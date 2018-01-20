ЧЕ по фигурному катанию. Танцевальные дуэты на льду. LIVE

Крайне неоднозначно впечатление после себя оставил прокат британцев — с одной стороны, просто великолепная программа у спортсменов, с которой они имеют шансы на отличные оценки на той же Олимпиаде, где они точно будут. С другой — при всей эмоциональности и технике, которая присутствовала и сегодня, такое число недочетов просто недопустимо, так как практически нивелирует все остальные подвиги спортсменов. Возможно, сказываются здесь последствия травмы партнерши, от которой лишь относительно недавно восстановилась она. Посмотрим, что будет с оценками.