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Допинг в футболе: Норвегия требует наказать Россию

Норвежцы требуют разъяснить ситуацию с допингом в России

Олег Шатов (слева) в матче против сборной Норвегии в 2014 году РИА Новости
Олег Шатов (слева) в матче против сборной Норвегии в 2014 году

Норвежская футбольная ассоциация потребовала от Международной федерации футбола оглашения результатов расследования применения допинга игроками сборной России и строгого наказания виновных. По данным британских СМИ, в случае подтверждения обвинений, предъявленных экс-главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, российской команде может грозить снятие с чемпионата мира — 2018.

Норвегия выступила с инициативой предать огласке расследование допинговых злоупотреблений в российском футболе. По убеждению норвежской стороны, в случае предоставления соответствующих доказательств к этому виду спорта в нашей стране должны быть применены такие же санкции, что и в летних и зимних олимпийских дисциплинах.

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С требованием усилить темпы следствия в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) выступил лично президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Терье Свендсен.

«Если футбол в России является частью контролируемой государством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта»,

— заявил высокопоставленный функционер, слова которого приводит Reir Radnedge.

Резонансное выступление Свендсена выглядит достаточно неожиданным, поскольку ранее футбольные чиновники Норвегии не проявляли никакого интереса к событиям в России. Как подчеркнул глава NFF, необходимо понять истинную роль самих игроков российской сборной в системе махинаций с допинг-пробами.

«Раньше было неясно, насколько российский футбол вовлечен в допинг-скандал. Теперь мы хотим иметь факты — сколько игроков было и сколько из них вовлечены в эту ситуацию»,

— добавил Свендсен.

Голоса в поддержку отстранения национальной команды России от домашнего чемпионата мира – 2018 усилились в декабре прошлого года, когда ФИФА получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данные об отечественных футболистах, которые могли нарушать антидопинговые правила.

Следующим действием ФИФА отправила запрос о 19 подозрительных допинг-пробах в Российских футбольный союз (РФС). 11 анализов были раскрыты и оказались чистыми, еще восьми тестов в отчете РФС не обнаружилось.

СМИ писали, что часть запрошенных Международной федерацией проб не имеет никакого отношения к России и была взята в матчах чемпионата Украины, а также первенства мира-2012 среди девушек не старше 17 лет в Азербайджане, где россиянки не выступали.

Те же 11 протоколов, которые все же были отправлены в ФИФА, по сведениям ТАСС, принадлежат в том числе и очень известным игрокам, в основном трудоустроенным в московском ЦСКА:

это действующие защитники клуба Сергей Игнашевич и Марио Фернандес, а также экс-вратарь Сергей Чепчугов и бывший полузащитник из Японии Кейсукэ Хонда.

Кроме того, в списке значатся Роман Шишкин (в момент сдачи анализа выступал за «Локомотив»), Владимир Габулов («Анжи»), Петр Немов («Крылья Советов»), болгарин Благое Георгиев («Терек»), Владимир Обухов из юношеской сборной и футболистки Олеся Машина и Дарья Мещерякова.

Еще в конце прошлого года ФИФА пыталась получить доказательства использования допинга в российском футболе от бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова, который неоднократно обвинял своих соотечественников в таком правонарушении.

Под подозрением тогда оказались 34 игрока, причем 23 из них входили в заявку сборной страны на ЧМ-2014.

Перепроверка этих проб дала отрицательный результат, однако после вынесенного Международным олимпийским комитетом (МОК) запрета для российских атлетов выступать на Играх в Пхенчхане-2018 под флагом России дело о допинге в футболе вспыхнуло с новой силой.

В свою очередь, РФС в январе заявлял о готовности к сотрудничеству по данному вопросу с ФИФА, обещая предоставить информацию и этой организации, и в Следственный комитет.

Если верить главе отдела новостей британского спортивного медиагиганта Sky Sports Брайана Суонсону, ФИФА подготовила вопросы Родченкову и по состоянию на 15 января уже располагала конкретной информацией от химика.

В это же время британская газета Daily Mail сообщила о том, что члены сборной России по футболу намеревались принимать допинг во время грядущего ЧМ. Начатое ФИФА расследование ситуации журналисты объясняют тем, что чиновники федерации находятся в курсе противоправных планов российской стороны.

Издание не исключает, что в итоге разбирательства дисквалификации получат либо отдельные игроки и официальные лица, или же вся команда целиком.

В январском рейтинге ФИФА Россия поднялась на две строчки по сравнению с предыдущей публикацией и занимает 62-е место. Более низкий показатель среди всех участников мундиаля имеет только первый соперник подопечных Станислава Черчесова – сборная Саудовской Аравии (65).

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