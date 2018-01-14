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«Ребят, я не могу это все»

Серена Уильямс не выступит на Australian Open из-за проблем после родов

Серена Уильямс на Открытом чемпионате Австралии в январе Reuters
Серена Уильямс на Открытом чемпионате Австралии в январе

Американка Серена Уильямс не выступит на Australian Open — первом турнире «Большого шлема» в сезоне, так как не успела набрать форму после родов, при которых она едва не умерла.

Сильнейшая теннисистка планеты последнего десятилетия американка Серена Уильямс, которая не заявилась на первый турнир «Большого шлема» в сезоне, рассказала журналу Vogue о серьезных проблемах со здоровьем после родов, которые привели к этому решению.

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Выиграв год назад свой седьмой Открытый чемпионат Австралии и 23-й турнир «Большого шлема» в одиночном разряде в карьере, что является рекордом «Открытой эры» для обоих полов, Серена Уильямс вернулась на первую строчку мирового теннисного рейтинга WTA.

После этого американская теннисистка не выходила на корт в прошлом сезоне, а в апреле стало известно, что она находится на 20-й неделе беременности.

Родив осенью 2017 года дочь Алексис Олимпию и выйдя замуж за армянского бизнесмена Алексиса Оганесяна, Уильямс-младшая провела 30 декабря выставочный матч с латвийкой Аленой Остапенко, уступив – 2:6, 6:3, 5:10.

В итоге Серена отказалась от участия в первом турнире «Большого шлема» в сезоне и не защитит в Мельбурне свой австралийский титул.

В интервью журналу Vogue, на обложке которого американка оказалась, она рассказала о причинах такого решения.

«У меня случается упадок сил, когда я думаю: «Ребят, я не могу это все». Такое же негативное отношение накатывает иногда и на корте, — приводит издание слова самой титулованной теннисистки планеты.

— Думаю, я просто такая. Никто не говорит о трудностях – о давлении, которое вы испытываете, о переживаниях, которые вы испытываете каждый раз, когда ребенок плачет. Я чувствовала себя разбитой не знаю, сколько раз».

Учитывая, с каким количеством трудностей и проблем Уильямс-младшей пришлось столкнуться во время родов и после них, все это неудивительно.

Беременность спортсменки прошла практически идеально, однако уже во время родов пульс ее еще нерожденной дочери резко упал, и врачам пришлось экстренно сделать кесарево сечение.

Уже на следующий день случилась другая проблема. Серена в 2011 году едва не умерла из-за легочной эмболии, когда несколько оторвавшихся тромбов попали в ее легкие.

С тех пор она ежедневно принимает препараты для разжижения крови, однако во время беременности график приема лекарств сбился, и это привело к тому, что новоиспеченной маме стало трудно дышать.

Выбежав в коридор больницы, американка схватила встретившуюся ей медсестру и попросила сделать ей компьютерную томографию с контрастом и поставить капельницу с гепарином – препаратом, который она принимает для разжижения крови.

Медсестра подумала, что спортсменка не понимает, что с ней происходит, под действием обезболивающего после кесарева сечения, и сначала врач сделал ей УЗИ ног, ничего не показавшее.

После этого была сделана уже томография, действительно выявившая у Серены несколько тромбов в легких.

«Я им такая: «Слушайте доктора Уильямс», – рассказывает об этой ситуации сама спортсменка.

Но в больнице из-за тромбов она начала кашлять, а от этого у нее разошлись швы на животе, что вызвало обильное кровотечение, приведшее к необходимости операции.

В результате теннисистка шесть недель провела в постельном режиме и ни о каких тренировках, само собой, в этот период даже не шла речь.

В тренажерный зал Уильямс-младшая вернулась только в ноябре, а когда ее тренер Патрик Муратоглу оценил состояние подопечной, он понял, что к Australian Open та подготовиться не успевает.

30 декабря был проведен тот самый выставочный матч против Алены Остапенко, во время которого спортсменка поняла, что не готова к тому, чтобы победить в Мельбурне.

Выступать в Австралии просто ради участия Уильямс-младшая не захотела, а потому возвращение на корт в официальных турнирах было отложено.

Впрочем, несмотря на все трудности, американка не унывает. На своем официальном сайте Vogue выложил видео, на котором Серена Уильямс исполняет в аэропорту танец тверк.

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