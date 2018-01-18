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Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
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Сан-Хосе ШарксПиттсбург Пингвинз
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04:30
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Шарлотт ХорнетсМайами Хит
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03:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
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03:30
Филадельфия СиксерсМилуоки Бакс
не начался
04:30
Хьюстон РокетсГолден Стэйт Уорриорз
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Миннесота ТимбервулвзТоронто Рэпторс
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05:00
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не начался

ЧЕ по фигурному катанию. Россияне упустили лидерство в танцах. LIVE

Онлайн-трансляция короткого танца на ЧЕ по фигурному катанию

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев РИА Новости
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве пары соревнуются в коротком танце. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
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15:24

На льду британская пара — Пенни Кумс и Николас Бакленд.

15:23

Тем временем в зоне разогрева готовятся к выступлению одни из фаворитов турнира россияне Боброва и Соловьев (на изображении).

15:20

В самом разгаре шестая разминка. Вот-вот начнутся выступления самых топовых фигуристов.

15:17

Наступил перерыв перед шестой разминкой! Промежуточные результаты таковы: на первом месте выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин (66,60), на втором — россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро (65,35), а на третьем — турки Алиса Агафонова и Алпер Укар (59,30). В каждой паре есть представитель нашей страны, кстати.

15:16

Технически ребята выступили довольно неплохо. Синхронность на высоком уровне, элементы выполнены близко друг от друга. Оценка французов — 58,14.

15:13

Французский дуэт выступил довольно эффектно. Это особенно похвально, учитывая, что они еще юниоры.

15:11

Анжелика Абачкина и Луи Таурон из Франции сейчас на льду!

15:09

Оценка испанского дуэта — 66,60. И это первое место на данный момент. Россияне Загорски и Гуррейро отходят на вторую строчку.

15:08

Выступление получилось очень страстным, живым. Александр Жулин поздравляет своих подопечных с качественной работой.

15:07

Испанцы катаются очень гладко, мягко, плавно. Конька не слышно.

15:06

На льду пара, представляющая Испанию, — Кирилл Халявин и Сара Уртадо!

15:05

Наконец, стала известна оценка турков — 59,30! Это промежуточное второе место.

15:03

Российская пара тем временем поделилась своими впечатлениями от выступления. Гуррейро: «У нас были маленькие помарки, но для первого раза откатались вполне достойно. Завтра новый день, постараемся выступить чище». Загорски: «Очень приятная атмосфера в «Мегаспорте». Российские болельщики горячо поддерживают нас. В основном мы катались в удовольствие».

15:00

Очень зажигательно! Это шестое участие этой пары в чемпионате Европы, причем лучшим местом было 11-е.

14:58

Турецкая пара на льду — Алиса Агафонова и Алпер Укар.

14:56

Оценка российской пары — 65,35! Это промежуточное первое место!

14:54

Загорски споткнулась во время выступления на дорожке шагов.

14:52

Первый для этой пары чемпионат Европы в карьере. Ребята явно нервничали, особенно Тиффани.

14:50

Российский дуэт Загорски и Гуррейро уже на льду!

14:32

Сейчас нас ждет перерыв для заливки льда, а сразу после него выступит российская пара — Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро.

14:30

Оценка чехов — 43,37.

14:28

А вот финальная поддержка получилась очень красивой и динамичной! Жаль, что вся остальная программа не очень порадовала — даже твиззлы сорвали до первого уровня сложности, партнерша чуть не упала на этом элементе.

14:27

Пока что выступление складывается не очень. Много ошибок.

14:26

Следующими выступают чехи — Кортни Мансурова и Михал Чешка.

14:25

Результат армянского дуэта — 51,77. Это промежуточное шестое место.

14:23

В целом выступление получилось успешным.

14:21

Партнер допустил несколько ошибок и время от времени спотыкался, словно теряя баланс.

14:19

На льду представители Армении — Тина Гарабедян и Симон Пру-Сенекал!

14:17

Оценка дуэта — 59,13. Это личный рекорд венгров! И они занимают промежуточное первое место!

14:14

Очень страстно выступили венгры, особенно партнер, который по окончании программы начал яростно молотить кулаком воздух. Все элементы на первый взгляд тянут на четвертый уровень.

14:13

Перед зрителями выступают венгры Анна Яновская и Адам Лукаш.

14:12

Оценка ребят — 40,20. Это 11-е место на данный момент.

14:09

Бодрое выступление израильтян, хотя в синхронности они весьма уступили своим соперникам. Твиззлы только первого уровня. Немного спасает ситуацию поддержка четвертого уровня.

14:07

После четвертой разминки первыми выступают израильтяне Адель Танкова и Рональд Зильберберг.

14:02

А вот и нижняя часть таблицы:

14:01

Начинается четвертая разминка. Борьба в верхней части таблицы сейчас выглядит так:

14:00

45,12 — оценка литовцев.

13:58

На дорожках шагов спортсмены получили только второй уровень сложности. В остальном, кажется, все было в порядке.

13:56

Литовцы неплохо выступили, учитывая, что это их первый чемпионат Европы. До этого выступали из крупных соревнований только в юниорском чемпионате мира.

13:54

Выступают спортсмены из Литвы — Гусоте Дамулевикуте / Дейвидас Кизала.

13:52

Результат итальянцев — 54,25!

13:50

Выступление получилось весьма зажигательным. Твиззлы и поддержка четвертого уровня, а вот в румбе судьи обнаружили некоторые оплошности — партнершу повело.

13:48

А сейчас выступают итальянцы Жасмин Тессари и Франческо Фиоретти!

13:46

Твиззлы и поддержка — четвертого уровня, шаги — второго, а общая оценка словаков — 54,71!

