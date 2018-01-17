Российские пары забрали пьедестал

Кто бы мог подумать после короткой программы, что в произвольной все сложится вот так? Наша лучшая пара была пятой, а лидировали французы. Всякое случается, но чтобы все три наши пары оказались на пьедестале, а Тарасова с Морозовым совершили камбэк с пятого места на первое? Но ведь все по делу! Они были фантастичны, а это был российский день! Тарасова и Морозов берут золото, Столбова с Климовым стали вторыми, а Забияко с Энбертом — третьими. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию для вас провел Александр Седов.
Все понимали французы еще до объявления результата. Они проиграли — 134,65. Это четвертый результат в произвольной программе. 210,17 — французы очень расстроены, они мимо пьедестала. ПЬЕДЕСТАЛ ПОЛНОСТЬЮ РОССИЙСКИЙ! ФАНТАСТИКА!
Вообще, многовато ошибок допустила французская пара. Посмотрим, хватит ли ей запаса перед Тарасовой и Морзовым. Было всего пять с небольшим баллов перевеса.
Ванесса Джеймс и Морган Сипре, французские лидеры после короткой программы на льду.
137,23 — результат произвольного проката. Общий результат — 210,18 — на третьем месте Забияко и Энберт.
Очень ровный прокат. Ошибка была, причем у обоих партнеров, на комбинации из трех прыжков. Оба неудачно сделали ритбергер. В остальном все было хорошо.
Наталья Забияко и Александр Энберт на льду. Они были вторыми после короткой программы и обогнали в ней всех, кто уже откатал сегодня произвольную.
132,31 и 204,20 — вслед за Столбовой и Климовым итальянцы сейчас располагаются третьими.
Очень яркий и удачный прокат итальянской пары. Они проигрывали совсем чуть-чуть, так что остаются в борьбе за медали.
Итальянцы Валентина Маркей и Ондржей Готарек на льду. В короткой программе они были четвертыми.
Еще был недокрут в каскаде у Климова. В итоге оценка российской пары — 138,96. В сумме у Столбовой и Климова — 211,01. Это второй результат на данный момент. Тарасову и Морозова опередить не смогли.
Тяжело дался прокат ребятам, плачет Ксения после выступления. Много сил отдали, и падение неприятно, конечно. Но в остальном справились, а уже по артистизму и эмоциям — великолепный прокат.
Все было очень неплохо, но Ксения Столбова упала, будем надеяться, что не расклеятся ребята и докатают уверенно свою «Кармен».
Ксения Столбова и Федор Климов выступают первыми в сильнейшей разминке. В короткой программе они были третьими.
А следом будет последняя разминка, разминка сильнейших пар короткой программы.
127,85 — очень хорошие цифры, просто не сравнить с нашей парой. 192,38 — на второе место выходят итальянцы.
В двух выбросах были ошибки у итальянской пары. В остальном же это было очень добротное выступление.
Итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе на льду.
151,23 — это личный рекорд! Чумовые цифры! Это третья сумма в сезоне у пар вообще. 221,60 — новый ориентир суммы в произвольной программе.
«Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!» — скандируют трибуны «Мегаспорта».
Великолепное выступление российской пары! В каждом элементе, выполненном Тарасовой и Морозовым, судьи добавляют нашим баллы! Рисковали ребята, но выступили прекрасно! Ждем результатов, но сейчас они точно будут лидерами!
Чемпионы Европы, Евгения Тарасова и Владимир Морозов на льду!
102,99 — за произвольную программу получают Эсбра с Новоселовым. Ну и по сумме они сейчас только четвертые -- 160,47.
А вот здесь было довольно зажигательное выступление с бодрыми музыкальными перепадами, но уж слишком много ошибок сделали.
Лола Эсбра и Андрей Новоселов, представляющие Францию, на льду.
117,81 — лучший результат в сезоне для австрийцев и лучший пока в этой произвольной программе. 181,75 — приличное преимущество над немцами у новых лидеров.
