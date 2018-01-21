Защита Миочича: рекорд худшего человека на Земле

Курсы валют$ 56.69 (-0.02) 69.34 (+0.052)
title=''
Налоговая весна: россиян ждут перемены
title=''
Резня в Перми:
что довело до трагедии

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
15:00
ЭспаньолСевилья
0:3
закончен
18:15
Атлетико МЖирона
1:1
закончен
20:30
ВильярреалЛеванте
2:1
закончен
22:45
Лас-ПальмасВаленсия
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Брайтон энд Хоув АльбионЧелси
0:4
закончен
18:00
АрсеналКристал Пэлас
4:1
закончен
18:00
БёрнлиМанчестер Юнайтед
0:1
закончен
18:00
ЭвертонВест Бромвич Альбион
1:1
закончен
18:00
Лестер СитиУотфорд
2:0
закончен
18:00
Сток СитиХаддерсфилд Таун
2:0
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБорнмут
1:1
закончен
20:30
Манчестер СитиНьюкасл Юнайтед
3:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймБайер
1:4
закончен
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
2:1
закончен
17:30
Боруссия МАугсбург
2:0
закончен
17:30
МайнцШтутгарт
3:2
закончен
17:30
ВольфсбургАйнтрахт Ф
1:3
закончен
20:30
ГамбургКёльн
0:2
закончен
Франция / Лига 1
19:00
НантБордо
0:1
закончен
22:00
АмьенГенгам
3:1
закончен
22:00
МонпельеТулуза
2:1
закончен
22:00
РеннАнже
1:0
закончен
22:00
СтрасбургДижон
3:2
закончен
22:00
ТруаЛилль
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:00
Динамо РДинамо Мн
2:3
закончен
14:30
ТракторЮгра
2:1
закончен
15:00
Металлург МгАвангард
3:6
закончен
17:00
ЛокомотивКуньлунь Ред Стар
2:0
закончен
17:00
СКААмур
5:0
закончен
17:00
ТорпедоСеверсталь
5:3
закончен
17:00
Динамо МАдмирал
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
3:1
закончен
21:00
Баффало СэйбрзДаллас Старз
1:7
закончен
23:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
1:2 (Б)
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Рейнджерс
3:1
закончен
03:00
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
1:3
закончен
03:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
3:4
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
1:4
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
4:3
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
2:5
закончен
04:00
Сан-Хосе ШарксПиттсбург Пингвинз
2:1
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Айлендерс
3:7
закончен
05:00
Миннесота УайлдТампа-Бэй Лайтнинг
5:2
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Калев
88:91
закончен
16:00
Автодор Астана
92:86
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Кливленд КавальерсОклахома-Сити Тандер
124:148
закончен
01:00
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
97:113
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсМайами Хит
105:106
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
111:104
закончен
03:30
Филадельфия СиксерсМилуоки Бакс
116:94
закончен
04:30
Хьюстон РокетсГолден Стэйт Уорриорз
116:108
закончен
05:00
Миннесота ТимбервулвзТоронто Рэпторс
115:109
закончен
05:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
125:113
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
117:108
закончен
Теннис / Australian Open. 3-й круг
11:00
Шарапова (Россия) — Кербер (Германия)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы
13:40
Произвольный танец
1
Пападакис / Сизерон
203,16
2
Боброва / Соловьев
187,13
3
Степанова / Букин
184,86
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира
15:15
Гонка преследования на 10 км, женщины
1
Лаура Дальмайер (Германия)
19:45,0
закончен
17:00
Гонка преследования на 12,5 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31.14,4 (0)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы в Москве
18:30
Медведева и Загитова в произвольной программе
1
Алина Загитова (Россия)
238,24
2
Евгения Медведева (Россия)
232,86
3
Каролина Костнер (Италия)
204,25
закончен
Бокс/ММА / Турнир UFC 220 в Бостоне
06:00
Стипе Миочич (США) — Франсис Нганну (Камерун)
online
Испания / Примера
14:00
АлавесЛеганес
2:2
закончен
18:15
Реал МадридДепортиво
не начался
20:30
Реал СосьедадСельта
не начался
22:45
БетисБарселона
не начался
Италия / Серия А
14:30
АталантаНаполи
0:1
закончен
17:00
БолоньяБеневенто
не начался
17:00
ЛациоКьево
не начался
17:00
ВеронаКротоне
не начался
17:00
СампдорияФиорентина
не начался
17:00
УдинезеСПАЛ
не начался
17:00
СассуолоТорино
не начался
20:00
КальяриМилан
не начался
22:45
Интер МРома
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НиццаСент-Этьен
не начался
19:00
МонакоМетц
не начался
23:00
ЛионПСЖ
не начался
Товарищеские матчи (клубы)
17:00
Ахмат Славия П
не начался
18:00
ЦСКА Волеренга
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияВердер
не начался
20:00
Шальке-04Ганновер-96
не начался
Англия / Премьер-лига
19:00
СаутгемптонТоттенхэм Хотспур
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьАвтомобилист
3:0
закончен
14:00
БарысЛада
4:3
закончен
14:30
Салават ЮлаевСлован
5:3
3 период
17:00
Ак БарсВитязь
не начался
17:00
НефтехимикЙокерит
не начался
17:00
ХК СочиЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
не начался
05:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Зенит
56:52
3 четверть
18:00
Локомотив-Кубань Химки
не начался
18:00
ВЭФ УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
не начался
23:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
не начался
00:00
Детройт ПистонсБруклин Нетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсИндиана Пэйсерс
не начался
Биатлон / Этап Кубка мира в Антхольце
13:33
Масс-старт, женщины
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
40:23,9 (1)
закончен
16:45
Масс-старт, мужчины
online
Италия / Серия А
22:45
ЮвентусДженоа
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭйбарМалага
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Суонси СитиЛиверпуль
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Металлург МгКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
ТракторАвангард
не начался
19:00
ЛокомотивАмур
не начался
19:30
Динамо МнАдмирал
не начался
19:30
СКАДинамо М
не начался
19:30
СпартакСеверсталь
не начался
20:30
Динамо РЮгра
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Миннесота УайлдОттава Сенаторз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Аризона КойотсНью-Йорк Айлендерс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
ЦСКА Нижний Новгород
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Атланта ХоуксЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМайами Хит
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Милуоки БаксФиникс Санз
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЧикаго Буллз
не начался
04:30
Даллас МавериксВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
не начался

