. В этом нет никакой логики. Ребята не выступали в Сочи, они никакого отношения к той Олимпиаде не имели и ни разу не были замешаны ни в одном допинговом скандале.
Поедут ли спортсмены на предолимпийский сбор в Японию? Не уверен», — заявил Свинин.
Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил, что 22 российских фристайлиста предварительно допущены до Игр.
«У МОК к нашему виду спорта нет вопроса. У нас в заявке 22 спортсмена, они будут бороться в каждой дисциплине за максимально высокие места, по троим спортсменам мы квоту не заполнили», — заявил чиновник.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в свете последних событий предложил демонстративно отказаться от участия в Играх. «Я считал ранее и считаю сейчас, что мы не должны принимать участие в данной Олимпиаде независимо от того, едут Шипулин и Устюгов на нее или не едут. Нас, сборную России, отстранили от участия!
Да, официально объявлять бойкот нельзя, потому что мы вылетим на два цикла, и для многих спортсменов — это смерть, а для олимпийского движения страны — большой удар.
Можно было сделать так: президент сказал бы, что каждый спортсмен решает для себя сам, а атлеты приняли бы правильное решение. А сейчас едет непонятно кто, непонятно под каким флагом защищать непонятно что», — приводит слова Лебедева «Чемпионат.com».
Федерация санного спорта России (ФССР) ждет от МОК объяснений по недопуску спортсменов. «На сегодняшний день мы сотрудничаем с Олимпийским комитетом России и юристами. Большой вопрос по специалистам, пока у нас нет количества, имен и фамилий специалистов, которые приглашены на 100% и которые не приглашены на Олимпиаду.
Информации нет, а времени остается не так много. Нет пока объяснений от МОК, почему тот или иной спортсмен не допущен. Это не только к нашей федерации относится, а ко всем остальным. Реакция МОК должна последовать завтра-послезавтра», — сообщил директор ФССР Станислав Тюрин.
Приятные новости: все российские горнолыжники предварительно допущены к Играм-2018. Отдельно стоит отметить, что в списке приглашенных присутствует победитель и призер этапов Кубка мира Александр Хорошилов, что увеличивает шансы на олимпийские медали.
Об этом сообщил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников:
«По горнолыжникам никогда не было вопросов. Окончательно все станет понятно, когда списки будут опубликованы. Я сейчас в Австрии, поэтому не был на заседании ОКР, но, по предварительной информации, все будут в списке приглашенных».
Французское издание Ski-Nordique поддержало россиян и выступило против недопуска до Игр. «Мы не боимся сказать, что ситуация с Шипулиным и Устюговым — нарушение законов правосудия. Они не допущены на Игры-2018 только из-за того, что участвовали в Олимпиаде в Сочи.
Они прошли сотни проверок на допинг в течение 2014 года и еще несколько десятков — в последние месяцы. И ни разу они не показали положительный результат.
Это решение возмутительно. Мы надеемся, что россияне смогут в Спортивном арбитражном суде (CAS) добиться права выступить в Пхенчхане. В последние дни было отстранено много россиян без каких-либо доказательств, в то же время англо- саксонские спортсмены, ранее дисквалифицированные за допинг, продолжают выступать», — заявили в издании.
Сестра российского биатлониста Антона Шипулина Анна Маслова выразила надежду на то, что Олимпийский комитет России убедит Международный комитет пустить биатлониста на Игры.
«Это первые часы после объявления, никто не ожидал, сейчас все в шоке. Антон еще пару дней назад полностью готовился к Олимпиаде с положительным настроем. Я ему выразила слова поддержки, мы переживаем и надеемся, что наши чиновники смогут что-нибудь сделать. Тем более, что списки эти предварительные, а окончательные объявят 28-го числа», — отметила Маслова.
Еще одно известие об отстранении: приглашения на Игры не получила саночница Виктория Демченко, дочь главного тренера сборной России по санному спорту и участника семи Олимпиад Альберта Демченко, который был пожизненно отстранен от Игр и лишен медалей Сочи-2014 якобы за нарушение антидопинговых правил. На последнем этапе Кубка мира в Норвегии Демченко заняла второе место в спринтерской гонке и могла бы помочь сборной России на Играх.
Международный союз биатлонистов (IBU) не в силах помочь Шипулину, признался президент IBU Андерс Бессеберг. «IBU не в силах повлиять на этот вопрос, он должен решаться Союзом биатлонистов России и Олимпийским комитетом России. Сейчас ситуация отличается от той, что была перед Играми в Рио, когда решение о приглашении принимали международные федерации.
Сейчас этот вопрос находится в ведении комиссий МОК, мы не можем вмешиваться в этот процесс», — заявил чиновник.
В Кремле заявили, что ждут прояснения ситуации с отстранением россиян.
