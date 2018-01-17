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Шарапова отомстила за США

Шарапова вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова

Мария Шарапова во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису выиграла у латвийки Анастасии Севастовой, которая в минувшем году выбила россиянку с US Open. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Трансляция
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04:39

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. До новых встреч!

04:38

В следующем круге турнира россиянка сыграет с триумфатором матча Анжелика Кербер (Германия) — Донна Векич (Хорватия).

04:37

Но нет! Все-таки берет игру Мария! Со счетом 6:1; 7:6 (7:4) она сегодня побеждает! Ура!

04:36

Вновь свои бойцовские качества проявляет во всей красе латвийка — уже всего 6:4 ведет россиянка.

04:35

Четыре матчбола у Шараповой!

04:34

Как же красиво берет розыгрыш россиянка! 5:2! Чуть-чуть осталось!

04:33

4:2! Всего три розыгрыша Шараповой нужно взять для победы. «Вперед, Мария», — крикнул ей только что кто-то с трибун.

04:32

Выдающийся прием и великолепный завершающий удар на чужой подаче от Шараповой! 3:2!

04:31

Мария, впрочем, отвечает на это тут же! 2:2.

04:30

Мастерски по линии играет Анастасия — 1:2.

04:29

Ровно пока что идут соперницы в дополнительной части сета — 1:1.

04:28

Да, переводит сет Мария на тай-брейк! Нужно на нем все и завершать ей!

04:27

40:15! Браво! Лишь один мяч до тай-брейка остался!

04:26

Хорошо хоть, что подача у Шараповой работает здесь — 30:15!

04:25

Стала много ошибаться Мария. 0:15.

04:23

Что же происходит? Всухую забирает подачей навылет гейм латвийка.

04:22

30:0 ведет латвийка на своей подаче.

04:21

Жаль. По пяти по геймам во втором сете.

04:20

Вау! Сверхдолгий розыгрыш сейчас провели соперницы — очень тяжело пришлось здесь россиянке, однако все-таки взяла его Мария! 30:40!

04:19

А это уже совсем минорно — брейк-поинт у Севастовой.

04:18

Эх. Очередная двойная ошибка от россиянки. 15:30.

04:17

Отличный короткий кросс от Шараповой в линию — 15:15.

04:16

0:15 на подаче россиянки.

04:15

Да! Вытащила просто «мертвый» мяч в этом розыгрыше Анастасия, однако россиянка тут же уже совсем без шансов для соперницы очень мощно отправила снаряд в другой угол. 5:4! Лишь шаг до победы в матче Шараповой остался!

04:14

Классный прием Марии! Есть у нее брейк-поинт!

04:13

Получила Севастова гейм-поинт, но Шарапова перевела партию в дополнительные розыгрыши.

04:12

30:30! Почти все сделала Анастасия в розыгрыше для победы в оном, однако в итоге сама же и ошиблась.

04:11

30:0 на своей подаче ведет Севастова — кажется, начала она уже видеть третий сет в этом матче.

04:10

Двойная ошибка от Марии дарует брейк сопернице — 4:4 во втором сете.

04:09

Важнейший розыгрыш берет латвийка — 30:40.

04:08

Практически смогла пробить сетку Севастова после в целом хорошей оборонительной игры, но ей в итоге все же чуть не повезло. 30:30.

04:07

0:30... Отчаянно борется за уже почти проигранный матч латвийка.

04:06

Причем забирает его она тем же укороченным — 4:3.

04:05

Правда, достаточно оперативно до гейм-поинта добирается здесь именно Севастова.

04:04

Очередной блестящий укороченный при выходе к сетке от представительницы России! 15:15!

04:03

Всухую берет гейм россиянка — всего две партии ей осталось выиграть для выхода в третий круг!

04:02

30:0 на подаче Марии.

04:01

Впрочем, этой ошибкой россиянка лишь чуть отсрочила брейк! 3:2 в ее пользу во втором сете!

04:00

Очень обидный промах от Шараповой в достаточно простой ситуации, когда можно было вполне забирать гейм — ровно.

03:59

И уже брейк-поинт у россиянки!

03:58

Мощнейший прием точно в линию! Ровно!

03:57

Однако и Мария не собирается так просто отдавать геймы! 40:30!

03:56

Куда собранней стала играть Севастова, что тут же начало отражаться и на счете — 40:0.

