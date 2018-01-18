ЧЕ по фигурному катанию. Россияне упустили лидерство в танцах. LIVE

На льду британская пара — Пенни Кумс и Николас Бакленд.
Тем временем в зоне разогрева готовятся к выступлению одни из фаворитов турнира россияне Боброва и Соловьев (на изображении).
В самом разгаре шестая разминка. Вот-вот начнутся выступления самых топовых фигуристов.
Наступил перерыв перед шестой разминкой! Промежуточные результаты таковы: на первом месте выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин (66,60), на втором — россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро (65,35), а на третьем — турки Алиса Агафонова и Алпер Укар (59,30). В каждой паре есть представитель нашей страны, кстати.
Технически ребята выступили довольно неплохо. Синхронность на высоком уровне, элементы выполнены близко друг от друга. Оценка французов — 58,14.
Французский дуэт выступил довольно эффектно. Это особенно похвально, учитывая, что они еще юниоры.
Анжелика Абачкина и Луи Таурон из Франции сейчас на льду!
Оценка испанского дуэта — 66,60. И это первое место на данный момент. Россияне Загорски и Гуррейро отходят на вторую строчку.
Выступление получилось очень страстным, живым. Александр Жулин поздравляет своих подопечных с качественной работой.
Испанцы катаются очень гладко, мягко, плавно. Конька не слышно.
На льду пара, представляющая Испанию, — Кирилл Халявин и Сара Уртадо!
Наконец, стала известна оценка турков — 59,30! Это промежуточное второе место.
Российская пара тем временем поделилась своими впечатлениями от выступления. Гуррейро: «У нас были маленькие помарки, но для первого раза откатались вполне достойно. Завтра новый день, постараемся выступить чище». Загорски: «Очень приятная атмосфера в «Мегаспорте». Российские болельщики горячо поддерживают нас. В основном мы катались в удовольствие».
Очень зажигательно! Это шестое участие этой пары в чемпионате Европы, причем лучшим местом было 11-е.
Турецкая пара на льду — Алиса Агафонова и Алпер Укар.
Оценка российской пары — 65,35! Это промежуточное первое место!
Загорски споткнулась во время выступления на дорожке шагов.
Первый для этой пары чемпионат Европы в карьере. Ребята явно нервничали, особенно Тиффани.
Российский дуэт Загорски и Гуррейро уже на льду!
Сейчас нас ждет перерыв для заливки льда, а сразу после него выступит российская пара — Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро.
Оценка чехов — 43,37.
А вот финальная поддержка получилась очень красивой и динамичной! Жаль, что вся остальная программа не очень порадовала — даже твиззлы сорвали до первого уровня сложности, партнерша чуть не упала на этом элементе.
Пока что выступление складывается не очень. Много ошибок.
Следующими выступают чехи — Кортни Мансурова и Михал Чешка.
Результат армянского дуэта — 51,77. Это промежуточное шестое место.
В целом выступление получилось успешным.
Партнер допустил несколько ошибок и время от времени спотыкался, словно теряя баланс.
На льду представители Армении — Тина Гарабедян и Симон Пру-Сенекал!
Оценка дуэта — 59,13. Это личный рекорд венгров! И они занимают промежуточное первое место!
Очень страстно выступили венгры, особенно партнер, который по окончании программы начал яростно молотить кулаком воздух. Все элементы на первый взгляд тянут на четвертый уровень.
Перед зрителями выступают венгры Анна Яновская и Адам Лукаш.
Оценка ребят — 40,20. Это 11-е место на данный момент.
Бодрое выступление израильтян, хотя в синхронности они весьма уступили своим соперникам. Твиззлы только первого уровня. Немного спасает ситуацию поддержка четвертого уровня.
После четвертой разминки первыми выступают израильтяне Адель Танкова и Рональд Зильберберг.
А вот и нижняя часть таблицы:
Начинается четвертая разминка. Борьба в верхней части таблицы сейчас выглядит так:
45,12 — оценка литовцев.
На дорожках шагов спортсмены получили только второй уровень сложности. В остальном, кажется, все было в порядке.
Литовцы неплохо выступили, учитывая, что это их первый чемпионат Европы. До этого выступали из крупных соревнований только в юниорском чемпионате мира.
Выступают спортсмены из Литвы — Гусоте Дамулевикуте / Дейвидас Кизала.
Результат итальянцев — 54,25!
Выступление получилось весьма зажигательным. Твиззлы и поддержка четвертого уровня, а вот в румбе судьи обнаружили некоторые оплошности — партнершу повело.
А сейчас выступают итальянцы Жасмин Тессари и Франческо Фиоретти!
