Надругались и сожгли: флаг КНДР осквернен в Сеуле

В преддверии зимних Олимпийских игр — 2018 отношения между Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и Южной Кореей развиваются быстрыми темпами. С тех пор как 9 января начались переговоры в приграничном пункте Пханмунджом, страны уже приняли немало резонансных решений — например, пройтись единой колонной на церемонии открытия Игр в Пхенчхане.

Накануне в Южную Корею даже прибыла первая за четыре года делегация из КНДР

во главе с самой Хен Сон Воль — весьма популярной в своей стране поп-певицей, возглавляющей музыкальный коллектив «Моранбон». Любопытно, что девушек в эту группу подбирал лично глава государства Ким Чен Ын.

Реклама

Северокорейские гости должны были мирно осмотреть олимпийские объекты и площадки для выступления артистов во время Игр, однако не все местные жители оказались рады их приезду.

22 января в Сеуле состоялась акция протеста против визита Хен Сон Воль, которая, по информации СМИ, ранее состояла в романтических отношениях с Ким Чен Ыном.

В местной прессе сообщается, что в мероприятии приняли участие около 150-200 человек из ультраправой консервативной Партии патриотов Кореи. Протестующие заявили, что нельзя позволять КНДР участвовать в Играх и тем более объединяться с представителями этой страны на время соревнований, поскольку это будет означать поддержку ядерной программы агрессивных соседей. Чтобы лучше донести свою мысль,

активисты собрались в центре Сеула и сожгли большой портрет Ким Чен Ына, причем сделали это на глазах у Хен Сон Воль.

Помимо изображения северокорейского лидера, бунтовщики предали огню государственный флаг КНДР и знамя примирения этих стран. Полиция Южной Кореи уже начала расследование инцидента.

Мнение северокорейской стороны по этому поводу до сих пор неизвестно. Хен Сон Воль отказывается от любых комментариев журналистам с самого начала поездки, предпочитая сосредоточиться на своих прямых обязанностях.

На плечах певицы лежит ответственность за выступление 140 северокорейских музыкантов из ансамбля «Самдзийон» на Играх-2018 — стороны условились организовать несколько концертов в ходе последних переговоров в Пханмунджоме.

Выступления должны состояться в Сеуле и в Канныне — городе с населением 220 тыс. человек на востоке страны, в котором пройдут олимпийские турниры по хоккею, керлингу, конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Как лидер «Самдзийона», Хен Сон Воль решила лично посетить олимпийские объекты и концертные залы, в которых предстоит выступать ее подопечным.

В частности, северокорейская делегация уже побывала в Национальном театре в Сеуле и Центр искусств в Канныне. Артистка оценила качество звука, а также обговорила расписание и программу выступлений своих коллективов.

Помимо визита музыкантов, страны договорились о том, что объединят силы своих сборных в женском хоккее и выставят на олимпийский турнир единую команду.

Кроме того, Кореи пройдутся бок о бок на церемонии Открытия, что произойдет впервые со времен зимних Игр в Турине — 2006 и в четвертый раз за всю историю. Ранее подобное также случалось на летней Олимпиаде в Сиднее — 2000 и в Афинах-2004.

Всего от КНДР на главные старты четырехлетия отправятся 550 человек, из которых 230 — болельщики, 30 — представители демонстрационной команды по тхэквондо, 140 — музыканты, а остальные — чиновники Национального олимпийского комитета страны и спортсмены.

Уже известно, что северокорейские атлеты выступят на Играх в четырех видах спорта: горных лыжах, лыжных гонках, фигурном катании (в соревновании спортивных пар) и женском турнире по хоккею.

Кроме того, в бобслее КНДР и Южная Корея планируют выставить объединенный экипаж, который, впрочем, будет выступать вне конкурса.

Все еще неизвестно, сколько именно спортсменов поедет на Игры от КНДР, — Международный олимпийский комитет (МОК) объявит об этом дополнительно.

В связи с участием северокорейцев в Олимпиаде, 23 января в Южную Корею пожалует еще одна делегация из соседней страны, задачей которой будет оценить условия, созданные для участников Игр.

В частности, северокорейцы планируют осмотреть горнолыжный комплекс «Масикрен», где запланированы тренировочные занятия для лыжников, а также проинспектировать площадку в горном курорте Кымгансан, где будет проведено совместное культурное мероприятие.

Остается надеяться, что во время второго визита северокорейцев инцидентов со сжиганием изображения Ким Чен Ына удастся избежать.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».