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Российские пары забрали пьедестал

Три российские пары заняли пьедестал чемпионата Европы

Российская спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов Reuters
Российская спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов

Три российские пары заняли весь пьедестал чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве, причем Евгения Тарасова и Владимир Морозов смогли подняться с пятого места на первое. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.

Трансляция
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21:55

Кто бы мог подумать после короткой программы, что в произвольной все сложится вот так? Наша лучшая пара была пятой, а лидировали французы. Всякое случается, но чтобы все три наши пары оказались на пьедестале, а Тарасова с Морозовым совершили камбэк с пятого места на первое? Но ведь все по делу! Они были фантастичны, а это был российский день! Тарасова и Морозов берут золото, Столбова с Климовым стали вторыми, а Забияко с Энбертом — третьими. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию для вас провел Александр Седов.

21:50

Все понимали французы еще до объявления результата. Они проиграли — 134,65. Это четвертый результат в произвольной программе. 210,17 — французы очень расстроены, они мимо пьедестала. ПЬЕДЕСТАЛ ПОЛНОСТЬЮ РОССИЙСКИЙ! ФАНТАСТИКА!

21:47

Вообще, многовато ошибок допустила французская пара. Посмотрим, хватит ли ей запаса перед Тарасовой и Морзовым. Было всего пять с небольшим баллов перевеса.

21:42

Ванесса Джеймс и Морган Сипре, французские лидеры после короткой программы на льду.

21:41

137,23 — результат произвольного проката. Общий результат — 210,18 — на третьем месте Забияко и Энберт.

21:38

Очень ровный прокат. Ошибка была, причем у обоих партнеров, на комбинации из трех прыжков. Оба неудачно сделали ритбергер. В остальном все было хорошо.

21:34

Наталья Забияко и Александр Энберт на льду. Они были вторыми после короткой программы и обогнали в ней всех, кто уже откатал сегодня произвольную.

21:33

132,31 и 204,20 — вслед за Столбовой и Климовым итальянцы сейчас располагаются третьими.

21:30

Очень яркий и удачный прокат итальянской пары. Они проигрывали совсем чуть-чуть, так что остаются в борьбе за медали.

21:25

Итальянцы Валентина Маркей и Ондржей Готарек на льду. В короткой программе они были четвертыми.

21:24

Еще был недокрут в каскаде у Климова. В итоге оценка российской пары — 138,96. В сумме у Столбовой и Климова — 211,01. Это второй результат на данный момент. Тарасову и Морозова опередить не смогли.

21:21

Тяжело дался прокат ребятам, плачет Ксения после выступления. Много сил отдали, и падение неприятно, конечно. Но в остальном справились, а уже по артистизму и эмоциям — великолепный прокат.

21:18

Все было очень неплохо, но Ксения Столбова упала, будем надеяться, что не расклеятся ребята и докатают уверенно свою «Кармен».

21:15

Ксения Столбова и Федор Климов выступают первыми в сильнейшей разминке. В короткой программе они были третьими.

21:08

А следом будет последняя разминка, разминка сильнейших пар короткой программы.

21:07

127,85 — очень хорошие цифры, просто не сравнить с нашей парой. 192,38 — на второе место выходят итальянцы.

21:05

В двух выбросах были ошибки у итальянской пары. В остальном же это было очень добротное выступление.

21:00

Итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе на льду.

20:59

151,23 — это личный рекорд! Чумовые цифры! Это третья сумма в сезоне у пар вообще. 221,60 — новый ориентир суммы в произвольной программе.

20:56

«Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!» — скандируют трибуны «Мегаспорта».

20:55

Великолепное выступление российской пары! В каждом элементе, выполненном Тарасовой и Морозовым, судьи добавляют нашим баллы! Рисковали ребята, но выступили прекрасно! Ждем результатов, но сейчас они точно будут лидерами!

20:50

Чемпионы Европы, Евгения Тарасова и Владимир Морозов на льду!

20:49

102,99 — за произвольную программу получают Эсбра с Новоселовым. Ну и по сумме они сейчас только четвертые -- 160,47.

20:46

А вот здесь было довольно зажигательное выступление с бодрыми музыкальными перепадами, но уж слишком много ошибок сделали.

20:41

Лола Эсбра и Андрей Новоселов, представляющие Францию, на льду.