Твиззлы и поддержка — четвертого уровня, шаги — второго, а общая оценка словаков — 54,71!
Спортсмены показали добротное выступление. Посреди дорожки шагов словаки сделали художественную остановку, но в этом сезоне это разрешено правилами.
На льду словаки Люси Мусливечкова / Лукас Чоллей!
Оценка Плутовски и Флемина — только 49,91.
Твиззлы, правда, только первого уровня смогли исполнить поляки.
Интересная поддержка в исполнении дуэта.
Итак, поляки Юстина Плутовска и Джереми Флемин начали свое выступление!
Вовсю идет третья разминка.
Перерыв долгий. Должно быть, лед приводят в порядок.
В перерыве повторяют блистательное выступление в произвольной программе спортивной пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов, которые победили на чемпионате Европы.
Белорусский дуэт получил 53,64 балла и занял промежуточное второе место! Выступление группы из второй разминки подошло к концу. Промежуточные итоги таковы:
Очень мощное и впечатляющее выступление! Личный рекорд белорусов — 57,62. Посмотрим, смогут ли ребята побить его на этот раз.
Твиззлы четверного уровня и красивая поддержка отлично удались фигуристам!
Белорусы Виктория Ковалева и Юрий Беляев начинают свое выступление! Это подопечные российского тренера Александр Жулин.
Оценка эстонцев — 41,53 балла.
Партнерша, к сожалению, споткнулась на льду. До этого пара также допустила ошибки на шагах.
Пошли сложные поддержки.
Катерина Бунина и Герман Фролов из Эстонии стартуют с зажигательной самбы!
Спортсмены получили 46,30 балла.
Швейцарцы показали твиззлы четвертого уровня и поддержку.
Большое количество сложных шагов и перестроений демонстрирует пара на высокой скорости.
Тем временем уже выступают швейцарцы Виктория Манни / Карло Ретлисбергер!
Оценка украинского дуэта — 46,68.
Бодрое выступление в исполнении фигуристов из Харькова. Были неточности на твиззлах (спортсмены почти не показали синхронности) при том, что они только второго уровня.
Красивая поддержка в исполнении украинских спортсменов — причем четвертого уровня.
Первыми во второй разминке выступают Дарья Попова и Владимир Беликов из Украины. Пошла сальса!
Разминка в самом разгаре.
Фигуристы из первой группы разминки завершили свое выступление! На лед вышли разогреваться следующие пары.
Спортсмены из Финляндии получают 57,73!
У финнов были твиззлы и поддержки третьего уровня — сейчас они должны выйти на промежуточное первое место.
Одну поддержку финны выполнили в опасной близости от бортика, но все обошлось.
Спортсмены начали с самбы, а затем перешли на румбу. Синхронность хромает, как и у предыдущих пар, но все-таки видно, что уровень уже заметно выше: элементы выполняются более четко и на довольно близком расстоянии друг от друга.
На льду финны Сесилия Торн и Джуссивилл Партанен.
Шведы получают 34,95 балла — лучший показатель в сезоне для них.
Спортсмены выступают под румбу. Пока что получается не очень синхронно, и в целом скорость выступления довольно низкая.
На льду — шведы Малин Малмберг и Томас Нордаль.
Латвийцы получают 37,41 балла за свое выступление.
Любопытный факт: Аурелия занимается, помимо фигурного катания, занимается конькобежным спортом, причем на дистанции 3000 м.
Скорости по сравнению с болгарами кажутся очень низкими. К тому же латвийцы допустили некоторые технические оплошности. Учитывая, что пара исполняла в основном элементы первой сложности, оценка вряд ли будет высокой.
Следующими выступают латвийцы Аурелия Ипполито и Малкольм Джонс.
Зажигательное выступление со множеством разной музыки удалось болгарам. Однако получилось не очень технично, были ошибки на дорожках шагов. Оценки судей не очень высокие — 41,99 балла.
Теодора Маркова и Симон Дази из Болгарии начинают этот день чемпионата Европы!
Для трех российских пар этот чемпионат Европы особенно важен потому, что на Олимпиаду поедут только два представителя нашей страны в танцах на льду. Нужно бороться за свою путевку на Игры.
Идет разминка!
Боброва и Соловьев должны составить основную конкуренцию именитым французам. В декабре пара уверенно победила на чемпионате России и теперь является главной олимпийской надеждой нашей страны в танцах на льду.
Фаворитами соревнований являются французы Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон — уже трехкратные чемпионы Европы.
От России на этих соревнованиях выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Соревнования начнутся в 12.10 мск.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой трансляции короткого танца у пар на чемпионате Европы по фигурному катанию.