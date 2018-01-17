Российские пары забрали пьедестал

Кто бы мог подумать после короткой программы, что в произвольной все сложится вот так? Наша лучшая пара была пятой, а лидировали французы. Всякое случается, но чтобы все три наши пары оказались на пьедестале, а Тарасова с Морозовым совершили камбэк с пятого места на первое? Но ведь все по делу! Они были фантастичны, а это был российский день! Тарасова и Морозов берут золото, Столбова с Климовым стали вторыми, а Забияко с Энбертом — третьими. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию для вас провел Александр Седов.