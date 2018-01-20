ЧЕ по фигурному катанию. Танцевальные дуэты на льду. LIVE

Крайне неоднозначно впечатление после себя оставил прокат британцев — с одной стороны, просто великолепная программа у спортсменов, с которой они имеют шансы на отличные оценки на той же Олимпиаде, где они точно будут. С другой — при всей эмоциональности и технике, которая присутствовала и сегодня, такое число недочетов просто недопустимо, так как практически нивелирует все остальные подвиги спортсменов. Возможно, сказываются здесь последствия травмы партнерши, от которой лишь относительно недавно восстановилась она. Посмотрим, что будет с оценками.
Все ближе и ближе выступления абсолютных топов соревнований — а пока что свой прокат покажут британцы Пенни Кумс и Николас Баклэнд. Под Muse они будут танцевать.
И дают им судьи рекордные оценки! 98.43 балла за программу у Халявина и Уртадо. При этом их суммарный балл — 165,03!
Чувственно и задорно выступили спортсмены, сорвав оглушительные аплодисменты: в таким прокатом вправе они надеяться на итоговое попадание в топ-10 и личный рекорд танца.
Следующими на арену «Мегаспорта» выходят Сара Уртадо и Кирилл Халявин — не очень сложно догадаться, что партнер в этой паре является россиянином.
Нет, совсем чуть-чуть, но не дотягивают польские фигуристы до промежуточных лидеров — в сумме у Сподырева и Калишек 164.48 балла.
Превзойти результат датчан прямо сейчас попытаются поляки Наталия Калишек и Максим Сподырев. Уже на льду они.
99.87! Совсем чуть-чуть до сотни датские спортсмены не дотянули. Но и так хорошо, впрочем — в сумме у них теперь 164.9 балла. И лидерство промежуточное, конечно.
Крайне уверенно откатали свое выступление датчане — вероятно, лучший это прокат за сегодня пока что. Соответствующими должны быть и оценки. Ждем их.
Возобновились соревнования! Открывает третью разминку датский дуэт Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен.
Уходит первенство на небольшую паузу — после перезаливки льда продолжат свои выступления пары! А пока что — пауза.
Да, так и есть! 95.05 балла получают французы — и это их лучший результат в карьере в произвольном танце. Другое дело, что по сумме они даже на первую промежуточную строчку не сумели выбраться на ЧЕ — пока что вторыми они идут с 154.04 балла в сумме.
Очень здорово откатали произвольную программу представители Франции — и минорная часть здесь была, и мажорная, и элементы присутствовали, и настроение. В общем — это, скорее всего, личный рекорд пары в танце.
Закроют вторую разминку французы Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак, которые, кстати, являются мужем и женой.
Значимость мелодии в итоге и сыграла не самую лучшую шутку со спортсменами — кажется, что немного не дотянули они свой танец до нее. Что касается баллов, то судьи оценили их прокат в 89.56 балла. В сумме у них в итоге 148.69 балла. Это третье промежуточное место.
Под девятым стартовым номером выступать на московскую арену выходят венгры Анна Яновская и Адам Лукач. Танцевать они будут под «Призрака оперы» — далеко не самую простую музыку.
92.8 балла получают турки за свой прокат. В сумме у них теперь 152,1 балла и промежуточная вторая позиция.
Отличный танец показали спортсмены, что и сами прекрасно понимают — эмоционально, достаточно чисто и задорно. Впору рассчитывать на большие баллы.
Тепло реагирует публика на прокат турецких спортсменов, которые прекрасно говорят на русском языке — ранее пара работала с Александром Жулиным.
Следующими на льду появляются Алиса Агафонова и Алпер Учар, представляющие Турцию.
Результат спортсменов за произвольный танец — 93,15 балла. Крайне достойный результат, учитывая тут заминку. В сумме у них 156.35 балла и первое текущее место.
Допустили одну неприятную помарку спортсмены, которая достаточно весомо подпортила им всю программу — в одном из моментов случилась заминка непредвиденная, из-за чего потом пришлось им музыку догонять, что не всегда получается сделать без потерь ценных десятых балла.
