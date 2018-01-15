Шарапова выбила Марию

И на этом все. Шарапова стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису с победы над Татьяной Марией. Выигрывает россиянка в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Многие предсказывали нашей теннисистке победу. Но надо сказать, что досталась она Шараповой с огромным трудом. Очень мощно атаковала россиянка, но и немка отлично играла в обороне.