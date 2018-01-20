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Шипулин настрелял на медаль

Биатлонист Шипулин выиграл бронзу в пасьюте на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Антон Шипулин РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин

Антон Шипулин завоевал бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» провела онлайн трансляцию.

Трансляция
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17:41

«Газета.Ru» поздравляет сборную России с третьей наградой в текущем сезоне и завершает онлайн-трансляцию.

17:40

Остальные — в нижней части итогового протокола.

17:38

Бабиков и Цветков вошли в топ-20.

17:37

До Бе-младшего и Фуркада в этом сезоне, конечно, не достать. Но вот с остальными конкурировать вполне можно. Чего и пожелаем Антону на Олимпиаде!

17:36

И теперь — Антон Шипулин! Он — третий. Это третья медаль России в сезоне: предыдущие две выиграли — все тот же Шипулин и эстафетная четверка с ним же в качестве финишера. Антон — наше все. За ним, увы, практически никого...

17:35

Приходит на финиш Мартен Фуркад.

17:34

Бе-младший пересекает финишную черту фактически шагом, но с флагом Норвегии! Не таким внушительным будет его преимущество в протоколе — сбавил темп, в разминочном темпе заканчивал. Но все равно — невероятно хорош Йоханнес!

17:33

Успех российского биатлона отметил даже твиттер IBU.

17:32

Увы, остальные россияне все ниже и ниже опускаются, еще и мажут...

17:31

Но каков Бе! Феноменальная стрельба без промахов и замечательный ход!

17:30

Чуть менее 30 секунд выигрывает Шипулин у Пайффера.

17:29

Очень близок третий пьедестал России в сезоне!

17:28

Шипулин — тоже!!!

17:27

Йоханнес на стрелковой позиции. Пять из пяти, естественно!

17:27

Преследователи Бе подтянулись. Фуркад отстрелялся точно.

17:26

Все решится сейчас. Очень надо Антону чисто пройти заключительную стрельбу... Для личной уверенности перед Олимпиадой надо. Копилку медальную для России пополнить необходимо!

17:25

Бе — далеко впереди. Фуркад и Шипулин — относительно близко друг к другу.

17:24

Текущее положение.

17:23

Остальные россияне начали сдавать. 15-й Бабиков, 19-й Цветков. Остальные еще ниже.

17:22

1 минута 18 секунд — такой гандикап Шипулина. Но от Фуркада — всего 12 секунд.

17:21

И Бе, и Фуркад, и Шипулин без промахов прошли огневой рубеж.

17:20

Третья стрельба, из положения стоя.

17:18

Другие россияне тоже существенно улучшают свои позиции. Максим Цветков идет десятым. Антон Бабиков — 23-м.

17:17

1 минута 8 секунд — такоео текущее отставание Шипулина.

17:16

Пайффер мажет! А Шипулин — супер-супер-супер! На третье место переходит Антон!

17:15

Их любимец и кумир безупречен снова. За ним — Фуркад тоже хорош.

17:14

Уже прибыл на вторую стрельбу рыжий из братьев Бе. Стреляет как из автомата, норвежские фанаты на трибунах ревут по-викинговски и победно вскидывают изнеженные, в отличие от пращуров, кулачки.

17:13

Напомним, бежать спортсменам предстоит 12,5 км. И рубежа огневых — четыре.

17:12

На отсечке 4,6 км Шипулин — четвертый, уступая лидеру 1 минуту 11,7 секунды.

17:11

Текущее положение в таблице.

17:10

Едва ли кто-то помешает рыжему Бе оформить вторую победу за сутки. Это понятно уже сейчас.

17:08

Антон Бабиков тоже на круг...

17:07

На первой стрельбе промахиваются по разу Фуркад и Шипулин. Штрафной круг им бежать.

17:05

57 участников в деле уже, трое решили не стартовать, среди них — немец Шемпп и словенец Фак.

17:00

Стартовала гонка! Йоханнес Бе стартовал первым, Мартен Фуркад отправился на лыжню вторым, Арнд Пайффер третьим — это призеры вчерашнего спринта. Наш Антон Шипулин четвертым вступил в дело. 45,4 секунды составляет его отставание от лидера на отсечке 1,1 км.

10:30

Начало гонки в 17:00 мск.

10:00

Мужской пасьют на 12,5 км состоится на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.