«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются.
Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Без Шипулина игры превратятся в игрища», — заявил в своем инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «МОК не включил биатлониста Антона Шипулина в список спортсменов, которых ждут на Олимпиаде. Я считаю, что это абсурд и издевательство над талантливым спортсменом, над спортом как таковым.
Антон никогда не фигурировал в расследованиях по поводу допинга, ни в чем подобном не обвинялся, он не принимает запрещенные препараты и всегда выступал за чистый спорт. Но в таком виде это будут не Игры, а игрища», — написал чиновник.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Кравцов официально заявил, что организация не собирается менять свою заявку на Игр-2018, несмотря на отсутствие некоторых спортсменов в списке приглашенных МОК.
«Союз биатлонистов России считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане. Сейчас мы готовим письмо в уполномоченные организации с просьбой разъяснить ситуацию. Мы категорически не согласны с подходом, при котором без конкретных причин от Игр отстраняются спортсмены.
Все российские биатлонисты, включенные в заявку на Олимпиаду, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил и сдали большое количество чистых допинг-тестов».
Новые сведения о недопуске россиян: Международный олимпийский комитет не прислал приглашений на Олимпиаду биатлонистам Александру Волкову и Евгению Гараничеву. Если последний почти не имел шансов поехать на Игры, то Волко, по информации СМИ, серьезно рассматривался тренерским штабом сборной России.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Государственной думы Сергей Чепиков в комментарии «Газете.Ru» назвал решение МОК перебором и выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации. «Это, конечно, чересчур… еще ведь шорт-трекист Виктор Ан попал в такую же ситуацию.
Но это же еще не окончательное решение, Международный олимпийский комитет может думать до конца января», — заметил чиновник.
Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин в интервью «Газете.Ru» отметил, что в корне не согласен с отсутствием Устюгова и Шипулина в предварительном списке спортсменов, приглашенных на Игры. «Для нас решение МОК не включить Устюгова в список приглашенных было очень неожиданным. Да даже те спортсмены, которые были отстранены ранее, — абсолютно «чистые». Неправильно пожизненно дисквалифицировать этих атлетов без всяких доказательств — только на основании того, что против них высказался один какой-то человек.
Тот же самый заказ продолжает работать и сейчас — против Устюгова и Шипулина. Я, честно говоря, немного в шоке от того, что творится в МОК», — заявил Крянин.
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов назвал решение МОК «кульминацией несправедливости». «Я глубоко возмущен несправедливым решением комиссии МОК об отстранении практически всех наших спортсменов — лидеров, от Олимпийских игр в Пхенчхане. Решение же об отстранении Виктора Ана является, на мой взгляд, кульминацией несправедливости, творимой в последние три месяца, по отношению к российским спортсменам», — передает слова Кравцова ТАСС.
Тем временем в Госдуме заявили, что МОК устроил кампанию по «выбиванию сильнейших российских спортсменов».
«Ни у кого не вызывает сомнений, что кампания, направленная на выбивание сильнейших российских спортсменов из Олимпийских игр, является спланированной. МОК должен разъяснить, по какой причине Ан, Шипулин и Устюгов не приглашаются на Олимпийские игры в Корею. Эти причины должны быть вескими, — говорится в поступившем в «Газету.Ru» сообщении пресс-службы председателя комитета Думы по физической культуреи спорту Михаила Дегтярева. —
Нас очень хотели спровоцировать на бойкот решениями комиссии Шмида и исполнительного комитета МОК. Поняв, что бойкота они не добились, решили действовать таким иезуитским способом — не допускать российских лидеров с идеальной репутацией. Это попахивает политическим шантажом, а также создает условия для нечестной победы на Олимпиаде спортсменов из других стран».
Жена лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина отреагировала на отсутствие супруга в списке приглашенных Игры спортсменов.
«Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть. Антон, мы с тобой», — написала жена спортсмена в своем инстаграме.
Буквально в последние минуты появилась информация, что МОК не допустил до участия в Олимпийских играх и фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина. Причем Федерация фигурного катания на коньках России отмечает, что это было сделано без объяснения причин.
Еще 22 января в СМИ появилась информация, что на Игры не сможет поехать Виктор Ан, а уже сегодня к нему в списке отстранненых присоединились биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, а также несколько лидеров хоккейной сборной — защитники Антон Белов и Михаил Науменков, а также форварды Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.
Доброго времени суток, уважаемые читатели! «Газета.Ru» в прямом эфире рассказывает, как и за что Международный олимпийский комитет отстраняет российских олимпийцев от Игр в Пхенчхане. На данный момент известно, что в числе 111 не допущенных до Олимпиады россиян оказались сразу несколько олимпийских чемпионов и лидеров сборной.