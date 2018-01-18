Хоккей без правил: дети подрались во Владикавказе

Масштабная драка состоялась в матче детских команд по хоккею: сначала соперничали на льду, а затем выясняли отношения на кулаках во Владикавказе местная «Алания» и «Хаски-07» из Невинномыска.

ЧП произошло еще 13 января, однако широкой интернет-аудитории стало известно о нем в четверг благодаря публикации видеозаписи.

На ней отчетливо видно, что стычка получилась настолько массовой и непримиримой, что к побоищу подключились даже зрители, среди которых угадывались родители юных спортсменов.

Победу со счетом 6:3 одержали хозяева, а поводом к инциденту, прославившему два местечковых коллектива на всю страну, послужили – со слов главного арбитра Егора Кузьмина – провокационные действия одного из игроков «Алании».

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«Их вратарь также вступил в перепалку, а потом вспыхнула драка «все на всех», — рассказал судья, слова которого приводит «СЭ».

Впрочем, заместитель директора ДЮСШ по зимним видам спорта Владикавказа Марат Аргасов не считает случившееся чем-то из ряда вон выходящим. По его мнению, подобные драки являются обычным делом в хоккее, даже на детском уровне.

«Потасовки случаются после игр, эта — не первая. Наказали всех участников драки в рамках встречи — кто-то даже пропускал следующий матч.

Хотя даже дракой и назвать нельзя, ведь это дети, да и травму никто не получил», — заключил специалист.

Резонансная перепалка вспыхнула после финальной сирены, а все события уложились примерно в минуту. Самым рьяным драчунам выписали строгие наказания. Двое игроков «Алании» пропустят следующую игру. Матч-штраф получил и пострадавший хоккеист «Хасок». В паблике Ossetia News в фейсбуке особо подчеркивается, что никто из детей не заработал телесных повреждений.

В министерстве спорта Северной Осетии пообещали «досконально» разобраться в случившемся.

«Будет проведена соответствующая служебная проверка. Уже проведена беседа с главным арбитром того матча.

По словам рефери, это вполне нормальное явление во время напряженной встречи двух принципиальных соперников, между которыми, помимо всего прочего, есть еще и какие-то давние обиды»,

— сообщили в ведомстве.

Пользователи в комментариях к посту не увидели во владикавказской драке вопиющего нарушения спортивной дисциплины. При этом высказываются опасения по поводу попадания информации в СМИ.

«Хоккей без драк не бывает. Ничего страшного не произошло, главное прессе не нужно создавать лишнего шума», — считает один из читателей. «Трус не играет в хоккей!» — радостно вторит ему другой.

Если верить наставнику «Хасок» Александру Басенко, несмотря на непростые взаимоотношения команд, никто не готовился к драке заранее.

«Честно вам скажу — никто не планировал драться, — цитирует тренера triboona.ru. — Мы в том матче даже уступили хозяевам арены со счетом 3:6. Но этот результат был по игре. Я так своим пацанам и сказал: «Не забиваете вы, забивают вам. И нечего обижаться».

Но даже когда закипают эмоции, я не сторонник выяснения отношений льду с помощью кулаков».

По сведениям NEWS-R, эта стычка стала уже не первой. «Алания» и «Хаски-07» подрались в первом круге первенства из-за традиционного послематчевого рукопожатия. Во Владикавказе же конфликт вспыхнул после того, как четверо игроков «Алании» подъехали к самому младшему из «Хасок» и стали выяснять отношения. Сначала словесно, потом – на кулаках.

«Драки в детском хоккее случаются, – подтвердил глава МКЦ «Юг-СКФО» Сергей Митин. – Больше раздувают родители. Судья уже написал рапорт по случившемуся, и мы будем проводить беседы с руководителями школ и тренерами команд».

В октябре прошлого года скандальный инцидент произошел на детском турнире по хоккею в Сочи. Тренер команды «Луч» из Сергиева Посада Александр Троицкий не сдержал эмоций и решил жестоко проучить своего подопечного, который подвел коллектив, получив удаление до конца игры.

Когда ребенок направлялся к выходу со скамейки запасных, наставник приблизился к нему сзади, выхватил клюшку из рук у стоящего рядом игрока и со всей силы нанес удар по спине провинившегося.

Не ожидавший такой агрессии со стороны своего тренера мальчик сразу свалился с ног.

Троицкий перешагнул через него, однако спустя всего пару мгновений вернулся и прошествовал обратно на скамейку запасных.

Судя по всему, тренер не просто внезапно потерял над собой контроль, увидев провинившегося игрока, а шел за ним целенаправленно, чтобы наказать.

Руководство команды сразу же уволило агрессивного наставника, при этом другие игроки заявляли, что желают его возвращения.

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