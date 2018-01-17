Курникова и Иглесиас предъявили детей

Знаменитая в прошлом теннисистка российского происхождения Анна Курникова и культовый испанский поп-певец Энрике Иглесиас впервые показали широкой аудитории фотографии своих детей-близнецов, появившихся на свет 16 декабря прошлого года в Майами. Мальчика назвали Николасом, а девочку — Люси. Любопытно, что звездам удавалось скрывать беременность 36-летней Анны вплоть до момента появления малышей на свет.

My Sunshine Публикация от Anna Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST

Курникова и ее 42-летний избранник добавили к выложенным в инстаграме снимкам одинаковую подпись: «Мое солнышко». Пост на странице двукратной победительницы Открытого чемпионата Австралии в парном разряде собрал почти 250 тысяч отметок «нравится», в то время как фото в аккаунте Иглесиаса «лайкнули» более 1,4 млн пользователей.

My Sunshine Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 at 9:39 PST

Исабель Прейслер, мать Иглесиаса и популярная телеведущая, уже поделилась со снохой опытом материнства, благо воспитала помимо Энрике еще одного певца с мировым именем – Хулио-младшего, а также дочь Шабели.

«Ей не приходилось много отдыхать или посещать врачей. Это была совершенно нормальная беременность. Анна ничего не скрывала.

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Просто она ведет спокойный домашний образ жизни, поэтому никто и не догадывался о ее интересном положении», — поделилась более словоохотливая, чем молодые родители, Прейслер.

«Энрике невероятно счастлив из-за того, что стал отцом. Думаю, у Анны получится быть хорошей матерью. Сейчас она проводит все свободное время с малышами», — добавила она.

Супруги Курникова и Иглесиас проживают в Майами с 2013 года. Новый роскошный дом они построили в заливе Бискейн на юго-востоке полуострова, выложив за участок земли близ национального парка $9 млн. Еще $11 млн ушло на возведение жилища, ландшафт и внутренний дизайн интерьеров.

От любопытных глаз поместье спрятали за пятиметровым забором. Известно, что на территории было построено еще одно здание — двухэтажное, вероятно, для прислуги.

Если верить заокеанским СМИ, на усиленные меры безопасности пара потратила порядка $600 тыс. долларов. Зато папарацци Курниковой и Иглесиасу теперь почти не досаждают.

И снимки влюбленных, помимо тех, что они сами выкладывают в соцсети, — большая редкость.

Добраться туда можно только на частном судне, так что неудивительно, что журналистам так долго не удавалось раскрыть тайну затворничества бывшей теннисистки.

Последней подсказкой для самых преданных поклонников пары могло стать то, что Анна и Энрике по неизвестной причине пропустили свадьбу сводной сестры певца Аны Бойер с теннисистом Фернандо Вердаско, которая состоялась 7 декабря 2017 года.

«Разумеется, Энрике был приглашен. Он собирался прийти, однако затем был вынужден отказаться по причине, которую я поняла»,

— рассказала тогда Бойер в интервью журналу Hola.

Любопытно, что Курникова и Иглесиас еще в 2016 году заявляли, что совершенно не готовы быть родителями.

«Да, я бы хотела стать мамой, но… лет через десять.

Мы оба действительно так думаем. Возможно, потому, что у нас еще есть время, мы достаточно молоды, этот вопрос еще не горит», — уверяла бывшая спортсменка.

Кроме того, пара так и не узаконила свои отношения, хотя с 2010 года Анна носит на пальце золотое кольцо с поражающим своими размерами бриллиантом.

«Я не верю, что нужен кусок бумаги, чтобы показать, что вы кого-то любите. Анна — любовь всей моей жизни.

Сейчас я могу сказать это с уверенностью на сто процентов», — твердил певец, объясняя отсутствие штампа в паспорте.

Испанская пресса объясняет стремление Иглесиаса скрывать свою личную жизнь и, в частности, рождение двойни тем фактом, что все детство певца прошло перед объективами фото- и видеокамер.

Пока репортеры ломали голову над загадкой сокрытия такой очевидности, как беременность, музыкант презентовал клип на свою новую песню El Bano. В ролике нестареющая звезда предстает в образе cоблазнителя, способного снимать одежду с девушек силой мысли.

Герой встречает в баре отеля прекрасную незнакомку, но боится обратиться к ней. На помощь приходит бармен, которого сыграл Эрик Робертс: он обладает волшебными часами. Мужчина переводит стрелки назад, и Энрике оказывается в том самом дне, когда встретил объект своей мечты.

У них развивается роман, но в концовке девушка просыпается одна в ванной на берегу океана.

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