03:55

В сетку принимает Шарапова — 15:0.

03:54

Все-таки берет гейм Шарапова, отдав два розыгрыша кряду сопернице — 2:2.

03:53

Двойная ошибка у россиянки — 40:15.

03:52

Потрясный укороченный от Шараповой — и уже гейм-поинт у нее!

03:51

Прекрасно «разбросала» по углам свою соперницу сейчас Мария — 15:0.

03:50

Всухую берет гейм на своей подаче Севастова.

03:49

Разладилась, кажется, немного игра Марии — 30:0 на подаче Анастасии.

03:48

Все-таки удается первый за сегодня брейк Севастовой — и зал тут же «взрывается» в аплодисментах. 1:1.

03:47

Брейк-поинт у латвийки.

03:46

Тяжело дается этот гейм Шараповой — по тридцати.

03:45

Двойная ошибка от Марии — 15:15.

03:44

Очередной брейк от Шараповой — пока что все идет к очень быстрому концу матча.

03:44

Коротко — о первом сете в исполнении Шараповой.

03:43

Отличный прием от Марии — 30:40.

03:42

30:30 на старте первого гейма второго сета на подаче Севастовой.

03:41

Возобновилась игра!

03:38

6:1! Есть первый сет! Великолепный теннис пока что демонстрирует россиянка!

03:37

Хороший укороченный от Анастасии — 40:30.

03:36

Двойной сетбол у Шараповой.

03:35

Пытается Севастова продлить сет, однако очень близка Мария к победе в оном — 30:15.

03:34

Редкий долгий розыгрыш увидели зрители матча, однако завершился он более популярным образом на сегодня — в пользу Марии.

03:33

Блестящая игра у сетки от россиянки — и сейчас она уже на сет будет подавать! 5:1!

03:32

Брейк-поинт у Марии.

03:31

По тридцати — все грустнее и грустнее выглядит латвийка.

03:30

Дикое волнение сейчас переживает Севастова, кажется, из-за чего много ошибок допускает — 15:15.

03:29

Плохой прием Шараповой — 15:0.

03:28

Фантастика! Все сейчас сделала Севастова, чтобы впервые за сегодня хоть розыгрыш выиграть на чужой подаче, однако россиянка изловчилась и попала точно со сложнейшего разворота! 4:1! Браво!

03:27

Продолжается доминация Марии — слишком сильно играет пока что россиянка, попросту не оставляя ни шанса сопернице. 40:0.

03:26

Впрочем, даже точная подача счастья ей не приносит — «под ноль» берет и этот гейм Шарапова!

03:25

Сплошь в сетку почему-то сейчас стала подавать латвийка — 0:40.

03:24

Благосклонная сетка помогает Шараповой на старте четвертого гейма — 0:15.

03:23

И вновь всухую берет свою подачу россиянка! 2:1!

03:22

Не справляется Анастасия с мощью Марии — 40:0.

03:21

30:0 — все пока что плохо с приемом у Севастовой.

03:20

Но все-таки забирает свое латвийка — 1:1 по геймам.

03:19

С 0:40 в ровно уходит Шарапова!

03:18

Дважды в аут принимает Шарапова — 30:0.

03:17

Всухую берет первый в матче гейм Мария — без единого шанса для соперницы.

03:16

Крайне серьезно Шарапова подошла к старту матча — 30:0.

03:15

Матч начался! Первой будет подавать россиянка.

03:00

Несколько задерживается старт встречи, однако начаться он должен уже совсем скоро в любом случае.

02:55

Напоследок напомним, что на данный момент Шарапова идет в рейтинге WTA 48-й, тогда как ее сегодняшняя соперница занимает там 15-ю строчку.

02:50

В последнем очном матче между Шараповой и Севастовой, который прошел в Пекине в минувшем сентябре, победа в трех сетах досталась Марии.

02:45

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2018 победительница нашего матча сыграет с кем-то из пары Анжелика Кербер (Германия)/Донна Векич (Хорватия).

02:40

Напомним, что на старте этого розыгрыша престижного турнира Шарапова легко переиграла немку Татьяну Марию (6:1; 6:4), а Севастова в трудной борьбе одолела американку Варвару Лепченко (3:6; 6:3; 6:2).

02:35

Отметим, что сама встреча начнется в 03:00 по московскому времени.

02:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между россиянкой Марией Шараповой и латвийкой Анастасией Севастовой.