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Шарапова выбила Марию

Соперницей Шараповой во втором круге Australian Open станет Севастова

Шарапова Twitter Australian Open
Шарапова

Мария Шарапова одержала победу над немкой Татьяной Марией в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в двух партиях со счетом 6:1, 6:4. Соперницей россиянки во втором раунде станет Анастасия Севастова из Латвии. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию встречи.

Трансляция
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06:26

Что ж, на этом наша текстовая онлайн-трансляция подошла к концу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго, друзья!

06:25

И на этом все. Шарапова стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису с победы над Татьяной Марией. Выигрывает россиянка в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Многие предсказывали нашей теннисистке победу. Но надо сказать, что досталась она Шараповой с огромным трудом. Очень мощно атаковала россиянка, но и немка отлично играла в обороне.

06:23

И точный удар удается Шараповой. 4:6 — выигрывает россиянка второй сет.

06:22

40:30. Матч-бол будет.

06:21

30:30, отличная подача от Марии.

06:20

Подает Шарапова. 15:15

06:19

4:5. Гейм за немкой.

06:18

40:0, вновь неточно бьет Шарапова.

06:17

Подает немка. 30:0, Шарапова бьет кроссом неточно.

06:16

Но все равно выходит победительницей россиянка. 5:3, гейм за Шараповой.

06:15

Ой-ей. Замах на сотню, а удар — на единицу. Не рассчитала Шарапова, попала в сетку.

06:14

И вновь ошибается Татьяна Мария. 40:15.

06:13

30:15, заставила россиянка ошибиться Татьяну. Сильно подала Шарапова, Мария не сумела точно отразить удар.

06:12

15:15, Шарапова на подаче.

06:09

Упорно и долго защищалась Татьяна. Надо отдать должное немецкой теннисистке. Но все-таки мощь Шараповой взяла верх. 4:3, гейм за российской спортсменкой.

06:07

40:40. А вот сейчас удачно сыграла Татьяна. Хорошая подача удалась немке.

06:06

Обидный промах немки. Долго отражала удары Шараповой Мария, затем решила ответить обводкой слева — неточно.

06:05

30:30, Шарапова старается бить точно по линии. Первый раз удалось, второй — неточно.

06:04

Двойная у немки.

06:03

Ух как мощно пробила Шарапова. Всю силу вложила в этот удар и выиграла гейм. 3:3, счет равный.

06:02

40:30, ошиблась россиянка.

06:01

40:15, Шарапова на подаче. Немка ответила ударом в сетку.

05:59

30:0. Шарапова точна с хафкорта — в угол пробила россиянка.

05:57

2:3. Отыгрывает один гейм россиянка.

05:56

30:40, Шарапова точно бьет в угол.

05:55

30:30. Татьяна неточно бьет с задней линии.

05:54

15:15, подает Мария.

05:53

1:3. Гейм за Татьяной Марией.

05:52

0:40. Нужно собраться Шараповой. Ошибается по длине россиянка.

05:51

0:30. Вновь ошибается российская теннисистка.

05:50

На подаче Шарапова. Поддерживают ее трибуны. Но волнуется россиянка. Допускает двойную подачу.

05:48

2:1, гейм за Татьяной. Ошиблась Шарапова.

05:46

30:15. Немка на подаче. Очень здорово Татьяна обороняется, отражая мощные удары Шараповой. И, в конце концов, поймала Шарапову на контратаке, точно пробив в угол.

05:45

1:1. Шарапова настроилась на серьезную борьбу и очень мощно провела этот гейм. Точно пробила за заднюю линию российская теннисистка.

05:43

30:15. Россиянка точно бьет с задней линии.

05:42

15:15, Шарапова на подаче.

05:40

Татьяна на подаче. Здорово начинает немка вторую партию — 40:0.

05:40

«Let's go, Masha, let's go!» — доносится с трибун. Но гейм за Татьяной.

05:36

И точный удар Шараповой справа. 1:6, первый сет выигрывает россиянка.

05:35

40:40. Шарапова попадает в сетку.

05:34

30:30. Мария точно бьет с лета.

05:33

15:15. Красиво пробила россиянка, но неточно.

05:32

15:0. Шарапова на подаче.

05:31

Две двойные подряд подачи позволила себе Татьяна. Неточно. 1:5, Шарапова.

05:30

0:30. Дважды по углам развела Шарапова свою соперницу. Мощно и быстро.

05:28

1:4. Татьяна играет неточно, гейм за Шараповой.

05:27

30:15. И подает точно.

05:26

15:15, Шарапова подает.

05:25

Да, шутки об игре Марии против Шараповой до сих пор актуальны.

05:24

1:3. Берет гейм Шарапова.

05:23

30:40. Татьяна нанесла неточный удар.

05:21

15:30. Немка отлично защищается, Шарапова — атакует.

05:20

Собралась россиянка. 0:15, развела Татьяну и мяч по разным углам.

05:18

Серьезную ошибку допустила Шарапова, пробив за пределы корта. 1:2, гейм за немкой.

05:15

40:40. Ошибается Шарапова. «Come on! Come on!» — кричит она.

05:14

30:30. Защищается немка, но это приносит свои плоды.

05:13

30:0. Вновь российская спортсменка точно бьет с лета.

05:12

15:0. Мария точна.

05:10

Второй гейм за Шараповой, 0:2. Мяч Татьяны вылетел за пределы корта.

05:09

15:15. Немка выполнила отличную подачу.

05:08

0:1. Первый гейм выигрывает россиянка.

05:07

И тут же 40:0. Пробила с лета!

05:06

30:0. Удачно стартует Шарапова. Пробила под заднюю линию, немка не справляется

05:05

Закончили разминаться девушки. Первая подача за Шараповой. Игра началась.

04:58

Разминаются Мария и Шарапова. Матч начнется совсем скоро.

04:55

Выходят спортсменки на корт.

04:45

Все, закончился матч между Гарсией и Виттефт. Француженка победила в двух сетах — 7:5, 6:3.

04:38

На данный момент свой матч проводят немка Карина Виттефт и француженка Каролин Гарсия. Вслед за ними вторым запуском будут играть Шарапова и Мария.

04:35

Перед сегодняшним матчем Татьяна Мария решила немного развеяться и побывала в одном из океанариумов Мельбурна.

04:30

Примечательно, что теннисистки за всю карьеру еще ни разу не играли друг против друга. Тем интереснее будет наблюдать за матчем.

04:28

Эксперты считают фаворитом сегодняшней встречи российскую теннисистку. Об этом говорит и количество трофеев Шараповой, и ее положение в рейтинге WTA. Впрочем, нельзя заранее сбрасывать со счетов немку Марию.

04:25

Перед игрой Шарапова заявила, что намерена вернуться на вершину мирового тенниса. При этом россиянка отметила, что в настоящее время большое количество спортсменов достигли высокого уровня.

«Мне надо приобрести уверенность в собственных силах, чтобы найти свою свою игру и победить», — сказала Шарапова.

04:15

Представляем теннисисток. Татьяна Мария три последних встречи проиграла. Мария Шарапова одержала две победы в трех встречах, проиграв однажды — чешке Катерине Синяковой в полуфинале турнира в Шэньчжэне.

04:10

Приветствуем всех любителей тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором россиянка Мария Шарапова сыграет с немкой Татьяной Марией.

03:30

Теннисистки выйдут на корт в 4.30 мск.

03:00

Онлайн-трансляция матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между Марией Шараповой и Татьяной Марией.