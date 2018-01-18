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Хоккей без правил: дети подрались во Владикавказе

Юные хоккеисты устроили массовую драку на матче во Владикавказе

Драка юных хоккеистов во Владикавказе Скриншот
Драка юных хоккеистов во Владикавказе

Массовой дракой окончился матч детских хоккейных команд в Северной Осетии. Зачинщикам, а также главному пострадавшему были выписаны одноматчевые дисквалификации. При этом взрослые – в том числе на уровне заместителя директора местной ДЮСШ, — не считают потасовку каким-то ЧП и фактически оправдывают драки в детском хоккее.

Масштабная драка состоялась в матче детских команд по хоккею: сначала соперничали на льду, а затем выясняли отношения на кулаках во Владикавказе местная «Алания» и «Хаски-07» из Невинномыска.

ЧП произошло еще 13 января, однако широкой интернет-аудитории стало известно о нем в четверг благодаря публикации видеозаписи.

На ней отчетливо видно, что стычка получилась настолько массовой и непримиримой, что к побоищу подключились даже зрители, среди которых угадывались родители юных спортсменов.

Победу со счетом 6:3 одержали хозяева, а поводом к инциденту, прославившему два местечковых коллектива на всю страну, послужили – со слов главного арбитра Егора Кузьмина – провокационные действия одного из игроков «Алании».

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«Их вратарь также вступил в перепалку, а потом вспыхнула драка «все на всех», — рассказал судья, слова которого приводит «СЭ».

Впрочем, заместитель директора ДЮСШ по зимним видам спорта Владикавказа Марат Аргасов не считает случившееся чем-то из ряда вон выходящим. По его мнению, подобные драки являются обычным делом в хоккее, даже на детском уровне.

«Потасовки случаются после игр, эта — не первая. Наказали всех участников драки в рамках встречи — кто-то даже пропускал следующий матч.

Хотя даже дракой и назвать нельзя, ведь это дети, да и травму никто не получил», — заключил специалист.

Резонансная перепалка вспыхнула после финальной сирены, а все события уложились примерно в минуту. Самым рьяным драчунам выписали строгие наказания. Двое игроков «Алании» пропустят следующую игру. Матч-штраф получил и пострадавший хоккеист «Хасок». В паблике Ossetia News в фейсбуке особо подчеркивается, что никто из детей не заработал телесных повреждений.

В министерстве спорта Северной Осетии пообещали «досконально» разобраться в случившемся.

«Будет проведена соответствующая служебная проверка. Уже проведена беседа с главным арбитром того матча.

По словам рефери, это вполне нормальное явление во время напряженной встречи двух принципиальных соперников, между которыми, помимо всего прочего, есть еще и какие-то давние обиды»,

— сообщили в ведомстве.

Пользователи в комментариях к посту не увидели во владикавказской драке вопиющего нарушения спортивной дисциплины. При этом высказываются опасения по поводу попадания информации в СМИ.

«Хоккей без драк не бывает. Ничего страшного не произошло, главное прессе не нужно создавать лишнего шума», — считает один из читателей. «Трус не играет в хоккей!» — радостно вторит ему другой.

Если верить наставнику «Хасок» Александру Басенко, несмотря на непростые взаимоотношения команд, никто не готовился к драке заранее.

«Честно вам скажу — никто не планировал драться, — цитирует тренера triboona.ru. — Мы в том матче даже уступили хозяевам арены со счетом 3:6. Но этот результат был по игре. Я так своим пацанам и сказал: «Не забиваете вы, забивают вам. И нечего обижаться».

Но даже когда закипают эмоции, я не сторонник выяснения отношений льду с помощью кулаков».

По сведениям NEWS-R, эта стычка стала уже не первой. «Алания» и «Хаски-07» подрались в первом круге первенства из-за традиционного послематчевого рукопожатия. Во Владикавказе же конфликт вспыхнул после того, как четверо игроков «Алании» подъехали к самому младшему из «Хасок» и стали выяснять отношения. Сначала словесно, потом – на кулаках.

«Драки в детском хоккее случаются, – подтвердил глава МКЦ «Юг-СКФО» Сергей Митин. – Больше раздувают родители. Судья уже написал рапорт по случившемуся, и мы будем проводить беседы с руководителями школ и тренерами команд».

В октябре прошлого года скандальный инцидент произошел на детском турнире по хоккею в Сочи. Тренер команды «Луч» из Сергиева Посада Александр Троицкий не сдержал эмоций и решил жестоко проучить своего подопечного, который подвел коллектив, получив удаление до конца игры.

Когда ребенок направлялся к выходу со скамейки запасных, наставник приблизился к нему сзади, выхватил клюшку из рук у стоящего рядом игрока и со всей силы нанес удар по спине провинившегося.

Не ожидавший такой агрессии со стороны своего тренера мальчик сразу свалился с ног.

Троицкий перешагнул через него, однако спустя всего пару мгновений вернулся и прошествовал обратно на скамейку запасных.

Судя по всему, тренер не просто внезапно потерял над собой контроль, увидев провинившегося игрока, а шел за ним целенаправленно, чтобы наказать.

Руководство команды сразу же уволило агрессивного наставника, при этом другие игроки заявляли, что желают его возвращения.

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