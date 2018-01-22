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Родченков застеснялся россиян

Родченков удаленно выступил на слушаниях CAS по видеосвязи

Информатор WADA Григорий Родченков ТАСС
Информатор WADA Григорий Родченков

В понедельник состоялся первый день заседания Спортивного арбитражного суда, на котором прошли слушания дела пожизненно отстраненных от Олимпийских Игр и лишенных медалей Сочи российских конькобежцев. Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков также дал показания по видеосвязи, при этом скрыв свое лицо.

Понедельник оказался очень насыщенным днем для российского зимнего спорта. В Швейцарии началось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором рассматривается апелляция российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр. В это же время в Москве продолжаются переговоры с делегацией Международного олимпийского комитета (МОК), на которых обсуждаются вопросы об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

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Известно, что заседание CAS не ограничится одним днем, однако именно понедельник привлек особое внимание, так как в первый же день суд заслушал показания информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Об этом заранее объявил генеральный секретарь CAS Матье Риб, а также отметил, что Родченков будет говорить удаленно по видеосвязи.

Родченков выступил с речью перед судом, однако выглядело все не так, как представляли многие. Его лицо было закрыто специальным экраном и присутствующие в зале суда могли видеть только руки бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР).

По какой причине Родченков предпочел не показывать свое лицо, хотя все знают, как выглядит информатор WADA, сказано не было, и сам Родченков не стал этого объяснять.

Первыми слушались дела российских конькобежцев Ивана Скобрева, Ольги Фаткулиной, Артема Кузнецова и Александра Румянцева. Только Скобрев не смог присутствовать в зале суда лично и выступал по видеосвязи. Остальные спортсмены были на заседании и предъявили свои аргументы.

Фаткулина рассказала о показаниях Родченкова, но отметила, что химик не стал вести диалог.

«Не смогли у него ничего спросить. Спасибо, что хоть выслушали доводы Родченкова»,

— приводит слова Ольги ТАСС.

Многие из конькобежцев остались довольны завершением слушаний их дела, хотя решения придется ждать еще как минимум неделю. Фаткулина выразила удовлетворение тем, что ей дали выступить речью, и что разбор дела конькобежцев завершился одним днем.

«Удовлетворена тем, что выслушали, тем, что отстрелялась, теперь меня не будут больше тыркать и дергать. Конечно, было очень нервно, но наши адвокаты очень помогали хорошо держаться на слушаниях», — цитирует спортсменку «Р-Спорт».

Изначально Фаткулина не собиралась лететь в Женеву, однако изменила свое решение, считая, что россиян оправдают.

«Сейчас я уже верю, все хорошо», — сообщила конькобежка.

Румянцев находился в менее приподнятом настроении, однако выразил надежду, что CAS в итоге примет сторону россиян.

«Слушания прошли, ждем адекватного решения по нашим делам.

Не дай бог такого ни одному спортсмену. Конечно, обидно, что сейчас все готовятся к Олимпиаде, а мы должны проходить вот такую процедуру.

Тем более обидно сейчас, после этапа Кубка мира в Эрфурте, когда я проиграл шесть десятых секунды рекордсмену мира», — заявил Румянцев.

Скобрев был настроен менее оптимистично и сказал, что никакой новой информации на слушаниях не услышал.

«Не было ничего интересного, на чем можно было бы заострить внимание. Все проходило в формате вопрос-ответ.

Обычные формальности, никакой дополнительной информации нет. Ничего нового не услышал, меня просто спросили, где сдавал пробу, куда ездил, сейчас просто ждем решения»,

— рассказал конькобежец.

Президент Федерации керлинга России, член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев был крайне недоволен тем, как прошел первый день слушаний из-за неоднозначного выступления Родченкова.

«Это какое-то шоу. Показания должны подтверждаться фактами, фактов Родченков предоставить не может, все это похоже на фарс.

Мы думали, суд будет справедливым и гуманным, а тут ломают комедию. Какая-то ткань, которой он закрыт. Он чего боится?

Если он считает, что говорит правду, что за добро и честность, то зачем прикрывается? Пусть его покажут, пусть он посмотрит им в глаза. Клоунада какая-то, а не суд», — отметил Свищев.

Напомним, что в начале декабря МОК принял решения допустить российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане в качестве «олимпийских атлетов из России» под олимпийским флагом без национальной символики. Пожизненно отстраненные от Игр россияне подали коллективный иск в CAS, который объявит о своем решении в период с 29 января по 2 февраля.

Список допущенных до Олимпиады спортсменов определит специальная комиссия МОК.

Одним из главных критериев допуска для россиян станет «чистая» допинговая история атлета.

Таким образом, те, кто уже имел в прошлом дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов, не смогут поехать в Пхенчхан.

Показания информатора WADA Родченкова стали краеугольным камнем в допинговом скандале вокруг России, и МОК определил его, как заслуживающего доверия свидетеля, что следует из официальных постановлений комиссии Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Что касается переговоров с делегатами МОК в Москве, то на них в основном будут решаться организационные и технические вопросы, касающиеся поездки российских спортсменов и официальной делегации в Южную Корею.

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