Очень многообещающее начало, тройной сальхов параллельно здорово прыгнули, в целом все качественно выполнили, но как-то не зажгли...
Мириам Циглер и Зеверин Кифер из Австрии на льду первыми из третьей разминки.
Сейчас у нас заливка льда, потом третья разминка, в которой выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
113,16 — лучший результат в сегодняшней произвольной программе. 170,21 — Хокке и Бломмар выходят на первое место.
Очень чувственная программа, в которой дуэту удалось выполнить все, как было задумано.
100,62 — второй результат на сегодня, 11 баллов уступили израильтянам. 152,08 — по общей сумме Баркеро и Маэтсу тоже вторые сейчас. Ну а на льду немецкий дуэт Анника Хокке / Рубен Бломмар.
Очень неплохой, хоть и не без помарок и ошибок, прокат испанской пары, которая была хороша уже в короткой программе.
Лаура Баркеро и Ариц Маэсту из Испании на льду «Мегаспорта».
111,23 — на голову сильнее пар из первой разминки. Ну и с суммой 163,55 Коннерс и Краснопольский выходят на уверенное первое место.
Ну что ж, лучшая на данный момент программа пока что. Один прыжок не смогли выполнить, но в остальном смотрелись уверенно, правда, немного устали в конце.
Пэйдж Коннерс и Евгений Краснопольский из Израиля начинают выступление второй группы пар.
Ну а сейчас вторая разминка на льду.
Много минусов и два не засчитанных прыжка — 83,52, хуже хорватов. 130,09 — второй результат на данный момент у Щетининой с Окуловым.
Здесь тоже целая россыпь ошибок. Более серьезные прокаты пойдут дальше.
Юлия Щетинина и Михаил Акулов, представляющие Швейцарию, сейчас на льду.
89,25 — лучше, чем у предыдущей пары. 134,97 — это общий результат. Петранович и Соуза-Кордейру пока на первом месте.
Тяжело далось выступление хорватской паре, но старались и даже смогли немного завести зал — артистичная программа. Однако «ноль» за первый прыжок и множество элементов с ошибками не дадут им получить высокие баллы.
Хорваты начали тренироваться фактически только после Нового года, когда Петранович восстановилась после травмы колена. Пока, конечно, их программа сыровата. И уже ошибочка есть в прыжке.
76,37 получают Карагодина и Степанов за свою произвольную программу. Общий балл — 117,95. Следом на лед выходят Лана Петранович и Антонио Соуза-Кордейру, представляющие Хорватию.
Очень много ошибок, за некоторые элементы вообще не получат спортсмены баллов. Неудачный чемпионат мира для Карагодиной и Степанова, дебютировавших на чемпионатах Европы.
Кстати, живут и тренируются ребята в Перми.
Начинают азербайджанцы свое выступление.
Интересно, что у азербайджанской, хорватской и швейцарской пар, которые в первой разминке выступят, пять из шести участников из России. Даже хорват Антонио Соуза-Кордейру родился в Москве и выступал за сборную России!
Первыми будут выступать представляющие Азербайджан София Карагодина и Семен Степанов.
Первая разминка идет в «Мегаспорте». Три первых пары готовы к прокатам.
Произвольную программу покажут все 14 пар, участвующих в этом ЧЕ. Последними выступят лидеры. Тарасова / Морозов покажут прокат девятыми, Стобова / Климов выйдут на лед 11-ми, Забияко / Энберт — 13-ми.
После короткой программы лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,52), на втором и третьем местах российские дуэты: Наталья Забияко и Александр Энберт (72,95) и Ксения Столбова с Федором Климовым (72,05). Хорошие шансы на медали также у итальянцев Валентины Маркей и Ондржея Гонтарека (71,89) и у третьего российского дуэта — Евгении Тарасова с Владимиром Морозовым (70,37).
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Начинаем текстовую трансляцию произвольной программы у пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. Сегодня будут разыграны первые медали!
Начало состязаний в 18:55 мск.
Спортивные пары проведут произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.