20:40

117,81 — лучший результат в сезоне для австрийцев и лучший пока в этой произвольной программе. 181,75 — приличное преимущество над немцами у новых лидеров.

20:37

Очень многообещающее начало, тройной сальхов параллельно здорово прыгнули, в целом все качественно выполнили, но как-то не зажгли...

20:32

Мириам Циглер и Зеверин Кифер из Австрии на льду первыми из третьей разминки.

20:11

Сейчас у нас заливка льда, потом третья разминка, в которой выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

20:10

113,16 — лучший результат в сегодняшней произвольной программе. 170,21 — Хокке и Бломмар выходят на первое место.

20:07

Очень чувственная программа, в которой дуэту удалось выполнить все, как было задумано.

20:02

100,62 — второй результат на сегодня, 11 баллов уступили израильтянам. 152,08 — по общей сумме Баркеро и Маэтсу тоже вторые сейчас. Ну а на льду немецкий дуэт Анника Хокке / Рубен Бломмар.

19:58

Очень неплохой, хоть и не без помарок и ошибок, прокат испанской пары, которая была хороша уже в короткой программе.

19:54

Лаура Баркеро и Ариц Маэсту из Испании на льду «Мегаспорта».

19:53

111,23 — на голову сильнее пар из первой разминки. Ну и с суммой 163,55 Коннерс и Краснопольский выходят на уверенное первое место.

19:50

Ну что ж, лучшая на данный момент программа пока что. Один прыжок не смогли выполнить, но в остальном смотрелись уверенно, правда, немного устали в конце.

19:45

Пэйдж Коннерс и Евгений Краснопольский из Израиля начинают выступление второй группы пар.

19:38

Ну а сейчас вторая разминка на льду.

19:37

Много минусов и два не засчитанных прыжка — 83,52, хуже хорватов. 130,09 — второй результат на данный момент у Щетининой с Окуловым.

19:34

Здесь тоже целая россыпь ошибок. Более серьезные прокаты пойдут дальше.

19:30

Юлия Щетинина и Михаил Акулов, представляющие Швейцарию, сейчас на льду.

19:29

89,25 — лучше, чем у предыдущей пары. 134,97 — это общий результат. Петранович и Соуза-Кордейру пока на первом месте.

19:26

Тяжело далось выступление хорватской паре, но старались и даже смогли немного завести зал — артистичная программа. Однако «ноль» за первый прыжок и множество элементов с ошибками не дадут им получить высокие баллы.

19:22

Хорваты начали тренироваться фактически только после Нового года, когда Петранович восстановилась после травмы колена. Пока, конечно, их программа сыровата. И уже ошибочка есть в прыжке.

19:20

76,37 получают Карагодина и Степанов за свою произвольную программу. Общий балл — 117,95. Следом на лед выходят Лана Петранович и Антонио Соуза-Кордейру, представляющие Хорватию.

19:17

Очень много ошибок, за некоторые элементы вообще не получат спортсмены баллов. Неудачный чемпионат мира для Карагодиной и Степанова, дебютировавших на чемпионатах Европы.

19:13

Кстати, живут и тренируются ребята в Перми.

19:12

Начинают азербайджанцы свое выступление.

19:07

Интересно, что у азербайджанской, хорватской и швейцарской пар, которые в первой разминке выступят, пять из шести участников из России. Даже хорват Антонио Соуза-Кордейру родился в Москве и выступал за сборную России!

19:05

Первыми будут выступать представляющие Азербайджан София Карагодина и Семен Степанов.

19:00

Первая разминка идет в «Мегаспорте». Три первых пары готовы к прокатам.

18:55

Произвольную программу покажут все 14 пар, участвующих в этом ЧЕ. Последними выступят лидеры. Тарасова / Морозов покажут прокат девятыми, Стобова / Климов выйдут на лед 11-ми, Забияко / Энберт — 13-ми.

18:50

После короткой программы лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,52), на втором и третьем местах российские дуэты: Наталья Забияко и Александр Энберт (72,95) и Ксения Столбова с Федором Климовым (72,05). Хорошие шансы на медали также у итальянцев Валентины Маркей и Ондржея Гонтарека (71,89) и у третьего российского дуэта — Евгении Тарасова с Владимиром Морозовым (70,37).

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Начинаем текстовую трансляцию произвольной программы у пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. Сегодня будут разыграны первые медали!

10:30

Начало состязаний в 18:55 мск.

10:00

Спортивные пары проведут произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.