Шарапова отомстила за США

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. До новых встреч!
В следующем круге турнира россиянка сыграет с триумфатором матча Анжелика Кербер (Германия) — Донна Векич (Хорватия).
Но нет! Все-таки берет игру Мария! Со счетом 6:1; 7:6 (7:4) она сегодня побеждает! Ура!
Вновь свои бойцовские качества проявляет во всей красе латвийка — уже всего 6:4 ведет россиянка.
Четыре матчбола у Шараповой!
Как же красиво берет розыгрыш россиянка! 5:2! Чуть-чуть осталось!
4:2! Всего три розыгрыша Шараповой нужно взять для победы. «Вперед, Мария», — крикнул ей только что кто-то с трибун.
Выдающийся прием и великолепный завершающий удар на чужой подаче от Шараповой! 3:2!
Мария, впрочем, отвечает на это тут же! 2:2.
Мастерски по линии играет Анастасия — 1:2.
Ровно пока что идут соперницы в дополнительной части сета — 1:1.
Да, переводит сет Мария на тай-брейк! Нужно на нем все и завершать ей!
40:15! Браво! Лишь один мяч до тай-брейка остался!
Хорошо хоть, что подача у Шараповой работает здесь — 30:15!
Стала много ошибаться Мария. 0:15.
Что же происходит? Всухую забирает подачей навылет гейм латвийка.
30:0 ведет латвийка на своей подаче.
Жаль. По пяти по геймам во втором сете.
Вау! Сверхдолгий розыгрыш сейчас провели соперницы — очень тяжело пришлось здесь россиянке, однако все-таки взяла его Мария! 30:40!
А это уже совсем минорно — брейк-поинт у Севастовой.
Эх. Очередная двойная ошибка от россиянки. 15:30.
Отличный короткий кросс от Шараповой в линию — 15:15.
0:15 на подаче россиянки.
Да! Вытащила просто «мертвый» мяч в этом розыгрыше Анастасия, однако россиянка тут же уже совсем без шансов для соперницы очень мощно отправила снаряд в другой угол. 5:4! Лишь шаг до победы в матче Шараповой остался!
Классный прием Марии! Есть у нее брейк-поинт!
Получила Севастова гейм-поинт, но Шарапова перевела партию в дополнительные розыгрыши.
30:30! Почти все сделала Анастасия в розыгрыше для победы в оном, однако в итоге сама же и ошиблась.
30:0 на своей подаче ведет Севастова — кажется, начала она уже видеть третий сет в этом матче.
Двойная ошибка от Марии дарует брейк сопернице — 4:4 во втором сете.
Важнейший розыгрыш берет латвийка — 30:40.
Практически смогла пробить сетку Севастова после в целом хорошей оборонительной игры, но ей в итоге все же чуть не повезло. 30:30.
0:30... Отчаянно борется за уже почти проигранный матч латвийка.
Причем забирает его она тем же укороченным — 4:3.
Правда, достаточно оперативно до гейм-поинта добирается здесь именно Севастова.
Очередной блестящий укороченный при выходе к сетке от представительницы России! 15:15!
Всухую берет гейм россиянка — всего две партии ей осталось выиграть для выхода в третий круг!
30:0 на подаче Марии.
Впрочем, этой ошибкой россиянка лишь чуть отсрочила брейк! 3:2 в ее пользу во втором сете!
Очень обидный промах от Шараповой в достаточно простой ситуации, когда можно было вполне забирать гейм — ровно.
И уже брейк-поинт у россиянки!
Мощнейший прием точно в линию! Ровно!
Однако и Мария не собирается так просто отдавать геймы! 40:30!
Куда собранней стала играть Севастова, что тут же начало отражаться и на счете — 40:0.
В сетку принимает Шарапова — 15:0.
Все-таки берет гейм Шарапова, отдав два розыгрыша кряду сопернице — 2:2.
Двойная ошибка у россиянки — 40:15.
Потрясный укороченный от Шараповой — и уже гейм-поинт у нее!
Прекрасно «разбросала» по углам свою соперницу сейчас Мария — 15:0.
Всухую берет гейм на своей подаче Севастова.
Разладилась, кажется, немного игра Марии — 30:0 на подаче Анастасии.
Все-таки удается первый за сегодня брейк Севастовой — и зал тут же «взрывается» в аплодисментах. 1:1.
Брейк-поинт у латвийки.
Тяжело дается этот гейм Шараповой — по тридцати.
Двойная ошибка от Марии — 15:15.
Очередной брейк от Шараповой — пока что все идет к очень быстрому концу матча.
Коротко — о первом сете в исполнении Шараповой.
Отличный прием от Марии — 30:40.
30:30 на старте первого гейма второго сета на подаче Севастовой.
Возобновилась игра!
6:1! Есть первый сет! Великолепный теннис пока что демонстрирует россиянка!
Хороший укороченный от Анастасии — 40:30.
Двойной сетбол у Шараповой.
Пытается Севастова продлить сет, однако очень близка Мария к победе в оном — 30:15.
Редкий долгий розыгрыш увидели зрители матча, однако завершился он более популярным образом на сегодня — в пользу Марии.
Блестящая игра у сетки от россиянки — и сейчас она уже на сет будет подавать! 5:1!
Брейк-поинт у Марии.
По тридцати — все грустнее и грустнее выглядит латвийка.
Дикое волнение сейчас переживает Севастова, кажется, из-за чего много ошибок допускает — 15:15.
Плохой прием Шараповой — 15:0.
Фантастика! Все сейчас сделала Севастова, чтобы впервые за сегодня хоть розыгрыш выиграть на чужой подаче, однако россиянка изловчилась и попала точно со сложнейшего разворота! 4:1! Браво!
Продолжается доминация Марии — слишком сильно играет пока что россиянка, попросту не оставляя ни шанса сопернице. 40:0.
Впрочем, даже точная подача счастья ей не приносит — «под ноль» берет и этот гейм Шарапова!
Сплошь в сетку почему-то сейчас стала подавать латвийка — 0:40.
Благосклонная сетка помогает Шараповой на старте четвертого гейма — 0:15.
И вновь всухую берет свою подачу россиянка! 2:1!
Не справляется Анастасия с мощью Марии — 40:0.
30:0 — все пока что плохо с приемом у Севастовой.
Но все-таки забирает свое латвийка — 1:1 по геймам.
С 0:40 в ровно уходит Шарапова!
Дважды в аут принимает Шарапова — 30:0.
Всухую берет первый в матче гейм Мария — без единого шанса для соперницы.
Крайне серьезно Шарапова подошла к старту матча — 30:0.
Матч начался! Первой будет подавать россиянка.
Несколько задерживается старт встречи, однако начаться он должен уже совсем скоро в любом случае.
Напоследок напомним, что на данный момент Шарапова идет в рейтинге WTA 48-й, тогда как ее сегодняшняя соперница занимает там 15-ю строчку.
В последнем очном матче между Шараповой и Севастовой, который прошел в Пекине в минувшем сентябре, победа в трех сетах досталась Марии.
В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2018 победительница нашего матча сыграет с кем-то из пары Анжелика Кербер (Германия)/Донна Векич (Хорватия).
Напомним, что на старте этого розыгрыша престижного турнира Шарапова легко переиграла немку Татьяну Марию (6:1; 6:4), а Севастова в трудной борьбе одолела американку Варвару Лепченко (3:6; 6:3; 6:2).
Отметим, что сама встреча начнется в 03:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между россиянкой Марией Шараповой и латвийкой Анастасией Севастовой.