13:43

Спортсмены показали добротное выступление. Посреди дорожки шагов словаки сделали художественную остановку, но в этом сезоне это разрешено правилами.

13:41

На льду словаки Люси Мусливечкова / Лукас Чоллей!

13:39

Оценка Плутовски и Флемина — только 49,91.

13:37

Твиззлы, правда, только первого уровня смогли исполнить поляки.

13:35

Интересная поддержка в исполнении дуэта.

13:33

Итак, поляки Юстина Плутовска и Джереми Флемин начали свое выступление!

13:31

Вовсю идет третья разминка.

13:30

Перерыв долгий. Должно быть, лед приводят в порядок.

13:20

В перерыве повторяют блистательное выступление в произвольной программе спортивной пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов, которые победили на чемпионате Европы.

13:15

Белорусский дуэт получил 53,64 балла и занял промежуточное второе место! Выступление группы из второй разминки подошло к концу. Промежуточные итоги таковы:

13:13

Очень мощное и впечатляющее выступление! Личный рекорд белорусов — 57,62. Посмотрим, смогут ли ребята побить его на этот раз.

13:11

Твиззлы четверного уровня и красивая поддержка отлично удались фигуристам!

13:10

Белорусы Виктория Ковалева и Юрий Беляев начинают свое выступление! Это подопечные российского тренера Александр Жулин.

13:09

Оценка эстонцев — 41,53 балла.

13:07

Партнерша, к сожалению, споткнулась на льду. До этого пара также допустила ошибки на шагах.

13:05

Пошли сложные поддержки.

13:03

Катерина Бунина и Герман Фролов из Эстонии стартуют с зажигательной самбы!

13:02

Спортсмены получили 46,30 балла.

13:01

Швейцарцы показали твиззлы четвертого уровня и поддержку.

12:59

Большое количество сложных шагов и перестроений демонстрирует пара на высокой скорости.

12:57

Тем временем уже выступают швейцарцы Виктория Манни / Карло Ретлисбергер!

12:56

Оценка украинского дуэта — 46,68.

12:54

Бодрое выступление в исполнении фигуристов из Харькова. Были неточности на твиззлах (спортсмены почти не показали синхронности) при том, что они только второго уровня.

12:52

Красивая поддержка в исполнении украинских спортсменов — причем четвертого уровня.

12:50

Первыми во второй разминке выступают Дарья Попова и Владимир Беликов из Украины. Пошла сальса!

12:48

Разминка в самом разгаре.

12:45

Фигуристы из первой группы разминки завершили свое выступление! На лед вышли разогреваться следующие пары.

12:43

Спортсмены из Финляндии получают 57,73!

12:41

У финнов были твиззлы и поддержки третьего уровня — сейчас они должны выйти на промежуточное первое место.

12:40

Одну поддержку финны выполнили в опасной близости от бортика, но все обошлось.

12:38

Спортсмены начали с самбы, а затем перешли на румбу. Синхронность хромает, как и у предыдущих пар, но все-таки видно, что уровень уже заметно выше: элементы выполняются более четко и на довольно близком расстоянии друг от друга.

12:36

На льду финны Сесилия Торн и Джуссивилл Партанен.

12:34

Шведы получают 34,95 балла — лучший показатель в сезоне для них.

12:32

Спортсмены выступают под румбу. Пока что получается не очень синхронно, и в целом скорость выступления довольно низкая.

12:30

На льду — шведы Малин Малмберг и Томас Нордаль.

12:29

Латвийцы получают 37,41 балла за свое выступление.

12:28

Любопытный факт: Аурелия занимается, помимо фигурного катания, занимается конькобежным спортом, причем на дистанции 3000 м.

12:26

Скорости по сравнению с болгарами кажутся очень низкими. К тому же латвийцы допустили некоторые технические оплошности. Учитывая, что пара исполняла в основном элементы первой сложности, оценка вряд ли будет высокой.

12:23

Следующими выступают латвийцы Аурелия Ипполито и Малкольм Джонс.

12:21

Зажигательное выступление со множеством разной музыки удалось болгарам. Однако получилось не очень технично, были ошибки на дорожках шагов. Оценки судей не очень высокие — 41,99 балла.

12:17

Теодора Маркова и Симон Дази из Болгарии начинают этот день чемпионата Европы!

12:14

Для трех российских пар этот чемпионат Европы особенно важен потому, что на Олимпиаду поедут только два представителя нашей страны в танцах на льду. Нужно бороться за свою путевку на Игры.

12:10

Идет разминка!

12:05

Боброва и Соловьев должны составить основную конкуренцию именитым французам. В декабре пара уверенно победила на чемпионате России и теперь является главной олимпийской надеждой нашей страны в танцах на льду.

12:00

Фаворитами соревнований являются французы Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон — уже трехкратные чемпионы Европы.

11:55

От России на этих соревнованиях выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Друзья! У меня отличная новость! У вас есть шанс ещё разок, в предверии чемпионата Европы, послушать, а кто найдёт ссылку на прямой эфир - ещё и посмотреть (☝) нас с @dmitry_solovyev ! Сегодня в 17 вечера будем общаться на радио @europaplus 106.2 ! Не пропустите! Вполне возможно, вы узнаете о нас что-то, чего не знали раньше �� Вот такой замечательный подарок на старый Новый год! ���� #радио #Европаплюс #прямойэфир #непропустите #подарки #СтарыйНовыйгод #бобровасоловьев #bobrovasoloviev #чемпионатЕвропы #Москва #seeyousoon #доскоройвстречи #всехLove ❤️ photo by @max_photovideo

Публикация от Екатерина Боброва (@ekaterinabobrova)

11:50

Соревнования начнутся в 12.10 мск.

11:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой трансляции короткого танца у пар на чемпионате Европы по фигурному катанию.