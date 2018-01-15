Шарапова выбила Марию

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И на этом все. Шарапова стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису с победы над Татьяной Марией. Выигрывает россиянка в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Многие предсказывали нашей теннисистке победу. Но надо сказать, что досталась она Шараповой с огромным трудом. Очень мощно атаковала россиянка, но и немка отлично играла в обороне.
И точный удар удается Шараповой. 4:6 — выигрывает россиянка второй сет.
40:30. Матч-бол будет.
30:30, отличная подача от Марии.
Подает Шарапова. 15:15
4:5. Гейм за немкой.
40:0, вновь неточно бьет Шарапова.
Подает немка. 30:0, Шарапова бьет кроссом неточно.
Но все равно выходит победительницей россиянка. 5:3, гейм за Шараповой.
Ой-ей. Замах на сотню, а удар — на единицу. Не рассчитала Шарапова, попала в сетку.
И вновь ошибается Татьяна Мария. 40:15.
30:15, заставила россиянка ошибиться Татьяну. Сильно подала Шарапова, Мария не сумела точно отразить удар.
15:15, Шарапова на подаче.
Упорно и долго защищалась Татьяна. Надо отдать должное немецкой теннисистке. Но все-таки мощь Шараповой взяла верх. 4:3, гейм за российской спортсменкой.
40:40. А вот сейчас удачно сыграла Татьяна. Хорошая подача удалась немке.
Обидный промах немки. Долго отражала удары Шараповой Мария, затем решила ответить обводкой слева — неточно.
30:30, Шарапова старается бить точно по линии. Первый раз удалось, второй — неточно.
Двойная у немки.
Ух как мощно пробила Шарапова. Всю силу вложила в этот удар и выиграла гейм. 3:3, счет равный.
40:30, ошиблась россиянка.
40:15, Шарапова на подаче. Немка ответила ударом в сетку.
30:0. Шарапова точна с хафкорта — в угол пробила россиянка.
2:3. Отыгрывает один гейм россиянка.
30:40, Шарапова точно бьет в угол.
30:30. Татьяна неточно бьет с задней линии.
15:15, подает Мария.
1:3. Гейм за Татьяной Марией.
0:40. Нужно собраться Шараповой. Ошибается по длине россиянка.
0:30. Вновь ошибается российская теннисистка.
На подаче Шарапова. Поддерживают ее трибуны. Но волнуется россиянка. Допускает двойную подачу.
2:1, гейм за Татьяной. Ошиблась Шарапова.
30:15. Немка на подаче. Очень здорово Татьяна обороняется, отражая мощные удары Шараповой. И, в конце концов, поймала Шарапову на контратаке, точно пробив в угол.
1:1. Шарапова настроилась на серьезную борьбу и очень мощно провела этот гейм. Точно пробила за заднюю линию российская теннисистка.
30:15. Россиянка точно бьет с задней линии.
15:15, Шарапова на подаче.
Татьяна на подаче. Здорово начинает немка вторую партию — 40:0.
«Let's go, Masha, let's go!» — доносится с трибун. Но гейм за Татьяной.
И точный удар Шараповой справа. 1:6, первый сет выигрывает россиянка.
40:40. Шарапова попадает в сетку.
30:30. Мария точно бьет с лета.
15:15. Красиво пробила россиянка, но неточно.
15:0. Шарапова на подаче.
Две двойные подряд подачи позволила себе Татьяна. Неточно. 1:5, Шарапова.
0:30. Дважды по углам развела Шарапова свою соперницу. Мощно и быстро.
1:4. Татьяна играет неточно, гейм за Шараповой.
30:15. И подает точно.
15:15, Шарапова подает.
Да, шутки об игре Марии против Шараповой до сих пор актуальны.
1:3. Берет гейм Шарапова.
30:40. Татьяна нанесла неточный удар.
15:30. Немка отлично защищается, Шарапова — атакует.
Собралась россиянка. 0:15, развела Татьяну и мяч по разным углам.
Серьезную ошибку допустила Шарапова, пробив за пределы корта. 1:2, гейм за немкой.
40:40. Ошибается Шарапова. «Come on! Come on!» — кричит она.
30:30. Защищается немка, но это приносит свои плоды.
30:0. Вновь российская спортсменка точно бьет с лета.
15:0. Мария точна.
Второй гейм за Шараповой, 0:2. Мяч Татьяны вылетел за пределы корта.
15:15. Немка выполнила отличную подачу.
0:1. Первый гейм выигрывает россиянка.
И тут же 40:0. Пробила с лета!
30:0. Удачно стартует Шарапова. Пробила под заднюю линию, немка не справляется
Закончили разминаться девушки. Первая подача за Шараповой. Игра началась.
Разминаются Мария и Шарапова. Матч начнется совсем скоро.
Выходят спортсменки на корт.
Все, закончился матч между Гарсией и Виттефт. Француженка победила в двух сетах — 7:5, 6:3.
На данный момент свой матч проводят немка Карина Виттефт и француженка Каролин Гарсия. Вслед за ними вторым запуском будут играть Шарапова и Мария.
Перед сегодняшним матчем Татьяна Мария решила немного развеяться и побывала в одном из океанариумов Мельбурна.
Примечательно, что теннисистки за всю карьеру еще ни разу не играли друг против друга. Тем интереснее будет наблюдать за матчем.
Эксперты считают фаворитом сегодняшней встречи российскую теннисистку. Об этом говорит и количество трофеев Шараповой, и ее положение в рейтинге WTA. Впрочем, нельзя заранее сбрасывать со счетов немку Марию.
Перед игрой Шарапова заявила, что намерена вернуться на вершину мирового тенниса. При этом россиянка отметила, что в настоящее время большое количество спортсменов достигли высокого уровня.
«Мне надо приобрести уверенность в собственных силах, чтобы найти свою свою игру и победить», — сказала Шарапова.
Представляем теннисисток. Татьяна Мария три последних встречи проиграла. Мария Шарапова одержала две победы в трех встречах, проиграв однажды — чешке Катерине Синяковой в полуфинале турнира в Шэньчжэне.
Приветствуем всех любителей тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором россиянка Мария Шарапова сыграет с немкой Татьяной Марией.
Теннисистки выйдут на корт в 4.30 мск.
Онлайн-трансляция матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между Марией Шараповой и Татьяной Марией.