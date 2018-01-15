Родченков переключился на ФИФА

Допинговый скандал может добраться до российского футбола. Несмотря на все заявления ФИФА в течение последнего года о том, что допинг-пробы российских футболистов не дали ни одного положительного результата, есть вероятность того, что вокруг сборной страны может разгореться скандал.

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Глава отдела новостей британского спортивного медиагиганта Sky Sports Брайан Суонсон сообщил о том, что

ФИФА подготовила вопросы информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову о применении запрещенных препаратов в российском футболе.

«ФИФА уже располагает информацией от доктора Григория Родченкова, так как мы были в контакте с профессором Ричардом Маклареном, который дал нам информацию, ранее предоставленную ему Родченковым», — сообщил Суонсон в своем твиттере.

FIFA says it has now submitted list of questions for Russian doping whistleblower Grigory Rodchenkov. Also requested forensic analysis. Full update below: #FIFA #SSN pic.twitter.com/d55hcEI6Ru — Bryan Swanson (@skysports_bryan) 15 января 2018 г.

Журналист также приложил фото пресс-релиза ФИФА, в котором сообщены подробности дела.

«После ознакомления с новыми данными Московской антидопинговой лаборатории, полученными от WADA, ФИФА направила список вопросов для Родченова через специально назначенного адвоката агентства.

Более того, ФИФА запросила экспертизу определенного количества допинг-проб», — говорится в пресс-релизе.

Дело о возможном допинге среди российских футболистов продолжается уже около полугода, однако пока все ограничивалось слухами и предположениями. Кроме всего прочего ФИФА уже проверила допинг-пробы россиян, взятые на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, и все они дали, по словам федерации, отрицательный результат.

Однако после решения МОК лишить Олимпийский комитет России членства в организации и разрешить российским спортсменам принять участие в Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом в качестве нейтральных спортсменов вопрос допинга в футболе был вновь поднят.

Информация от том, что ФИФА готова связаться с Родченковым появилась в последний день прошлого года.

«Процесс перепроверки допинг-проб продолжается, и ФИФА свяжется с Родченковым после его завершения в середине января»,

— передали в организации.

6 января Российский футбольный союз (РФС) заявил о готовности к полному сотрудничеству с ФИФА, а также отметил, что предоставит информацию о допинг-пробах ФИФА и Следственному комитету России.

«Специальная комиссия РФС во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым отправила в клубы Российской футбольной премьер-лиги запросы о допинг-пробах, интересующих ФИФА. Полученная информация проанализирована и в ближайшее время будет предоставлена СК и ФИФА, которая ведет собственное расследование. Представители медицинских штабов ряда клубов РФПЛ будут приглашены для более подробных разъяснений предоставленной информации членам комиссии.

В то же время Российский футбольный союз уже отправил письмо руководству ФИФА, в котором выразил готовность максимально полно и объективно расследовать все возможные случаи нарушений антидопинговых правил в рамках российского законодательства.

В связи с этим было предложено провести совместное заседание комиссии РФС и медицинского комитета ФИФА с привлечением всех заинтересованных сторон», — сообщила пресс-служба организации.

Напомним, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков покинул Россию в январе 2016-го, а весной того же года дал скандальное интервью газете New York Times, в котором признался в создании допинг-системы для российских участников Олимпийских игр в Сочи, а также заявил о причастности государства к этой программе.

Затем Родченков дал показания и предоставил всю доступную ему переписку и данные по российским атлетам, обвиняемым в участии допинг-программы, в результате чего WADA создало специальную независимую комиссию под руководством Макларена.

Итогом работы комиссии стал доклад из двух частей с обвинением России в государственной поддержке допинговых махинации в Сочи.

На основе доклада Макларена МОК вынес ряд санкций против российских спортсменов и функционеров.

В частности, атлеты, которых утвердит МОК в конце января, будут выступать под название «олимпийские атлеты из России» под олимпийским флагом, а на церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн.

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