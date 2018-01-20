Шипулин настрелял на медаль

«Газета.Ru» поздравляет сборную России с третьей наградой в текущем сезоне и завершает онлайн-трансляцию.
Остальные — в нижней части итогового протокола.
Бабиков и Цветков вошли в топ-20.
До Бе-младшего и Фуркада в этом сезоне, конечно, не достать. Но вот с остальными конкурировать вполне можно. Чего и пожелаем Антону на Олимпиаде!
И теперь — Антон Шипулин! Он — третий. Это третья медаль России в сезоне: предыдущие две выиграли — все тот же Шипулин и эстафетная четверка с ним же в качестве финишера. Антон — наше все. За ним, увы, практически никого...
Приходит на финиш Мартен Фуркад.
Бе-младший пересекает финишную черту фактически шагом, но с флагом Норвегии! Не таким внушительным будет его преимущество в протоколе — сбавил темп, в разминочном темпе заканчивал. Но все равно — невероятно хорош Йоханнес!
Успех российского биатлона отметил даже твиттер IBU.
Увы, остальные россияне все ниже и ниже опускаются, еще и мажут...
Но каков Бе! Феноменальная стрельба без промахов и замечательный ход!
Чуть менее 30 секунд выигрывает Шипулин у Пайффера.
Очень близок третий пьедестал России в сезоне!
Шипулин — тоже!!!
Йоханнес на стрелковой позиции. Пять из пяти, естественно!
Преследователи Бе подтянулись. Фуркад отстрелялся точно.
Все решится сейчас. Очень надо Антону чисто пройти заключительную стрельбу... Для личной уверенности перед Олимпиадой надо. Копилку медальную для России пополнить необходимо!
Бе — далеко впереди. Фуркад и Шипулин — относительно близко друг к другу.
Текущее положение.
Остальные россияне начали сдавать. 15-й Бабиков, 19-й Цветков. Остальные еще ниже.
1 минута 18 секунд — такой гандикап Шипулина. Но от Фуркада — всего 12 секунд.
И Бе, и Фуркад, и Шипулин без промахов прошли огневой рубеж.
Третья стрельба, из положения стоя.
Другие россияне тоже существенно улучшают свои позиции. Максим Цветков идет десятым. Антон Бабиков — 23-м.
1 минута 8 секунд — такоео текущее отставание Шипулина.
Пайффер мажет! А Шипулин — супер-супер-супер! На третье место переходит Антон!
Их любимец и кумир безупречен снова. За ним — Фуркад тоже хорош.
Уже прибыл на вторую стрельбу рыжий из братьев Бе. Стреляет как из автомата, норвежские фанаты на трибунах ревут по-викинговски и победно вскидывают изнеженные, в отличие от пращуров, кулачки.
Напомним, бежать спортсменам предстоит 12,5 км. И рубежа огневых — четыре.
На отсечке 4,6 км Шипулин — четвертый, уступая лидеру 1 минуту 11,7 секунды.
Текущее положение в таблице.
Едва ли кто-то помешает рыжему Бе оформить вторую победу за сутки. Это понятно уже сейчас.
Антон Бабиков тоже на круг...
На первой стрельбе промахиваются по разу Фуркад и Шипулин. Штрафной круг им бежать.
57 участников в деле уже, трое решили не стартовать, среди них — немец Шемпп и словенец Фак.
Стартовала гонка! Йоханнес Бе стартовал первым, Мартен Фуркад отправился на лыжню вторым, Арнд Пайффер третьим — это призеры вчерашнего спринта. Наш Антон Шипулин четвертым вступил в дело. 45,4 секунды составляет его отставание от лидера на отсечке 1,1 км.
Начало гонки в 17:00 мск.
Мужской пасьют на 12,5 км состоится на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.