Третье пришествие: Сироткин стал пилотом «Формулы-1»

Команда «Формулы-1» «Уильямс» официально объявила о подписании контракта с российским гонщиком Сергеем Сироткиным. После ухода Даниила Квята на должность пилота по развитию в «Феррари», Россия потеряла единственного пилота в «Королевских гонках». Но такое положение длилось недолго, и британская конюшня «Уильямс», наконец, сделала давно прогнозируемый шаг, подписав Сироткина в качестве основного пилота команды.

Сироткин стал третьим российским гонщиком «Формулы-1» после Виталия Петрова и Квята.

Может быть, именно с третьей попытки у России получится надолго закрепиться в элите мирового автоспорта.

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«Сказать, что я счастлив и горжусь тем, что присоединился к такой известной команде, как «Уильямс», значит, ничего не сказать. Проделана огромная работа, и я очень благодарен всем причастным к ней.

Результат наших совместных усилий помог мне достичь моей мечты и заверить команду, что я сделаю все возможное»,

— приводит слова российского спортсмена официальный сайт «Уильямс».

Главный инженер «Уильямса» Пэдди Лоу отметил талант и работоспособность Сироткина.

«Мы провели тщательный и исчерпывающий процесс, оценивая пилотов. Сергей впечатлил команду своими способностями, талантом и этикой работы как на заводе, так и на трассе в Абу-Даби. Я рад, что он присоединится к команде, чтобы стать партнером Лэнса в следующем сезоне», — подчеркнул Лоу.

22-летний Сергей станет одним из самых молодых участников чемпионата, но, несмотря на свой возраст, уже давно посвятил себя автоспорту.

Гоночную карьеру Сироткин начал в возрасте 12 лет в 2008 году в картинге. Став чемпионом в классе KF3, спортсмен уже в 2010 году перешел в формульную серию. В 15 лет он провел несколько гонок в классе «Формула-Абарт» в команде Jenser-Motorsport. В шести стартах Сироткин четырежды попадл в очковую зону и финишировал в чемпионате на 18-й позиции.

В следующем году спортсмен провел уже полный сезон и по результатам 14 гран-при выиграл чемпионат с 175 очками.

В 2012-м Сергей пошел на повышение в «Формулу-3», где в первом же году одержал одну победу на венгерской трассе «Хунгароринг», а также шесть раз поднимался на пьедестал почета, что позволило ему завершить сезон на пятой позиции в общем зачете. Сироткин также выступал и в других сериях — Auto GP и «Формула Рено 3.5».

В июле 2013 года состоялся большой прорыв в карьере российского гонщика, когда с ним подписала контракт команда «Формулы-1» «Заубер». Поначалу даже пошли слухи, что Сироткин сразу может стать пилотом конюшни, однако на тот момент он был еще слишком молод и неопытен.

В сезоне-2014 в качестве тест-пилота команды Сергей заработал суперлицензию «Королевских гонок».

Так и не сумев добиться работы основного пилота «Заубера», Сироткин принял решению перейти в 2015 году на класс ниже в серию «Формула-2». Будучи пилотом гонщиком команды Rapax, российский спортсмен одержал в первом же сезоне одну победу, четырежды поднялся на пьедестал почета и стал бронзовым призером чемпионата-2015.

В 2016-м Сироткин в своей новой команде ART Grand Prix повторил прошлогодний результат, завершив сезоне на третьей строчке, однако добился двух побед и шести подиумов на этапах. Параллельно с выступлением в чемпионате «Формула-2» Сироткин поддерживал связь с «Королевскими гонками» и подписал контракт с командой «Рено», став ее тест-пилотом.

И наконец, во вторник, 16 января, российский гонщик официально получил работу основного пилота «Уильямса» в чемпионате мира в классе «Формула-1».

Разговоры о возможном выступлении Сироткина за британскую конюшню начались еще осенью прошлого года до завершения чемпионата мира.

На трассе в Абу-Даби россиянин провел ряд тестов за «Уильямс» и дал повод для многочисленных слухов вокруг своей персоны.

Однако какое-то время Сироткин проигрывал конкуренцию гораздо более опытному и известному гонщику — поляку Роберту Кубице. В течение нескольких недель конюшня внимательно следила за результатами Кубицы и Сергея, и уже в середине декабря стало понятно, что акции россиянина стали подниматься вверх. В итоге, боссы «Уильямса» предпочли Сироткина.

Английская команда четко продемонстрировала свою стратегию, сделав ставку сразу на двух молодых пилотов — Сироткина и 19-летнего канадца Лэнса Стролла.

«Прежде всего, хочу поприветствовать Сергея в «Уильямсе» и рад, что он будет моим партнером по команде.

Я знаю Сергея и уверен, что мы быстро наладим рабочие отношения»,

— сказал канадец о Сироткине.

Этот факт даже вызвал недоумение некоторых конкурентов, которые признали стратегию «Уильямса» сомнительной.

Так или иначе, Россия продолжает присутствовать в гонках «Формулы-1», благодаря молодому перспективному Сироткину.

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