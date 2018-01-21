Защита Миочича: рекорд худшего человека на Земле

В Бостоне состоялся широко анонсированный турнир UFC 220, в главном бою которого встретились чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич и Франсис Нганну. Претендент назывался букмекерами фаворитом сражения: в 2017 году он одержал две кряду зрелищные досрочные победы над белорусом Александром Орловским и голландцем Алистаром Оверимом. Однако на деле серьезной конкуренции не получилось.

Американец хорватского происхождения, который сам в шутку называет себя самым плохим человеком на планете, достаточно легко победил проживающего во Франции камерунца в пяти раундах.

Специалисты отмечали особую опасность для Миочича в дебюте схватки, когда свежий Нганну мог ошеломить чемпиона своим знаменитым сокрушающим ударом. Однако 35-летний спортсмен, в свободное время трудящийся пожарным, умело погасил стартовый натиск оппонента. Очень скоро стало понятно, что в тактическом плане и по части понимания борьбы между ними пролегает настоящая пропасть.

Реклама

Миочич без видимого труда уклонялся от предсказуемых атак Нганну, а сам раз за разом точно попадал правым боковым. Он несколько раз потряс соперника, после чего тот заметно поплыл, а движения его стали размашистыми и уже не таили в себе серьезную опасность.

Оставшиеся раунды развивались примерно по одному сценарию.

На первых же секундах Миочич валил Нганну с ног, переводя дело в партер, где занимал выгодную позицию и пытался подготовить почву для болевого или удушающего приема.

Камерунец мужественно терпел, но и намека не показывал на выправление ситуации. Как минимум дважды от досрочного поражения его спасал гонг: Миочичу не хватало буквально 10-20 секунд для завершения атаки.

Примерно с середины третьего раунда бой принял односторонний характер. Очень уставший и получивший много урона Нганну уже не сопротивлялся. Правда, и для чемпиона изнурительная борьба не прошла бесследно. Понимая, что уверенно лидирует по очкам, он не стал форсировать события, а продолжил аккуратно контролировать ситуацию, ведя схватку к окончанию пятого раунда.

Эндшпиль выдался не самым зрелищным: противники фактически уже не предпринимали активных действий. Впрочем, рефери не досаждал им замечаниями за пассивный бой.

Все трое судей зафиксировали на своих карточках разгромное преимущество Миочича с одинаковым счетом 50-44.

Американец стал первым тяжеловесом в истории UFC, сумевшим защитить чемпионский пояс трижды кряду. Ранее жертвами его мастерства пали Оверим и бразилец Жуниор дос Сантос.

В предыдущий раз Миочич оставался в октагоне на протяжении всех пяти раундов в декабре 2013 года, когда уступил тому же дос Сантосу в их первом бою.

Сразу после схватки Стипе отдал должное поверженному сопернику. Тот по большей части разочаровал любителей ММА, однако, в отличие от своих предматчевых высказываний, был вынужден признать превосходство чемпиона.

«Я немного недооценил Миочича. У него был очень умный план на бой, и он его четко реализовал»,

— заявил Нганну, который может утешиться самым высоким гонораром в своей карьере – $500 тыс.

Одним из возможных противников Миочича в следующем поединке является Александр Волков: в январском рейтинге UFC в тяжелом дивизионе россиянин занимает седьмое место.

В со-главном событии вечера чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) Даниэль Кормье победил швейцарца курдского происхождения Волкана Оздемира техническим нокаутом.

Претендент начал бой активнее, однако Кормье перевел схватку в партер и вышел на удушающий прием в концовке первого раунда. Оздемира спас гонг.

Во втором раунде американец сбил соперника с ног и провел болевой прием, заставив рефери прекратить поединок.

Эта победа стала 20-й в карьере Кормье по прозвищу Черный Федор при одном поражении.

В рамках предварительной программы российский легковес (до 70 кг) Ислам Махачев уже на 57-й секунде первого раунда нокаутировал бразильца Глейсона Тибау.

Следующим оппонентом нашего соотечественника должен стать Кевин Ли из США. Их бой может пройти на турнире UFC 223 7 апреля.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».