Защита Миочича: рекорд худшего человека на Земле

Миочич установил рекорд по защитам титула чемпиона UFC

Стипе Миочич избивает Франсиса Нганну ufc.com
Стипе Миочич избивает Франсиса Нганну

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич победил по очкам опасного претендента Франсиса Нганну. Американец стал первым в истории дивизиона бойцом, сумевшим защитить свой пояс трижды подряд.

В Бостоне состоялся широко анонсированный турнир UFC 220, в главном бою которого встретились чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич и Франсис Нганну. Претендент назывался букмекерами фаворитом сражения: в 2017 году он одержал две кряду зрелищные досрочные победы над белорусом Александром Орловским и голландцем Алистаром Оверимом. Однако на деле серьезной конкуренции не получилось.

Американец хорватского происхождения, который сам в шутку называет себя самым плохим человеком на планете, достаточно легко победил проживающего во Франции камерунца в пяти раундах.

Специалисты отмечали особую опасность для Миочича в дебюте схватки, когда свежий Нганну мог ошеломить чемпиона своим знаменитым сокрушающим ударом. Однако 35-летний спортсмен, в свободное время трудящийся пожарным, умело погасил стартовый натиск оппонента. Очень скоро стало понятно, что в тактическом плане и по части понимания борьбы между ними пролегает настоящая пропасть.

Реклама

Миочич без видимого труда уклонялся от предсказуемых атак Нганну, а сам раз за разом точно попадал правым боковым. Он несколько раз потряс соперника, после чего тот заметно поплыл, а движения его стали размашистыми и уже не таили в себе серьезную опасность.

Оставшиеся раунды развивались примерно по одному сценарию.

На первых же секундах Миочич валил Нганну с ног, переводя дело в партер, где занимал выгодную позицию и пытался подготовить почву для болевого или удушающего приема.

Камерунец мужественно терпел, но и намека не показывал на выправление ситуации. Как минимум дважды от досрочного поражения его спасал гонг: Миочичу не хватало буквально 10-20 секунд для завершения атаки.

Примерно с середины третьего раунда бой принял односторонний характер. Очень уставший и получивший много урона Нганну уже не сопротивлялся. Правда, и для чемпиона изнурительная борьба не прошла бесследно. Понимая, что уверенно лидирует по очкам, он не стал форсировать события, а продолжил аккуратно контролировать ситуацию, ведя схватку к окончанию пятого раунда.

Эндшпиль выдался не самым зрелищным: противники фактически уже не предпринимали активных действий. Впрочем, рефери не досаждал им замечаниями за пассивный бой.

Все трое судей зафиксировали на своих карточках разгромное преимущество Миочича с одинаковым счетом 50-44.

Американец стал первым тяжеловесом в истории UFC, сумевшим защитить чемпионский пояс трижды кряду. Ранее жертвами его мастерства пали Оверим и бразилец Жуниор дос Сантос.

В предыдущий раз Миочич оставался в октагоне на протяжении всех пяти раундов в декабре 2013 года, когда уступил тому же дос Сантосу в их первом бою.

Сразу после схватки Стипе отдал должное поверженному сопернику. Тот по большей части разочаровал любителей ММА, однако, в отличие от своих предматчевых высказываний, был вынужден признать превосходство чемпиона.

«Я немного недооценил Миочича. У него был очень умный план на бой, и он его четко реализовал»,

— заявил Нганну, который может утешиться самым высоким гонораром в своей карьере – $500 тыс.

Одним из возможных противников Миочича в следующем поединке является Александр Волков: в январском рейтинге UFC в тяжелом дивизионе россиянин занимает седьмое место.

В со-главном событии вечера чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) Даниэль Кормье победил швейцарца курдского происхождения Волкана Оздемира техническим нокаутом.

Претендент начал бой активнее, однако Кормье перевел схватку в партер и вышел на удушающий прием в концовке первого раунда. Оздемира спас гонг.

Во втором раунде американец сбил соперника с ног и провел болевой прием, заставив рефери прекратить поединок.

Эта победа стала 20-й в карьере Кормье по прозвищу Черный Федор при одном поражении.

В рамках предварительной программы российский легковес (до 70 кг) Ислам Махачев уже на 57-й секунде первого раунда нокаутировал бразильца Глейсона Тибау.

Следующим оппонентом нашего соотечественника должен стать Кевин Ли из США. Их бой может пройти на турнире UFC 223 7 апреля.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».