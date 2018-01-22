Семь раз отмерь, один отрежь: синтол ушел из «рук-базук»

Один из главных российских интернет-мемов последних месяцев Кирилл Терешин, ставший известным благодаря «рукам-базукам», согласно СМИ, решил обновить свои «орудия» труда, воспользовавшись услугами хирургов.

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По сообщениям прессы,

21-летний юноша лег под нож, чтобы выкачать из своих аномально огромных бицепсов синтол

— неанаболический препарат, применяемый для локального увеличения объема мышц и придания им идеальной формы, благодаря которому молодой человек и обрел немалую популярность.

На подобный шаг Кирилл якобы решился после общения с кумиром – бразильским «монстром» Ромарио дос Сантосом Алвесом по прозвищу «Халк».

Со своим латиноамериканским прототипом Терешин встретился на съемках ток-шоу одного из российских телеканалов, и тот предупредил обладателя «рук-базук» об опасности используемого им едва ли не в промышленных масштабах синтола — излишняя любовь к данному препарату, как рассказал Ромарио, может привести даже к скорой смерти.

При этом полностью отказываться от необычного вида своего «коллегу» дос Сантос не призывал, предложив Терешину альтернативу синтолу — специальные имплантаты, правильное питание и спорт.

В итоге Кирилл, видимо, согласившись с доводами кумира, последовал его совету и лег на операцию под удалению из рук вредоносного вещества, заменив его имплантатами. Причем вживить их уроженец Пятигорска, похоже, решил не только в руки, но и в ноги, породив в интернете множественные разговоры о появлении на свет «ног-базук».

Стоит отметить, что

на фотографиях, выложенных Терешиным накануне, на руках юноши не видно следов оперативного вмешательства, что ставит информацию о замене синтола на имплантаты под определенное сомнение.

Кроме того, и сам Кирилл уже ранее был замечен за обманом неравнодушных его «карьере», некоторое время назад самостоятельно сделав «вброс» об удалении «рук-базук», сообщив, что им «пришла хана».

За достоверность сведений о новом этапе монструозных бицепсов молодого человека, впрочем, говорит серия снимков, якобы сделанных в ходе операции по выкачиванию синтола.

Напомним, что широко известен Терешин стал осенью минувшего года, буквально «взорвав» сеть своим необычным внешним видом.

Страсть Кирилла к неоднозначным экспериментам, однако, оценили далеко не все, объяснив это тем, что юноша делает инъекции в основном не с целью самовыражения, а лишь ради «черного» пиара, при этом попросту гробя свое здоровье.

К слову, особо не лукавит касательно главного предназначения «рук-базук» и сам создатель знаменитой «двоечки» (которая в силу своей несуразности тоже стала одним из наиболее актуальных мемов) — еще в декабре на ТВ он рассказывал, что неплохо зарабатывает заказными видеопосланиями, каждое из которых стоит по 3 тыс. рублей (и очевидно, что за полтора месяца этот «прайс» лишь увеличился).

На той же передаче «Мистер синтол» в ответ на адекватные замечания о неестественном виде бицепсов заявил, что не хочет обычные накачанные руки, так как ему нравится вид именно искусственно созданных мышц, а также анонсировал продолжение экспериментов над внешним видом.

Так, в планах у молодого человека увеличение специальными веществами других частей тела, изменение цвета глаз, нанесение множества татуировок и разрезанный язык — «как у ящерицы».

До этого пока что не дошло, однако внешность Кирилла с недавних пор все-таки изменилась до неузнаваемости — в этом юноше помог экстравагантный цвет волос вкупе с удалением бровей, сделавшие Терешина еще более «не таким, как все».

Что же касается врачей, то они едва ли не единогласно призывают обладателя «рук-базук» отказаться от наиболее опасных инструментов для формирования его «фриковатой» внешности, делая особый акцент на пагубности массового использования синтола, который обычно применяется маленькими порциями для коррекции уже сформированных мышц.

По их заявлениям, если Кирилл в дальнейшем полностью не избавится от пристрастия к данному веществу, которое, к тому же вводится Терешиным в бицепсы не самым профессиональным методом, а иногда и заменяется маслом, то молодой человек рискует вскоре заработать заражении крови и серьезные проблемы с кровеносными сосудами — в том числе и с летальным исходом.

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