Продолжаем. На очереди — украинцы Александра Назарова и Максим Никитин, которые выступят под музыку из знаменитой франшизы «Пираты Карибского моря».
Всего 81,6 балла получают французы, значительно не дотягивая до своего лучшего результата сезона. В сумме у них 139.74 балла и второе промежуточное место.
Грустны французские спортсмены, однако держатся молодцами перед камерой — и это очень важно, конечно.
Очень обидно — сразу две серьезные ошибки допустили французы в финале программы. Особенно страшным в плане потери баллов тут кажется срыв поддержки в самой концовке. Более того — еще и травму мог получить партнер в этом моменте, так как явно здесь было режущее движение коньком прямиком по бедру спортсмена...
Танцуют французы сегодня под легендарную и всеми любимую Лару Фабиан.
Открывается вторая разминка выступлением французской пары Анжелика Абашкина/Луи Торон.
На этом небольшая пауза возникает в турнире между двумя разминками. Через минут 5-6 возобновится все.
Наконец-то огласили вердикт — всего лишь 74,74 балла белорусским спортсменам арбитры дали. В сумме это пока что худший результат — очень многое для этого сделала та самая обидная ошибка на старте...
Очень долго решают с оценками в данном случае судьи — даже спортсмены это заметили. «Задали мы им задачку», — сказал партнерше Юрий.
К счастью, остаток танца выполнила пара куда лучше — особенно хорошо сумели они в актерском плане себя показать. Кроме того, нельзя не отметить и саму постановку Жулина.
Очень обидное начало танца — буквально на ровном месте на самом старте падает партнерша.
Закрывать дебютную разминку будут белорусские спортсмены Виктория Ковалева и Юрий Беляев, тренирующиеся у Александра Жулина. Выступят они под музыку знаменитого актера Энтони Хопкинса.
Результат пары — 87,87. По сумме баллов они пока что лидируют, конечно — 145,6 балла.
Очень эмоциональный прокат продемонстрировали московской публике финские спортсмены, получив свои заслуженные аплодисменты — здорово они передали атмосферу легкой музыки в своем танце, подкрепив настроение более-менее качественной техникой.
Продолжают первую разминку финны Сесилиа Терн и Юсивилле Партанен.
78.75 балла итальянцам отдали судьи: явно разочарованы они таким результатом, но пенять тут ни на кого — кроме себя самих — не стоит. Ниже словаков они в суммарном зачете расположились.
Под очень характерную оперу «Тоска» Джакомо Пуччини откатались итальянцы — не самый худший это прокат был, однако моментами казалось, что музыка сильно превосходит в своей мощи танец спортсменов. И, конечно, несколько помарок чуть смазали общее впечатление.
На экваторе первой разминки на лед выходят итальянцы Жасмин Тессари и Франческо Фьоретти — в коротком танце их результат составил 54.25 балла.
81,8 балла получила пара за свой неплохой прокат. В сумме у словаков теперь 136,51 балла.
Очень достойно словаки выступили только что — достаточно чисто они откатали, хоть и без особых сложностей в программе. Разве что дорожки подкачали. Посмотрим, какими будут их оценки.
Следующими в бой вступают словаки Люси Мысливецкова и Лукаш Челлеи. После короткого танца занимают они 17-ю позицию.
Завершили свой прокат канадцы Прулкс-Сенекал и Гарабедян, представляющие Армению — в сумме за оба танца получили они 131,3 балла.
Пока демонстрируют свой танец армянские спортсмены, напомним, что после короткого танца лидерами являются Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, а вторую позицию занимают россияне Александра Степанова и Иван Букин. Третьими пока что идут итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте.
Появилась на льду первая пара — Тина Гарабедян и Симон Прулкс-Сенекал, представляющие Армению.
Следующим образом выглядит список стартующих сегодня пар. В первых двух разминках, как можно заметить, российских пар нет.
Сами прокаты начнутся минут через 10 — уже готовится на льду первая разминка. Всего же их будет четыре — 20 пар сегодня свои умения покажут зрителям.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции соревнования танцевальных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. Сегодня спортсмены покажут свои произвольные программы.